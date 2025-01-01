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برنامج الدفع بالتقسيط واشتري الآن وادفع لاحقًا (BNPL).
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برنامج الدفع بالتقسيط واشتري الآن وادفع لاحقًا (BNPL). - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج الدفع بالتقسيط وبرنامج اشتر الآن وادفع لاحقًا (BNPL) على تمكين الشركات من تزويد العملاء بخيار شراء المنتجات والخدمات من خلال سلسلة من الدفعات المنتظمة. يتم تضمين هذه الحلول في المتاجر عبر الإنترنت أو دمجها مع برامج الفواتير، مما يوفر خيارات دفع مرنة. يمكن أن تساعد هذه المرونة الشركات على جذب عملاء جدد وزيادة مبيعات العناصر ذات الأسعار الأعلى في متاجر التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. ويستفيد موفرو السوق مثل Etsy وeBay أيضًا من BNPL، حيث يسمح للبائعين بتلقي المدفوعات على أقساط. لكي تعمل هذه الأدوات بفعالية، يجب أن تتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية لتقديم خيارات الدفع بالتقسيط عند الخروج ومع بوابات الدفع لمعالجة المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، يجب مزامنة جميع بيانات الدفع مع الأنظمة المالية، مما يتطلب التكامل مع برامج المحاسبة.

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PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal هو تطبيق يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال، إجراء عمليات شراء، وتخزين الأموال بشكل آمن عبر الإنترنت.

Klarna

Klarna

klarna.com

Klarna هو تطبيق يمكّن المستخدمين من تقسيم المشتريات إلى 4 دفعات خالية من الفائدة، كما يتيح الدفع لاحقًا وتتبع الإنفاق.

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

يتيح تطبيق Afterpay للمستخدمين تقسيط المدفوعات على 4 دفعات دون فوائد، ويعزز قدرة التسوق لدى المستهلكين.

Affirm

Affirm

affirm.com

التأكيد هو تطبيق مالي يوفر خيارات دفع مرنة للمشتريات، مما يتيح للمستخدمين توزيع التكاليف على عدة أشهر بدون رسوم خفية.

Zip

Zip

zip.co

تطبيق Zip يتيح للمستخدمين الشراء والدفع لاحقاً، بينما يحصل التجار على أموالهم مقدماً. يقدم حلول دفع مرنة وسهلة الاستخدام.

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Sezzle هو تطبيق يسمح للمستخدمين بالتسوق ودفع المشتريات على 4 أقساط بدون فوائد على مدار 6 أسابيع مع خيارات تعليم مالي وبناء ائتمان.

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Laybuy Personal هو تطبيق يتيح للمستخدمين شراء المنتجات وتقسيم المدفوعات إلى ستة أقساط أسبوعية خالية من الفائدة، مع إدارة سهلة للمعاملات.

Tamara

Tamara

tamara.co

تمارا هو تطبيق مالي يتيح للمستخدمين شراء السلع ودفع ثمنها لاحقًا بدون فوائد، مع إمكانية تقسيم المدفوعات إلى أقساط.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless هي منصة دفع تمكّن الشركات من جمع المدفوعات مباشرة من الحسابات المصرفية للعملاء بطريقة أمنة وسهلة.

Zilch

Zilch

zilch.com

Zilch هو تطبيق يقدم خيارات دفع مرنة وبناء ائتمان لمستخدميه، مع إمكانية التسوق عبر الإنترنت أو في المتاجر باستخدام بطاقة زيلتش الافتراضية.

Paythen

Paythen

paythen.co

Paythen هو تطبيق رقمي يسهل وضع خطط دفع وإدارة الاشتراكات، مع ميزات أمان وواجهة سهلة الاستخدام لإدارة الأنشطة المالية.

Simpl

Simpl

getsimpl.com

تطبيق Simpl يسهل عملية الدفع عبر الإنترنت في الهند من خلال خيار الدفع بنقرة واحدة، مع توفير حماية للمشتري وخيارات دفع لاحق.

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

تطبيق المدفوعات البديلة يسهل المدفوعات بين الشركات، ويوفر خيارات متعددة آمنة مثل بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية، مع أدوات للتكامل وإدارة المعاملات.

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

تطبيق Laybuy Merchant يسمح للتجار بتقديم خيار الدفع بالتقسيط لعملائهم، مما يعزز المبيعات ويتيح معالجة سريعة وآمنة للمدفوعات.

Mondu

Mondu

mondu.ai

تطبيق موندو يُسهل مدفوعات B2B في أوروبا، ويقدم خيارات دفع مرنة للمتسوقين، مما يسهم في تحسين تجربه التعامل بين التجار والعملاء.

Partial.ly

Partial.ly

partial.ly

Partial.ly هو تطبيق يساعد العملاء على ترتيب خطط دفع مرنة ومخصصة لبدء المدفوعات على الفور وتقسيم الالتزامات المالية.

Vartana

Vartana

vartana.com

فارتانا هو منصة شاملة للمبيعات والتمويل B2B، تسهل عملية إغلاق الصفقات ودفع المشترين من خلال تبسيط الإجراءات.

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برنامج الدفع بالتقسيط واشتري الآن وادفع لاحقًا (BNPL). - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog