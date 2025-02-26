خدمات الرسائل الفورية - التطبيقات الأكثر شعبية - تركمانستان

Skype

skype.com

Skype هو تطبيق اتصالات متخصص في توفير الدردشة المرئية والمكالمات الصوتية بين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة وأجهزة التحكم Xbox One و Smartwatches عبر الإنترنت. يوفر Skype أيضًا خدمات المراسلة الفورية. يمكن للمستخدمين نقل النص والفيديو والصوت والصور. Skype يسمح بالمكالمات الجماعية للفيديو. في نهاية عام 2010 ، كان هناك أكثر من 660 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، مع أكثر من 300 مليون نقدي نشط كل شهر اعتبارًا من أغسطس 2015. في وقت ما في فبراير 2012 ، كان هناك 34 مليون مستخدم بشكل متزامن عبر الإنترنت تستخدمها 100 مليون شخص على أساس شهري و 40 مليون شخص على أساس يومي. كانت هذه زيادة بنسبة 70 ٪ في عدد المستخدمين اليوميين من الشهر السابق ، بسبب وباء Covid-19.first الذي تم إصداره في أغسطس 2003 ، تم إنشاء Skype بواسطة Swede Niklas Zennström و Dane Janus Friis ، بالتعاون مع Ahti Heinla ، Priit Kassalu ، Jaan Tallinn ، و Toivo Annus ، الإستونيين الذين طوروا الواجهة الخلفية من الأقران التي كانت أيضًا يستخدم في تطبيق مشاركة الموسيقى Kazaa. في سبتمبر 2005 ، استحوذت eBay على Skype مقابل 2.6 مليار دولار. في سبتمبر 2009 ، أعلنت Silver Lake ، Andreessen Horowitz ، ومجلس الاستثمار في خطة المعاشات التقاعدية في كندا عن الحصول على 65 ٪ من Skype مقابل 1.9 مليار دولار من eBay ، والتي نسبت إلى المؤسسة قيمة سوقية قدرها 2.92 مليار دولار. اشترت Microsoft Skype في مايو 2011 مقابل 8.5 مليار دولار. يقع مقر قسم قسم Skype في لوكسمبورغ ، لكن معظم فريق التطوير و 44 ٪ من جميع موظفي القسم لا يزالون يقعون في تالين وتارتو ، إستونيا. كاميرا الويب ، وعن طريق المراسلة الفورية. يقوم Skype بتنفيذ نموذج أعمال Freemium مع مكالمات Skype-to-Skype مجانًا ، في حين يتم فرض رسوم على الهواتف الأرضية والهواتف المحمولة (عبر شبكات الهاتف التقليدية) عبر نظام حساب مستخدم يعتمد على الخصم يسمى Skype Credit. قام بعض مسؤولي الشبكات بحظر Skype على شبكات الشركات والحكومة والمنزل والتعليم ، مشيرين إلى أسباب مثل الاستخدام غير المناسب للموارد ، واستخدام النطاق الترددي المفرط ومخاوف الأمن. تم تشغيل Skype بالكامل من قبل Supernodes التي تديرها Microsoft منذ مايو 2012. وكشفت الإفصاح عن المراقبة الجماعية لعام 2013 أن Microsoft منحت وكالات الاستخبارات وصولًا غير مقيد إلى Supernodes ومحتوى الاتصالات Skype. Skype من خدمة نظير إلى نظير إلى خدمة Azure المركزية وتعديل المستخدم واجهات التطبيقات لجعل الرسائل القائمة على النص أكثر بروزًا من الدعوة الصوتية. تلقى Skype for Windows و iOS و Android و Mac و Linux إصلاحات كبيرة ومرئية.