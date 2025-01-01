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خدمات الرسائل الفورية - التطبيقات الأكثر شعبية - بيرو
تُحدث خدمات المراسلة الفورية، والتي يشار إليها غالبًا باسم خدمات الرسائل الفورية، ثورة في الاتصالات في الوقت الفعلي من خلال تمكين الأفراد من تبادل الرسائل النصية ومحتوى الوسائط المتعددة وحتى المشاركة في مكالمات صوتية أو فيديو على الفور. تسهل هذه المنصات إجراء محادثات سريعة ومريحة، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء في جميع أنحاء العالم في غضون ثوانٍ. أصبحت خدمات المراسلة الفورية، التي اشتهرت بميزات مثل الدردشات الجماعية والرموز التعبيرية ومشاركة الوسائط المتعددة، جزءًا لا يتجزأ من الاتصالات الحديثة، مما يعزز التبادلات السلسة والتفاعلية في المجالات الشخصية والمهنية.
إرسال تطبيق جديد
whatsapp.com
WhatsApp Messenger، أو ببساطة WhatsApp، عبارة عن برنامج أمريكي مجاني للمراسلة عبر الأنظمة الأساسية وخدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) مملوكة لشركة Facebook، Inc. وهي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية ورسائل صوتية وإجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور. والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط ا...
Discord
discord.com
Discord عبارة عن تطبيق أمريكي مجاني خاص للمراسلة الفورية وتطبيق VoIP ومنصة توزيع رقمية مصممة لإنشاء مجتمعات تتراوح من اللاعبين إلى التعليم والشركات. يتخصص Discord في التواصل النصي والصورة والفيديو والصوت بين المستخدمين في قناة الدردشة. يعمل Discord على أنظمة التشغيل Windows وmacOS وAndroid وiOS وLin...
Telegram
telegram.org
Telegram عبارة عن خدمة مراسلة فورية ومهاتفة فيديو وصوت عبر IP قائمة على السحابة مع تشفير شامل للدردشة السرية فقط. تتوفر تطبيقات عميل Telegram لأنظمة Android وiOS وWindows Phone وWindows وmacOS وGNU/Linux وقد نشأت في روسيا في عام 2013. ويمكن للمستخدمين إرسال الرسائل وتبادل الصور ومقاطع الفيديو والملص...
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (المعروف باسم Messenger) هو تطبيق ومنصة مراسلة أمريكية تم تطويرها بواسطة شركة Facebook, Inc. تم تطويرها في الأصل باسم Facebook Chat في عام 2008، قامت الشركة بتجديد خدمة المراسلة الخاصة بها في عام 2010، ثم أصدرت بعد ذلك تطبيقات iOS وAndroid المستقلة في أغسطس 2011 و أجهزة Facebook P...
Nicegram
nicegram.app
تطبيق مراسلة سريع وآمن وجميل. تخيل مزيجًا من واجهة برمجة تطبيقات Telegram القوية والتحسين الدقيق للكود والميزات الفريدة التي توفر مستوى جديدًا تمامًا من الخبرة لا يمكنك رفضه!
Google Messages
messages.google.com
رسائل Google عبارة عن تطبيق للرسائل القصيرة والرسائل الفورية تم تطويره بواسطة Google لنظام تشغيل الهاتف المحمول Android. تتوفر أيضًا واجهة ويب. تم إطلاقه في 12 نوفمبر 2014، وهو يدعم رسائل خدمات الاتصالات الغنية (RCS) منذ عام 2018. لا يدعم التطبيق التشفير الشامل، ومع ذلك شوهد تطوير الميزة في نسخة داخ...
Snapchat
snapchat.com
يتيح لك Snapchat التحدث بسهولة مع الأصدقاء وعرض القصص من جميع أنحاء العالم واستكشاف الأخبار في Discover. الحياة تصبح أكثر متعة عندما تعيش اللحظة! Snapchat هو تطبيق وخدمة مراسلة فورية متعددة الوسائط أمريكية تم تطويرها بواسطة شركة Snap Inc.، في الأصل شركة Snapchat Inc.. إحدى الميزات الرئيسية لـ Snapc...
Skype
skype.com
Skype هو تطبيق اتصالات متخصص في توفير دردشة الفيديو والمكالمات الصوتية بين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة ووحدة تحكم Xbox One والساعات الذكية عبر الإنترنت. يوفر Skype أيضًا خدمات المراسلة الفورية. يمكن للمستخدمين نقل النصوص والفيديو والصوت والصور. يسمح Skype بإجراء مكالمات جماعي...
ICQ
icq.com
تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية، واستخدام الردود الذكية، والبقاء متصلاً بالإنترنت حتى مع اتصال الإنترنت السيئ.
Text Free
textfree.us
احصل على رقم هاتف مجاني لإرسال رسائل نصية مجانية غير محدودة من سطح المكتب الخاص بك باستخدام TextFree Web. ما عليك سوى التسجيل مجانًا واختيار رقم هاتفك المجاني وبدء إرسال الرسائل النصية مجانًا.
Instagram Direct Messenger
instagram.com
أرسل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو إلى الأصدقاء عبر Instagram أو Facebook، مع إضافة التأثيرات والتسميات التوضيحية. يمكنك أيضًا إرسال المشاركات أو الاتصال عبر دردشة الفيديو.
wechat.com
WeChat (الصينية: 微信; pinyin: Wēixìn (استمع)؛ مضاءة: 'micro-message') هو تطبيق صيني متعدد الأغراض للمراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي والدفع عبر الهاتف المحمول تم تطويره بواسطة Tencent. تم إصداره لأول مرة في عام 2011، وأصبح أكبر تطبيق جوال مستقل في العالم في عام 2018، مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا...
MySMS
mysms.com
تساعدك مجموعة تطبيقات mysms على إرسال الرسائل النصية في أي مكان وتحسين تجربة المراسلة على هاتفك الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر.
LinkedIn Messaging
linkedin.com
تتيح لك خدمة LinkedIn Messaging التواصل مع أعضاء LinkedIn الآخرين الذين تتصل بهم. على LinkedIn، يمكنك فقط إرسال رسائل إلى زملائك من الدرجة الأولى (وداخل صفحات المجموعة، إلى زملائك أعضاء المجموعة) مجانًا. إذا لم تكن متصلاً، فلديك دائمًا خيار إرسال بريد InMail إلى عضو آخر في LinkedIn.
Zalo
zalo.me
Zalo هو تطبيق مراسلة من فيتنام يوفر اتصالاً سريعًا ومستقرًا ومريحًا وخاصًا للمستخدمين في أي وقت وفي أي مكان. سريع ومستقر - يتم تسليم الرسائل والمكالمات والصور والملفات عالية الجودة بسرعة وثبات في أي ظروف وسياقات. بسيطة ومريحة - واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام للجميع. - تطبيق متعدد الوظائف يدعم الرسائل...
GroupMe
groupme.com
GroupMe هو تطبيق مراسلة جماعية للهواتف المحمولة مملوك لشركة Microsoft. تم إطلاقه في مايو 2010 من قبل شركة GroupMe الخاصة. في أغسطس 2011، سلمت GroupMe أكثر من 100 مليون رسالة كل شهر، وبحلول يونيو 2012، قفز هذا العدد إلى 550 مليونًا. في عام 2013، كان لدى GroupMe أكثر من 12 مليون مستخدم مسجل.
Threema
threema.ch
Threema هو تطبيق مراسلة فورية مشفر من طرف إلى طرف لنظام iOS وAndroid وWindows Phone. ويعتمد البرنامج على الخصوصية حسب مبادئ التصميم ولا تتطلب الخدمة من المستخدمين تقديم رقم هاتف أو أي معلومات شخصية أخرى: يمكن استخدام تطبيق Threema بشكل مجهول. بالإضافة إلى الرسائل النصية، يمكن للمستخدمين إجراء مكالما...
Reddit Chat
reddit.com
الدردشة لريديت.
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger عبارة عن منصة تتيح للموظفين التواصل مع بعضهم البعض. يمكن للمستخدمين إرسال رسائل فورية وإجراء مكالمات وإنشاء محادثات جماعية. Yandex Messenger هو برنامج مراسلة آمن للشركات في واجهة مألوفة. لقد قمنا بدمج الوظائف المهمة للمراسلين الفوريين وأضفنا الإمكانيات اللازمة لعمل الشركة - على سبي...
X Messages
twitter.com
تعد الرسائل المباشرة الجانب الخاص لـ X. يمكنك استخدام الرسائل المباشرة لإجراء محادثات خاصة مع الأشخاص حول المنشورات والمحتويات الأخرى.