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تعمل محركات Insight على تمكين المستخدمين من استكشاف البيانات المنظمة وغير المنظمة وكشفها وتحليلها. تخدم هذه الأدوات الموظفين والعملاء على حد سواء، مما يسهل استرجاع المعلومات بسرعة وسهولة عبر المحتوى أو المستندات أو البيانات الأولية. ومن خلال الاستفادة من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي، تعمل هذه المحركات على تحسين استعلامات البحث للحصول على نتائج دقيقة. بدلاً من صياغة استعلامات SQL أو استخدام لغات قواعد البيانات الأخرى، يمكن للمستخدمين صياغة عمليات البحث باللغة الطبيعية، مما يؤدي إلى نتائج قابلة للمقارنة. ومن خلال التعلم المستمر من تفاعلات المستخدم، تعمل هذه الحلول على تحسين دقة البحث. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل محركات الرؤى بسلاسة مع مصادر البيانات المتنوعة، بما في ذلك أنظمة إدارة محتوى المؤسسة (ECM)، ومنصات معالجة البيانات الكبيرة وتوزيعها، وقواعد البيانات، مما يؤدي إلى دمج جميع بيانات الشركة في مستودع مركزي.
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Guru
getguru.com
Guru هو تطبيق لإدارة المعرفة يساعد الفرق على مشاركة المعلومات والوصول إليها بسهولة عبر أدواتهم الحالية.
OpenText
opentext.com
تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.
Qatalog
qatalog.com
يعمل تطبيق Qatalog على تنظيم العمل من خلال ربط الأدوات الحديثة مثل ويكي وإدارة المشاريع والدردشة، مما يسهل التعاون بين الفرق.
Yext
yext.com
Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.
Keyspider
keyspider.io
يقدم Keyspider نتائج بحث دقيقة عبر محرك بحث سحابي، مما يسهل إنشاء بحث مخصص لمواقع الويب دون تكلفة أو وقت إضافي.
Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire هو منصة لإدارة المعرفة تسمح للفرق بالعثور على المعلومات بسرعة ومشاركتها بفعالية من خلال محتوى قابل للبحث.
Marvin
heymarvin.com
تطبيق مارفِين هو منصة لتحليل البيانات النوعية وتخزين الأبحاث، تساعد في تنظيم وتحليل بيانات العملاء بفعالية.
Raffle
raffle.ai
تطبيق رافل يسهل عمليات البحث ومشاركة المعرفة داخل الشركات، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم سلوك العملاء والموظفين من خلال تحليل البيانات.
Experience.com
experience.com
تطبيق Experience.com يقدم حلول إدارة السمعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الوجود الرقمي وتعزيز تفاعل العملاء والموظفين.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) هي منصة استخباراتية رائدة للمنافسين تمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع. ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع البصمة الرقمية العالمية لمنافسي المؤسسة في الوقت الفعلي ومحللي السوق لتنظيم البيانات. يحصل العملاء على تدفق مستمر للرؤى الأكثر صلة والقابلة للتنفيذ في مؤسستهم. ويستخدمون هذه الأفكار للتحقق من صحة الاستراتيجيات وتحسينها، واكتساب ميزة تنافسية وحماية الإيرادات وتنميتها.
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