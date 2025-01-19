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برامج محركات انسايت - التطبيقات الأكثر شعبية - روينيون
تعمل محركات Insight على تمكين المستخدمين من استكشاف البيانات المنظمة وغير المنظمة وكشفها وتحليلها. تخدم هذه الأدوات الموظفين والعملاء على حد سواء، مما يسهل استرجاع المعلومات بسرعة وسهولة عبر المحتوى أو المستندات أو البيانات الأولية. ومن خلال الاستفادة من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي، تعمل هذه المحركات على تحسين استعلامات البحث للحصول على نتائج دقيقة. بدلاً من صياغة استعلامات SQL أو استخدام لغات قواعد البيانات الأخرى، يمكن للمستخدمين صياغة عمليات البحث باللغة الطبيعية، مما يؤدي إلى نتائج قابلة للمقارنة. ومن خلال التعلم المستمر من تفاعلات المستخدم، تعمل هذه الحلول على تحسين دقة البحث. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل محركات الرؤى بسلاسة مع مصادر البيانات المتنوعة، بما في ذلك أنظمة إدارة محتوى المؤسسة (ECM)، ومنصات معالجة البيانات الكبيرة وتوزيعها، وقواعد البيانات، مما يؤدي إلى دمج جميع بيانات الشركة في مستودع مركزي.
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Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire عبارة عن منصة آمنة للمشاركة المعرفية تمكن الفرق من العثور على المعلومات بسرعة. تخلص من النقرات، وطلبات Slack المحمومة، والأسئلة المتكررة من خلال تزويد فريقك بالمعرفة التي يحتاجون إليها، متى وأينما يحتاجون إليها. يمكن للمستخدمين تحميل المحتوى بأي تنسيق (بما في ذلك مستندات Word وملفات PDF ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية ومجموعات الشرائح) أو إنشاء محتوى جديد مباشرة في النظام الأساسي المستند إلى السحابة. يقوم Bloomfire بفهرسة عميقة لكل كلمة في كل ملف - بما في ذلك الكلمات المنطوقة في مقاطع الفيديو - حتى يتمكن المستخدمون من العثور بسرعة على ما يبحثون عنه. سواء كنت تتطلع إلى مشاركة المعرفة عبر شركتك بأكملها أو داخل الأقسام، فإن Bloomfire يساعد في كسر الصوامع وجعل المعلومات في متناول كل من يحتاج إليها. تعمل Bloomfire حاليًا على دعم جهود تبادل المعرفة للشركات الرائدة بما في ذلك FedEx، وJackson Hewitt، وDelta Faucet، وKing's Hawaiian. تشمل النتائج التي حققها العملاء باستخدام Bloomfire ما يلي: - توفير للموظفين ما معدله 30 دقيقة يومياً في البحث عن المعلومات - تقليل عدد مكالمات خدمة العملاء المعلقة بنسبة 50% - زيادة رضا العملاء بنسبة 30% - تقليل رسائل البريد الإلكتروني الداخلية بما يصل إلى الثلث - إضفاء الطابع الديمقراطي على الأفكار والأبحاث عبر مجالات الأعمال
Guru
getguru.com
بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والإنترانت، وWiki في نظام أساسي واحد. يعيش Guru في الأدوات التي تستخدمها بالفعل، لذا لا داعي لتبديل السياق. يمكنك العثور على المعلومات عبر أي تطبيق، والحصول على مساعدة من الخبراء إذا لم تتمكن من العثور عليها، والسماح لـ Guru بتحديد الفجوات المعرفية بشكل استباقي، وتكرار المعرفة، وترجمتها إلى 100 لغة.. كأنه صديق ذكي لك ولبقية أصدقائك. شركة.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم التطبيقات البرمجية OpenText بإدارة المحتوى أو البيانات غير المنظمة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية وشركات الخدمات المهنية. تهدف OpenText منتجاتها إلى معالجة متطلبات إدارة المعلومات، بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من المحتوى، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وإدارة تجربة الهاتف المحمول والإنترنت. توظف OpenText أكثر من 14000 شخص حول العالم وهي شركة مساهمة عامة، مدرجة في بورصة ناسداك (OTEX) وبورصة تورنتو (OTEX).
Qatalog
qatalog.com
Qatalog يقضي على فوضى عملك. لا مزيد من الأصوات المستمرة، ولا مزيد من الاجتماعات التافهة، ولا مزيد من البحث عن أحدث مستند. يربط مركز العمل الخاص بنا أدوات التعاون الحديث — مواقع wiki، وإدارة المشاريع، والدردشة الجماعية، والمزيد — ويتيح لك استخدامها بالتنسيق مع بعضكم البعض. فهو يربط الأشخاص والفرق بنفس الطريقة، حتى يتمكنوا من المزامنة عندما لا يكونون في نفس المكان. إنها طريقة العمل الجديدة.
Yext
yext.com
تعد Yext (رمزها في بورصة نيويورك: YEXT) منصة الحضور الرقمي الرائدة للعلامات التجارية متعددة المواقع، ولديها آلاف العملاء حول العالم. ومن خلال منصة مركزية واحدة، يمكن للعلامات التجارية تقديم تجارب متسقة ودقيقة وجذابة بسلاسة والتواصل بشكل هادف مع العملاء في أي مكان في العالم الرقمي. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من Yext على تعزيز المعرفة وراء كل مشاركة للعملاء، وأتمتة سير العمل على نطاق واسع، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ عبر القنوات تتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. من تحسين محركات البحث ومواقع الويب إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة السمعة، تمكن Yext العلامات التجارية من تحويل تواجدها الرقمي إلى أداة تمييز.
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين التحويلات. إنها تعتزم إعادة تعريف كيفية تنقل العملاء عبر مواقع الويب الخاصة بهم من خلال خدمة البحث كخدمة التي لا تترك أي جهد دون أن تقلبه. زيادة الملاءمة عبر الوسائط من خلال البحث المخصص.
Experience.com
experience.com
منذ عام 2015، تلتزم Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد عبر الإنترنت ذات المستوى العالمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات والمهنيين على تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة الملايين من المؤسسات على التطور والتحسين، تواصل منصة SaaS المتكاملة من Experience.com قيادة الصناعة في طليعة ابتكارات التسويق الرقمي.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) هي منصة استخباراتية رائدة للمنافسين تمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع. ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع البصمة الرقمية العالمية لمنافسي المؤسسة في الوقت الفعلي ومحللي السوق لتنظيم البيانات. يحصل العملاء على تدفق مستمر للرؤى الأكثر صلة والقابلة للتنفيذ في مؤسستهم. ويستخدمون هذه الأفكار للتحقق من صحة الاستراتيجيات وتحسينها، واكتساب ميزة تنافسية وحماية الإيرادات وتنميتها.
Marvin
heymarvin.com
مرحبًا، مرحبًا، سعدت بلقائك. نحن Marvin، منصة تحليل البيانات النوعية ومستودع الأبحاث المصمم لمساعدتك على مركزية جميع معارف العملاء وتصميم المنتجات التي تركز على المستخدم. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المتقدم، نقوم بأتمتة الأجزاء المملة من البحث حتى تكون لديك الحرية في تنظيم رؤى المستخدم الغنية وتحليلها واكتشافها ومشاركتها. تفضل بزيارة موقع heyMarvin.com لحجز عرض توضيحي والاطلاع على الميزات الجديدة التي يصفها عملاؤنا بأنها "مثيرة للإعجاب للغاية - وهي تحول هائل في مجال أبحاث تجربة المستخدم".
Raffle
raffle.ai
أصبح البحث إنسانيًا وسهل الاستخدام تستخدم الشركات المبتكرة برنامج Raffle وواجهة برمجة التطبيقات (API) لتعزيز قدرات البحث الخاصة بها، وتسهيل مشاركة المعرفة، واكتساب رؤى عميقة حول سلوك واحتياجات العملاء والموظفين. حلول البحث لدينا - بما في ذلك البحث في مواقع الويب، والبحث في أماكن العمل، والبحث داخل التطبيقات - تجعل من السهل على الشركات تنظيم المحتوى الحالي وتحسينه. باستخدام Raffle Search، يمكنك تبسيط عملية البحث وتحقيق أقصى استفادة من بياناتك. نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين فهم العملاء والموظفين في الشركات من خلال تتبع التفاعلات واستخدام تحليلات السلوك للحصول على رؤى البيانات مثل الأسئلة الشائعة والفجوات المعرفية ومعدلات الحل، وبالتالي تعزيز التواصل والدعم.