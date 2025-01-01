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برنامج الدفع بالتقسيط واشتري الآن وادفع لاحقًا (BNPL). - التطبيقات الأكثر شعبية - بنما
يعمل برنامج الدفع بالتقسيط وبرنامج اشتر الآن وادفع لاحقًا (BNPL) على تمكين الشركات من تزويد العملاء بخيار شراء المنتجات والخدمات من خلال سلسلة من الدفعات المنتظمة. يتم تضمين هذه الحلول في المتاجر عبر الإنترنت أو دمجها مع برامج الفواتير، مما يوفر خيارات دفع مرنة. يمكن أن تساعد هذه المرونة الشركات على جذب عملاء جدد وزيادة مبيعات العناصر ذات الأسعار الأعلى في متاجر التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. ويستفيد موفرو السوق مثل Etsy وeBay أيضًا من BNPL، حيث يسمح للبائعين بتلقي المدفوعات على أقساط. لكي تعمل هذه الأدوات بفعالية، يجب أن تتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية لتقديم خيارات الدفع بالتقسيط عند الخروج ومع بوابات الدفع لمعالجة المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، يجب مزامنة جميع بيانات الدفع مع الأنظمة المالية، مما يتطلب التكامل مع برامج المحاسبة.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفر...
Afterpay
afterpay.com
كانت Afterpay رائدة في طريقة أفضل للدفع. يتسوق العملاء الآن، ويدفعون على مدى 6 أسابيع، ولا يدفعون أي فائدة أبدًا. يصل التجار الذين يتشاركون مع Afterpay إلى أكبر المتسوقين وأكثرهم ولاءً في العالم. لقد قام أكثر من 19 مليون عميل نشط بالتسوق باستخدام Afterpay على مستوى العالم ويتم تصنيفه باستمرار ضمن أف...
Klarna
klarna.com
قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.
Affirm
affirm.com
تتمثل مهمة Affirm في تقديم منتجات مالية صادقة تعمل على تحسين الحياة. ومن خلال بناء نوع جديد من شبكة الدفع - شبكة تقوم على الثقة والشفافية ووضع الأشخاص في المقام الأول - فإننا نمكن الملايين من المستهلكين من الإنفاق والادخار بشكل مسؤول، ونمنح الآلاف من الشركات الأدوات اللازمة لدعم النمو. على عكس معظم ...
Zip
zip.co
Zip (Quadpay سابقًا) هي شركة رائدة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا، حيث تقدم حلولاً عادلة وسلسة تعمل على تبسيط كيفية قيام الأشخاص بالدفع. ومع تواجدنا المتزايد في جميع أنحاء العالم، فإن مهمتنا هي أن نكون خيار الدفع الأول، في كل مكان وكل يوم. نحن موجودون لخلق عالم حيث يمكن للناس أن يعيشوا اليوم بلا ...
Sezzle
sezzle.com
تعمل Sezzle على تمكين المتسوقين من الشراء اليوم وإجراء 4 دفعات بدون فوائد على مدى 6 أسابيع! قم بزيادة التحويلات وقيمة الطلب (AOV) ورضا العملاء.
Laybuy Personal
laybuy.com
اشتري الآن وادفع أكثر من 6 أقساط أسبوعية بدون فوائد مع طريقة واحدة للدفع مع Laybuy. تتم إضافة علامات تجارية جديدة يوميًا، لذا تحقق مرة أخرى!
Tamara
tamara.co
Shopping should be all fun, no stress. With Tamara, you can split your payments – totally interest-free. وسيلة دفع ولا بالخيال؛ اختر تمارا عند الدفع وقسّم فاتورتك على دفعات بدون فوائد
GoCardless
gocardless.com
GoCardless في مهمة لتصبح شبكة الدفع المصرفية في العالم. تخليص الأفراد والشركات من الإحباطات وتكلفة طرق الدفع القديمة، من خلال حلول دفع مصرفية مباشرة بسيطة وآمنة. اجمع مدفوعات فورية لمرة واحدة. أو المدفوعات المتكررة الآلية. واستخدم إضافاتنا لاسترداد الدفعات الفاشلة تلقائيًا (استرداد 70% في المتوسط)، ...
Zilch
zilch.com
اشترِ الآن وادفع لاحقًا باستخدام Zilch. تسوق في أي مكان عبر الإنترنت وسدد قيمة مشترياتك على مدار 6 أسابيع على 4 أقساط.
Paythen
paythen.co
تجعل Paythen تقديم خطط دفع واشتراكات سهلة وغير ذلك الكثير أمرًا سهلاً، بينما تقلل عمليات التشغيل الآلي المضمنة من انشغال العمل بالنسبة لك. لا حاجة إلى كود أو معرفة فنية. ما عليك سوى توصيل حساب Stripe الخاص بك والبدء في أقل من دقيقة.
Laybuy Merchant
laybuy.com
النمو اللانهائي منصة واحدة. كيف نعمل للتجار. قدم لعملائك طريقة أسهل للدفع. اسمح لهم بالدفع على 6 أقساط أسبوعية بدون فوائد مع استلام دفعتك على الفور. تعني نقاط السعر المنخفضة دورات دفع أقصر وبالتالي تكرار العملاء لعلامتك التجارية.
Simpl
getsimpl.com
Simpl هي شبكة الدفع الرائدة في الهند بنقرة واحدة والتي تهدف إلى جعل المدفوعات غير مرئية وذكية للأموال. وهي ملتزمة بتبسيط وإضفاء الطابع الديمقراطي على التحول الرقمي في مجال المدفوعات. باعتبارها منصة تجربة المستهلك الأولى في الهند، فإن Simpl تقوم بمهمة تمكين التجار من بناء علاقات موثوقة مع العملاء، م...
Alternative Payments
alternativepayments.io
تعد "المدفوعات البديلة" عبارة عن منصة مدفوعات B2B متكاملة الخدمات تعمل على تبسيط المدفوعات وأتمتتها لك ولعملائك. قدم لعملائك منصة آمنة ذات علامة بيضاء لدفع الفواتير من خلال العديد من طرق الدفع (ACH، وبطاقات الائتمان، والدفع بالتقسيط). يمكنك التكامل مع حلول برامج المحاسبة وPSA الرائدة لمزامنة الفواتي...
Partial.ly
partial.ly
يتيح لك Partial.ly تقديم خطة سداد مخصصة ومرنة لعملائك لبدء الدفع على الفور.
Vartana
vartana.com
Vartana عبارة عن منصة متكاملة لإغلاق وتمويل مبيعات المؤسسات B2B تعمل على تبسيط كيفية قيام مندوبي المبيعات بإبرام الصفقات ودفع المشترين من خلال تبسيط عملية الإغلاق والقضاء على تأخير شروط الدفع.
Mondu
mondu.ai
تقود Mondu الابتكار في مجال المدفوعات بين الشركات. من خلال جعل مدفوعات B2B على قدم المساواة مع B2C ووضع العملاء في قلب تدفق الدفع، تضمن Mondu تجربة سلسة ومتطورة. يتيح حل Mondu للتجار والأسواق أن يقدموا لعملائهم التجاريين في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة طرق الدفع الأكثر شيوعًا بين الشركات وشروط...