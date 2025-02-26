برنامج الدفع بالتقسيط واشتري الآن وادفع لاحقًا (BNPL). - التطبيقات الأكثر شعبية - تركمانستان

GoCardless

gocardless.com

GoCardless في مهمة لتصبح شبكة الدفع المصرفية في العالم. تخليص الأفراد والشركات من الإحباطات وتكلفة طرق الدفع القديمة، من خلال حلول دفع مصرفية مباشرة بسيطة وآمنة. اجمع مدفوعات فورية لمرة واحدة. أو المدفوعات المتكررة الآلية. واستخدم إضافاتنا لاسترداد الدفعات الفاشلة تلقائيًا (استرداد 70% في المتوسط)، ومكافحة الاحتيال دون المساس بتجربة الدفع الخاصة بعميلك. مع GoCardless يمكنك توفير الوقت والمال، وكسب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم، والحصول على أموال في الوقت المحدد، وتقليل التوتر. تثق بنا أكثر من 75,000 شركة حول العالم لدعم مدفوعاتها، بما في ذلك أسماء عالمية مثل DocuSign وCarrefour وNorway Refugee Council وTrip Advisor وAon وSurvey Monkey وUNHCR. نحن نمكنهم من تحصيل المدفوعات من أكثر من 30 دولة، ومعالجة أكثر من 30 مليار دولار سنويًا. وتتميز منتجاتنا بالمرونة التي تناسب الطريقة التي تريد استخدامها بها - سواء كنت تريد استخدامها بمفردها من خلال لوحة المعلومات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت، أو الاتصال بأحد الأنظمة التي يزيد عددها عن 350 نظامًا قد تستخدمها بالفعل لإدارة أعمالك، أو إنشاء التكامل المخصص الخاص بك مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا. لقد كنا في هذه المهمة منذ عام 2011، والآن لدينا فريق رائع يضم أكثر من 700 خبير في مجال المدفوعات عبر المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا. في الواقع، ربما تكون قد سمعت عنا من قبل - فقد غطتنا هيئة الإذاعة البريطانية، وفايننشال تايمز، وتيك كرانش، ووول ستريت جورنال، ولي إيكو، وبورسن تسايتونج، وأستراليا فايننشال ريفيو، ومئات آخرين. هل تريد معرفة المزيد؟ توجه إلى gocardless.com