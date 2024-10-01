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برنامج ذكي لحماية البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - الغابون
تشير الحماية الذكية للبريد الإلكتروني، والمعروفة أيضًا باسم أمان الطبقة البشرية، إلى حلول برمجية متقدمة تهدف إلى حماية الموظفين من الهجمات الإلكترونية المعقدة المستندة إلى البريد الإلكتروني. باستخدام التعلم الآلي، تقوم هذه الأدوات بفحص تفاعلات البريد الإلكتروني السابقة وسلوكيات المستخدم وتهديدات البريد الإلكتروني لتحديد المخاطر وإنشاء أنماط سلوك عادية. وهي تعمل عن طريق تصفية رسائل البريد الإلكتروني الواردة لاكتشاف ومنع محاولات التصيد الاحتيالي المحتملة والمرفقات الضارة والروابط الخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه الحلول بمراقبة رسائل البريد الإلكتروني الصادرة لمنع تسرب البيانات غير المقصود وتسلل البيانات وإساءة استخدام المعلومات الحساسة.
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HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection هو الحل الوحيد في السوق لتغطية جميع جوانب الأمان والامتثال والنسخ الاحتياطي لـ Microsoft 365. اختر من بين الحزم المتنوعة التي تناسب احتياجات عملك، واستمتع بأمان البريد الإلكتروني المتطور الذي يحمي من البريد العشوائي، الفيروسات والتصيد وبرامج الفدية؛ بالإضافة إلى توقيعات البريد ا...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة...
Mimecast
mimecast.com
يحظر أمان البريد الإلكتروني المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Mimecast أخطر الهجمات التي تتم عبر البريد الإلكتروني، بدءًا من التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية وحتى الهندسة الاجتماعية والاحتيال في الدفع وانتحال الشخصية. مع أمان البريد الإلكتروني المتقدم من Mimecast، يمكنك الحصول على: - أفضل حماية على...
IronVest
ironvest.com
يُعد IronVest InboxGuard، المعروف سابقًا باسم "Retruster"، الحل الوحيد لمكافحة التصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يوفر تدريبًا أمنيًا سياقيًا وفي الوقت الفعلي على رسائل البريد الإلكتروني التصيدية الفعلية التي قد تتلقاها مؤسستك. نحن ندمج حلنا مع برنامج تدريبي أمني شامل يقدم محتوى يتم تح...
Mailinblack
mailinblack.com
قم بحماية أعمالك وموظفيك من التهديدات باستخدام الحل الرائد لحماية البريد الإلكتروني في فرنسا. تجمع تقنيات Mailinblack بين الذكاء الاصطناعي والبشري وقد تم الاعتراف بها منذ أكثر من 20 عامًا من قبل الشركات والمؤسسات الصحية والمؤسسات العامة. انضم إلى عملائنا البالغ عددهم 14000 عميل والذين يستفيدون من حل...
Zivver
zivver.com
Zivver هو الحل السهل لأمن البريد الإلكتروني، حيث يعمل على تمكين الأشخاص من مشاركة المعلومات واستخدامها بشكل آمن وثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي الذكي، وبتشفير لا مثيل له، نعمل على تحويل اتصالات البريد الإلكتروني إلى الأفضل، وإضافة طبقة خصوصية إلى عملاء البريد الإلكتروني الحاليين لتمكين الموظفين من إرسا...