برامج محركات انسايت - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تعمل محركات Insight على تمكين المستخدمين من استكشاف البيانات المنظمة وغير المنظمة وكشفها وتحليلها. تخدم هذه الأدوات الموظفين والعملاء على حد سواء، مما يسهل استرجاع المعلومات بسرعة وسهولة عبر المحتوى أو المستندات أو البيانات الأولية. ومن خلال الاستفادة من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي، تعمل هذه المحركات على تحسين استعلامات البحث للحصول على نتائج دقيقة. بدلاً من صياغة استعلامات SQL أو استخدام لغات قواعد البيانات الأخرى، يمكن للمستخدمين صياغة عمليات البحث باللغة الطبيعية، مما يؤدي إلى نتائج قابلة للمقارنة. ومن خلال التعلم المستمر من تفاعلات المستخدم، تعمل هذه الحلول على تحسين دقة البحث. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل محركات الرؤى بسلاسة مع مصادر البيانات المتنوعة، بما في ذلك أنظمة إدارة محتوى المؤسسة (ECM)، ومنصات معالجة البيانات الكبيرة وتوزيعها، وقواعد البيانات، مما يؤدي إلى دمج جميع بيانات الشركة في مستودع مركزي.
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Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire هو منصة لإدارة المعرفة تسمح للفرق بالعثور على المعلومات بسرعة ومشاركتها بفعالية من خلال محتوى قابل للبحث.
Guru
getguru.com
Guru هو تطبيق لإدارة المعرفة يساعد الفرق على مشاركة المعلومات والوصول إليها بسهولة عبر أدواتهم الحالية.
OpenText
opentext.com
تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.
Qatalog
qatalog.com
يعمل تطبيق Qatalog على تنظيم العمل من خلال ربط الأدوات الحديثة مثل ويكي وإدارة المشاريع والدردشة، مما يسهل التعاون بين الفرق.
Yext
yext.com
Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين التحويلات. إنها تعتزم إعادة تعريف كيفية تنقل العملاء عبر مواقع الويب الخاصة بهم من خلال خدمة البحث كخدمة التي لا تترك أي جهد دون أن تقلبه. زيادة الملاءمة عبر الوسائط من خلال البحث المخصص.
Experience.com
experience.com
منذ عام 2015 ، التزمت Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد وحلول إدارة التواجد على الإنترنت ، ومساعدة الشركات والمهنيين على تعزيز وجودهم عبر الإنترنت ، ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة ملايين المؤسسات على التطور وتحسينها ، تستمر منصة SaaS المتكاملة في Experience.com في قيادة الصناعة في طليعة ابتكار التسويق الرقمي. Experience.com تلبي سوقًا مستهدفًا واسع النطاق ، بما في ذلك المهنيين المحليين والعلامات التجارية متعددة الموقعين الذين يسعون إلى تعزيز سمعتهم عبر الإنترنت من خلال قوة الذكاء الاصطناعى وردود فعل العملاء. تم تصميم المنصة لمساعدة الشركات والمهنيين على تعزيز خبرتهم ، وتسخير رؤى من ملاحظات العملاء ، وإقامة الثقة الثابتة بين جمهورهم. إنه يمكّنهم ليس فقط الحفاظ على سمعة استثنائية عبر الإنترنت فحسب ، بل أيضًا على الاستفادة منها كأداة لاكتساب أعمال جديدة. الحلول المتنوعة المقدمة لها صدى مع الشركات من جميع الأحجام ، وتوفير الوسائل للتفوق في تجربة العملاء (CX) ، وتجربة الموظفين (EX) ، وإدارة السمعة عبر مختلف الصناعات. كما تتيح منصة البحث عن المهنيين والمؤسسات السيطرة على وجودهم عبر الإنترنت بالكامل من منصة واحدة وتسلق صفوف البحث باستخدام أدوات مصممة.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) هي منصة استخباراتية رائدة للمنافسين تمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع. ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع البصمة الرقمية العالمية لمنافسي المؤسسة في الوقت الفعلي ومحللي السوق لتنظيم البيانات. يحصل العملاء على تدفق مستمر للرؤى الأكثر صلة والقابلة للتنفيذ في مؤسستهم. ويستخدمون هذه الأفكار للتحقق من صحة الاستراتيجيات وتحسينها، واكتساب ميزة تنافسية وحماية الإيرادات وتنميتها.
Marvin
heymarvin.com
مرحبًا، مرحبًا، سعدت بلقائك. نحن Marvin، منصة تحليل البيانات النوعية ومستودع الأبحاث المصمم لمساعدتك على مركزية جميع معارف العملاء وتصميم المنتجات التي تركز على المستخدم. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المتقدم، نقوم بأتمتة الأجزاء المملة من البحث حتى تكون لديك الحرية في تنظيم رؤى المستخدم الغنية وتحليلها واكتشافها ومشاركتها. تفضل بزيارة موقع heyMarvin.com لحجز عرض توضيحي والاطلاع على الميزات الجديدة التي يصفها عملاؤنا بأنها "مثيرة للإعجاب للغاية - وهي تحول هائل في مجال أبحاث تجربة المستخدم".
Raffle
raffle.ai
أصبح البحث إنسانيًا وسهل الاستخدام تستخدم الشركات المبتكرة برنامج Raffle وواجهة برمجة التطبيقات (API) لتعزيز قدرات البحث الخاصة بها، وتسهيل مشاركة المعرفة، واكتساب رؤى عميقة حول سلوك واحتياجات العملاء والموظفين. حلول البحث لدينا - بما في ذلك البحث في مواقع الويب، والبحث في أماكن العمل، والبحث داخل التطبيقات - تجعل من السهل على الشركات تنظيم المحتوى الحالي وتحسينه. باستخدام Raffle Search، يمكنك تبسيط عملية البحث وتحقيق أقصى استفادة من بياناتك. نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين فهم العملاء والموظفين في الشركات من خلال تتبع التفاعلات واستخدام تحليلات السلوك للحصول على رؤى البيانات مثل الأسئلة الشائعة والفجوات المعرفية ومعدلات الحل، وبالتالي تعزيز التواصل والدعم.
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