برنامج الدفع بالتقسيط واشتري الآن وادفع لاحقًا (BNPL). - التطبيقات الأكثر شعبية - جنوب السودان

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يعمل برنامج الدفع بالتقسيط وبرنامج اشتر الآن وادفع لاحقًا (BNPL) على تمكين الشركات من تزويد العملاء بخيار شراء المنتجات والخدمات من خلال سلسلة من الدفعات المنتظمة. يتم تضمين هذه الحلول في المتاجر عبر الإنترنت أو دمجها مع برامج الفواتير، مما يوفر خيارات دفع مرنة. يمكن أن تساعد هذه المرونة الشركات على جذب عملاء جدد وزيادة مبيعات العناصر ذات الأسعار الأعلى في متاجر التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. ويستفيد موفرو السوق مثل Etsy وeBay أيضًا من BNPL، حيث يسمح للبائعين بتلقي المدفوعات على أقساط. لكي تعمل هذه الأدوات بفعالية، يجب أن تتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية لتقديم خيارات الدفع بالتقسيط عند الخروج ومع بوابات الدفع لمعالجة المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، يجب مزامنة جميع بيانات الدفع مع الأنظمة المالية، مما يتطلب التكامل مع برامج المحاسبة.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفرض عليهم رسومًا مقابل مزايا مثل المعاملات بنقرة واحدة وذاكرة كلمة المرور. تأسست شركة PayPal في عام 1998 باسم Confinity، وتم طرحها للاكتتاب العام الأولي في عام 2002. وأصبحت شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة eBay في وقت لاحق من ذلك العام، بقيمة 1.5 مليار دولار. قامت شركة eBay بفصل PayPal في عام 2015 لمساهمي eBay. احتلت الشركة المرتبة 204 في قائمة Fortune 500 لعام 2019 لأكبر الشركات الأمريكية من حيث الإيرادات.
Sezzle
sezzle.com
تعمل Sezzle على تمكين المتسوقين من الشراء اليوم وإجراء 4 دفعات بدون فوائد على مدى 6 أسابيع! قم بزيادة التحويلات وقيمة الطلب (AOV) ورضا العملاء.
Paythen
paythen.co
تجعل Paythen تقديم خطط دفع واشتراكات سهلة وغير ذلك الكثير أمرًا سهلاً، بينما تقلل عمليات التشغيل الآلي المضمنة من انشغال العمل بالنسبة لك. لا حاجة إلى كود أو معرفة فنية. ما عليك سوى توصيل حساب Stripe الخاص بك والبدء في أقل من دقيقة.
Mondu
mondu.ai
تقود Mondu الابتكار في مجال المدفوعات بين الشركات. من خلال جعل مدفوعات B2B على قدم المساواة مع B2C ووضع العملاء في قلب تدفق الدفع، تضمن Mondu تجربة سلسة ومتطورة. يتيح حل Mondu للتجار والأسواق أن يقدموا لعملائهم التجاريين في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة طرق الدفع الأكثر شيوعًا بين الشركات وشروط الدفع المرنة في بيئة متعددة القنوات، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت. والنتيجة هي قصة مربحة للجانبين: حيث يتم تمكين عملاء الأعمال من الشراء والدفع عندما يريدون، وهو ما يترجم إلى معدل تحويل أعلى ومتوسط قيمة الطلب، ويؤدي في النهاية إلى دفع النمو للتجار والأسواق. تأسست شركة Mondu GmbH في عام 2021 على يد رواد الأعمال Malte Huffmann وPhilipp Povel وGil Danziger بهدف تبسيط معاملات الدفع بين الشركات. لدى Mondu فريق يضم أكثر من 140 متخصصًا موهوبًا من خلفيات متنوعة ويتمتعون بخبرة من أفضل الشركات في مجال التكنولوجيا وفي أماكن أخرى. جمعت Mondu 90 مليون دولار أمريكي من تمويل الأسهم والديون من كبار المستثمرين Valar Ventures وCherry Ventures وFinTech Collective وبنك VVRB.
Partial.ly
partial.ly
يتيح لك Partial.ly تقديم خطة سداد مخصصة ومرنة لعملائك لبدء الدفع على الفور.
Alternative Payments
alternativepayments.io
تعد "المدفوعات البديلة" عبارة عن منصة مدفوعات B2B متكاملة الخدمات تعمل على تبسيط المدفوعات وأتمتتها لك ولعملائك. قدم لعملائك منصة آمنة ذات علامة بيضاء لدفع الفواتير من خلال العديد من طرق الدفع (ACH، وبطاقات الائتمان، والدفع بالتقسيط). يمكنك التكامل مع حلول برامج المحاسبة وPSA الرائدة لمزامنة الفواتير وتسهيل التسوية التلقائية. قم بتمكين عمليات التشغيل الآلي مثل الدفع التلقائي والتذكيرات التلقائية عبر البريد الإلكتروني لتوفير الوقت وجمع الفواتير بشكل أسرع، وفتح رؤى البيانات لتمنحك رؤية كاملة للمدفوعات والتنبؤ بالتدفق النقدي بشكل أفضل. كل ذلك في منصة واحدة.
Simpl
getsimpl.com
Simpl هي شبكة الدفع الرائدة في الهند بنقرة واحدة والتي تهدف إلى جعل المدفوعات غير مرئية وذكية للأموال. وهي ملتزمة بتبسيط وإضفاء الطابع الديمقراطي على التحول الرقمي في مجال المدفوعات. باعتبارها منصة تجربة المستهلك الأولى في الهند، فإن Simpl تقوم بمهمة تمكين التجار من بناء علاقات موثوقة مع العملاء، معاملة واحدة في كل مرة. مع أكثر من 26,000+ تاجر متاح وملايين المستخدمين الموثوق بهم في جميع أنحاء الهند، تتصور Simpl إنشاء تجربة دفع رقمية شاملة للهند تعمل على تمكين وتعزيز الثقة بين التجار وعملائهم. يوفر Simpl حلاً متكاملاً لتحويل التجارة الإلكترونية. فهو يمكّن التجار من منح العملاء إمكانية الدفع بنقرة واحدة، وحماية المشتري، وتسهيلات الدفع لاحقًا للسماح لهم بالشعور بالأمان والثقة عند التسوق عبر الإنترنت. من خلال Simpl، يمكن للتجار تزويد المستهلكين بتجربة مستخدم سهلة وآمنة وبديهية.
Vartana
vartana.com
Vartana عبارة عن منصة متكاملة لإغلاق وتمويل مبيعات المؤسسات B2B تعمل على تبسيط كيفية قيام مندوبي المبيعات بإبرام الصفقات ودفع المشترين من خلال تبسيط عملية الإغلاق والقضاء على تأخير شروط الدفع.
Tamara
tamara.co
Shopping should be all fun, no stress. With Tamara, you can split your payments – totally interest-free. وسيلة دفع ولا بالخيال؛ اختر تمارا عند الدفع وقسّم فاتورتك على دفعات بدون فوائد
Zilch
zilch.com
اشترِ الآن وادفع لاحقًا باستخدام Zilch. تسوق في أي مكان عبر الإنترنت وسدد قيمة مشترياتك على مدار 6 أسابيع على 4 أقساط.
Zip
zip.co
Zip (Quadpay سابقًا) هي شركة رائدة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا، حيث تقدم حلولاً عادلة وسلسة تعمل على تبسيط كيفية قيام الأشخاص بالدفع. ومع تواجدنا المتزايد في جميع أنحاء العالم، فإن مهمتنا هي أن نكون خيار الدفع الأول، في كل مكان وكل يوم. نحن موجودون لخلق عالم حيث يمكن للناس أن يعيشوا اليوم بلا خوف، مع العلم أنهم يسيطرون على الغد. من خلال التركيز على ابتكار المنتجات التي تضع الأشخاص في المركز، فإننا نضع الرفاهية المالية لعملائنا وتجارنا في قلب كل ما نقوم به. باستخدام Zip، يمكن للعملاء التسوق في أي مكان والدفع لاحقًا، بينما يحصل التجار على أموالهم مقدمًا. تعمل منصتنا على تمكين الشركات من تقديم حلول دفع مرنة للعملاء عبر الإنترنت وفي المتجر دون المخاطرة. يتم دمج حلنا سهل الاستخدام بسهولة بدون واجهات برمجة التطبيقات. بمجرد نشرها، يمكن للتجار تقديم علامتهم التجارية لملايين المستهلكين الجدد الذين يحبون Zip بالفعل، واكتساب عملاء جدد وتعزيز المبيعات على الفور. نحن شركة Zip، وقد بدأنا للتو.
Laybuy Personal
laybuy.com
اشتري الآن وادفع أكثر من 6 أقساط أسبوعية بدون فوائد مع طريقة واحدة للدفع مع Laybuy. تتم إضافة علامات تجارية جديدة يوميًا، لذا تحقق مرة أخرى!
Laybuy Merchant
laybuy.com
النمو اللانهائي منصة واحدة. كيف نعمل للتجار. قدم لعملائك طريقة أسهل للدفع. اسمح لهم بالدفع على 6 أقساط أسبوعية بدون فوائد مع استلام دفعتك على الفور. تعني نقاط السعر المنخفضة دورات دفع أقصر وبالتالي تكرار العملاء لعلامتك التجارية.
Klarna
klarna.com
قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless في مهمة لتصبح شبكة الدفع المصرفية في العالم. تخليص الأفراد والشركات من الإحباطات وتكلفة طرق الدفع القديمة، من خلال حلول دفع مصرفية مباشرة بسيطة وآمنة. اجمع مدفوعات فورية لمرة واحدة. أو المدفوعات المتكررة الآلية. واستخدم إضافاتنا لاسترداد الدفعات الفاشلة تلقائيًا (استرداد 70% في المتوسط)، ومكافحة الاحتيال دون المساس بتجربة الدفع الخاصة بعميلك. مع GoCardless يمكنك توفير الوقت والمال، وكسب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم، والحصول على أموال في الوقت المحدد، وتقليل التوتر. تثق بنا أكثر من 75,000 شركة حول العالم لدعم مدفوعاتها، بما في ذلك أسماء عالمية مثل DocuSign وCarrefour وNorway Refugee Council وTrip Advisor وAon وSurvey Monkey وUNHCR. نحن نمكنهم من تحصيل المدفوعات من أكثر من 30 دولة، ومعالجة أكثر من 30 مليار دولار سنويًا. وتتميز منتجاتنا بالمرونة التي تناسب الطريقة التي تريد استخدامها بها - سواء كنت تريد استخدامها بمفردها من خلال لوحة المعلومات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت، أو الاتصال بأحد الأنظمة التي يزيد عددها عن 350 نظامًا قد تستخدمها بالفعل لإدارة أعمالك، أو إنشاء التكامل المخصص الخاص بك مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا. لقد كنا في هذه المهمة منذ عام 2011، والآن لدينا فريق رائع يضم أكثر من 700 خبير في مجال المدفوعات عبر المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا. في الواقع، ربما تكون قد سمعت عنا من قبل - فقد غطتنا هيئة الإذاعة البريطانية، وفايننشال تايمز، وتيك كرانش، ووول ستريت جورنال، ولي إيكو، وبورسن تسايتونج، وأستراليا فايننشال ريفيو، ومئات آخرين. هل تريد معرفة المزيد؟ توجه إلى gocardless.com
Afterpay
afterpay.com
كانت Afterpay رائدة في طريقة أفضل للدفع. يتسوق العملاء الآن، ويدفعون على مدى 6 أسابيع، ولا يدفعون أي فائدة أبدًا. يصل التجار الذين يتشاركون مع Afterpay إلى أكبر المتسوقين وأكثرهم ولاءً في العالم. لقد قام أكثر من 19 مليون عميل نشط بالتسوق باستخدام Afterpay على مستوى العالم ويتم تصنيفه باستمرار ضمن أفضل 10 تطبيقات للتسوق. يستفيد التجار من الشراكة مع Afterpay وتزويد العملاء بطريقة أفضل للدفع. في المتوسط، ترسل Afterpay أكثر من مليون إحالة عالمية إلى شركائها التجاريين يوميًا. يؤدي الدفع اللاحق إلى زيادة متوسط قيمة الطلب، وزيادة المبيعات، والحفاظ على عودة العملاء. إليك كيفية عمل Afterpay لعملائك: 1. يتسوق عملاؤك في موقعك أو يحصلون على تطبيق Afterpay. 2. يرى العملاء جدول الدفع الخاص بهم ويختارون Afterpay كطريقة الدفع الخاصة بهم عند الخروج. 3. سيقومون بتسديد الدفعة الأولى من أصل 4 دفعات الآن. وأدفع الباقي على 6 أسابيع. وإليك كيف يعمل الأمر بالنسبة لك: - احصل على الدفع مقدمًا. سيتم الدفع لك خلال أيام مقابل عمليات الشراء التي تتم باستخدام Afterpay. - تقليل المخاطر الخاصة بك. نحن نتحمل المخاطر، بما في ذلك عمليات رد المبالغ المدفوعة والاحتيال. حتى تتمكن من التركيز على تنمية عملك. - استلام تقارير التسوية اليومية. احصل على إمكانية الوصول إلى معلومات المعاملات التي يمكنك استخدامها لتسوية الطلبات والتحقق منها.
Affirm
affirm.com
تتمثل مهمة Affirm في تقديم منتجات مالية صادقة تعمل على تحسين الحياة. ومن خلال بناء نوع جديد من شبكة الدفع - شبكة تقوم على الثقة والشفافية ووضع الأشخاص في المقام الأول - فإننا نمكن الملايين من المستهلكين من الإنفاق والادخار بشكل مسؤول، ونمنح الآلاف من الشركات الأدوات اللازمة لدعم النمو. على عكس معظم بطاقات الائتمان وخيارات الدفع على مدار الوقت الأخرى، فإننا نعرض للمستهلكين بالضبط ما سيدفعونه مقدمًا، ولا نزيد هذا المبلغ أبدًا، ولا نفرض أبدًا أي رسوم متأخرة أو مخفية.
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