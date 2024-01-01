برنامج الدفع بالتقسيط واشتري الآن وادفع لاحقًا (BNPL). - التطبيقات الأكثر شعبية - أفغانستان الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج الدفع بالتقسيط وبرنامج اشتر الآن وادفع لاحقًا (BNPL) على تمكين الشركات من تزويد العملاء بخيار شراء المنتجات والخدمات من خلال سلسلة من الدفعات المنتظمة. يتم تضمين هذه الحلول في المتاجر عبر الإنترنت أو دمجها مع برامج الفواتير، مما يوفر خيارات دفع مرنة. يمكن أن تساعد هذه المرونة الشركات على جذب عملاء جدد وزيادة مبيعات العناصر ذات الأسعار الأعلى في متاجر التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. ويستفيد موفرو السوق مثل Etsy وeBay أيضًا من BNPL، حيث يسمح للبائعين بتلقي المدفوعات على أقساط. لكي تعمل هذه الأدوات بفعالية، يجب أن تتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية لتقديم خيارات الدفع بالتقسيط عند الخروج ومع بوابات الدفع لمعالجة المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، يجب مزامنة جميع بيانات الدفع مع الأنظمة المالية، مما يتطلب التكامل مع برامج المحاسبة.