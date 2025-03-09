Zip

zip.co

Zip (سابقًا Quadpay) هي عملية شراء رائدة الآن ، ودفع شركة في وقت لاحق توفر حلولًا عادلة وسلسة تبسيط كيفية دفع الناس. مع وجود متزايد في جميع أنحاء العالم ، فإن مهمتنا هي أن تكون أول خيار للدفع ، في كل مكان وكل يوم. نحن موجودون لإنشاء عالم يمكن أن يعيش فيه الناس بلا خوف اليوم ، مع العلم أنهم يسيطرون على الغد. ركزنا على ابتكار المنتجات الذي يضع الأشخاص في المركز ، نضع الرفاه المالي لعملائنا وتجارنا في قلب كل ما نقوم به. مع zip ، يمكن للعملاء التسوق في أي مكان والدفع في وقت لاحق ، بينما يتم الدفع للتجار مقدمًا. يمكّن نظامنا الأساسي الشركات من تقديم حلول دفع مرنة للعملاء عبر الإنترنت وفي المتجر دون المخاطرة. يتم دمج حل سهل الاستخدام الخاص بنا بسهولة بدون واجهات برمجة التطبيقات. بمجرد أن يعيشوا ، يمكن للتجار تقديم علامتهم التجارية لملايين المستهلكين الجدد الذين يحبون بالفعل ZIP ، واكتساب عملاء جدد وزيادة المبيعات على الفور. نحن مضغوطة ، ونحن نبدأ فقط.