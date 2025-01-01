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في المشهد الرقمي اليوم، تقدم منصات التسويق المؤثرة حلولاً شاملة للمؤسسات التي تسعى إلى تسخير قوة المؤثرين الاجتماعيين. تعمل هذه المنصات على تبسيط عملية تحديد المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم فعالية الحملة. ومن خلال الاستفادة من الشراكات مع المشاهير ومنشئي المحتوى وأصحاب النفوذ الصغار وسفراء العلامات التجارية، يمكن للعلامات التجارية استكشاف طرق جديدة لاكتساب العملاء وترويج المنتجات. يتم استخدامها بشكل أساسي من قبل فرق التسويق والإعلان في قطاعات السلع الاستهلاكية مثل البيع بالتجزئة والأزياء والجمال، فضلاً عن التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية المباشرة للمستهلك (DTC)، حيث تسهل منصات التسويق المؤثرة التواصل والتعاون المستهدفين. إنها بمثابة جسر بين العلامات التجارية والمؤثرين، مما يتيح التواصل السلس وإدارة المحتوى. هناك طريقتان رئيسيتان للعثور على المؤثرين من خلال هذه المنصات. يقدم بعضها قواعد بيانات واسعة النطاق تحتوي على ملفات تعريف للأشخاص المؤثرين الذين تم التحقق منهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الجمهور. يوفر البعض الآخر إمكانية الوصول إلى شبكات حصرية من المؤثرين الذين اختاروا التعاون مع العلامات التجارية. بغض النظر عن الطريقة المختارة، تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من تحسين معايير البحث الخاصة بها والتواصل مع المؤثرين الذين يتوافقون مع قيم علاماتهم التجارية والتركيبة السكانية المستهدفة. من خلال أدوات التعاون المتكاملة وميزات إدارة المحتوى، يمكن للمسوقين الاتصال بكفاءة مع المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم أداء الحملة. يضمن هذا النهج الشامل تنفيذ مبادرات التسويق المؤثرة بسلاسة وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
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Later
later.com
لاحق هو منصة لتسويق الوسائط الاجتماعية تتيح جدولة المنشورات، وإدارة المحتوى، وتحليل الأداء عبر منصات متعددة مثل انستغرام وفيسبوك.
Impact
impact.com
تطبيق Impact يدير شراكات الشركات مع وسائل الإعلام والمؤثرين، ويساعدهم في بناء علاقات مربحة مع الناشرين والمستهلكين.
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
تطبيق InfluencerMarketing.ai يساعد العلامات التجارية في اكتشاف وإدارة المؤثرين، وقياس نجاح الحملات التسويقية.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater هو تطبيق لتحليل وسائل الإعلام والمراقبة الاجتماعية يساعد الشركات على تتبع المحادثات عبر الإنترنت وإدارة تواجدها الرقمي.
LTK
shopltk.com
LTK هو تطبيق يتيح التسوق من أحدث صيحات الموضة والجمال من خلال توصيات مؤثرين موثوقين، مما يوفر تجربة تسوق مخصصة وسهلة.
Affable.ai
affable.ai
Affable.ai هي منصة إدارة مؤثرين تعمل بالذكاء الاصطناعي، تساعد العلامات التجارية على اكتشاف وتحليل المؤثرين وإدارة الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp هي منصة لإدارة برامج دعم العلامة التجارية، تساعد الشركات على التواصل مع المؤثرين وتعزيز وجودها الرقمي.
Influencer Searcher
influencersearcher.com
الباحث المؤثر هو أداة تساعد في العثور على المؤثرين وتحليل جمهورهم، وتسهل إدارة الحملات الترويجية بشكل فعال.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة موحدة لتحسين تجربة العملاء تجمع بين التسويق والرعاية والتجارة، وتساعد الشركات في إدارة تفاعلها عبر قنوات متعددة.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack هو حل شامل لإدارة الشراكات، يدعم التسويق بالإحالة والموزعين، ويتيح تتبع الأداء وإدارة المدفوعات بكفاءة.
Skeepers
octoly.com
Skeepers هو تطبيق لإدارة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، يوفر أدوات للحملات التسويقية والتفاعل مع المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole هو تطبيق لتحليل الوسائط الاجتماعية يساعد الشركات على قياس وتحسين تأثيرها عبر منصات مختلفة مثل تويتر وإنستغرام.
GrowthHero
growthhero.io
تطبيق GrowthHero هو منصة تسويق شاملة لإدارة التسويق عبر الشركاء والم Influencers وإحالات العملاء.
Wowzi
wowzi.co
Wowzi هو تطبيق يربط المبدعين بالشركات لتمكين التسويق عبر المحتوى، مع أدوات لإدارة المدفوعات والأنشطة المالية.
Lolly
lolly.com
تطبيق لولي هو حل موحد لتسويق المؤثرين، يساعد العلامات التجارية على تعزيز وجودها عبر المبدعين على إنستغرام وتيك توك ويوتيوب.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor هو تطبيق يقدم أدوات لتحليل المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويدعم إدارة الحملات التسويقية بدقة وفعالية.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence هي منصة تسويق تساعد العلامات التجارية على إدارة حملات المؤثرين، واكتشاف المؤثرين، وتتبع الأداء والدفعات.
OkFans
okfans.com
OKFANS هو تطبيق اشتراك يتيح للمبدعين مشاركة المحتوى مقابل رسوم، مما يساعدهم في تحقيق الدخل والتواصل مع معجبيهم.
joinbrands
joinbrands.com
تطبيق JoinBrands يربط العلامات التجارية بالمؤثرين ومحتوى المستخدمين للترويج للمنتجات والخدمات عبر المنصات الاجتماعية.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
تطبيق TrueFanz يمكّن المبدعين من مشاركة Contentهم وكسب المال من خلال تفاعل أفضل مع جمهورهم ودعم معجبيهم.
Julius
juliusworks.com
تطبيق جوليوس هو منصة تسويق عبر المؤثرين توفر حلول شاملة قائمة على البيانات لمساعدة العملاء في قياس وتنشيط حملاتهم.
GRIN
grin.co
GRIN هو برنامج لتسويق المؤثرين يسمح بإدارة الحملات والشراكات، ويوفر أدوات التحليل والتواصل، ويعزز التجارة الإلكترونية.
Influence.co
influence.co
تطبيق Influence.co يربط العلامات التجارية بالمؤثرين عبر منصة شاملة لإدارة الحملات والتعاون وتحليل الأداء.
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima هو منصة تحليل واكتشاف المؤثرين، تحتوي على قاعدة بيانات لأكثر من 103.5 مليون مؤثر على إنستغرام، تيك توك، يوتيوب وتويتر.
#paid
hashtagpaid.com
#paid هو سوق للمبدعين يربط بين المبدعين والعلامات التجارية المعروفة، ويسهل التعاون في حملات التسويق المؤثر بطريقة منظمة.
Roster
getroster.com
تطبيق Roster يساعد الشركات في تحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامة التجارية، وتعزيز الوعي، وزيادة الإيرادات من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
ViralMango
viralmango.com
تطبيق ViralMango هو سوق إلكتروني يربط العلامات التجارية مع المؤثرين الصغار للقيام بتعاون مثمر ويساعدهم على عرض مهاراتهم وزيادة متابعيهم.
Perpetua
perpetua.io
تساعد منصة Perpetua العلامات التجارية على تحسين أداء الإعلانات من خلال أدوات وأتمتة للتحكم في الإعلانات على أمازون وول مارت وإنستاكارت وغيرها.
LoudCrowd
loudcrowd.com
تطبيق LoudCrowd يوفر حلاً للتجارة عبر الإنفلونسر للعلامات التجارية، مما يمكنها من زيادة الإيرادات من خلال تصميم صفحات مخصصة للمنشئين.
Traackr
traackr.com
Traackr هو نظام لإدارة التسويق عبر المؤثرين يوفر أدوات لتحليل الأداء وإدارة الحملات واكتشاف المؤثرين المناسبين.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer هو برنامج لتسويق المؤثرين يتيح اكتشاف المؤثرين، إدارة الحملات، وتحليل البيانات عبر منصات مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام.
inBeat
inbeat.co
يتيح تطبيق inBeat للشركات البحث عن مؤثري تيك توك وإنستغرام في قاعدة بيانات مدققة، وإدارة حملات التسويق المؤثرة.
Audiense
audiense.com
Audiense هي منصة تساعد الشركات على فهم وتحليل جمهورها المستهدف من خلال بيانات اجتماعية ورؤى ثقافية، لخلق استراتيجيات تسويقية فعالة.
Wednesday.app
wednesday.app
تطبيق Wednesday.app هو منصة تسويق مؤثر تتيح للشركات الصغيرة والمشاريع الناشئة تسويق منتجاتها عبر المؤثرين بشكل سهل وفعّال.
Afluencer
afluencer.com
Afluencer هو تطبيق يربط العلامات التجارية بالمؤثرين ويساعدهم في إنشاء محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب.
Fohr
fohr.co
يتيح تطبيق Fohr للعلامات التجارية والمؤثرين اكتشاف التعاون وإدارة الحملات التسويقية بكفاءة مع توفير تحليلات دقيقة.
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
تطبيق Ybiquitous يتيح تسويق المؤثرين للعلامات التجارية الكبرى، مع تركيز على تيك توك، مستفيدًا من تحليلات بيانات متقدمة لتحسين الاستراتيجيات.
Drope.me
drope.me
Drope.me هي منصة تسويق تربط بين شركات الألعاب والمذيعين الصغار. تساعد الناشرين في إطلاق حملات تسويقية وتساعد المذيعين على كسب المال من التعاون مع العلامات التجارية.
Qoruz
qoruz.com
Qoruz هي منصة تساعد العلامات التجارية في اكتشاف والتواصل مع المؤثرين والمبدعين، وتسهيل إدارة الحملات الرقمية بشكل فعال.
Partnerize
partnerize.com
تقدم منصة Partnerize أتمتة الشراكات للشركات، مما يسهل إدارة البرامج التابعة وتحسين الأداء ودفع المبيعات من خلال التعاون مع الشركاء.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop هو منصة للتجارة الاجتماعية تتيح للعلامات التجارية دمج محتوى المستخدم وتقديم محتوى قابل للتسوق لزيادة المبيعات وتحسين تجارب التسوق.
Favikon
favikon.com
Favikon هي منصة تسويق للمؤثرين تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في إدارة حملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق نتائج محسنة.
Stellar
stellar.io
يوفر تطبيق Stellar حلاً لتسويق المؤثرين، مما يمكن المستخدمين من إدارة الحملات بسرعة وكفاءة من خلال أتمتة العمليات وتحليل البيانات.
Influencity
influencity.com
التأثير هو منصة متكاملة لتسويق المؤثرين تساعد الشركات في إدارة حملات المؤثرين من خلال قاعدة بيانات شاملة وأدوات تحليل أداء فعالة.
CreatorIQ
creatoriq.com
منصة تسويقية للمؤثرين تساعد العلامات التجارية في اكتشاف المؤثرين، إدارة الحملات وتحليل الأداء باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة.
Squaredance
squaredance.io
تطبيق Squaredance هو سوق للشراكات، يساعد العلامات التجارية المباشرة في جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات عبر قنوات متعددة.
Humanz
humanz.com
Humanz هو تطبيق يساعد العلامات التجارية على إدارة حملات التسويق المؤثر من خلال تحديد المؤثرين وإدارة التعاون والدفع وتحليل الأداء.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai هي منصة تسويقية للمؤثرين تساعد الوكالات والعلامات التجارية في اكتشاف المؤثرين وإدارة الحملات وتحليل البيانات.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag هو منصة لتسويق المؤثرين تساعد الشركات على اكتشاف وإدارة وتتبع حملات المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.
Node App
node-app.com
يتيح تطبيق Node للشركات عرض منتجاتها على مؤثرين مختارين، والحصول على حقوق توزيع المحتوى الذي ينتجه المستخدمون لأغراض إعلانية.
Lefty
lefty.io
Lefty هو منصة تسويق مؤثرين تساعد العلامات التجارية على إدارة برامج المؤثرين، بما في ذلك اكتشاف وتقييم المواهب وإدارة العلاقات وتقارير الحملة.
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
تطبيق Tribe Dynamics يقدم تحليلات متقدمة لتسويق المؤثرين للعلامات التجارية، مما يساعد على تتبع الأداء وفهم تفاعل المجتمع المؤثر.
Tolt
tolt.io
تولت يوفر برنامج تسويق تابع للشركات الناشئة في مجال البرمجيات، مع خطة مجانية ويدعم التعامل مع سترايب وبادل.
Modash
modash.io
Modash هو أداة تسويق مؤثر تساعد العلامات التجارية على اكتشاف وإدارة المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل بيانات الجمهور.
SocialBook
socialbook.io
تطبيق SocialBook يساعد العلامات التجارية في إدارة التسويق عبر المؤثرين، مع قاعدة بيانات تضم أكثر من 3 ملايين مؤثر على يوتيوب وإنستغرام وتويتش.
CisionOne
cision.one
CisionOne هي منصة لإدارة علاقات الإعلام تقدم أدوات للبحث والتواصل مع الصحفيين والمراقبة الإعلامية وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي.
Reditus
getreditus.com
Reditus هو أداة لإدارة الشركاء المعلنين لشركات B2B SaaS، توفر واجهة سهلة الاستخدام ودعم مباشر، مخصصة لتوسيع الشبكات التابعة.
Insense
insense.pro
Insense هو تطبيق يربط العلامات التجارية بالمؤثرين لتسهيل التسويق، ويساعد على إدارة الحملات وإنشاء محتوى إعلاني فعال.
Current
current.tech
تطبيق Current يساعد العلامات التجارية في بناء برامج السفراء، إدارة الحملات الدعائية، وتنظيم المدفوعات، مما يعزز التسويق وزيادة الإيرادات.
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