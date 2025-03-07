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في المشهد الرقمي اليوم، تقدم منصات التسويق المؤثرة حلولاً شاملة للمؤسسات التي تسعى إلى تسخير قوة المؤثرين الاجتماعيين. تعمل هذه المنصات على تبسيط عملية تحديد المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم فعالية الحملة. ومن خلال الاستفادة من الشراكات مع المشاهير ومنشئي المحتوى وأصحاب النفوذ الصغار وسفراء العلامات التجارية، يمكن للعلامات التجارية استكشاف طرق جديدة لاكتساب العملاء وترويج المنتجات. يتم استخدامها بشكل أساسي من قبل فرق التسويق والإعلان في قطاعات السلع الاستهلاكية مثل البيع بالتجزئة والأزياء والجمال، فضلاً عن التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية المباشرة للمستهلك (DTC)، حيث تسهل منصات التسويق المؤثرة التواصل والتعاون المستهدفين. إنها بمثابة جسر بين العلامات التجارية والمؤثرين، مما يتيح التواصل السلس وإدارة المحتوى. هناك طريقتان رئيسيتان للعثور على المؤثرين من خلال هذه المنصات. يقدم بعضها قواعد بيانات واسعة النطاق تحتوي على ملفات تعريف للأشخاص المؤثرين الذين تم التحقق منهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الجمهور. يوفر البعض الآخر إمكانية الوصول إلى شبكات حصرية من المؤثرين الذين اختاروا التعاون مع العلامات التجارية. بغض النظر عن الطريقة المختارة، تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من تحسين معايير البحث الخاصة بها والتواصل مع المؤثرين الذين يتوافقون مع قيم علاماتهم التجارية والتركيبة السكانية المستهدفة. من خلال أدوات التعاون المتكاملة وميزات إدارة المحتوى، يمكن للمسوقين الاتصال بكفاءة مع المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم أداء الحملة. يضمن هذا النهج الشامل تنفيذ مبادرات التسويق المؤثرة بسلاسة وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
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Later
later.com
فيما بعد عبارة عن منصة للتسويق والتجارة في وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أصحاب الأعمال والمبدعين والوكالات وفرق التواصل الاجتماعي على تنمية علاماتهم التجارية والشركات عبر الإنترنت. يساعدك لاحقًا في توفير الوقت وتنمية عملك من خلال تسهيل إدارة استراتيجية الوسائط الاجتماعية بأكملها ، كل ذلك في مكان واحد. جدولة المشاركات إلى كل منصة اجتماعية ، والحصول على اقتراحات علامة التجزئة ، وأفضل الأوقات للنشر ، وتحويل صورك إلى منشورات قابلة للنقر ، والقابلة للمتسرب مع رابط مخصص في السيرة الذاتية ، وأكثر من ذلك بكثير!
Meltwater
meltwater.com
تقدم شركة Meltwater، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الإعلامي، لمحترفي العلاقات العامة والاتصالات والتسويق ميزة المعلومات التي يحتاجون إليها للبقاء في المقدمة وحلًا واحدًا متكاملاً ليكونوا فعالين. باعتبارها الحل الشامل الوحيد للعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، تستخدم أكثر من 30.000 شركة وسائل الإعلام والذكاء الاجتماعي الخاصة بشركة Meltwater للبقاء على اطلاع بمليارات المحادثات عبر الإنترنت واستخلاص الأفكار ذات الصلة لإدارة علاماتها التجارية بشكل استراتيجي. مع ما يقرب من 20 عامًا من الخبرة في تحليل البيانات، تكرس شركة Meltwater خدماتها الشخصية والعالمية المبنية على الخبرة المحلية التي يتمتع بها 60 مكتبًا عبر القارات الست. يمكن لعملائنا مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. نحن نتتبع أكثر من 300000 مصدر إخباري عبر الإنترنت، ولدينا شراكات لمراقبة المطبوعات والبث الإذاعي، ونستمع إلى المحادثات الاجتماعية، في الوقت الفعلي، عبر Twitter وFacebook وInstagram وYouTube والتعليقات ومواقع المراجعة والمنتديات ولوحات الرسائل وأكثر من 300 مليون مدونات. نحن نساعد عملائنا على تحليل التغطية الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بسهولة، باستخدام المقاييس النوعية والكمية. تتيح مكتبة عناصر واجهة المستخدم المتوسعة لدينا للعملاء إمكانية إنشاء لوحات معلومات بسلاسة للمساعدة في تصور التغطية الإعلامية والإبلاغ عن عائد الاستثمار لجهود العلاقات العامة والتسويق الخاصة بهم. كل شيء تفاعلي وقابل للتصدير، لإعطاء السياق وراء الأرقام. الذكاء الإعلامي للعلاقات العامة مع أكثر من 300.0000 مصدر وأكبر مكتبة للمحتوى المتميز، يمكنك مراقبة وتحليل كل جزء من التغطية الإعلامية ذات الصلة من المنشورات عبر الإنترنت والمطبوعات ووسائل التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزيون والإذاعة في الوقت الفعلي. تواصل مع أصحاب النفوذ والصحفيين وتتبع مدى انتشارك. الحلول الاجتماعية للمسوقين يقدم القسم الاجتماعي، المعروف سابقًا باسم Sysomos (تم الاستحواذ عليه في أبريل 2018)، حلول بيانات شاملة ومتكاملة لدفع إستراتيجيتك الاجتماعية. يمكنك البحث عن أكثر من 200 مليار محادثة اجتماعية ومراقبتها باستخدام استعلامات غير محدودة وبدون حدود للبيانات، والمشاركة والنشر من منصة واحدة، والعثور بسهولة على المؤثرين الاجتماعيين، والبحث في رؤى المستهلكين، واكتشاف المجتمعات التي تقود المحادثات الاجتماعية. حلول مخصصة للمؤسسات يضمن فريق حلول المؤسسات تلبية أكثر التسليمات تعقيدًا بسرعة وفعالية من قبل فريقنا من خبراء الصناعة والمحللين. توفر Meltwater خدمات احترافية وعروضًا متميزة للعلامات التجارية الرائدة في العالم.
LTK
shopltk.com
تسوق أحدث صيحات الموضة والمنزل والجمال واللياقة البدنية من مؤثري LTK الذين تثق بهم. أفكار لملابس العمل، وفساتين ضيوف الزفاف، ومظهر السفر، وغير ذلك الكثير.
Impact
impact.com
تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات - العلامات التجارية والناشرين والوكالات - على بناء علاقات حقيقية ودائمة ومجزية مع كل من الناشرين والمستهلكين. ومن خلال توفير الرؤية عبر رحلة المستهلك بأكملها، فإنهم قادرون على تجميع القيمة الإجمالية لمزيج الشراكات بالكامل وتنسيقها وتحسينها بسهولة وشفافية - مما يؤدي إلى دفع النمو وخلق قيمة جديدة للمستهلكين. لمعرفة المزيد حول كيفية قيام منصة التكنولوجيا وسوق الشراكات الخاصة بـ Impact.com بتعزيز نمو إيرادات العلامات التجارية العالمية للمؤسسات مثل Walmart وUber وShopify وLenovo وL'Oreal وFanatics وLevi's و1-800-Flowers، تفضل بزيارة www.impact. com.
#paid
hashtagpaid.com
#pay هو سوق منشئي المحتوى الذي يربط منشئي المحتوى الذين تم فحصهم بالعلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، مثل McDonald's وSephora وSamsung وDisney. يتعاون منشئو المحتوى والمسوقون معًا ويقيسون حملات تسويق منشئي المحتوى بالكامل في تجربة مركزية ومتكاملة. تعمل الشركة على تمكين منشئي المحتوى من القيام بما يحبونه، وتجلب الثقة إلى النظام البيئي لمنشئي المحتوى من خلال حلول تقنية خاصة لمشكلات الفئات الكبيرة، مثل التسعير العادل، والمطابقة الخوارزمية، وحقوق استخدام المحتوى الآلي التي تنشئ تسويقًا حقيقيًا لمبدعي القنوات المتعددة. بدلاً من الاعتماد على مقاييس الغرور والأشخاص المؤثرين، تركز #Pay بشكل حصري على منشئي المحتوى - وتقيس تأثيرهم على مقاييس أداء الأعمال الأساسية. وقد حصلت الشركة على التصنيف رقم 1 لدعم العملاء والخدمات المدارة، وتدعم فرق التسويق ومنشئي المحتوى من المكاتب في تورونتو، نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو، وميامي.
PartnerStack
partnerstack.com
يعد PartnerStack حلاً متكاملاً للشراكات. يدعم النظام الأساسي نشاط التسويق والإحالة والموزعين للشركاء، ويحل مشكلات إدارة تطبيقات الشركاء والمشاركة والإسناد والتعليم والدفعات والامتثال واحتياجات قناة الشريك الإضافية. الشركات التي تستخدم PartnerStack لديها برامجها المدرجة في سوق PartnerStack، مما يعرض برامجها لشبكة متنامية تضم أكثر من 450.000 شريك. تشهد هذه الشركات زيادة في الإيرادات بنسبة +30% في قنواتها الشريكة بسبب الشركاء الذين تم الحصول عليهم من خلال شبكة PartnerStack. تسمح الشبكة للشركاء ببيع تطبيقات SaaS متعددة من منصة واحدة - وهو أمر ضروري لحلول SaaS المتكاملة التي تستثمر في القناة.
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands هو سوق مؤثر ومحتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) حيث يمكنك ربط علامتك التجارية بسرعة مع الآلاف من منشئي المحتوى والمؤثرين على TikTok للترويج لمنتجاتك وخدماتك.
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima هي منصة SaaS رائدة في اكتشاف وتحليل المؤثرين مع أكبر قاعدة بيانات للمؤثرين في العالم تضم 103.5 مليون مؤثر على Instagram وTiktok وYouTube وTwitter. تتضمن ميزات BrandMaxima اكتشاف المؤثرين، وتحليلات المؤثرين، وإدارة المؤثرين والتواصل معهم، وإدارة الحملة، وإعداد تقارير الحملة.
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. تتكامل منصتنا الشاملة بسلاسة مع أفضل حلول التجارة الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية والأسواق.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor هي شركة SaaS تقدم حلولاً معقدة للعلامات التجارية والوكالات والمنصات التي تتعامل مع المؤثرين. قامت HypeAuditor بتطوير مجموعة شاملة من الأدوات والتقارير لتحليل المؤثرين على Instagram وYouTube وTikTok وTwitch وTwitter، والتخطيط للحملات التسويقية. تساعد مجموعة الأدوات على اكتشاف ومقارنة جودة حسابات المؤثرين، والتحقق من صحة جمهورهم، وتحليل التركيبة السكانية للجمهور. يسمح حل إدارة الحملة للشركات بإنشاء خطط إعلامية ذات علامة تجارية لحملات المؤثرين، وإدارة الحملات وأتمتتها باستخدام الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتتبع أدائها. توفر HypeAuditor مجموعة من تقارير تحليل السوق المصممة لتزويد الشركات برؤى الصناعة والمشهد التسويقي المؤثر في مختلف البلدان والأسواق المتخصصة. تتضمن التقارير تحليل المنافس لاستكشاف استراتيجيات المؤثرين للعلامات التجارية التنافسية. يساعد تقرير مقارنة المنافسين على مقارنة العديد من العلامات التجارية جنبًا إلى جنب. تعتمد جميع الخدمات على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والتي تسمح لـ HypeAuditor بتحديد الأنماط السلوكية واكتشاف الحسابات المشبوهة. هدف HypeAuditor هو توفير الحل التحليلي النهائي لضمان عمل عملاء الشركة بأكبر قدر ممكن من الفعالية مع منشئي الوسائط الاجتماعية.
Fohr
fohr.co
في Fohr، نعتقد أن تسويق السفراء هو تسويق مؤثر في أفضل حالاته. إنه نوع الإعلان الذي تتذكره، وفي الوقت نفسه، نوع الإعلان الذي تنساه كان إعلانًا على الإطلاق. إنها مبنية على حب العلامة التجارية، وسرد القصص، والصدق. كانت Fohr أول منصة للتسويق المؤثر في العالم، حيث تربط أفضل العلامات التجارية بالمبدعين المناسبين منذ عام 2013. ما تقدمه Fohr: الاكتشاف يمكنك العثور على شركائك المؤثرين التاليين. تساعدك منصتنا للخدمة الذاتية على تشغيل حملات المؤثرين بسلاسة، بدءًا من تحديد المؤثرين وحتى إعداد التقارير. منصة إدارة السفير (AMP) مجتمعك المؤثر يأتي إليك. برامج مصممة خصيصًا لتوظيف أفضل عملائك كسفراء للعلامة التجارية. الخدمات المُدارة: نجد شركاء مؤثرين وندير حملات لك. إدارة برنامج حملة السفير الإستراتيجية الشاملة والمثرية بالتكنولوجيا الخاصة بنا. التكنولوجيا المخصصة شاركنا في تأليف شيء جديد تمامًا. برنامج واستراتيجية ومنصة مؤثرة مخصصة بالكامل بناءً على احتياجات عملك. مع أكثر من 180 ألف مؤثر مشترك على المنصة، و80 مليون دولار أمريكي من بيانات دفع المؤثرين، وأكثر من 5000 حملة مؤثرة تحت أحزمتنا، فإننا نتعلم ونتطور باستمرار مع الصناعة. Fohr عبارة عن مجموعة من الأشخاص المتميزين تمامًا الذين يبنون طرقًا أفضل للعمل مع الأشخاص المؤثرين.
Affable.ai
affable.ai
منصة إدارة المؤثرين الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قم بتنشيط المزيد من المؤثرين في أقصر وقت أكثر من 6 مليون مؤثر | 4 قنوات اجتماعية | منصة واحدة سهلة الاستخدام ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، موثوقة من قبل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية رائدة وأكثر من 4300 جهة تسويق تعتمد على البيانات، يستخدمها لاعبون عالميون مثل Huawei وChanel وEstee Lauder وAirAsia وSwarovski وOgilvy وOmnicom وGroupM والمزيد! تعمل منصة الخدمة الذاتية الخاصة بـ affable.ai على تبسيط تخطيط حملات المؤثرين وتنفيذها، بدءًا من العثور على معظم المؤثرين ذوي الصلة وحتى قياس تأثيرهم. يمكن لفرق التسويق تحسين حملاتها بسلاسة لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار باستخدام الرؤى الديموغرافية العميقة لـ affable.ai. يتتبع affable.ai ما يزيد عن 6 ملايين من الأشخاص المؤثرين على مستوى العالم عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي - Instagram وYoutube وTikTok وTwitter. إليك كيف يمكنك الاستفادة من استخدام affable.ai: 1. ابحث عن المؤثرين الحقيقيين وذوي الصلة باستخدام المؤثرين واكتشاف المحتوى الخاصين بـ affable.ai 2. تواصل مع المؤثرين باستخدام حل إدارة علاقات المؤثرين المدمج في affable.ai 3. تتبع كل المحتوى - بما في ذلك المنشورات والقصص على لوحة تحكم الحملة الخاصة بك 4. إنشاء وتصدير تقارير حول المقاييس الاجتماعية بما في ذلك الوصول والمشاركة والانطباع وقيمة الوسائط 5. تتبع اتجاهات المؤثرين المستمرة على أساس أسبوعي 6. قارن أداء المؤثرين الخاص بك مع المنافسين
GRIN
grin.co
GRIN هو أفضل برنامج تسويق مؤثر لعلامات التجارة الإلكترونية. تشتمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أكثر من 32 مليون مجموعة مؤثرة، وغرفة عمل للحملة، وإعداد التقارير والتحليلات، والدفع واستيفاء المنتجات، ومكتبة وسائط كاملة المحتوى، والمزيد.
Skeepers
octoly.com
Skeepers هو الرائد الأوروبي في حلول مشاركة المتسوقين. إنها توفر مجموعة UGC متكاملة متكاملة واحدة للعلامات التجارية للعلامات التجارية للترابط مع المستهلكين ، وتضخيم الوصول ، وزيادة المشاركة ، ومبيعات القيادة ، والاحتفاظ بالعملاء. يربط Skeepers العلامات التجارية والمستهلكين من خلال تجارب أصيلة مع جناحنا المدمج بالكامل من حلول UGC. مع Skeareers ، تقوم العلامات التجارية بتغذية علاقات المستهلك بشكل أصلي ، وتضخيم الوصول ، وتعزيز المشاركة ، وقيادة المبيعات ، وتحسين الاحتفاظ بالمستهلك. تجعل حلولها من السهل إنشاء وجمع وتنشيط UGC ، بفعالية وعلى نطاق واسع. يمكّن Skeepers العلامات التجارية من التواصل مع مجتمع المبدعين لدينا لمحتوى فيديو UGC عالي الجودة المصنوع خصيصًا. تتيح الذكاء الاصطناعي المتقدم العلامات التجارية من استخدام محتوى الفيديو الأكثر أمانًا لجعل المنتجات صدى مع الجماهير المستهدفة ومقاطع الفيديو البث عبر قنوات التوزيع الأكثر فعالية لها
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher هي أداة تُستخدم لتحديد المؤثرين بناءً على طبيعة المحتوى الخاص بهم (مثل الموضة والألعاب والأمهات) وإعطاء نظرة ثاقبة لجمهورهم. تساعدك الأداة أيضًا على تتبع حملات المؤثرين وإدارتها من خلال تجميع المؤثرين الذين تعمل معهم في حملة معينة.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag هي عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تمكن المسوقين ووكالات العلاقات العامة ووكالات المواهب وشبكات المؤثرين من اكتشاف المؤثرين وتنشيط وإدارة وتتبع وإسناد حملات التسويق المؤثر عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك Instagram وTikTok وFacebook وYouTube وTwitter. تم تصميم المنصة خصيصًا لآسيا، وتوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 300000 من المؤثرين ونقاط بيانات المؤثرين من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أولئك المسجلين في التطبيق الشقيق للمؤثرين، AnyCreator. يوفر AnyTag أيضًا للمستخدمين تحليلات الوسائط الاجتماعية لحسابات الوسائط الاجتماعية المملوكة لعلامتهم التجارية، بما في ذلك التركيبة السكانية وتحليلات المنشورات، وتحليلات المنافسين، وتحليلات الهاشتاج، وإشارات العلامة التجارية، وإدارة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer هو برنامج تسويق مؤثر شامل لاكتشاف المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشغيل الحملات التسويقية، وإدارة علاقات المؤثرين، وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. ويغطي أكثر من 20 مليون من موارد المؤثرين العالميين عبر YouTube وTikTok وInstagram. الميزات: البحث الدقيق عن المؤثرين، قاعدة بيانات المؤثرين التي تضم 20.000.000 65 ألف علامة متخصصة و17 ألف علامة تجارية حملة تسويق المؤثرين: إطلاق ومراقبة تحليل بيانات المؤثرين الترتيب العالمي للمؤثرين (حسب المنطقة الجغرافية والمكانة)
Glewee
glewee.com
Glewee هي أسهل وأسرع شبكة تسويق مؤثرة الكل في واحد تغير الطريقة التي تقوم بها العلامات التجارية والوكالات بالتسويق المؤثر الذي تثق به أكثر من 2500 علامة تجارية ووكالة بالإضافة إلى أكثر من 10000 من المبدعين والمؤثرين. يتيح Glewee للعلامات التجارية والوكالات القدرة على إطلاق حملات تسويقية غير محدودة وإدارتها وتتبعها وتوسيع نطاقها، كل ذلك في منصة واحدة. من خلال تقديم منصة التسويق الأكثر موثوقية للمبدعين والمؤثرين، تتيح Glewee للعلامات التجارية والوكالات والمبدعين التواصل والتعاون وتنفيذ حملات التسويق المؤثرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة المبيعات والوصول إلى جماهير جديدة. يجعل Glewee من السهل العثور على المؤثرين لعلامتك التجارية. تعمل منصة Glewee ذاتية الخدمة المستندة إلى الويب وتطبيق iOS Creator على ربط مسوقي العلامات التجارية والمعلنين بآلاف من المؤثرين المعتمدين الذين تم فحصهم مسبقًا والذين يجلبون بشكل جماعي أكثر من 2.5 مليار متابع صافي على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الطاولة. من خلال منصة الحوسبة السحابية الخاصة بها، تضمن Glewee مطابقة العلامات التجارية مع فريق المبدعين الأفضل في كل مرة، وغالبًا ما يكون ذلك في غضون دقائق من إطلاق الحملة. ابدأ بحلنا الشامل للتسويق المؤثر. أنشئ ملخصات هي الأفضل في فئتها باستخدام الأدوات الذكية. قم بأتمتة المهام والتذكيرات لرفع مستوى استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام Glewee. تتيح تجربة Glewee البديهية داخل التطبيق للعلامات التجارية والمبدعين التواصل بشكل فردي وإنشاء علاقات حقيقية في الوقت الفعلي. تعمل عملية Glewee الذكية خطوة بخطوة على تسهيل قيام العلامات التجارية بتنفيذ حملات تسويق محتوى متوافقة وشاملة أكثر من أي وقت مضى، مما يجعلها منصة إنشاء المحتوى الأكثر كفاءة في السوق. يمكن للعلامات التجارية والوكالات إنشاء حساب على منصة التسويق المؤثر الخاصة بـ Glewee على app.glewee.io. يمكن لمنشئي المحتوى تنزيل تطبيق Glewee من Apple App Store أو Google Play. لمزيد من المعلومات حول Glewee، يرجى زيارة موقعنا على glewee.com.
Lefty
lefty.io
Lefty عبارة عن منصة تسويق مؤثرة شاملة مصممة للعلامات التجارية الرائدة في مجال أسلوب الحياة. يساعد Lefty العلامات التجارية والوكالات في إدارة برامج المؤثرين عالية الأداء: اكتشاف المواهب وتأهيلها، وإدارة العلاقات، وإعداد التقارير الآلية للحملات، وقياس الأداء، والمعايير التنافسية. Lefty هو جزء من مجموعة المستقلين. The Independents هي مجموعة تسويق واتصالات عالمية لقادة الصناعة في مجال الرفاهية وأسلوب الحياة. تم تشكيلها من خلال مزيج من Karla Otto وK2 وThe Qode وLefty وBureau Betak. المكاتب: باريس، لندن، ميلانو، ميونيخ، نيويورك، لوس أنجلوس، طوكيو، هونج كونج، شنغهاي، بكين، سيول، دبي مزيد من المعلومات على https://www.lefty.io.
Traackr
traackr.com
Traackr هو نظام تسجيل للتسويق المؤثر المعتمد على البيانات، حيث يوفر المعلومات والأدوات اللازمة لتشغيل برامج التسويق المؤثرة. تتيح منصتنا للمسوقين تحقيق تأثير أكبر وعائد استثمار أكبر من خلال الاستثمار في الاستراتيجيات الصحيحة والتفوق على منافسيهم وتبسيط الحملات وتوسيع نطاق البرامج العالمية. يشرفنا أن ندعم برامج التسويق المؤثرة الأكثر تقدمًا والأكبر حجمًا في العالم للعلامات التجارية التي تقود الطريق ووكالاتها، بما في ذلك لوريال، شيسيدو، يونيليفر، شارلوت تيلبوري، ميشلان، باندورا، سامسونج، أومنيكوم، إيدلمان، وشيل. لقد ولدت شركتنا عالميًا وتزدهر من خلال تمكين التنسيق الفعال عبر 70 دولة و26 لغة. يمكنك أن تجدنا في سان فرانسيسكو ونيويورك وبوسطن ولندن وباريس وسنغافورة. قم بزيارة www.traackr.com لمعرفة المزيد.
Keyhole
keyhole.co
يساعد Keyhole المسوقين على قياس التأثير الذي يحدثونه على وسائل التواصل الاجتماعي وتحسينه والإبلاغ عنه. تساعد منتجات Keyhole للاستماع الاجتماعي وتتبع المؤثرين وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي المسوقين على تحسين إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وإثبات تأثيرهم على الزملاء والعملاء. تسمح لك لوحة التحكم سهلة الاستخدام في Keyhole بإنشاء التقارير ومشاركتها على الفور، مما يوفر مئات الساعات سنويًا. استخدم مقاييس المؤثرين المخصصة في Keyhole لتحليل المدافعين الذين يتحدثون عن علامات التصنيف الخاصة بك. *يمكنك تصفية المؤثرين بناءً على الموقع الجغرافي والكلمات الرئيسية في سيرهم الذاتية. تواصل مع الأشخاص المؤثرين للمساعدة في تعزيز المشاركة وزيادة عائد الاستثمار التسويقي. * يمكنك أيضًا فرز المؤثرين بناءً على عدد المشاهدين الذي يولدونه ومستويات المشاركة. تحتوي لوحة التحكم التحليلية على سحابة كلمات ملائمة تعرض علامات التصنيف المستخدمة بشكل شائع مع علامة التصنيف الرئيسية الخاصة بك. * يمكنك بسهولة استخدام الأداة لتحديد علامات التصنيف الأكثر شيوعًا ذات الصلة بحملتك والعثور على مجالات الفرص.
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
تواصل مع المؤثرين المناسبين وعزز مبيعاتك. يساعدك InfluencerMarketing.ai على اكتشاف المؤثرين وإدارتهم، وقياس نجاح الحملة، وتقديم النتائج للعملاء عبر واجهة تحمل علامة تجارية.
Influence.co
influence.co
على مدى السنوات الأربع الماضية، قمنا ببناء أكبر مجتمع من البشر الحقيقيين في الاقتصاد المؤثر. نحن نعمل مع أكثر من 170 ألف شخص مؤثر، وأكثر من 35 ألف علامة تجارية، وأكثر من 10 آلاف وكالة. تتيح لك منصتنا على الفور اكتشاف الأشخاص المؤثرين والتفاعل معهم والتواصل معهم عبر حل واحد شامل. لا مزيد من جداول البيانات اليدوية. لا مزيد من الخدمات المدارة. لا مزيد من قضاء ساعات لا تحصى على Instagram للتواصل مع أفضل المواهب.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم لزيادة معدل التحويل وزيادة المبيعات وبناء مواقع التواصل الاجتماعي. الثقة والمشاركة وتجارب التسوق السلسة.
Insense
insense.pro
Insense عبارة عن منصة لتسويق المبدعين تربط مجتمعًا عالميًا يضم أكثر من 20000 من أصحاب النفوذ الصغير مع العلامات التجارية والوكالات للحصول على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وإدارة حملات المؤثرين وتشغيل إعلانات القائمة البيضاء على Meta وTikTok. في غضون 10 إلى 15 يومًا فقط، يمكنك الحصول على تصميمات إبداعية عالية الأداء على الهاتف المحمول أولاً، والاتصال مباشرة بالمبدعين الذين تم التحقق منهم والمسجلين، وبنقرة واحدة يمكنك الوصول إلى القائمة البيضاء للمؤثرين. يدعم Insense أكثر من 1500 علامة تجارية ووكالة نمو في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا، عبر صناعات مثل التجميل والعناية بالبشرة والسلع الاستهلاكية والأزياء والملابس والأغذية والمشروبات وغيرها لإنشاء تصميمات إعلانات UGC والقائمة البيضاء ذلك من خلال التكامل لدينا.
Influentials
influentials.com
نحن منصة تسويق أوروبية شاملة تتيح للعلامات التجارية العمل مع المؤثرين. نحن نتولى جميع الأعباء الثقيلة ونمكنك من التركيز على إدارة الحملات الناجحة التي تنمي أعمالك.
Modash
modash.io
الأداة المؤثرة الوحيدة للشركات التي تعطي الأولوية للنمو. محرك بحث عالمي مؤثر يحتوي على بيانات الجمهور المستهدف ومراقبة الأعمال التجارية المتنامية بين الشركات والمستهلكين.
Keymailer
keymailer.co
أكبر منصة لتسويق الألعاب المؤثرة في العالم، مع المبدعين والبرامج والخدمات كلها في بوابة واحدة. قم بإشراك المبدعين عالميًا من خلال حملات المراجعة العضوية المحفزة، وحملات تسويق الأداء الفعالة من حيث التكلفة، وحملات المحتوى المدعوم والمزيد. يعتمد الآلاف من الناشرين والعلامات التجارية على Keymailer لتحقيق أهدافهم التسويقية عبر المؤثرين، والوصول إلى شبكتنا التي تضم أكثر من 50000 من المؤثرين المحترفين والصحافة التي يصل عدد جمهورها إلى 3.5 مليار.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance هو سوق شراكة يساعد العلامات التجارية لـ DTC على جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات في كل قناة. نحن نقدم حلاً شاملاً وشاملاً لتلبية احتياجات المسوق الرقمي. قم بتوصيل متجرك الرقمي، وأطلق حملات غير محدودة، وتواصل مع خبراء الوسائط، وقم بإسناد الأداء وتتبعه، وتحسينه، مع الدفع مقابل المبيعات فقط.
Current
current.tech
ما هو الحالي؟ الحل رقم 1 للعلامات التجارية التي تتطلع إلى بناء برامج سفيرها، وزيادة التسويق المؤثر، وزيادة إيراداتها. في Current Technologies، تدعم مجموعة الأدوات لدينا العلامات التجارية بدءًا من اكتشاف منشئي المحتوى وحتى إدارة الحملات وحتى مدفوعات المواهب الآلية والامتثال الضريبي. يمكننا مساعدتك في العثور على أفضل المؤثرين والسفراء لعلامتك التجارية، وإنشاء محتوى مؤثر على نطاق واسع، وقياس عائد الاستثمار الحقيقي لتحقيق النجاح لشركتك. ستستمتع ضمن مجموعة منتجاتنا بما يلي: 1.) Ambassador Hub - منصة سفراء كاملة، مصممة خصيصًا لنموك. إطلاق مجتمع خاص من السفراء، وقياس أداء المحتوى، وتتبع المبيعات، وزيادة الإيرادات. 2.) التوظيف الآلي - ابحث عن المؤثرين المناسبين دون البحث لساعات. اسمح لبرنامجنا بالقيام بكل العمل لمطابقة المبدعين المحتملين كل يوم. 3.) منصة المدفوعات - تتيح منصتنا المتكاملة لفريقك اعتماد المدفوعات وتخصيص المدفوعات وجمع المستندات الضريبية وتوزيع 1099 تلقائيًا على المواهب. كل ذلك مع منح منشئي المحتوى لديك المرونة لتلقي الدفع عبر ACH أو التحويل البنكي أو PayPal. 4.) المراسلة - قم ببناء اتصالات هادفة ودائمة مع مجتمعك. تواصل مع الشركاء المحتملين، أو تواصل مباشرة مع سفرائك وأصحاب النفوذ، أو قم بالدردشة مع مجتمعك بأكمله. 5.) التقارير والتحليلات - قم بقياس نجاحك أثناء ضبط استراتيجيتك من خلال رؤى الأداء الشاملة ضمن مجموعة التقارير الخاصة بك. 6.) الخدمات المُدارة وإدارة الحسابات - نقوم بتطوير برامج السفراء المربحة. نحن نبني استراتيجيات مؤثرة دائمة. ونحن نتحمل مسؤولية نجاح عملائنا.
Onclusive
onclusive.com
Onclusive هي شريك عالمي لنجاح العلاقات العامة والاتصالات. من خلال العمل مع الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، فإننا نتفهم الضغوط التي تواجهها. مثل بناء علامة تجارية وسمعة قوية. أن نكون عيون مؤسستك وآذانها وضميرها. دعم C-suite والأعمال الأوسع ونجاحها. نحن نجمع بين علوم البيانات الرائدة في الصناعة مع الاستشارات الدولية وأدوات سير عمل العلاقات العامة الأفضل في فئتها لتزويدك بما يلي: • المراقبة - تحديد التغطية والأخبار العاجلة ذات الصلة بعلامتك التجارية وسمعتك عبر وسائل الإعلام العالمية • القياس - القياس في الوقت الفعلي تأثير اتصالاتك والقضايا الرئيسية واتجاهات وسائل الإعلام • الأبحاث والاستشارات - اكتشف محركات نجاح السمعة والاتصالات، وقم ببناء استراتيجيات وحملات أكثر فعالية • أدوات العلاقات العامة والاتصالات - حل كامل لإدارة غرفة الصحافة وتخطيط الحملات والعلاقات الإعلامية التكنولوجيا والرؤى والخبرة تجعل عالم الوسائط المتكسر وسريع الحركة الذي تعمل فيه منطقيًا، مما يساعدك على رفع مستوى أدائك وإثبات قيمتك وتحسينها. يومًا بعد يوم، يومًا خارجًا. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة onclusive.com وتابعنا على Twitter وLinkedIn وInstagram وFacebook @Onclusive.
Creatable
creatable.io
Creatable هي منصة تسويق مؤثرة للتجارة الإلكترونية، حيث تدير العلامات التجارية حملات تستفيد من المبدعين (المؤثرين وشركاء المتجر) لإنشاء محتوى منتج أصلي. تتم مشاركة المحتوى مع جماهير منشئي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم فهرسته بواسطة Google، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل والمبيعات العضوية الجديدة. يقدم محرك التوصيات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لدينا بشكل ديناميكي محتوى المنشئ الأعلى أداءً على صفحات المنتج وقنوات التسويق الأخرى، مما يزيد من حركة المرور والمبيعات، ويحسن عائد النفقات الإعلانية والقيمة الدائمة للعميل.
CreatorIQ
creatoriq.com
CreatorIQ هي منصة التسويق المؤثرة الأكثر ثقة للمؤسسات التي تتطلع إلى تطوير تسويق المبدعين لديها. تعمل تقنيتها على مستوى المؤسسات وذكائها الرائد في الصناعة على تسهيل اكتشاف المبدعين على نطاق واسع، وتبسيط سير العمل وإعداد التقارير القوية، مع ضمان الامتثال وسلامة العلامة التجارية. تستخدم الآلاف من العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في العالم CreatorIQ، بما في ذلك AB InBev وCVS وDisney وLogitech وNestlé وRed Bull وSephora وUnilever والمزيد. تأسست شركة CreatorIQ عام 2014، ويقع مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس ولديها مكاتب في نيويورك ولندن وأوكرانيا. في سبتمبر 2021، استحوذت CreatorIQ على Tribe Dynamics، منصة التسويق المؤثرة الرائدة التي تساعد العلامات التجارية التي تعتمد على الشغف في تعزيز الوسائط الرقمية المكتسبة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة CreatorIQ.com. + ابحث وقارن واحصل على توصيات باستخدام الحقول والرؤى المتعمقة للعثور بسهولة على المزيد من منشئي المحتوى المناسبين لعلامتك التجارية وفحصهم، في نصف الوقت. + قم بإنشاء تجربة شراكة استثنائية باستخدام أدوات الاتصال التي تواجه منشئي المحتوى والوجهات التي ترشدهم خلال عملية الإعداد والتنشيط. + قم ببناء إستراتيجيتك من خلال التنبؤ بالتكاليف والعائد على إنفاق منشئ المحتوى في حملاتك، وتحليل أداء البرنامج الكامل عبر جميع الحملات ومنشئي المحتوى والمشاركات.
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
تقدم Tribe Dynamics تحليلات وحلول تسويقية متقدمة عبر المؤثرين للعلامات التجارية الشهيرة في مجال أسلوب الحياة. تتيح لك منصة تحليلات التسويق المؤثر لدينا الحصول على الصورة الكاملة لبرنامج الوسائط المكتسبة لعلامتك التجارية. نحن نساعدك على: - احصل على رؤية كاملة لجميع أهم محتوى المؤثرين الذي تم إنشاؤه حول علامتك التجارية. - فهم مجتمع المؤثرين بأكمله وتقييم العلاقات الفردية. - قم بتحسين استراتيجية التسويق المؤثرة الخاصة بك ومحورها من خلال تتبع أداء الحملة وتقييمه ومقارنته. - تعلم من مقاييس أداء علامتك التجارية بمرور الوقت واستفد من تحليلات المنافسين والسوق والصناعة لتوسيع نطاق فرصك.
Perpetua
perpetua.io
تساعد منصة وسائط البيع بالتجزئة المتكاملة من Perpetua العلامات التجارية على الارتقاء بأداء الإعلانات إلى مستوى جديد. نقدم لك الأدوات والأتمتة والتحكم الذي تحتاجه للوصول إلى إمكاناتك الإعلانية الكاملة عبر Amazon وWalmart وInstacart والمزيد.
GrowthHero
growthhero.io
إن GrowthHero هو برنامج تسويق قوي للشركاء التابعين والمؤثرين والإحالة، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخصيص - التكامل عبر Stripe وAPI وZapier وShopify App وBigCommerce App - مناسبة لأي نوع عمل - اتصالات API/ Zapier الرائدة في السوق، وتخصيصها وأتمتتها بشكل أكبر - قيمة ممتازة. لا تدفع مبالغ زائدة مقابل 3 منصات برمجية منفصلة للشركاء # برامج التسويق التابعة - قم بتجنيد الشركات التابعة. اسمح للشركات التابعة بالعثور عليك من خلال قوائم Marketplace، وابحث عن الشركات التابعة باستخدام Affiliate Hunt، ثم اسمح للشركات التابعة لك بتجنيد المزيد من الشركات التابعة لك من خلال الامتيازات والرهون البحرية. - مكافأة بالعمولة أو مكافآت ثابتة أو يدوية - تتبع عمليات الاشتراك والمبيعات والاشتراكات - شارك أصول التسويق مع الشركات التابعة، مما يضمن أن محتواها دائمًا على العلامة التجارية. - تشغيل الحملات - تقديم مكافآت أو مكافآت إضافية أخرى لتحقيق الأهداف # منصة التسويق المؤثر - ابحث واتصل بالمؤثرين على Instagram وTik Tok وYouTube في برامجك - أنشئ حملات، حيث يقدم المؤثرون المحتوى للحصول على موافقتك - ادفع للمؤثرين برسوم ثابتة مقابل المحتوى أو احصل على عمولة على المبيعات # أدوات تسويق إحالة العملاء - اجعل العملاء يحيلون صديقًا إلى أصدقائهم. اجذبهم بعرض على نموذج ما بعد الشراء وأداة الإحالة - قم بتحويل عملائك إلى مبشرين، من خلال رسائل بريد إلكتروني مخصصة - منفصل عن المؤثرين والشركات التابعة - كافئ العملاء برصيد المتجر أو العمولة أو المكافآت الثابتة الأخرى - أنت تقرر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا في جميع الخطط!
Audiense
audiense.com
كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي أو نتائج المؤثرين أو استراتيجيات الوسائط أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تعرف على ما يلهم جمهورك، ويحركهم، ويؤثر عليهم.
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الشاملة الشركات على: (1) توظيف المجتمع وإشراكه ومكافأته (2) تضخيم الوعي بالعلامة التجارية (3) الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدم (4) زيادة الإيرادات الشفهية
Yoloco
yoloco.io
Yoloco عبارة عن منصة مصممة للتحليل الدقيق للمؤثرين على الشبكات الاجتماعية. بفضل استخدام التقنيات الحديثة والتعلم الآلي والتطورات الداخلية، تساعد Yoloco المستخدمين في الحصول على جميع البيانات التي يحتاجونها لتشغيل حملة إعلانية ناجحة. توفر المنصة أدوات قوية يمكنك من خلالها: - البحث عن المؤثرين باستخدام مرشح قوي - تقارير تحليلات المؤثرين تتكون من أكثر من 20 مقياسًا - التواصل مع المؤثرين - تحليل المنافسين - مدير الحملة
ViralMango
viralmango.com
ViralMango هو سوق عبر الإنترنت يمكّن العلامات التجارية من التواصل مع المؤثرين المعتمدين من Micro وNano من أجل تعاون متبادل المنفعة. توفر المنصة مساحة للمبدعين لعرض مهاراتهم وتنمية متابعتهم مع السماح للشركات بالاستفادة من قوة التسويق المؤثر للوصول إلى جمهورها المستهدف. ومن خلال تسهيل هذه الاتصالات، تُحدث ViralMango ثورة في الطريقة التي تتعاون بها العلامات التجارية والمبدعون لإنشاء محتوى جذاب وأصيل.
Primetag
primetag.com
Primetag هو برنامج قوي للتسويق عبر المؤثرين تم تصميمه لتسهيل الأمور المعقدة، وجعل الأمور الصعبة ممكنة.
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تمكن المستخدمين من اكتشاف المؤثرين، وتحليل الأسواق، وتتبع الحملات، وتضم أكثر من 3 ملايين مؤثر، وأكثر من 130 مرشحًا، وأكثر من 500 موضوع، وما يقرب من 9000 مجال متخصص. يمنح CreatorDB المستخدمين إمكانية الوصول الدقيق إلى التسويق المؤثر ويهدف إلى تمكينهم من اكتشاف المؤثر المناسب باستخدام أكثر من 130 معيار بحث. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين: مقارنة نتائج منشئي المحتوى الفرديين بمتوسط النتائج لموضوعهم في ثوانٍ لقياسها. تتبع الحملات، وقم بتمييز كل المحتوى المرتبط بالعلامة التجارية، واحصل على معلومات مجمعة. اتبع المنافسة مع قسم العلامة التجارية، حيث يمكن رؤية ما يفعلونه وكيفية أداء المحتوى الخاص بهم. تعرف على كيفية أداء المحتوى الذي يدور حول موضوعات مختلفة لتقرر متى وأين تشارك. يمكنك الوصول إلى بيانات تفصيلية حول منشئي المحتوى والموضوعات الديموغرافية، وتأكد من أنك تتحدث دائمًا إلى الأشخاص المناسبين. تتوفر جميع خدمات CreatorDB من خلال تكامل SaaS وواجهة برمجة التطبيقات (API) لدينا لتندمج بشكل أفضل مع سير العمل الحالي لديك. يقدم CreatorDB خدمات الوكالة مع إدارة الحملات الشاملة داخل الشركة أيضًا. يذكر البائع أن فريق وكالته يتقن 11 لغة من أكثر اللغات المنطوقة، مما يجعله حلاً قابلاً للتطبيق للحملات عبر الحدود.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com هو سوق مباشر لتوصيلك على الفور؛ المؤثرون والمبدعون على Instagram وTikTok وYoutube مع ملايين العلامات التجارية العالمية مقابل شراكات مدفوعة الأجر. تعاون مع العلامات التجارية في مجال تخصصك لعرض إبداعك واكتساب الظهور وبناء علامتك التجارية الشخصية وكسب المال عن طريق إنشاء محتوى جذاب وأصلي يلقى صدى لدى متابعيك. مع تطبيقات الهاتف المحمول Ainfluencer، يمكنك الوصول إلى فرص لا حدود لها لزيادة إمكانات أرباحك إلى أقصى حد وإعطاء متابعيك التوجيه لشراء المنتجات التي يحبونها.
OkFans
okfans.com
Okfans عبارة عن مواقع ويب اشتراك حيث يمكن لمنشئي المحتوى مثل: مستخدمي YouTube ومدربي اللياقة البدنية والعارضين ومنشئي المحتوى والشخصيات العامة ومنشئي محتوى البالغين كسب المال عن طريق بدء أعمال الاشتراك الخاصة بهم، من أجل تحقيق الدخل من مهنتهم. يمكن للمعجبين الدفع مقابل المحتوى (الصور ومقاطع الفيديو والبث المباشر) عبر عضوية شهرية.
Node App
node-app.com
Node عبارة عن منصة خاصة تسمح للشركات بأخذ عينات من منتجاتها والترويج لها بواسطة مئات من المؤثرين الذين تم فحصهم. تستخدم أكثر من 1000 علامة تجارية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية Node لنشر المنتجات والخدمات التي تتوافق مع منشئي المحتوى في مجال تخصصهم. بالإضافة إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، تحصل الشركات أيضًا على حقوق التوزيع الكاملة للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، مما يوفر لهم عددًا كبيرًا من الأصول الإبداعية للإعلانات الرقمية والأغراض التجارية الأخرى.
Sideqik
sideqik.com
Sideqik هو حل تكنولوجي يساعد المسوقين على مواجهة المستقبل. تساعد منصة أتمتة التسويق المؤثر الكل في واحد لدينا العلامات التجارية على اكتشاف المؤثرين المناسبين وتنشيطهم. ثم نساعد عملائنا على قياس حملاتهم من خلال القياس الشامل. ويشهد عملاء Sideqik - الذين يشملون CBS Interactive وLogitech وCoca-Cola - زيادة في مدى الوصول والمشاركة بمقدار 50 إلى 300 مرة عند استخدام المنتج.
Lolly
lolly.com
Lolly.com هو حل موحد للتسويق عبر المؤثرين، يعمل على تمكين العلامات التجارية من زيادة تواجد علامتها التجارية إلى أقصى حد باستخدام منشئي المحتوى على Instagram وTikTok وYouTube.
Lumanu
lumanu.com
قم بأتمتة المدفوعات لموهبتك الإبداعية باستخدام Lumanu، منصة الدفع المصممة لاقتصاد المبدعين. يوفر Lumanu لفرق التسويق والتمويل 100 ساعة كل شهر من خلال تبسيط عملية الدفع بأكملها: - ادفع للمواهب الإبداعية في أي مكان في العالم مع الدفعات في نفس اليوم. يتكامل مع جميع منصات AP والمحاسبة الرئيسية، بما في ذلك QuickBooks وBill.com - يأخذ Lumanu كل شيء التزامات تأهيل البائعين وإعداد التقارير الضريبية (لم تعد هناك W9s/1099s) - تتمتع موهبتك بإمكانية الوصول إلى Lumanu EarlyPay، مما يسمح لك بالدفع وفقًا لشروطك وتحقيق أقصى قدر من التدفق النقدي. - القائمة البيضاء الآلية. يمكنك الوصول إلى المقابض الاجتماعية في ثوانٍ لتشغيل الإعلانات التي يقودها المؤثرون على Facebook وInstagram. تم تصميم Lumanu خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة وسير العمل لفرق التسويق المزدحمة التي تعمل مع المؤثرين والمستقلين. اكتشف لماذا تثق جميع العلامات التجارية والوكالات الرائدة في العالم في Lumanu كحل للدفع.
Qoruz
qoruz.com
Qoruz هي شبكة منشئي المحتوى التي تساعد العلامات التجارية في العثور على المبدعين والتواصل معهم والتعاون معهم. توفر منصة Qoruz للعلامات التجارية القدرة على: 🔍 اكتشاف المؤثر المناسب للوظيفة (من 7.5 مليون منشئ!) 💬 الدردشة والمشاركة مباشرة (بدون وسطاء!) 💰 إطلاق حملاتك والدفع بشفافية (تكاليف شفافة، بدون BS) 🫂 إنشاء حملة إعلانية مجتمع من المبدعين المؤثرين المخلصين وأكثر من ذلك بكثير!
Julius
juliusworks.com
Julius عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تقدم حلولاً كاملة قابلة للتطوير تعتمد على البيانات. تخدم التكنولوجيا الخاصة بها الاحتياجات الفريدة لعملاء المؤسسات في تحديد وتنشيط وقياس دقيق والحصول على أفضل قيمة لحملاتهم. وقد اجتذبت الشركة عملاء عالميين بما في ذلك Allergan وNARS وMediacom وClub Med. مع وجود بصمة في التسويق المؤثر يعود تاريخها إلى عام 2012، تم إضفاء الطابع الرسمي على جوليوس في عام 2017 على يد جاريد أوغسطين وتيكي باربر ومارك جيرسون. استحوذت Julius على HYPR في عام 2020، وتمتلك الشركة بشكل جماعي الخبرة التسويقية الأكثر تأثيرًا وتحليلات البيانات في السوق. تم إدراج Julius في قائمة Inc. 5000 للشركات الخاصة الأسرع نموًا في عام 2021. يقع المقر الرئيسي لشركة Julius في مدينة نيويورك، ولديها مكاتب إضافية في سان فرانسيسكو ولندن وكراكوف.
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays هي منصة متكاملة للتسويق المؤثر وإنشاء المحتوى المرئي للعلامات التجارية من جميع الأحجام. تم تصميم Popular Pays لجعل التعاون سهلاً وبديهيًا، وهو يمكّنك من توسيع نطاق جهود إنشاء المحتوى الخاص بك وإطلاق حملات تسويقية تؤدي إلى تأثير الأعمال، دون التوفيق بين منصات متعددة أو نقاط اتصال لمنشئي المحتوى. يتيح لك سوق المبدعين لدينا العثور بسهولة على المؤثرين والمبدعين الذين يتوافقون مع قيم علامتك التجارية وجمهورك والعثور عليهم. تعد Popular Pays شريكًا رسميًا لـ Meta وTikTok وAmazon وPinterest، وتعمل مع علامات تجارية مثل Kelloggs وKraft وDelta وLyft.
Aspire
aspire.io
Aspire هي منصة تسويق مؤثرة تعمل على تمكين العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية من بناء وتنمية مجتمعات مؤثرة من المؤثرين والسفراء والشركات التابعة والعملاء والمزيد. يمكن للعلامات التجارية التي تستخدم Aspire اكتشاف شركاء حقيقيين، وتبسيط العلاقات، وتوسيع نطاق برامجها، وقياس التأثير الحقيقي للأعمال - بغض النظر عن مكان وجودهم في رحلة التسويق المؤثرة. تحظى Aspire بثقة كل من Glossier وCoola وBombas وNewell وRuggable وأكثر من 800 عميل إضافي. يشمل المستثمرون Hummer Winblad Venture Partners وPear.vc والمزيد.
Influencity
influencity.com
Influencecity هو حل تسويق مؤثر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسمح بإدارة علاقات المؤثرين بشكل كامل على منصة واحدة. تشتمل مجموعتنا التكنولوجية على أكثر من 60 ميزة تساعد الشركات الكبيرة والصغيرة على تخصيص سير عملها وتنفيذ حملات مؤثرة شاملة بنجاح. يتيح لك التأثير ما يلي: - العثور على المؤثرين المثاليين في ثوانٍ. نضع قاعدة بيانات تضم أكثر من 170 مليون ملف شخصي للمؤثرين في متناول يدك ونساعدك على التركيز على الملفات الشخصية المثالية مع أكثر من 20 فلترًا. ابحث وفقًا لتفاعل المؤثرين والموقع والجنس والعمر والاهتمامات والتركيبة السكانية للجمهور والمزيد. - احصل على رؤى قيمة للملف الشخصي لرؤية الإحصائيات غير المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي وقم بتنظيم المؤثرين في قوائم لمعرفة النسبة المئوية للمتابعين المتداخلين. - قم بتقدير نتائج حملتك قبل استثمار فلس واحد وتخصيص سير العمل بما يتناسب مع احتياجات فريقك. - قياس ومقارنة النتائج من منشور إلى آخر، ومن مؤثر إلى مؤثر، ومن حملة إلى أخرى في التقارير المرئية الأولى.
Tolt
tolt.io
تقدم Tolt برامج تسويق تابعة للشركات الناشئة SaaS، مما يساعدهم على بناء وتشغيل برنامج الشراكة الخاص بهم. على عكس الحلول الأخرى، يتمتع Tolt بخطة مجانية ويعمل مع كل من Stripe وPaddle مباشرة بعد إخراجه من الصندوق. كل شيء لمساعدة SaaS الخاص بك على النمو من خلال التسويق بالعمولة، بما في ذلك الدفعات التلقائية وبوابة الشركاء التابعة ذات العلامة البيضاء للشركات التابعة وصفحة الأصول ورسوم 0٪ والمزيد!
Partnerize
partnerize.com
Partnerize هي الشركة الرائدة في مجال أتمتة الشراكة. تعد منصة Partnerize هي الوحيدة من نوعها التي تقدم مجموعة متكاملة وشاملة من إمكانيات الاكتشاف والتوظيف والتحسين والدفع وسلامة العلامة التجارية ومنع الاحتيال للمسوقين الذين يبحثون عن شفافية عالية ودعم قابل للتطوير لتخفيف الضغط على اقتصاديات وحدتهم باعتبارهم نتيجة الاعتماد الزائد على قنوات البيع والتسويق الأولية. بدعم من خدمة لا مثيل لها بما في ذلك برنامج الدعم الداخلي الوحيد لهذه الفئة، مع Partnerize، أنت تتحكم في دورة حياة تسويق الشراكة بالكامل - كل ذلك على نظام أساسي واحد. لقد فازت Partnerize بأكثر من عشرين جائزة بما في ذلك جائزة أفضل تقنية من جوائز تسويق الأداء الدولي. تعتمد الشركات الرائدة في العالم، بما في ذلك 63 من كبار تجار التجزئة، و12 شركة طيران دولية، و9 من أكبر شركات الاتصالات وأكثر من 1600 علامة تجارية عالمية أخرى، على Partnerize لقيادة وإدارة أكثر من 6 مليارات دولار من مبيعات الشركاء و700 مليون دولار من مدفوعات الشركاء كل عام. يقع المقر الرئيسي لشركة Partnerize في مدينة نيويورك، ولها مكاتب في أستراليا والمملكة المتحدة واليابان وسان فرانسيسكو وفيلادلفيا وويلكس بار. لمزيد من المعلومات حول كيفية مساعدة Partnerize في تحويل شراكاتك إلى مركز ربح، يرجى زيارة https://partnerize.com/en.
Heepsy
heepsy.com
Heepsy عبارة عن منصة تسويق مؤثرة مصممة للعلامات التجارية والوكالات. يمكنك الوصول إلى ملايين الأشخاص المؤثرين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الأدوات التي تحتاجها للعثور على الشخص المناسب لحملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. ابحث عن المؤثرين على Instagram وYouTube وTikTok. قم بتصفية بحثك حسب الموقع والفئة وعدد المتابعين ومعدل المشاركة والمزيد. يوفر Heepsy أيضًا تقارير تحليلية مفصلة حول كل مؤثر. قم بتحليل مشاركتهم ونمو المتابعين والتركيبة السكانية للجمهور والأصالة. تجنب المؤثرين الذين لديهم جماهير مشبوهة للغاية ونمو غير عضوي. تحقق من متوسط الإعجابات والتعليقات لكل مشاركة لمعرفة مدى أداء المحتوى الذي تم إنشاؤه لعلامتك التجارية. تنظيم المؤثرين المفضلين لديك في القوائم. هل ترغب في الحصول على معلومات الاتصال حتى تتمكن من البدء في التواصل مع المؤثرين؟ قم بتنزيل قوائمك للحصول على معلومات الاتصال، بالإضافة إلى جميع إحصائيات المؤثرين الآخرين، في مكان واحد محفوظ أينما كنت في حاجة إليها. ولكنه لا يوفر فقط خيارًا للعلامات التجارية للعثور على المؤثرين، بل يقدم أيضًا خيار السوق حيث يمكن للمؤثرين العثور على الحملات التي تنشرها العلامات التجارية. هنا، يتمتع منشئو المحتوى بالمرونة في تحديد الحملات التي تتوافق مع اهتماماتهم، مع ميزات تسمح لهم بالتصفية بناءً على موقع الحملة، وشبكة الترويج، والفئة التي يتم الترويج لها، والمزيد. يضمن هذا الإعداد أن يتمكن المؤثرون من اكتشاف الحملات التي تتوافق بسهولة مع تفضيلات جمهورهم وأسلوب إنشاء المحتوى الخاص بهم. هل أنت مستعد لتجربتها؟ تقدم Heepsy إصدارًا تجريبيًا مجانيًا وخططًا شهرية، حتى تتمكن من تجربة النظام الأساسي قبل الالتزام بأي التزام طويل الأمد. قم بزيارتنا اليوم للتسجيل مجانًا وجربه.
CisionOne
cision.one
تشكيل مستقبل علامتك التجارية. في الوقت الحقيقي. للتنقل في المشهد الإعلامي اليوم بشكل فعال ، تحتاج فرق العلاقات العامة والاتصالات إلى نوع جديد من المنصة - المنصة التي تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي ، وتوفر رؤى إعلامية في الوقت الفعلي المطلوب لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة ، وربطها مع جهات الاتصال الوسائط المناسبة. Cisionone هي المنصة التي ستحول الطريقة التي تعمل بها فرق العلاقات العامة والاتصالات ، بحيث يمكنها التركيز على إنشاء استراتيجيات تشكل مستقبل علامتها التجارية.
CIPIO.ai
cipio.ai
تتمثل مهمة CIPIO.ai في إضفاء الطابع الديمقراطي على المحتوى المرئي، والجمع بشكل فريد بين قوة مجتمعات العلامات التجارية والذكاء الاصطناعي التوليدي. تسمح منصة VisualGPT التي تنتظر الحصول على براءة اختراع للعلامات التجارية بالبحث عن المحتوى المرئي واكتشافه وإدارته وإنشائه وتجديده وتوزيعه والتعاون فيه على نطاق واسع. يمكن للعلامات التجارية الآن نشر المحتوى المرئي في الإعلانات المدفوعة، وتجارب شراء العملاء، والمشاركة في موقع الويب، وحملات الوسائط الاجتماعية في جزء صغير من الوقت والتكلفة.
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