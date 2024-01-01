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برامج محركات انسايت - التطبيقات الأكثر شعبية - أنتيغوا وبربودا
تعمل محركات Insight على تمكين المستخدمين من استكشاف البيانات المنظمة وغير المنظمة وكشفها وتحليلها. تخدم هذه الأدوات الموظفين والعملاء على حد سواء، مما يسهل استرجاع المعلومات بسرعة وسهولة عبر المحتوى أو المستندات أو البيانات الأولية. ومن خلال الاستفادة من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي، تعمل هذه المحركات على تحسين استعلامات البحث للحصول على نتائج دقيقة. بدلاً من صياغة استعلامات SQL أو استخدام لغات قواعد البيانات الأخرى، يمكن للمستخدمين صياغة عمليات البحث باللغة الطبيعية، مما يؤدي إلى نتائج قابلة للمقارنة. ومن خلال التعلم المستمر من تفاعلات المستخدم، تعمل هذه الحلول على تحسين دقة البحث. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل محركات الرؤى بسلاسة مع مصادر البيانات المتنوعة، بما في ذلك أنظمة إدارة محتوى المؤسسة (ECM)، ومنصات معالجة البيانات الكبيرة وتوزيعها، وقواعد البيانات، مما يؤدي إلى دمج جميع بيانات الشركة في مستودع مركزي.
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Guru
getguru.com
ابدأ مجانًا مع Guru، موقع wiki القوي الخاص بالشركة والذي يتغلب على ضوضاء الدردشة لتزويدك بالمعلومات التي تحتاجها بالفعل للقيام بعملك.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog يقضي على فوضى عملك. لا مزيد من الأصوات المستمرة، ولا مزيد من الاجتماعات التافهة، ولا مزيد من البحث عن أحدث مستند. يربط مركز العمل الخاص بنا أدوات التعاون الحديث — مواقع wiki، وإدارة المشاريع، والدردشة الجماعية، والمزيد — ويتيح لك استخدامها بالتنسيق مع بعضكم البعض. فهو يربط الأشخاص والفرق بنف...
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين ا...
Bloomfire
bloomfire.com
منصة أكثر ذكاءً لتبادل المعرفة لتحويل المعرفة القبلية إلى بيانات شركة عاملة. القضاء على صوامع المعلومات، وزيادة الإنتاجية.
Marvin
heymarvin.com
مرحبًا، مرحبًا، سعدت بلقائك. نحن Marvin، منصة تحليل البيانات النوعية ومستودع الأبحاث المصمم لمساعدتك على مركزية جميع معارف العملاء وتصميم المنتجات التي تركز على المستخدم. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المتقدم، نقوم بأتمتة الأجزاء المملة من البحث حتى تكون لديك الحرية في تنظيم رؤى المستخدم الغنية وتحليلها...
Raffle
raffle.ai
أصبح البحث إنسانيًا وسهل الاستخدام تستخدم الشركات المبتكرة برنامج Raffle وواجهة برمجة التطبيقات (API) لتعزيز قدرات البحث الخاصة بها، وتسهيل مشاركة المعرفة، واكتساب رؤى عميقة حول سلوك واحتياجات العملاء والموظفين. حلول البحث لدينا - بما في ذلك البحث في مواقع الويب، والبحث في أماكن العمل، والبحث داخل ا...
Experience.com
experience.com
منذ عام 2015، تلتزم Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد عبر الإنترنت ذات المستوى العالمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات والمهنيين على تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة الملايين من المؤسسات على التطور والتحسين، توا...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) هي منصة استخباراتية رائدة للمنافسين تمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع. ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع البصمة الرقمية العالمية لمنافسي المؤسسة في الوقت الفعلي ومحللي السوق لتنظيم البيانات. يحصل العملاء على تدفق مستمر للرؤى الأكثر صلة والقابلة للتنفيذ في مؤسسته...