برامج محركات انسايت - التطبيقات الأكثر شعبية - بالاو

Bloomfire

bloomfire.com

Bloomfire عبارة عن منصة آمنة للمشاركة المعرفية تمكن الفرق من العثور على المعلومات بسرعة. تخلص من النقرات، وطلبات Slack المحمومة، والأسئلة المتكررة من خلال تزويد فريقك بالمعرفة التي يحتاجون إليها، متى وأينما يحتاجون إليها. يمكن للمستخدمين تحميل المحتوى بأي تنسيق (بما في ذلك مستندات Word وملفات PDF ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية ومجموعات الشرائح) أو إنشاء محتوى جديد مباشرة في النظام الأساسي المستند إلى السحابة. يقوم Bloomfire بفهرسة عميقة لكل كلمة في كل ملف - بما في ذلك الكلمات المنطوقة في مقاطع الفيديو - حتى يتمكن المستخدمون من العثور بسرعة على ما يبحثون عنه. سواء كنت تتطلع إلى مشاركة المعرفة عبر شركتك بأكملها أو داخل الأقسام، فإن Bloomfire يساعد في كسر الصوامع وجعل المعلومات في متناول كل من يحتاج إليها. تعمل Bloomfire حاليًا على دعم جهود تبادل المعرفة للشركات الرائدة بما في ذلك FedEx، وJackson Hewitt، وDelta Faucet، وKing's Hawaiian. تشمل النتائج التي حققها العملاء باستخدام Bloomfire ما يلي: - توفير للموظفين ما معدله 30 دقيقة يومياً في البحث عن المعلومات - تقليل عدد مكالمات خدمة العملاء المعلقة بنسبة 50% - زيادة رضا العملاء بنسبة 30% - تقليل رسائل البريد الإلكتروني الداخلية بما يصل إلى الثلث - إضفاء الطابع الديمقراطي على الأفكار والأبحاث عبر مجالات الأعمال