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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

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برامج محركات انسايت - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل محركات Insight على تمكين المستخدمين من استكشاف البيانات المنظمة وغير المنظمة وكشفها وتحليلها. تخدم هذه الأدوات الموظفين والعملاء على حد سواء، مما يسهل استرجاع المعلومات بسرعة وسهولة عبر المحتوى أو المستندات أو البيانات الأولية. ومن خلال الاستفادة من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي، تعمل هذه المحركات على تحسين استعلامات البحث للحصول على نتائج دقيقة. بدلاً من صياغة استعلامات SQL أو استخدام لغات قواعد البيانات الأخرى، يمكن للمستخدمين صياغة عمليات البحث باللغة الطبيعية، مما يؤدي إلى نتائج قابلة للمقارنة. ومن خلال التعلم المستمر من تفاعلات المستخدم، تعمل هذه الحلول على تحسين دقة البحث. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل محركات الرؤى بسلاسة مع مصادر البيانات المتنوعة، بما في ذلك أنظمة إدارة محتوى المؤسسة (ECM)، ومنصات معالجة البيانات الكبيرة وتوزيعها، وقواعد البيانات، مما يؤدي إلى دمج جميع بيانات الشركة في مستودع مركزي.

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Guru

Guru

getguru.com

Guru هو تطبيق لإدارة المعرفة يساعد الفرق على مشاركة المعلومات والوصول إليها بسهولة عبر أدواتهم الحالية.

OpenText

OpenText

opentext.com

تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

يعمل تطبيق Qatalog على تنظيم العمل من خلال ربط الأدوات الحديثة مثل ويكي وإدارة المشاريع والدردشة، مما يسهل التعاون بين الفرق.

Yext

Yext

yext.com

Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

يقدم Keyspider نتائج بحث دقيقة عبر محرك بحث سحابي، مما يسهل إنشاء بحث مخصص لمواقع الويب دون تكلفة أو وقت إضافي.

Bloomfire

Bloomfire

bloomfire.com

Bloomfire هو منصة لإدارة المعرفة تسمح للفرق بالعثور على المعلومات بسرعة ومشاركتها بفعالية من خلال محتوى قابل للبحث.

Marvin

Marvin

heymarvin.com

تطبيق مارفِين هو منصة لتحليل البيانات النوعية وتخزين الأبحاث، تساعد في تنظيم وتحليل بيانات العملاء بفعالية.

Raffle

Raffle

raffle.ai

تطبيق رافل يسهل عمليات البحث ومشاركة المعرفة داخل الشركات، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم سلوك العملاء والموظفين من خلال تحليل البيانات.

Experience.com

Experience.com

experience.com

تطبيق Experience.com يقدم حلول إدارة السمعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الوجود الرقمي وتعزيز تفاعل العملاء والموظفين.

WatchMyCompetitor

WatchMyCompetitor

watchmycompetitor.com

WatchMyCompetitor هي منصة لمراقبة وتحليل أنشطة المنافسين، تتيح للشركات اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات السوق والاتجاهات في الوقت الحقيقي.

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