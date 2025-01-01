برنامج الدفع بالتقسيط واشتري الآن وادفع لاحقًا (BNPL). - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج الدفع بالتقسيط وبرنامج اشتر الآن وادفع لاحقًا (BNPL) على تمكين الشركات من تزويد العملاء بخيار شراء المنتجات والخدمات من خلال سلسلة من الدفعات المنتظمة. يتم تضمين هذه الحلول في المتاجر عبر الإنترنت أو دمجها مع برامج الفواتير، مما يوفر خيارات دفع مرنة. يمكن أن تساعد هذه المرونة الشركات على جذب عملاء جدد وزيادة مبيعات العناصر ذات الأسعار الأعلى في متاجر التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. ويستفيد موفرو السوق مثل Etsy وeBay أيضًا من BNPL، حيث يسمح للبائعين بتلقي المدفوعات على أقساط. لكي تعمل هذه الأدوات بفعالية، يجب أن تتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية لتقديم خيارات الدفع بالتقسيط عند الخروج ومع بوابات الدفع لمعالجة المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، يجب مزامنة جميع بيانات الدفع مع الأنظمة المالية، مما يتطلب التكامل مع برامج المحاسبة.
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PayPal
paypal.com
PayPal هو تطبيق يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال، إجراء عمليات شراء، وتخزين الأموال بشكل آمن عبر الإنترنت.
Klarna
klarna.com
Klarna هو تطبيق يمكّن المستخدمين من تقسيم المشتريات إلى 4 دفعات خالية من الفائدة، كما يتيح الدفع لاحقًا وتتبع الإنفاق.
Afterpay
afterpay.com
يتيح تطبيق Afterpay للمستخدمين تقسيط المدفوعات على 4 دفعات دون فوائد، ويعزز قدرة التسوق لدى المستهلكين.
Affirm
affirm.com
التأكيد هو تطبيق مالي يوفر خيارات دفع مرنة للمشتريات، مما يتيح للمستخدمين توزيع التكاليف على عدة أشهر بدون رسوم خفية.
Zip
zip.co
تطبيق Zip يتيح للمستخدمين الشراء والدفع لاحقاً، بينما يحصل التجار على أموالهم مقدماً. يقدم حلول دفع مرنة وسهلة الاستخدام.
Sezzle
sezzle.com
Sezzle هو تطبيق يسمح للمستخدمين بالتسوق ودفع المشتريات على 4 أقساط بدون فوائد على مدار 6 أسابيع مع خيارات تعليم مالي وبناء ائتمان.
Laybuy Personal
laybuy.com
Laybuy Personal هو تطبيق يتيح للمستخدمين شراء المنتجات وتقسيم المدفوعات إلى ستة أقساط أسبوعية خالية من الفائدة، مع إدارة سهلة للمعاملات.
Tamara
tamara.co
تمارا هو تطبيق مالي يتيح للمستخدمين شراء السلع ودفع ثمنها لاحقًا بدون فوائد، مع إمكانية تقسيم المدفوعات إلى أقساط.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless هي منصة دفع تمكّن الشركات من جمع المدفوعات مباشرة من الحسابات المصرفية للعملاء بطريقة أمنة وسهلة.
Zilch
zilch.com
Zilch هو تطبيق يقدم خيارات دفع مرنة وبناء ائتمان لمستخدميه، مع إمكانية التسوق عبر الإنترنت أو في المتاجر باستخدام بطاقة زيلتش الافتراضية.
Paythen
paythen.co
Paythen هو تطبيق رقمي يسهل وضع خطط دفع وإدارة الاشتراكات، مع ميزات أمان وواجهة سهلة الاستخدام لإدارة الأنشطة المالية.
Simpl
getsimpl.com
تطبيق Simpl يسهل عملية الدفع عبر الإنترنت في الهند من خلال خيار الدفع بنقرة واحدة، مع توفير حماية للمشتري وخيارات دفع لاحق.
Alternative Payments
alternativepayments.io
تطبيق المدفوعات البديلة يسهل المدفوعات بين الشركات، ويوفر خيارات متعددة آمنة مثل بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية، مع أدوات للتكامل وإدارة المعاملات.
Laybuy Merchant
laybuy.com
تطبيق Laybuy Merchant يسمح للتجار بتقديم خيار الدفع بالتقسيط لعملائهم، مما يعزز المبيعات ويتيح معالجة سريعة وآمنة للمدفوعات.
Mondu
mondu.ai
تطبيق موندو يُسهل مدفوعات B2B في أوروبا، ويقدم خيارات دفع مرنة للمتسوقين، مما يسهم في تحسين تجربه التعامل بين التجار والعملاء.
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly هو تطبيق يساعد العملاء على ترتيب خطط دفع مرنة ومخصصة لبدء المدفوعات على الفور وتقسيم الالتزامات المالية.
Vartana
vartana.com
فارتانا هو منصة شاملة للمبيعات والتمويل B2B، تسهل عملية إغلاق الصفقات ودفع المشترين من خلال تبسيط الإجراءات.
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