متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
خدمات الرسائل الفورية - التطبيقات الأكثر شعبية - بالاو
تُحدث خدمات المراسلة الفورية، والتي يشار إليها غالبًا باسم خدمات الرسائل الفورية، ثورة في الاتصالات في الوقت الفعلي من خلال تمكين الأفراد من تبادل الرسائل النصية ومحتوى الوسائط المتعددة وحتى المشاركة في مكالمات صوتية أو فيديو على الفور. تسهل هذه المنصات إجراء محادثات سريعة ومريحة، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء في جميع أنحاء العالم في غضون ثوانٍ. أصبحت خدمات المراسلة الفورية، التي اشتهرت بميزات مثل الدردشات الجماعية والرموز التعبيرية ومشاركة الوسائط المتعددة، جزءًا لا يتجزأ من الاتصالات الحديثة، مما يعزز التبادلات السلسة والتفاعلية في المجالات الشخصية والمهنية.
إرسال تطبيق جديد
Instagram Direct Messenger
instagram.com
أرسل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو إلى الأصدقاء عبر Instagram أو Facebook، مع إضافة التأثيرات والتسميات التوضيحية. يمكنك أيضًا إرسال المشاركات أو الاتصال عبر دردشة الفيديو.
X Messages
twitter.com
تعد الرسائل المباشرة الجانب الخاص لـ X. يمكنك استخدام الرسائل المباشرة لإجراء محادثات خاصة مع الأشخاص حول المنشورات والمحتويات الأخرى.
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger عبارة عن منصة تتيح للموظفين التواصل مع بعضهم البعض. يمكن للمستخدمين إرسال رسائل فورية وإجراء مكالمات وإنشاء محادثات جماعية. Yandex Messenger هو برنامج مراسلة آمن للشركات في واجهة مألوفة. لقد قمنا بدمج الوظائف المهمة للمراسلين الفوريين وأضفنا الإمكانيات اللازمة لعمل الشركة - على سبيل المثال، دعوة الفرق أو الأقسام إلى محادثة جماعية. من الأسهل العمل في المشاريع عندما يتم جمع جهات الاتصال الخاصة بجميع الزملاء في مكان واحد، ولا تشتت المحادثات مع العائلة والأصدقاء عن المهام.
wechat.com
WeChat (الصينية: 微信; pinyin: Wēixìn (استمع)؛ مضاءة: 'micro-message') هو تطبيق صيني متعدد الأغراض للمراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي والدفع عبر الهاتف المحمول تم تطويره بواسطة Tencent. تم إصداره لأول مرة في عام 2011، وأصبح أكبر تطبيق جوال مستقل في العالم في عام 2018، مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا. تم وصف WeChat بأنه "تطبيق الصين لكل شيء" و"التطبيق الفائق" بسبب مجموعة واسعة من الوظائف. يتم تحليل نشاط المستخدم على WeChat وتتبعه ومشاركته مع السلطات الصينية عند الطلب كجزء من شبكة المراقبة الجماعية في الصين. يقوم WeChat بمراقبة المواضيع الحساسة سياسيًا في الصين. تتم مراقبة البيانات المنقولة عن طريق الحسابات المسجلة خارج الصين وتحليلها واستخدامها لبناء خوارزميات الرقابة في الصين. ردًا على نزاع حدودي بين الهند والصين، تم حظر WeChat في الهند في يونيو 2020. في 6 أغسطس 2020، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر "المعاملات" الأمريكية مع WeChat خلال 45 يومًا.
Threema
threema.ch
Threema هو تطبيق مراسلة فورية مشفر من طرف إلى طرف لنظام iOS وAndroid وWindows Phone. ويعتمد البرنامج على الخصوصية حسب مبادئ التصميم ولا تتطلب الخدمة من المستخدمين تقديم رقم هاتف أو أي معلومات شخصية أخرى: يمكن استخدام تطبيق Threema بشكل مجهول. بالإضافة إلى الرسائل النصية، يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية وإرسال الوسائط المتعددة والمواقع والرسائل الصوتية والملفات. باستخدام تطبيق الويب "Threema Web"، يمكن استخدام الخدمة على أجهزة الكمبيوتر. تم تطوير Threema بواسطة شركة Threema GmbH السويسرية. تقع الخوادم في سويسرا ويقع مقر التطوير في Pfäffikon SZ. اعتبارًا من أبريل 2017، كان لدى Threema 4.5 مليون مستخدم. اعتبارًا من يناير 2019، تم استخدام إصدار الأعمال Threema Work من قبل 3000 شركة ومنظمة.
Text Free
textfree.us
احصل على رقم هاتف مجاني لإرسال رسائل نصية مجانية غير محدودة من سطح المكتب الخاص بك باستخدام TextFree Web. ما عليك سوى التسجيل مجانًا واختيار رقم هاتفك المجاني وبدء إرسال الرسائل النصية مجانًا.
Reddit Chat
reddit.com
الدردشة لريديت.
MySMS
mysms.com
تساعدك مجموعة تطبيقات mysms على إرسال الرسائل النصية في أي مكان وتحسين تجربة المراسلة على هاتفك الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر.
Google Messages
messages.google.com
رسائل Google عبارة عن تطبيق للرسائل القصيرة والرسائل الفورية تم تطويره بواسطة Google لنظام تشغيل الهاتف المحمول Android. تتوفر أيضًا واجهة ويب. تم إطلاقه في 12 نوفمبر 2014، وهو يدعم رسائل خدمات الاتصالات الغنية (RCS) منذ عام 2018. لا يدعم التطبيق التشفير الشامل، ومع ذلك شوهد تطوير الميزة في نسخة داخلية مسربة من التطبيق في 23 مايو 2020. بحلول أبريل 2020، حصل التطبيق على أكثر من مليار عملية تثبيت، وهو ما يرجع على الأرجح إلى طرح Google لخدمات الاتصالات الغنية على نطاق واسع في العديد من البلدان المختلفة دون دعم مشغل شبكة الجوال.
LinkedIn Messaging
linkedin.com
تتيح لك خدمة LinkedIn Messaging التواصل مع أعضاء LinkedIn الآخرين الذين تتصل بهم. على LinkedIn، يمكنك فقط إرسال رسائل إلى زملائك من الدرجة الأولى (وداخل صفحات المجموعة، إلى زملائك أعضاء المجموعة) مجانًا. إذا لم تكن متصلاً، فلديك دائمًا خيار إرسال بريد InMail إلى عضو آخر في LinkedIn.
Snapchat
snapchat.com
يتيح لك Snapchat التحدث بسهولة مع الأصدقاء وعرض القصص من جميع أنحاء العالم واستكشاف الأخبار في Discover. الحياة تصبح أكثر متعة عندما تعيش اللحظة! Snapchat هو تطبيق وخدمة مراسلة فورية متعددة الوسائط أمريكية تم تطويرها بواسطة شركة Snap Inc.، في الأصل شركة Snapchat Inc.. إحدى الميزات الرئيسية لـ Snapchat هي أن الصور والرسائل عادة ما تكون متاحة فقط لفترة قصيرة قبل أن يتعذر على مستلميها الوصول إليها.
ICQ
icq.com
تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية، واستخدام الردود الذكية، والبقاء متصلاً بالإنترنت حتى مع اتصال الإنترنت السيئ.
GroupMe
groupme.com
GroupMe هو تطبيق مراسلة جماعية للهواتف المحمولة مملوك لشركة Microsoft. تم إطلاقه في مايو 2010 من قبل شركة GroupMe الخاصة. في أغسطس 2011، سلمت GroupMe أكثر من 100 مليون رسالة كل شهر، وبحلول يونيو 2012، قفز هذا العدد إلى 550 مليونًا. في عام 2013، كان لدى GroupMe أكثر من 12 مليون مستخدم مسجل.
Nicegram
nicegram.app
تطبيق مراسلة سريع وآمن وجميل. تخيل مزيجًا من واجهة برمجة تطبيقات Telegram القوية والتحسين الدقيق للكود والميزات الفريدة التي توفر مستوى جديدًا تمامًا من الخبرة لا يمكنك رفضه!
Zalo
zalo.me
Zalo هو تطبيق مراسلة من فيتنام يوفر اتصالاً سريعًا ومستقرًا ومريحًا وخاصًا للمستخدمين في أي وقت وفي أي مكان. سريع ومستقر - يتم تسليم الرسائل والمكالمات والصور والملفات عالية الجودة بسرعة وثبات في أي ظروف وسياقات. بسيطة ومريحة - واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام للجميع. - تطبيق متعدد الوظائف يدعم الرسائل النصية، والصوت، والملصقات، والصور، والمكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو، والاتصال 1-1، والدردشة الجماعية، وإرسال الملفات، والتقاط الشاشة...لحالات الاستخدام المختلفة. - يمكن الوصول إليه بسهولة من منصات متعددة مثل الهاتف أو سطح المكتب أو موقع الويب. - استمتع بمشاركة اللحظات الجميلة وحفظها مع عائلتك وأصدقائك المحبوبين على Zalo Timeline
Telegram
telegram.org
Telegram عبارة عن خدمة مراسلة فورية ومهاتفة فيديو وصوت عبر IP قائمة على السحابة مع تشفير شامل للدردشة السرية فقط. تتوفر تطبيقات عميل Telegram لأنظمة Android وiOS وWindows Phone وWindows وmacOS وGNU/Linux وقد نشأت في روسيا في عام 2013. ويمكن للمستخدمين إرسال الرسائل وتبادل الصور ومقاطع الفيديو والملصقات والصوت والملفات من أي نوع. التعليمات البرمجية من جانب عميل Telegram هي برامج مجانية، في حين أن التعليمات البرمجية من جانب الخادم هي مغلقة المصدر ومملوكة. توفر الخدمة أيضًا واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للمطورين المستقلين. اعتبارًا من أبريل 2020، كان لدى Telegram 400 مليون مستخدم نشط شهريًا. تضمن الإعلان في ذلك الوقت وعدًا بتنفيذ مكالمات فيديو جماعية آمنة في وقت لاحق من عام 2020. وتستخدم الرسائل والوسائط الافتراضية تشفير خادم العميل أثناء النقل. يتم أيضًا تشفير هذه البيانات في حالة عدم النشاط، ولكن يمكن لمطوري Telegram الوصول إليها، الذين يمتلكون مفاتيح التشفير. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Telegram مكالمات مشفرة من طرف إلى طرف ومحادثات "سرية" اختيارية مشفرة من طرف إلى طرف بين اثنين من المستخدمين عبر الإنترنت على عملاء الهواتف الذكية. ومع ذلك، فإن عملاء سطح المكتب (باستثناء عميل macOS) لا يتميزون بالتشفير الشامل، ولا يتوفر التشفير الشامل للمجموعات أو المجموعات الفائقة أو القنوات. دافعت Telegram عن عدم وجود تشفير شامل من طرف إلى طرف من خلال الادعاء بأن النسخ الاحتياطية عبر الإنترنت التي لا تستخدم التشفير من جانب العميل هي "الحل الأكثر أمانًا الممكن حاليًا"، على الرغم من العديد من خدمات الدردشة الأخرى مثل Signal وMatrix وWhatsApp. تقديم التشفير الشامل على جميع المنصات.
Skype
skype.com
Skype هو تطبيق اتصالات متخصص في توفير دردشة الفيديو والمكالمات الصوتية بين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة ووحدة تحكم Xbox One والساعات الذكية عبر الإنترنت. يوفر Skype أيضًا خدمات المراسلة الفورية. يمكن للمستخدمين نقل النصوص والفيديو والصوت والصور. يسمح Skype بإجراء مكالمات جماعية عبر الفيديو. في نهاية عام 2010، كان هناك أكثر من 660 مليون مستخدم حول العالم، مع ما يقدر بأكثر من 300 مليون مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من أغسطس 2015. وفي وقت ما في فبراير 2012، كان هناك 34 مليون مستخدم متصلين بالإنترنت في نفس الوقت على Skype. يستخدمه 100 مليون شخص شهريًا و40 مليون شخص يوميًا. كان ذلك بمثابة زيادة بنسبة 70٪ في عدد المستخدمين يوميًا مقارنة بالشهر السابق، وذلك بسبب جائحة كوفيد-19. تم إصدار Skype لأول مرة في أغسطس 2003، بواسطة السويدي نيكلاس زينستروم والدانماركي يانوس فريس، بالتعاون مع أهتي هاينلا. و Priit Kasesalu و Jaan Tallinn و Toivo Annus، وهم إستونيون قاموا بتطوير الواجهة الخلفية من نظير إلى نظير والتي تم استخدامها أيضًا في تطبيق مشاركة الموسيقى Kazaa. في سبتمبر 2005، استحوذت شركة eBay على Skype مقابل 2.6 مليار دولار. في سبتمبر 2009، أعلنت شركة Silver Lake وAndreessen Horowitz ومجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندي عن الاستحواذ على 65% من Skype مقابل 1.9 مليار دولار من موقع eBay، مما أرجع للشركة قيمة سوقية قدرها 2.92 مليار دولار. اشترت شركة Microsoft Skype في مايو 2011 مقابل 8.5 مليار دولار. يقع المقر الرئيسي لقسم Skype في لوكسمبورغ، لكن معظم فريق التطوير و44% من جميع موظفي القسم لا يزالون موجودين في تالين وتارتو بإستونيا. يسمح Skype للمستخدمين بالتواصل عبر الإنترنت عن طريق الصوت، باستخدام ميكروفون، وعن طريق الفيديو باستخدام كاميرا الويب، والرسائل الفورية. تطبق Skype نموذج أعمال فريميوم حيث تكون مكالمات Skype إلى Skype مجانية، بينما يتم تحصيل رسوم المكالمات إلى الهواتف الأرضية والهواتف المحمولة (عبر شبكات الهاتف التقليدية) عبر نظام حساب مستخدم قائم على الخصم يسمى Skype Credit. قام بعض مسؤولي الشبكات بحظر Skype على شبكات الشركات والحكومة والمنزل والتعليم، مستشهدين بأسباب مثل الاستخدام غير المناسب للموارد والاستخدام المفرط لعرض النطاق الترددي والمخاوف الأمنية. تميز Skype في الأصل بنظام هجين من نظير إلى نظير ونظام خادم العميل. يتم تشغيل Skype بالكامل بواسطة العقد الفائقة التي تديرها Microsoft منذ مايو 2012. وكشفت إفصاحات المراقبة الجماعية لعام 2013 أن Microsoft منحت وكالات الاستخبارات وصولاً غير مقيد إلى العقد الفائقة ومحتوى اتصالات Skype. طوال عامي 2016 و2017، أعادت Microsoft تصميم عملاء Skype الخاص بها بطريقة انتقلت Skype من خدمة نظير إلى نظير إلى خدمة Azure مركزية وتعديل واجهات المستخدم للتطبيقات لجعل المراسلة النصية أكثر بروزًا من الاتصال الصوتي. تلقى Skype لأنظمة التشغيل Windows وiOS وAndroid وMac وLinux إصلاحات مهمة وواضحة.
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (المعروف باسم Messenger) هو تطبيق ومنصة مراسلة أمريكية تم تطويرها بواسطة شركة Facebook, Inc. تم تطويرها في الأصل باسم Facebook Chat في عام 2008، قامت الشركة بتجديد خدمة المراسلة الخاصة بها في عام 2010، ثم أصدرت بعد ذلك تطبيقات iOS وAndroid المستقلة في أغسطس 2011 و أجهزة Facebook Portal المستقلة للمكالمات المستندة إلى Messenger في الربع الرابع من عام 2018. في وقت لاحق، أطلق Facebook واجهة موقع ويب مخصصة (Messenger.com)، وفصل وظيفة المراسلة عن تطبيق Facebook الرئيسي، مما يسمح للمستخدمين باستخدام واجهة الويب أو تنزيل واحدة من التطبيقات المستقلة. في أبريل 2020، أصدر فيسبوك رسميًا برنامج Messenger لسطح المكتب، وهو مدعوم على نظامي التشغيل Windows 10 وmacOS ويتم توزيعه على Microsoft Store وApp Store على التوالي. يمكن للمستخدمين إرسال الرسائل وتبادل الصور ومقاطع الفيديو والملصقات والصوت والملفات، بالإضافة إلى الرد على رسائل المستخدمين الآخرين والتفاعل مع الروبوتات. كما تدعم الخدمة المكالمات الصوتية والمرئية. تدعم التطبيقات المستقلة استخدام حسابات متعددة، والمحادثات مع التشفير الاختياري الشامل، وممارسة الألعاب.
whatsapp.com
WhatsApp Messenger، أو ببساطة WhatsApp، عبارة عن برنامج أمريكي مجاني للمراسلة عبر الأنظمة الأساسية وخدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) مملوكة لشركة Facebook، Inc. وهي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية ورسائل صوتية وإجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور. والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى. يعمل تطبيق عميل واتساب على الأجهزة المحمولة ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا من أجهزة الكمبيوتر المكتبية، طالما ظل الجهاز المحمول الخاص بالمستخدم متصلاً بالإنترنت أثناء استخدام تطبيق سطح المكتب. تتطلب الخدمة من المستخدمين تقديم رقم هاتف خلوي قياسي للتسجيل في الخدمة. في يناير 2018، أصدر واتساب تطبيق أعمال مستقل يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة، يسمى واتساب للأعمال، للسماح للشركات بالتواصل مع العملاء الذين يستخدمون عميل واتساب القياسي. تم إنشاء تطبيق العميل بواسطة شركة واتساب إنك ومقرها ماونتن فيو، كاليفورنيا، والتي استحوذت عليها شركة Facebook في فبراير 2014 مقابل 19.3 مليار دولار أمريكي تقريبًا. أصبح تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم بحلول عام 2015، ويضم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم اعتبارًا من فبراير 2020. وقد أصبح الوسيلة الأساسية للاتصال الإلكتروني في العديد من البلدان والمواقع، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وشبه القارة الهندية وأجزاء كبيرة من العالم. أوروبا وأفريقيا.
Discord
discord.com
Discord عبارة عن تطبيق أمريكي مجاني خاص للمراسلة الفورية وتطبيق VoIP ومنصة توزيع رقمية مصممة لإنشاء مجتمعات تتراوح من اللاعبين إلى التعليم والشركات. يتخصص Discord في التواصل النصي والصورة والفيديو والصوت بين المستخدمين في قناة الدردشة. يعمل Discord على أنظمة التشغيل Windows وmacOS وAndroid وiOS وLinux وفي متصفحات الويب. اعتبارًا من 21 يوليو 2019، هناك أكثر من 250 مليون مستخدم للبرنامج.