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يعمل برنامج الدفع بالتقسيط وبرنامج اشتر الآن وادفع لاحقًا (BNPL) على تمكين الشركات من تزويد العملاء بخيار شراء المنتجات والخدمات من خلال سلسلة من الدفعات المنتظمة. يتم تضمين هذه الحلول في المتاجر عبر الإنترنت أو دمجها مع برامج الفواتير، مما يوفر خيارات دفع مرنة. يمكن أن تساعد هذه المرونة الشركات على جذب عملاء جدد وزيادة مبيعات العناصر ذات الأسعار الأعلى في متاجر التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. ويستفيد موفرو السوق مثل Etsy وeBay أيضًا من BNPL، حيث يسمح للبائعين بتلقي المدفوعات على أقساط. لكي تعمل هذه الأدوات بفعالية، يجب أن تتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية لتقديم خيارات الدفع بالتقسيط عند الخروج ومع بوابات الدفع لمعالجة المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، يجب مزامنة جميع بيانات الدفع مع الأنظمة المالية، مما يتطلب التكامل مع برامج المحاسبة.
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PayPal
paypal.com
PayPal هو تطبيق يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال، إجراء عمليات شراء، وتخزين الأموال بشكل آمن عبر الإنترنت.
Zip
zip.co
Zip (سابقًا Quadpay) هي عملية شراء رائدة الآن ، ودفع شركة في وقت لاحق توفر حلولًا عادلة وسلسة تبسيط كيفية دفع الناس. مع وجود متزايد في جميع أنحاء العالم ، فإن مهمتنا هي أن تكون أول خيار للدفع ، في كل مكان وكل يوم. نحن موجودون لإنشاء عالم يمكن أن يعيش فيه الناس بلا خوف اليوم ، مع العلم أنهم يسيطرون على الغد. ركزنا على ابتكار المنتجات الذي يضع الأشخاص في المركز ، نضع الرفاه المالي لعملائنا وتجارنا في قلب كل ما نقوم به. مع zip ، يمكن للعملاء التسوق في أي مكان والدفع في وقت لاحق ، بينما يتم الدفع للتجار مقدمًا. يمكّن نظامنا الأساسي الشركات من تقديم حلول دفع مرنة للعملاء عبر الإنترنت وفي المتجر دون المخاطرة. يتم دمج حل سهل الاستخدام الخاص بنا بسهولة بدون واجهات برمجة التطبيقات. بمجرد أن يعيشوا ، يمكن للتجار تقديم علامتهم التجارية لملايين المستهلكين الجدد الذين يحبون بالفعل ZIP ، واكتساب عملاء جدد وزيادة المبيعات على الفور. نحن مضغوطة ، ونحن نبدأ فقط.
Alternative Payments
alternativepayments.io
تعد "المدفوعات البديلة" عبارة عن منصة مدفوعات B2B متكاملة الخدمات تعمل على تبسيط المدفوعات وأتمتتها لك ولعملائك. قدم لعملائك منصة آمنة ذات علامة بيضاء لدفع الفواتير من خلال العديد من طرق الدفع (ACH، وبطاقات الائتمان، والدفع بالتقسيط). يمكنك التكامل مع حلول برامج المحاسبة وPSA الرائدة لمزامنة الفواتير وتسهيل التسوية التلقائية. قم بتمكين عمليات التشغيل الآلي مثل الدفع التلقائي والتذكيرات التلقائية عبر البريد الإلكتروني لتوفير الوقت وجمع الفواتير بشكل أسرع، وفتح رؤى البيانات لتمنحك رؤية كاملة للمدفوعات والتنبؤ بالتدفق النقدي بشكل أفضل. كل ذلك في منصة واحدة.
Sezzle
sezzle.com
Sezzle هو تطبيق يسمح للمستخدمين بالتسوق ودفع المشتريات على 4 أقساط بدون فوائد على مدار 6 أسابيع مع خيارات تعليم مالي وبناء ائتمان.
Paythen
paythen.co
تجعل Paythen تقديم خطط دفع واشتراكات سهلة وغير ذلك الكثير أمرًا سهلاً، بينما تقلل عمليات التشغيل الآلي المضمنة من انشغال العمل بالنسبة لك. لا حاجة إلى كود أو معرفة فنية. ما عليك سوى توصيل حساب Stripe الخاص بك والبدء في أقل من دقيقة.
Mondu
mondu.ai
تقود Mondu الابتكار في مجال المدفوعات بين الشركات. من خلال جعل مدفوعات B2B على قدم المساواة مع B2C ووضع العملاء في قلب تدفق الدفع، تضمن Mondu تجربة سلسة ومتطورة. يتيح حل Mondu للتجار والأسواق أن يقدموا لعملائهم التجاريين في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة طرق الدفع الأكثر شيوعًا بين الشركات وشروط الدفع المرنة في بيئة متعددة القنوات، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت. والنتيجة هي قصة مربحة للجانبين: حيث يتم تمكين عملاء الأعمال من الشراء والدفع عندما يريدون، وهو ما يترجم إلى معدل تحويل أعلى ومتوسط قيمة الطلب، ويؤدي في النهاية إلى دفع النمو للتجار والأسواق. تأسست شركة Mondu GmbH في عام 2021 على يد رواد الأعمال Malte Huffmann وPhilipp Povel وGil Danziger بهدف تبسيط معاملات الدفع بين الشركات. لدى Mondu فريق يضم أكثر من 140 متخصصًا موهوبًا من خلفيات متنوعة ويتمتعون بخبرة من أفضل الشركات في مجال التكنولوجيا وفي أماكن أخرى. جمعت Mondu 90 مليون دولار أمريكي من تمويل الأسهم والديون من كبار المستثمرين Valar Ventures وCherry Ventures وFinTech Collective وبنك VVRB.
Partial.ly
partial.ly
يتيح لك Partial.ly تقديم خطة سداد مخصصة ومرنة لعملائك لبدء الدفع على الفور.
Simpl
getsimpl.com
Simple هي شبكة الخروج الرائدة في الهند التي تهدف إلى جعل المدفوعات غير مرئية وذكية. إنه ملتزم بتبسيط التحول الرقمي وإضفاء الطابع الديمقراطي في مجال المدفوعات. كأبرز منصة تجربة المستهلكين في الهند ، فإن Simpl هي مهمة لتمكين التجار من بناء علاقات موثوقة مع العملاء ، معاملة واحدة في وقت واحد. مع وجود أكثر من 26000 من التجار المتاحين وملايين المستخدمين الموثوق بهم ، يتصور Simples تجربة دفع رقمي شاملة للهند التي تمكّن الثقة بين التجار وعملائهم. يوفر Simpl حلًا كاملًا لتحويل التجارة الإلكترونية. إنه يمكّن التجار من إعطاء العملاء 1-TAP Check ، وحماية المشتري ، ومرفق مدفوع الأجر للسماح لهم بالشعور بالأمان والثقة عند التسوق عبر الإنترنت. من خلال البساطة ، يمكن للتجار تزويد المستهلكين بتجربة مستخدم سهلة وآمنة وبديهية.
Vartana
vartana.com
Vartana عبارة عن منصة متكاملة لإغلاق وتمويل مبيعات المؤسسات B2B تعمل على تبسيط كيفية قيام مندوبي المبيعات بإبرام الصفقات ودفع المشترين من خلال تبسيط عملية الإغلاق والقضاء على تأخير شروط الدفع.
Tamara
tamara.co
تمارا هو تطبيق مالي يتيح للمستخدمين شراء السلع ودفع ثمنها لاحقًا بدون فوائد، مع إمكانية تقسيم المدفوعات إلى أقساط.
Zilch
zilch.com
تسوق عبر الإنترنت أو في المتجر مع بطاقة Zilch الافتراضية. ادفع الآن وكسب المكافآت أو تقسيم التكلفة على مدار 6 أسابيع أو 3 أشهر. من 14.99 ٪ APR rep. الائتمان الخاضع للوضع. تطبيق T&CS.
Laybuy Personal
laybuy.com
Laybuy Personal هو تطبيق يتيح للمستخدمين شراء المنتجات وتقسيم المدفوعات إلى ستة أقساط أسبوعية خالية من الفائدة، مع إدارة سهلة للمعاملات.
Laybuy Merchant
laybuy.com
نمو لانهائي ، منصة واحدة. كيف نعمل للتجار. قدم لعملائك طريقة أبسط للدفع. دعهم يدفعون في 6 أقساط أسبوعية خالية من الفوائد أثناء تلقي الدفع على الفور. نقاط السعر المنخفضة تعني دورات الدفع الأقصر وكرر العملاء المتكررون لعلامتك التجارية.
Klarna
klarna.com
Klarna هو تطبيق يمكّن المستخدمين من تقسيم المشتريات إلى 4 دفعات خالية من الفائدة، كما يتيح الدفع لاحقًا وتتبع الإنفاق.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless هي منصة دفع تمكّن الشركات من جمع المدفوعات مباشرة من الحسابات المصرفية للعملاء بطريقة أمنة وسهلة.
Afterpay
afterpay.com
يتيح تطبيق Afterpay للمستخدمين تقسيط المدفوعات على 4 دفعات دون فوائد، ويعزز قدرة التسوق لدى المستهلكين.
Affirm
affirm.com
التأكيد هو تطبيق مالي يوفر خيارات دفع مرنة للمشتريات، مما يتيح للمستخدمين توزيع التكاليف على عدة أشهر بدون رسوم خفية.
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