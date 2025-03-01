خدمات الرسائل الفورية - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تُحدث خدمات المراسلة الفورية، والتي يشار إليها غالبًا باسم خدمات الرسائل الفورية، ثورة في الاتصالات في الوقت الفعلي من خلال تمكين الأفراد من تبادل الرسائل النصية ومحتوى الوسائط المتعددة وحتى المشاركة في مكالمات صوتية أو فيديو على الفور. تسهل هذه المنصات إجراء محادثات سريعة ومريحة، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء في جميع أنحاء العالم في غضون ثوانٍ. أصبحت خدمات المراسلة الفورية، التي اشتهرت بميزات مثل الدردشات الجماعية والرموز التعبيرية ومشاركة الوسائط المتعددة، جزءًا لا يتجزأ من الاتصالات الحديثة، مما يعزز التبادلات السلسة والتفاعلية في المجالات الشخصية والمهنية.
إرسال تطبيق جديد
whatsapp.com
WhatsApp Messenger ، أو ببساطة WhatsApp ، هي خدمة حرة أمريكية ، مراسلة عبر المنصات والتعبير عبر IP (VoIP) المملوكة لشركة Facebook ، Inc. ، فهي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية ورسائل صوتية ، وإجراء مكالمات صوتية ومرئية ، ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدم والوسائط الأخرى. يعمل تطبيق عميل WhatsApp على الأجهزة المحمولة ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا من أجهزة الكمبيوتر المكتبية ، طالما أن الجهاز المحمول للمستخدم يبقى متصلًا بالإنترنت أثناء استخدامه لتطبيق سطح المكتب. تتطلب الخدمة من المستخدمين تقديم رقم جوال خلوي قياسي للتسجيل مع الخدمة. في يناير 2018 ، أصدر WhatsApp تطبيقًا مستقلًا للأعمال يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة ، يسمى WhatsApp Business ، للسماح للشركات بالتواصل مع العملاء الذين يستخدمون عميل WhatsApp القياسي. تم إنشاء تطبيق العميل بواسطة WhatsApp Inc. تم الحصول على Facebook في فبراير 2014 مقابل حوالي 19.3 مليار دولار أمريكي. أصبح تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم بحلول عام 2015 ، ولديه أكثر من ملياري مستخدم في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من فبراير 2020. لقد أصبح الوسيلة الرئيسية للاتصال الإلكتروني في بلدان ومواقع متعددة ، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وشبه القارة الهندية ، وأجزاء كبيرة من أوروبا وأفريقيا.
Telegram
telegram.org
Telegram عبارة عن مراسلة فورية قائمة على السحابة ، والفيديو ، والصوت عبر خدمة IP مع تشفير شامل للدردشة السرية فقط. تتوفر تطبيقات عميل Telegram لنظام Android و iOS و Windows Phone و Windows و MacOs و GNU/Linux وتنشأ في روسيا في عام 2013. يمكن للمستخدمين إرسال الرسائل وتبادل الصور ومقاطع الفيديو والملصقات والصوت والملفات من أي نوع. يعد رمز Telegram من جانب العميل برنامجًا مجانيًا ، في حين أن رمزها من جانب الخادم مغلق وملكية. توفر الخدمة أيضًا واجهات برمجة التطبيقات للمطورين المستقلين. اعتبارًا من أبريل 2020 ، كان لدى Telegram 400 مليون مستخدم نشط شهريًا. تضمن إعلان في ذلك الوقت وعدًا بتنفيذ مكالمات فيديو جماعية آمنة في وقت لاحق في عام 2020. تستخدم الرسائل الافتراضية والوسائط تشفير خادم العميل أثناء العبور. يتم تشفير هذه البيانات أيضًا في REST ، ولكن يمكن الوصول إليها من قبل مطوري Telegram ، الذين يحملون مفاتيح التشفير. بالإضافة إلى ذلك ، توفر Telegram مكالمات مشفرة شاملة ودردشات "سرية" مشفرة اختيارية بين مستخدمين عبر الإنترنت على عملاء الهواتف الذكية. ومع ذلك ، فإن عملاء سطح المكتب (باستثناء عميل MacOS) لا يعرضون تشفيرًا من طرف إلى طرف ، ولا يتوفر تشفير من شامل إلى النهاية للمجموعات أو المجموعات الفائقة أو القنوات. دافعت Telegram عن عدم وجود تشفير من طرف إلى طرف في كل مكان من خلال المطالبة بالركود عبر الإنترنت الذي لا يستخدم تشفير من جانب العميل هو "الحل الأكثر أمانًا ممكنًا حاليًا" ، على الرغم من العديد من خدمات الدردشة الأخرى مثل Signal و Matrix و WhatsApp تقديم تشفير شامل على جميع المنصات.
Discord
discord.com
Discord هي عبارة عن منصة مراسلة فورية وتطبيق VoIP Fructant Frustant Fronger ، مصممة لإنشاء مجتمعات تتراوح من اللاعبين إلى التعليم والشركات. Discord متخصص في النصوص والصور والفيديو والصوت بين المستخدمين في قناة الدردشة. يعمل Discord على Windows و MacOS و Android و iOS و Linux و In في متصفحات الويب. اعتبارًا من 21 يوليو 2019 ، هناك أكثر من 250 مليون مستخدم للبرنامج.
Nicegram
nicegram.app
تطبيق مراسلة سريع وآمن ولطيف. تخيل مزيجًا من واجهة برمجة تطبيقات Telegram القوية ، وتحسين الكود الدقيق والميزات الفريدة التي توفر مستوى جديد تمامًا من الخبرة لا يمكنك رفضه!
Snapchat
snapchat.com
يتيح لك Snapchat التحدث بسهولة مع الأصدقاء ، وعرض القصص من جميع أنحاء العالم ، واستكشاف الأخبار في Discover. الحياة أكثر متعة عندما تعيش في الوقت الحالي! Snapchat هو تطبيق مراسلة للوسائط متعددة الوسائط الأمريكية وخدمة تم تطويرها من قبل Snap Inc. ، في الأصل Snapchat Inc. واحدة من الميزات الرئيسية لـ Snapchat هي أن الصور والرسائل عادة ما تكون متاحة فقط لفترة قصيرة قبل أن تصبح غير قابلة للوصول إلى مستلميها.
Skype
skype.com
Skype هو تطبيق اتصالات متخصص في توفير الدردشة المرئية والمكالمات الصوتية بين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة وأجهزة التحكم Xbox One و Smartwatches عبر الإنترنت. يوفر Skype أيضًا خدمات المراسلة الفورية. يمكن للمستخدمين نقل النص والفيديو والصوت والصور. Skype يسمح بالمكالمات الجماعية للفيديو. في نهاية عام 2010 ، كان هناك أكثر من 660 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، مع أكثر من 300 مليون نقدي نشط كل شهر اعتبارًا من أغسطس 2015. في وقت ما في فبراير 2012 ، كان هناك 34 مليون مستخدم بشكل متزامن عبر الإنترنت تستخدمها 100 مليون شخص على أساس شهري و 40 مليون شخص على أساس يومي. كانت هذه زيادة بنسبة 70 ٪ في عدد المستخدمين اليوميين من الشهر السابق ، بسبب وباء Covid-19.first الذي تم إصداره في أغسطس 2003 ، تم إنشاء Skype بواسطة Swede Niklas Zennström و Dane Janus Friis ، بالتعاون مع Ahti Heinla ، Priit Kassalu ، Jaan Tallinn ، و Toivo Annus ، الإستونيين الذين طوروا الواجهة الخلفية من الأقران التي كانت أيضًا يستخدم في تطبيق مشاركة الموسيقى Kazaa. في سبتمبر 2005 ، استحوذت eBay على Skype مقابل 2.6 مليار دولار. في سبتمبر 2009 ، أعلنت Silver Lake ، Andreessen Horowitz ، ومجلس الاستثمار في خطة المعاشات التقاعدية في كندا عن الحصول على 65 ٪ من Skype مقابل 1.9 مليار دولار من eBay ، والتي نسبت إلى المؤسسة قيمة سوقية قدرها 2.92 مليار دولار. اشترت Microsoft Skype في مايو 2011 مقابل 8.5 مليار دولار. يقع مقر قسم قسم Skype في لوكسمبورغ ، لكن معظم فريق التطوير و 44 ٪ من جميع موظفي القسم لا يزالون يقعون في تالين وتارتو ، إستونيا. كاميرا الويب ، وعن طريق المراسلة الفورية. يقوم Skype بتنفيذ نموذج أعمال Freemium مع مكالمات Skype-to-Skype مجانًا ، في حين يتم فرض رسوم على الهواتف الأرضية والهواتف المحمولة (عبر شبكات الهاتف التقليدية) عبر نظام حساب مستخدم يعتمد على الخصم يسمى Skype Credit. قام بعض مسؤولي الشبكات بحظر Skype على شبكات الشركات والحكومة والمنزل والتعليم ، مشيرين إلى أسباب مثل الاستخدام غير المناسب للموارد ، واستخدام النطاق الترددي المفرط ومخاوف الأمن. تم تشغيل Skype بالكامل من قبل Supernodes التي تديرها Microsoft منذ مايو 2012. وكشفت الإفصاح عن المراقبة الجماعية لعام 2013 أن Microsoft منحت وكالات الاستخبارات وصولًا غير مقيد إلى Supernodes ومحتوى الاتصالات Skype. Skype من خدمة نظير إلى نظير إلى خدمة Azure المركزية وتعديل المستخدم واجهات التطبيقات لجعل الرسائل القائمة على النص أكثر بروزًا من الدعوة الصوتية. تلقى Skype for Windows و iOS و Android و Mac و Linux إصلاحات كبيرة ومرئية.
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (المعروف باسم Messenger) هو تطبيق مراسلة أمريكي تم تطويره بواسطة Facebook ، Inc. تم تطويره في الأصل على أنه Facebook Chat في عام 2008 ، وقامت الشركة بتجديد خدمة المراسلة الخاصة بها في عام 2010 ، ثم تم إصدارها لاحقًا في تطبيق iOS و Android في أغسطس 2011 ، و Fampains Facebook ، و Sampleon ، و SampleOne Facebook ، و Fampated Facebook Facebook ، و Sampleon Facebook ، و Fampated Facebook Facebook. السماح للمستخدمين باستخدام واجهة الويب أو تنزيل أحد التطبيقات المستقلة. في أبريل 2020 ، أصدر Facebook Messenger رسميًا لـ Desktop ، والذي يتم دعمه على نظام التشغيل Windows 10 و MacOS ويتم توزيعه على متجر Microsoft ومتجر التطبيقات على التوالي. يمكن للمستخدمين إرسال الرسائل وتبادل الصور ومقاطع الفيديو والملصقات والصوت والملفات ، وكذلك الرد على رسائل المستخدمين الآخرين والتفاعل مع الروبوتات. تدعم الخدمة أيضًا مكالمات الصوت والفيديو. تدعم التطبيقات المستقلة باستخدام حسابات متعددة ، والمحادثات مع التشفير الاختياري من طرف إلى طرف ، ولعب الألعاب.
Google Messages
messages.google.com
رسائل Google عبارة عن تطبيق SMS وتطبيق المراسلة الفورية التي طورتها Google لنظام تشغيل Android Mobile. واجهة ويب متاحة أيضا. تم إطلاقه في 12 نوفمبر 2014 ، ويدعم رسائل خدمات الاتصالات الغنية (RCS) منذ عام 2018. لا يدعم التطبيق التشفير من طرف إلى طرف ، ومع ذلك فقد شوهد تطوير الميزة في نسخة داخلية تم تسريبها في 23 مايو ، 2020 .
wechat.com
WeChat (الصينية: 微信 ؛ Pinyin: Wēixìn (الاستماع) ؛ مضاءة: 'message message') هو رسائل صينية متعددة الأغراض ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول التي طورتها Tencent. تم إصداره لأول مرة في عام 2011 ، وأصبح أكبر تطبيق مستقل في العالم في عام 2018 ، مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا. تم وصف WeChat بأنه "تطبيق لكل شيء" في الصين و "تطبيق Super" بسبب مجموعة واسعة من الوظائف. يتم تحليل نشاط المستخدم على WeChat وتتبعه ومشاركته مع السلطات الصينية عند الطلب كجزء من شبكة المراقبة الجماعية في الصين. مواضيع WeChat مواضيع حساسة سياسيا في الصين. يتم مسح البيانات المنقولة عن طريق الحسابات المسجلة خارج الصين وتحليلها واستخدامها لبناء خوارزميات الرقابة في الصين. رداً على نزاع حدودي بين الهند والصين ، تم حظر WeChat في الهند في يونيو 2020. في 6 أغسطس 2020 ، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر "المعاملات" الأمريكية مع WeChat في 45 يومًا.
X Messages
twitter.com
الرسائل المباشرة هي الجانب الخاص من X. يمكنك استخدام الرسائل المباشرة لإجراء محادثات خاصة مع الأشخاص حول المنشورات والمحتوى الآخر.
LinkedIn Messaging
linkedin.com
تتيح لك خدمة LinkedIn Messaging التواصل مع أعضاء LinkedIn الآخرين الذين تتصل بهم. على LinkedIn، يمكنك فقط إرسال رسائل إلى زملائك من الدرجة الأولى (وداخل صفحات المجموعة، إلى زملائك أعضاء المجموعة) مجانًا. إذا لم تكن متصلاً، فلديك دائمًا خيار إرسال بريد InMail إلى عضو آخر في LinkedIn.
Zalo
zalo.me
Zalo هو تطبيق رسائل من فيتنام يوفر اتصال سريع ومستقر ومريح وخاص للمستخدمين في أي وقت وفي أي مكان. سريع ومستقر - الرسائل والمكالمات والصور والملفات عالية الجودة ... يتم تسليمها على الفور وبشكل ثابت في أي شروط وسياقات. بسيطة ومريحة - واجهة بسيطة سهلة الاستخدام للجميع. -تطبيق متعدد الوظائف يدعم رسالة نصية ، صوت ، ملصقات ، صور ، مكالمة صوتية ، مكالمة فيديو ، اتصال 1-1 ، دردشة المجموعة ، إرسال الملف ، التقاط الشاشة ... لمختلف حالة الاستخدام. - يمكن الوصول إليها بسهولة من منصات متعددة مثل الهاتف أو سطح المكتب أو موقع الويب. - استمتع بمشاركة وإنقاذ اللحظات الجميلة مع عائلتك ، وأصدقائك المحبوبين على الجدول الزمني Zalo
Yandex Messenger
yandex.com
yandex.messenger هو plaborm يتيح للإمارات التواصل مع بعضهم البعض. يمكن للمستخدمين إرسال رسائل فورية ، وإجراء المكالمات ، وإنشاء دردشات جماعية. Yandex Messenger هو رسول الشركات الآمن في الواجهة المعتادة. لقد جمعنا وظائف مهمة من الرسل وأضفنا الفرص اللازمة لعمل الشركات - على سبيل المثال ، دعوة للأوامر أو الإدارات في الدردشة الجماعية. من الأسهل العمل في المشاريع عندما يتم جمع جهات اتصال جميع الزملاء في مكان واحد ، ولا تصرف الدردشات مع العائلة والأصدقاء عن المهام.
Instagram Direct Messenger
instagram.com
أرسل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو إلى الأصدقاء عبر Instagram أو Facebook، مع إضافة التأثيرات والتسميات التوضيحية. يمكنك أيضًا إرسال المشاركات أو الاتصال عبر دردشة الفيديو.
Text Free
textfree.us
احصل على رقم هاتف مجاني لإرسال نصوص مجانية غير محدودة من راحة سطح المكتب الخاص بك مع Web Textfree. ما عليك سوى التسجيل مجانًا ، واختر رقم هاتفك المجاني ، وابدأ الرسائل النصية مجانًا.
Threema
threema.ch
Threema هو تطبيق مراسلة فوري مشفرة من طرف إلى طرف إلى iOS و Android و Windows Phone. يعتمد البرنامج على الخصوصية حسب مبادئ التصميم ولا تتطلب الخدمة من المستخدمين تقديم رقم هاتف أو أي معلومات تعريف شخصية أخرى: يمكن استخدام تطبيق Threema بشكل مجهول. بالإضافة إلى الرسائل النصية ، يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية وإرسال الوسائط المتعددة والمواقع والرسائل الصوتية والملفات. باستخدام تطبيق الويب "Threema Web" ، يمكن استخدام الخدمة على أجهزة الكمبيوتر. تم تطويرها من قبل الشركة السويسرية Threema GmbH. تقع الخوادم في سويسرا ويقع التطوير في Pfäffikon SZ. اعتبارًا من أبريل 2017 ، كان لدى Threema 4.5 مليون مستخدم. اعتبارًا من يناير 2019 ، تم استخدام نسخة العمل ، Threema Work ، من قبل 3.000 شركة ومؤسسات.
GroupMe
groupme.com
GroupMe هو تطبيق مراسلة جماعية مملوكة لشركة Microsoft. تم إطلاقه في مايو 2010 من قبل شركة GroupMe الخاصة. في أغسطس 2011 ، قدمت Groupme أكثر من 100 مليون رسالة كل شهر وبحلول يونيو 2012 ، قفز هذا الرقم إلى 550 مليون. في عام 2013 ، كان لدى Groupme أكثر من 12 مليون مستخدم مسجل.
Reddit Chat
reddit.com
الدردشة مع رديت.
MySMS
mysms.com
تساعدك مجموعة تطبيقات mysms على إرسال الرسائل النصية في أي مكان وتحسين تجربة المراسلة على هاتفك الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر.
© 2025 WebCatalog, Inc.