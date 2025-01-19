خدمات الرسائل الفورية - التطبيقات الأكثر شعبية - قطر

Skype

skype.com

Skype هو تطبيق اتصالات متخصص في توفير دردشة الفيديو والمكالمات الصوتية بين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة ووحدة تحكم Xbox One والساعات الذكية عبر الإنترنت. يوفر Skype أيضًا خدمات المراسلة الفورية. يمكن للمستخدمين نقل النصوص والفيديو والصوت والصور. يسمح Skype بإجراء مكالمات جماعية عبر الفيديو. في نهاية عام 2010، كان هناك أكثر من 660 مليون مستخدم حول العالم، مع ما يقدر بأكثر من 300 مليون مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من أغسطس 2015. وفي وقت ما في فبراير 2012، كان هناك 34 مليون مستخدم متصلين بالإنترنت في نفس الوقت على Skype. يستخدمه 100 مليون شخص شهريًا و40 مليون شخص يوميًا. كان ذلك بمثابة زيادة بنسبة 70٪ في عدد المستخدمين يوميًا مقارنة بالشهر السابق، وذلك بسبب جائحة كوفيد-19. تم إصدار Skype لأول مرة في أغسطس 2003، بواسطة السويدي نيكلاس زينستروم والدانماركي يانوس فريس، بالتعاون مع أهتي هاينلا. و Priit Kasesalu و Jaan Tallinn و Toivo Annus، وهم إستونيون قاموا بتطوير الواجهة الخلفية من نظير إلى نظير والتي تم استخدامها أيضًا في تطبيق مشاركة الموسيقى Kazaa. في سبتمبر 2005، استحوذت شركة eBay على Skype مقابل 2.6 مليار دولار. في سبتمبر 2009، أعلنت شركة Silver Lake وAndreessen Horowitz ومجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندي عن الاستحواذ على 65% من Skype مقابل 1.9 مليار دولار من موقع eBay، مما أرجع للشركة قيمة سوقية قدرها 2.92 مليار دولار. اشترت شركة Microsoft Skype في مايو 2011 مقابل 8.5 مليار دولار. يقع المقر الرئيسي لقسم Skype في لوكسمبورغ، لكن معظم فريق التطوير و44% من جميع موظفي القسم لا يزالون موجودين في تالين وتارتو بإستونيا. يسمح Skype للمستخدمين بالتواصل عبر الإنترنت عن طريق الصوت، باستخدام ميكروفون، وعن طريق الفيديو باستخدام كاميرا الويب، والرسائل الفورية. تطبق Skype نموذج أعمال فريميوم حيث تكون مكالمات Skype إلى Skype مجانية، بينما يتم تحصيل رسوم المكالمات إلى الهواتف الأرضية والهواتف المحمولة (عبر شبكات الهاتف التقليدية) عبر نظام حساب مستخدم قائم على الخصم يسمى Skype Credit. قام بعض مسؤولي الشبكات بحظر Skype على شبكات الشركات والحكومة والمنزل والتعليم، مستشهدين بأسباب مثل الاستخدام غير المناسب للموارد والاستخدام المفرط لعرض النطاق الترددي والمخاوف الأمنية. تميز Skype في الأصل بنظام هجين من نظير إلى نظير ونظام خادم العميل. يتم تشغيل Skype بالكامل بواسطة العقد الفائقة التي تديرها Microsoft منذ مايو 2012. وكشفت إفصاحات المراقبة الجماعية لعام 2013 أن Microsoft منحت وكالات الاستخبارات وصولاً غير مقيد إلى العقد الفائقة ومحتوى اتصالات Skype. طوال عامي 2016 و2017، أعادت Microsoft تصميم عملاء Skype الخاص بها بطريقة انتقلت Skype من خدمة نظير إلى نظير إلى خدمة Azure مركزية وتعديل واجهات المستخدم للتطبيقات لجعل المراسلة النصية أكثر بروزًا من الاتصال الصوتي. تلقى Skype لأنظمة التشغيل Windows وiOS وAndroid وMac وLinux إصلاحات مهمة وواضحة.