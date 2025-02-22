برنامج الدفع بالتقسيط واشتري الآن وادفع لاحقًا (BNPL). - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

Zip

zip.co

Zip (Quadpay سابقًا) هي شركة رائدة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا، حيث تقدم حلولاً عادلة وسلسة تعمل على تبسيط كيفية قيام الأشخاص بالدفع. ومع تواجدنا المتزايد في جميع أنحاء العالم، فإن مهمتنا هي أن نكون خيار الدفع الأول، في كل مكان وكل يوم. نحن موجودون لخلق عالم حيث يمكن للناس أن يعيشوا اليوم بلا خوف، مع العلم أنهم يسيطرون على الغد. من خلال التركيز على ابتكار المنتجات التي تضع الأشخاص في المركز، فإننا نضع الرفاهية المالية لعملائنا وتجارنا في قلب كل ما نقوم به. باستخدام Zip، يمكن للعملاء التسوق في أي مكان والدفع لاحقًا، بينما يحصل التجار على أموالهم مقدمًا. تعمل منصتنا على تمكين الشركات من تقديم حلول دفع مرنة للعملاء عبر الإنترنت وفي المتجر دون المخاطرة. يتم دمج حلنا سهل الاستخدام بسهولة بدون واجهات برمجة التطبيقات. بمجرد نشرها، يمكن للتجار تقديم علامتهم التجارية لملايين المستهلكين الجدد الذين يحبون Zip بالفعل، واكتساب عملاء جدد وتعزيز المبيعات على الفور. نحن شركة Zip، وقد بدأنا للتو.