برنامج ذكي لحماية البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت كيتس ونيفيس

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تشير الحماية الذكية للبريد الإلكتروني، والمعروفة أيضًا باسم أمان الطبقة البشرية، إلى حلول برمجية متقدمة تهدف إلى حماية الموظفين من الهجمات الإلكترونية المعقدة المستندة إلى البريد الإلكتروني. باستخدام التعلم الآلي، تقوم هذه الأدوات بفحص تفاعلات البريد الإلكتروني السابقة وسلوكيات المستخدم وتهديدات البريد الإلكتروني لتحديد المخاطر وإنشاء أنماط سلوك عادية. وهي تعمل عن طريق تصفية رسائل البريد الإلكتروني الواردة لاكتشاف ومنع محاولات التصيد الاحتيالي المحتملة والمرفقات الضارة والروابط الخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه الحلول بمراقبة رسائل البريد الإلكتروني الصادرة لمنع تسرب البيانات غير المقصود وتسلل البيانات وإساءة استخدام المعلومات الحساسة.
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Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection هو الحل الوحيد في السوق لتغطية جميع جوانب الأمان والامتثال والنسخ الاحتياطي لـ Microsoft 365. اختر من بين الحزم المتنوعة التي تناسب احتياجات عملك، واستمتع بأمان البريد الإلكتروني المتطور الذي يحمي من البريد العشوائي، الفيروسات والتصيد وبرامج الفدية؛ بالإضافة إلى توقيعات البريد الإلكتروني وإخلاء المسؤولية. يمكنك أيضًا الاستفادة من الحماية المتقدمة من التهديدات (ATP) للدفاع عن المستخدمين ضد هجمات البريد الإلكتروني الأكثر تعقيدًا، واستمرارية البريد الإلكتروني التلقائية لمنع التوقف غير المتوقع وأرشفة البريد الإلكتروني المتوافقة قانونًا للحفاظ على جميع رسائل البريد الإلكتروني آمنة وقابلة للبحث. يمكنك أيضًا اختيار النسخ الاحتياطي والاسترداد لنقاط النهاية وبيانات Microsoft 365 في صناديق البريد وTeams وOneDrive وSharePoint. يعمل التكامل المخصص لـ 365 Total Protection مع Microsoft 365 على تبسيط تجربتك بالكامل: بدءًا من التسجيل وحتى الإعداد وحتى الميزات وإدارة المستخدم. تعد وحدة التحكم المركزية الخاصة به مزيجًا مثاليًا من خصوصية البيانات وسهولة الاستخدام، مما يتيح لك القيام بالمزيد دون القلق.
IronVest
ironvest.com
يُعد IronVest InboxGuard، المعروف سابقًا باسم "Retruster"، الحل الوحيد لمكافحة التصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يوفر تدريبًا أمنيًا سياقيًا وفي الوقت الفعلي على رسائل البريد الإلكتروني التصيدية الفعلية التي قد تتلقاها مؤسستك. نحن ندمج حلنا مع برنامج تدريبي أمني شامل يقدم محتوى يتم تحديثه باستمرار وذو صلة وجذاب للغاية مصمم خصيصًا لتغيير سلوك الموظفين وتعزيز ثقافة أمنية قوية في جميع أنحاء مؤسستك.
Mimecast
mimecast.com
يحظر أمان البريد الإلكتروني المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Mimecast أخطر الهجمات التي تتم عبر البريد الإلكتروني، بدءًا من التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية وحتى الهندسة الاجتماعية والاحتيال في الدفع وانتحال الشخصية. مع أمان البريد الإلكتروني المتقدم من Mimecast، يمكنك الحصول على: - أفضل حماية على مستوى الصناعة: قم بحظر التهديدات المستندة إلى البريد الإلكتروني من خلال الكشف الرائد في الصناعة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يثق به أكثر من 42000 عميل. - مرونة النشر: اختر خيار النشر الخاص بك - يتم توفير أمان البريد الإلكتروني مع بوابة أو بدونها. - كشف عالمي المستوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي: استخدم قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرسوم البيانية الاجتماعية لجعل الأمان أكثر ذكاءً وتمكين الموظفين.
Zivver
zivver.com
Zivver هو حل أمان البريد الإلكتروني سهل الجهد ، ويمكّن الأشخاص من مشاركة واستخدام المعلومات بأمان وبثقة. مدعومًا بالتعلم الذكي للآلة ، ومع تشفير لا مثيل له ، نقوم بتحويل اتصالات البريد الإلكتروني للأفضل ، وإضافة طبقة خصوصية إلى عملاء البريد الإلكتروني الحاليين لتمكين الموظفين من إرسال المعلومات بأمان ، دون تعطيل سير العمل.
Mailinblack
mailinblack.com
قم بحماية أعمالك وموظفيك من التهديدات باستخدام الحل الرائد لحماية البريد الإلكتروني في فرنسا. تجمع تقنيات Mailinblack بين الذكاء الاصطناعي والبشري وقد تم الاعتراف بها منذ أكثر من 20 عامًا من قبل الشركات والمؤسسات الصحية والمؤسسات العامة. انضم إلى عملائنا البالغ عددهم 14000 عميل والذين يستفيدون من حل فعال وقابل للترقية يتكيف مع مؤسساتهم، بالإضافة إلى خدمة دعم عالمية المستوى.
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