منصات التسويق المؤثرة - التطبيقات الأكثر شعبية - أوكرانيا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
في المشهد الرقمي اليوم، تقدم منصات التسويق المؤثرة حلولاً شاملة للمؤسسات التي تسعى إلى تسخير قوة المؤثرين الاجتماعيين. تعمل هذه المنصات على تبسيط عملية تحديد المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم فعالية الحملة. ومن خلال الاستفادة من الشراكات مع المشاهير ومنشئي المحتوى وأصحاب النفوذ الصغار وسفراء العلامات التجارية، يمكن للعلامات التجارية استكشاف طرق جديدة لاكتساب العملاء وترويج المنتجات. يتم استخدامها بشكل أساسي من قبل فرق التسويق والإعلان في قطاعات السلع الاستهلاكية مثل البيع بالتجزئة والأزياء والجمال، فضلاً عن التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية المباشرة للمستهلك (DTC)، حيث تسهل منصات التسويق المؤثرة التواصل والتعاون المستهدفين. إنها بمثابة جسر بين العلامات التجارية والمؤثرين، مما يتيح التواصل السلس وإدارة المحتوى. هناك طريقتان رئيسيتان للعثور على المؤثرين من خلال هذه المنصات. يقدم بعضها قواعد بيانات واسعة النطاق تحتوي على ملفات تعريف للأشخاص المؤثرين الذين تم التحقق منهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الجمهور. يوفر البعض الآخر إمكانية الوصول إلى شبكات حصرية من المؤثرين الذين اختاروا التعاون مع العلامات التجارية. بغض النظر عن الطريقة المختارة، تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من تحسين معايير البحث الخاصة بها والتواصل مع المؤثرين الذين يتوافقون مع قيم علاماتهم التجارية والتركيبة السكانية المستهدفة. من خلال أدوات التعاون المتكاملة وميزات إدارة المحتوى، يمكن للمسوقين الاتصال بكفاءة مع المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم أداء الحملة. يضمن هذا النهج الشامل تنفيذ مبادرات التسويق المؤثرة بسلاسة وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
إرسال تطبيق جديد
Impact
impact.com
تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات - العلامات التجارية والناشرين والوكالات - على بناء علاقات حقيقية ودائمة ومجزية مع كل من الناشرين والمستهلكين. ومن خلال توفير الرؤية عبر رحلة المستهلك بأكملها، فإنهم قادرون على تجميع القيمة الإجمالية لمزيج الشراكات بالكامل وتنسيقها وتحسينها بسهولة وشفافية - مما يؤدي إلى دفع النمو وخلق قيمة جديدة للمستهلكين. لمعرفة المزيد حول كيفية قيام منصة التكنولوجيا وسوق الشراكات الخاصة بـ Impact.com بتعزيز نمو إيرادات العلامات التجارية العالمية للمؤسسات مثل Walmart وUber وShopify وLenovo وL'Oreal وFanatics وLevi's و1-800-Flowers، تفضل بزيارة www.impact. com.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. تتكامل منصتنا الشاملة بسلاسة مع أفضل حلول التجارة الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية والأسواق.
Later
later.com
فيما بعد عبارة عن منصة للتسويق والتجارة في وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أصحاب الأعمال والمبدعين والوكالات وفرق التواصل الاجتماعي على تنمية علاماتهم التجارية والشركات عبر الإنترنت. يساعدك لاحقًا في توفير الوقت وتنمية عملك من خلال تسهيل إدارة استراتيجية الوسائط الاجتماعية بأكملها ، كل ذلك في مكان واحد. جدولة المشاركات إلى كل منصة اجتماعية ، والحصول على اقتراحات علامة التجزئة ، وأفضل الأوقات للنشر ، وتحويل صورك إلى منشورات قابلة للنقر ، والقابلة للمتسرب مع رابط مخصص في السيرة الذاتية ، وأكثر من ذلك بكثير!
OkFans
okfans.com
Okfans عبارة عن مواقع ويب اشتراك حيث يمكن لمنشئي المحتوى مثل: مستخدمي YouTube ومدربي اللياقة البدنية والعارضين ومنشئي المحتوى والشخصيات العامة ومنشئي محتوى البالغين كسب المال عن طريق بدء أعمال الاشتراك الخاصة بهم، من أجل تحقيق الدخل من مهنتهم. يمكن للمعجبين الدفع مقابل المحتوى (الصور ومقاطع الفيديو والبث المباشر) عبر عضوية شهرية.
PartnerStack
partnerstack.com
يعد PartnerStack حلاً متكاملاً للشراكات. يدعم النظام الأساسي نشاط التسويق والإحالة والموزعين للشركاء، ويحل مشكلات إدارة تطبيقات الشركاء والمشاركة والإسناد والتعليم والدفعات والامتثال واحتياجات قناة الشريك الإضافية. الشركات التي تستخدم PartnerStack لديها برامجها المدرجة في سوق PartnerStack، مما يعرض برامجها لشبكة متنامية تضم أكثر من 450.000 شريك. تشهد هذه الشركات زيادة في الإيرادات بنسبة +30% في قنواتها الشريكة بسبب الشركاء الذين تم الحصول عليهم من خلال شبكة PartnerStack. تسمح الشبكة للشركاء ببيع تطبيقات SaaS متعددة من منصة واحدة - وهو أمر ضروري لحلول SaaS المتكاملة التي تستثمر في القناة.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor هي شركة SaaS تقدم حلولاً معقدة للعلامات التجارية والوكالات والمنصات التي تتعامل مع المؤثرين. قامت HypeAuditor بتطوير مجموعة شاملة من الأدوات والتقارير لتحليل المؤثرين على Instagram وYouTube وTikTok وTwitch وTwitter، والتخطيط للحملات التسويقية. تساعد مجموعة الأدوات على اكتشاف ومقارنة جودة حسابات المؤثرين، والتحقق من صحة جمهورهم، وتحليل التركيبة السكانية للجمهور. يسمح حل إدارة الحملة للشركات بإنشاء خطط إعلامية ذات علامة تجارية لحملات المؤثرين، وإدارة الحملات وأتمتتها باستخدام الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتتبع أدائها. توفر HypeAuditor مجموعة من تقارير تحليل السوق المصممة لتزويد الشركات برؤى الصناعة والمشهد التسويقي المؤثر في مختلف البلدان والأسواق المتخصصة. تتضمن التقارير تحليل المنافس لاستكشاف استراتيجيات المؤثرين للعلامات التجارية التنافسية. يساعد تقرير مقارنة المنافسين على مقارنة العديد من العلامات التجارية جنبًا إلى جنب. تعتمد جميع الخدمات على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والتي تسمح لـ HypeAuditor بتحديد الأنماط السلوكية واكتشاف الحسابات المشبوهة. هدف HypeAuditor هو توفير الحل التحليلي النهائي لضمان عمل عملاء الشركة بأكبر قدر ممكن من الفعالية مع منشئي الوسائط الاجتماعية.
Lolly
lolly.com
Lolly.com هو حل موحد للتسويق عبر المؤثرين، يعمل على تمكين العلامات التجارية من زيادة تواجد علامتها التجارية إلى أقصى حد باستخدام منشئي المحتوى على Instagram وTikTok وYouTube.
Affable.ai
affable.ai
منصة إدارة المؤثرين الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قم بتنشيط المزيد من المؤثرين في أقصر وقت أكثر من 6 مليون مؤثر | 4 قنوات اجتماعية | منصة واحدة سهلة الاستخدام ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، موثوقة من قبل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية رائدة وأكثر من 4300 جهة تسويق تعتمد على البيانات، يستخدمها لاعبون عالميون مثل Huawei وChanel وEstee Lauder وAirAsia وSwarovski وOgilvy وOmnicom وGroupM والمزيد! تعمل منصة الخدمة الذاتية الخاصة بـ affable.ai على تبسيط تخطيط حملات المؤثرين وتنفيذها، بدءًا من العثور على معظم المؤثرين ذوي الصلة وحتى قياس تأثيرهم. يمكن لفرق التسويق تحسين حملاتها بسلاسة لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار باستخدام الرؤى الديموغرافية العميقة لـ affable.ai. يتتبع affable.ai ما يزيد عن 6 ملايين من الأشخاص المؤثرين على مستوى العالم عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي - Instagram وYoutube وTikTok وTwitter. إليك كيف يمكنك الاستفادة من استخدام affable.ai: 1. ابحث عن المؤثرين الحقيقيين وذوي الصلة باستخدام المؤثرين واكتشاف المحتوى الخاصين بـ affable.ai 2. تواصل مع المؤثرين باستخدام حل إدارة علاقات المؤثرين المدمج في affable.ai 3. تتبع كل المحتوى - بما في ذلك المنشورات والقصص على لوحة تحكم الحملة الخاصة بك 4. إنشاء وتصدير تقارير حول المقاييس الاجتماعية بما في ذلك الوصول والمشاركة والانطباع وقيمة الوسائط 5. تتبع اتجاهات المؤثرين المستمرة على أساس أسبوعي 6. قارن أداء المؤثرين الخاص بك مع المنافسين
Skeepers
octoly.com
Skeepers هو الرائد الأوروبي في حلول مشاركة المتسوقين. إنها توفر مجموعة UGC متكاملة متكاملة واحدة للعلامات التجارية للعلامات التجارية للترابط مع المستهلكين ، وتضخيم الوصول ، وزيادة المشاركة ، ومبيعات القيادة ، والاحتفاظ بالعملاء. يربط Skeepers العلامات التجارية والمستهلكين من خلال تجارب أصيلة مع جناحنا المدمج بالكامل من حلول UGC. مع Skeareers ، تقوم العلامات التجارية بتغذية علاقات المستهلك بشكل أصلي ، وتضخيم الوصول ، وتعزيز المشاركة ، وقيادة المبيعات ، وتحسين الاحتفاظ بالمستهلك. تجعل حلولها من السهل إنشاء وجمع وتنشيط UGC ، بفعالية وعلى نطاق واسع. يمكّن Skeepers العلامات التجارية من التواصل مع مجتمع المبدعين لدينا لمحتوى فيديو UGC عالي الجودة المصنوع خصيصًا. تتيح الذكاء الاصطناعي المتقدم العلامات التجارية من استخدام محتوى الفيديو الأكثر أمانًا لجعل المنتجات صدى مع الجماهير المستهدفة ومقاطع الفيديو البث عبر قنوات التوزيع الأكثر فعالية لها
Partnerize
partnerize.com
Partnerize هي الشركة الرائدة في مجال أتمتة الشراكة. تعد منصة Partnerize هي الوحيدة من نوعها التي تقدم مجموعة متكاملة وشاملة من إمكانيات الاكتشاف والتوظيف والتحسين والدفع وسلامة العلامة التجارية ومنع الاحتيال للمسوقين الذين يبحثون عن شفافية عالية ودعم قابل للتطوير لتخفيف الضغط على اقتصاديات وحدتهم باعتبارهم نتيجة الاعتماد الزائد على قنوات البيع والتسويق الأولية. بدعم من خدمة لا مثيل لها بما في ذلك برنامج الدعم الداخلي الوحيد لهذه الفئة، مع Partnerize، أنت تتحكم في دورة حياة تسويق الشراكة بالكامل - كل ذلك على نظام أساسي واحد. لقد فازت Partnerize بأكثر من عشرين جائزة بما في ذلك جائزة أفضل تقنية من جوائز تسويق الأداء الدولي. تعتمد الشركات الرائدة في العالم، بما في ذلك 63 من كبار تجار التجزئة، و12 شركة طيران دولية، و9 من أكبر شركات الاتصالات وأكثر من 1600 علامة تجارية عالمية أخرى، على Partnerize لقيادة وإدارة أكثر من 6 مليارات دولار من مبيعات الشركاء و700 مليون دولار من مدفوعات الشركاء كل عام. يقع المقر الرئيسي لشركة Partnerize في مدينة نيويورك، ولها مكاتب في أستراليا والمملكة المتحدة واليابان وسان فرانسيسكو وفيلادلفيا وويلكس بار. لمزيد من المعلومات حول كيفية مساعدة Partnerize في تحويل شراكاتك إلى مركز ربح، يرجى زيارة https://partnerize.com/en.
Lefty
lefty.io
Lefty عبارة عن منصة تسويق مؤثرة شاملة مصممة للعلامات التجارية الرائدة في مجال أسلوب الحياة. يساعد Lefty العلامات التجارية والوكالات في إدارة برامج المؤثرين عالية الأداء: اكتشاف المواهب وتأهيلها، وإدارة العلاقات، وإعداد التقارير الآلية للحملات، وقياس الأداء، والمعايير التنافسية. Lefty هو جزء من مجموعة المستقلين. The Independents هي مجموعة تسويق واتصالات عالمية لقادة الصناعة في مجال الرفاهية وأسلوب الحياة. تم تشكيلها من خلال مزيج من Karla Otto وK2 وThe Qode وLefty وBureau Betak. المكاتب: باريس، لندن، ميلانو، ميونيخ، نيويورك، لوس أنجلوس، طوكيو، هونج كونج، شنغهاي، بكين، سيول، دبي مزيد من المعلومات على https://www.lefty.io.
GrowthHero
growthhero.io
إن GrowthHero هو برنامج تسويق قوي للشركاء التابعين والمؤثرين والإحالة، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخصيص - التكامل عبر Stripe وAPI وZapier وShopify App وBigCommerce App - مناسبة لأي نوع عمل - اتصالات API/ Zapier الرائدة في السوق، وتخصيصها وأتمتتها بشكل أكبر - قيمة ممتازة. لا تدفع مبالغ زائدة مقابل 3 منصات برمجية منفصلة للشركاء # برامج التسويق التابعة - قم بتجنيد الشركات التابعة. اسمح للشركات التابعة بالعثور عليك من خلال قوائم Marketplace، وابحث عن الشركات التابعة باستخدام Affiliate Hunt، ثم اسمح للشركات التابعة لك بتجنيد المزيد من الشركات التابعة لك من خلال الامتيازات والرهون البحرية. - مكافأة بالعمولة أو مكافآت ثابتة أو يدوية - تتبع عمليات الاشتراك والمبيعات والاشتراكات - شارك أصول التسويق مع الشركات التابعة، مما يضمن أن محتواها دائمًا على العلامة التجارية. - تشغيل الحملات - تقديم مكافآت أو مكافآت إضافية أخرى لتحقيق الأهداف # منصة التسويق المؤثر - ابحث واتصل بالمؤثرين على Instagram وTik Tok وYouTube في برامجك - أنشئ حملات، حيث يقدم المؤثرون المحتوى للحصول على موافقتك - ادفع للمؤثرين برسوم ثابتة مقابل المحتوى أو احصل على عمولة على المبيعات # أدوات تسويق إحالة العملاء - اجعل العملاء يحيلون صديقًا إلى أصدقائهم. اجذبهم بعرض على نموذج ما بعد الشراء وأداة الإحالة - قم بتحويل عملائك إلى مبشرين، من خلال رسائل بريد إلكتروني مخصصة - منفصل عن المؤثرين والشركات التابعة - كافئ العملاء برصيد المتجر أو العمولة أو المكافآت الثابتة الأخرى - أنت تقرر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا في جميع الخطط!
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands هو سوق مؤثر ومحتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) حيث يمكنك ربط علامتك التجارية بسرعة مع الآلاف من منشئي المحتوى والمؤثرين على TikTok للترويج لمنتجاتك وخدماتك.
trendHERO
trendhero.io
TrendHERO عبارة عن منصة تسويق مؤثرة متقدمة لـ Instagram. الأغراض الرئيسية: - البحث عن المؤثرين واكتشافهم - اكتشاف المتابعين المزيفين والإعجابات - تدقيق الحساب - تتبع النمو - تحليل الجمهور (الإحصائيات الجغرافية والاهتمامات) - مراقبة المنافسين - قاعدة بيانات الإعلانات - التواصل مع المؤثرين - تداخل جمهور المؤثرين
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher هي أداة تُستخدم لتحديد المؤثرين بناءً على طبيعة المحتوى الخاص بهم (مثل الموضة والألعاب والأمهات) وإعطاء نظرة ثاقبة لجمهورهم. تساعدك الأداة أيضًا على تتبع حملات المؤثرين وإدارتها من خلال تجميع المؤثرين الذين تعمل معهم في حملة معينة.
inBeat
inbeat.co
ابحث واعثر على المؤثرين على TikTok وInstagram في قاعدة بيانات المؤثرين التي تم التحقق من البريد العشوائي فيها. استخدم أدواتنا للبحث عن حملاتك التسويقية المؤثرة وفحصها وتتبعها.
Afluencer
afluencer.com
تعرف على المؤثرين وأصحاب النفوذ الصغار والمبدعين هنا! للمشاركات والبكرات على Instagram وTikTok وYouTube. • سنعرّفك على الشركاء الجدد الذين سينشئون لك محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) وينشرونه أيضًا على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. • يمكنك التسجيل معنا (مجانًا!) لإعداد ملف تعريف علامتك التجارية.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd هو العرض الأول والأفضل الذي يساعد العلامات التجارية على تحقيق الدخل بشكل أفضل من منشئي المحتوى من خلال Influencer Storefronts، وفقًا لشروط العلامة التجارية. تقدم LoudCrowd أفضل العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (Gymshark وboohoo وما إلى ذلك) وهو حل تجاري منشئ المحتوى للتنافس فعليًا مع لاعبين متفجرين من جهات خارجية مثل TikTok Shop وAmazon Influencer Storefronts والمزيد. لا يستعيد عملاء LoudCrowd الإيرادات الحيوية من اللاعبين الخارجيين فحسب، بل يشهدون أيضًا زيادة كبيرة في معدلات التحويل التابعة لمنشئي المحتوى (CVR) ومتوسط قيم الطلب (AOV)، وتكاليف اكتساب العملاء (CPA) أرخص بكثير. تعمل واجهات المتاجر المؤثرة في LoudCrowd من خلال السماح للعلامة التجارية بمنح أي منشئ صفحة مخصصة تحمل علامة بيضاء. يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء حزم المنتجات بنفسك، ودمج المحتوى من Instagram وTikTok، وكسب عمولات على المبيعات التي يحققونها. يتم إنشاء الصفحات المقصودة المخصصة تلقائيًا، دون أي موارد تطوير خاصة بالعلامة التجارية. تمثل واجهات متاجر المؤثرين في LoudCrowd مستقبلاً للتسويق التابع لمنشئي المحتوى الذي يعمل لصالح العلامة التجارية.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم لزيادة معدل التحويل وزيادة المبيعات وبناء مواقع التواصل الاجتماعي. الثقة والمشاركة وتجارب التسوق السلسة.
Node App
node-app.com
Node عبارة عن منصة خاصة تسمح للشركات بأخذ عينات من منتجاتها والترويج لها بواسطة مئات من المؤثرين الذين تم فحصهم. تستخدم أكثر من 1000 علامة تجارية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية Node لنشر المنتجات والخدمات التي تتوافق مع منشئي المحتوى في مجال تخصصهم. بالإضافة إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، تحصل الشركات أيضًا على حقوق التوزيع الكاملة للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، مما يوفر لهم عددًا كبيرًا من الأصول الإبداعية للإعلانات الرقمية والأغراض التجارية الأخرى.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco عبارة عن منصة مصممة للتحليل الدقيق للمؤثرين على الشبكات الاجتماعية. بفضل استخدام التقنيات الحديثة والتعلم الآلي والتطورات الداخلية، تساعد Yoloco المستخدمين في الحصول على جميع البيانات التي يحتاجونها لتشغيل حملة إعلانية ناجحة. توفر المنصة أدوات قوية يمكنك من خلالها: - البحث عن المؤثرين باستخدام مرشح قوي - تقارير تحليلات المؤثرين تتكون من أكثر من 20 مقياسًا - التواصل مع المؤثرين - تحليل المنافسين - مدير الحملة
BrandBacker
brandbacker.com
BrandBacker عبارة عن شبكة مدونين ومدونين فيديو ومؤثرين سريعة النمو تربط العلامات التجارية التي ترغب في الظهور على المدونات والشبكات الاجتماعية بأكثر من 10000 مدون ومؤثر يبحثون عن فرص.
Current
current.tech
ما هو الحالي؟ الحل رقم 1 للعلامات التجارية التي تتطلع إلى بناء برامج سفيرها، وزيادة التسويق المؤثر، وزيادة إيراداتها. في Current Technologies، تدعم مجموعة الأدوات لدينا العلامات التجارية بدءًا من اكتشاف منشئي المحتوى وحتى إدارة الحملات وحتى مدفوعات المواهب الآلية والامتثال الضريبي. يمكننا مساعدتك في العثور على أفضل المؤثرين والسفراء لعلامتك التجارية، وإنشاء محتوى مؤثر على نطاق واسع، وقياس عائد الاستثمار الحقيقي لتحقيق النجاح لشركتك. ستستمتع ضمن مجموعة منتجاتنا بما يلي: 1.) Ambassador Hub - منصة سفراء كاملة، مصممة خصيصًا لنموك. إطلاق مجتمع خاص من السفراء، وقياس أداء المحتوى، وتتبع المبيعات، وزيادة الإيرادات. 2.) التوظيف الآلي - ابحث عن المؤثرين المناسبين دون البحث لساعات. اسمح لبرنامجنا بالقيام بكل العمل لمطابقة المبدعين المحتملين كل يوم. 3.) منصة المدفوعات - تتيح منصتنا المتكاملة لفريقك اعتماد المدفوعات وتخصيص المدفوعات وجمع المستندات الضريبية وتوزيع 1099 تلقائيًا على المواهب. كل ذلك مع منح منشئي المحتوى لديك المرونة لتلقي الدفع عبر ACH أو التحويل البنكي أو PayPal. 4.) المراسلة - قم ببناء اتصالات هادفة ودائمة مع مجتمعك. تواصل مع الشركاء المحتملين، أو تواصل مباشرة مع سفرائك وأصحاب النفوذ، أو قم بالدردشة مع مجتمعك بأكمله. 5.) التقارير والتحليلات - قم بقياس نجاحك أثناء ضبط استراتيجيتك من خلال رؤى الأداء الشاملة ضمن مجموعة التقارير الخاصة بك. 6.) الخدمات المُدارة وإدارة الحسابات - نقوم بتطوير برامج السفراء المربحة. نحن نبني استراتيجيات مؤثرة دائمة. ونحن نتحمل مسؤولية نجاح عملائنا.
Inflead
inflead.com
Inflead هي في طليعة المعلومات التسويقية المؤثرة، حيث تقدم دقة لا مثيل لها وفعالية تحليلية. تسخر Inflead العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لتبقى خطوة إلى الأمام في مجال التسويق المؤثر. تخدم منصة Inflead العلامات التجارية والوكالات والمراكز الإعلامية، وتوفر مجموعة شاملة من الأدوات لاستكشاف المؤثرين والتحليل القائم على الذكاء الاصطناعي وإدارة الحملات والرؤى التنافسية. من خلال الوصول إلى أكثر من 10 ملايين ملف شخصي عبر منصات مثل Instagram وTikTok وYouTube وTwitch، تعمل Inflead على تمكين عملائنا من اكتشاف حملاتهم المؤثرة وتقييمها وتتبعها وتنميتها. انغمس في مختبر البيانات الخاص بنا للكشف عن اتجاهات السوق، وتحليل استراتيجيات المنافسين، وتلقي تقارير مخصصة.
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero هو برنامج إدارة المؤثرين الكل في واحد يتكون من قاعدة بيانات المؤثرين وخدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) كاملة الخدمات التي تعمل على أتمتة عملية إدارة الحملة بأكملها. ويمكن تقسيمها إلى ثلاث خطوات. 1). اكتشاف المؤثرين من خلال قاعدة بياناتنا التي تضم 11.7 مليون مؤثر على Instagram و12.3 مليون مؤثر على Youtube ومرشحات البحث التفصيلية + المتابعين المزيفين واكتشاف الروبوتات 2). الاتصال الآلي من خلال CRM لدينا 3). التقارير والتحليلات التي تتضمن مرات الظهور والنقرات والتحويلات التي تم التحقق منها. ومن خلال التكامل مع متجرك، يمكنك إدارة العملية بأكملها من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بنا. يمكنك إعداد الروابط التابعة وأكواد الخصم ومعالجة الدفعات تلقائيًا. إذا كنت تفضل منح المؤثرين لديك التحكم الكامل، فيمكنهم تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم الشركاء التابعين لهم، والاطلاع على أدائهم ودفع رصيد الشركاء التابعين لهم بأنفسهم. بمجرد نشر المؤثر، سيتم حفظه تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لمراجعته وتنزيله وإعادة استخدامه. يمكن شحن المنتجات تلقائيًا من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وإذا كنت تريد ربط مدير أعمالك على فيسبوك، فيمكنك تعزيز المحتوى المؤثر الخاص بك من خلال الإعلانات المدفوعة. ليس لدينا هذه المنصة الموسعة وسهلة الاستخدام فحسب، بل نتأكد أيضًا من أن هذه المنصة متاحة لجميع الشركات بغض النظر عن حجمها.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer هو برنامج تسويق مؤثر شامل لاكتشاف المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشغيل الحملات التسويقية، وإدارة علاقات المؤثرين، وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. ويغطي أكثر من 20 مليون من موارد المؤثرين العالميين عبر YouTube وTikTok وInstagram. الميزات: البحث الدقيق عن المؤثرين، قاعدة بيانات المؤثرين التي تضم 20.000.000 65 ألف علامة متخصصة و17 ألف علامة تجارية حملة تسويق المؤثرين: إطلاق ومراقبة تحليل بيانات المؤثرين الترتيب العالمي للمؤثرين (حسب المنطقة الجغرافية والمكانة)
Racontor
racontor.com
Racontor عبارة عن منصة لاقتصاد المبدعين، ونحن بصدد إحداث تغيير جذري في صناعة التسويق العالمية الضخمة عبر الإنترنت باستخدام قوة منشئي الوسائط الاجتماعية. تشمل خدمتنا التسويق المؤثر وخدمات منشئي المحتوى الأخرى.
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere عبارة عن منصة تسويق ذات تأثير صغير مصممة لمساعدة العلامات التجارية الاستهلاكية على كسب المحتوى على نطاق واسع. تعمل أدوات التوفيق المتقدمة وتكنولوجيا التنفيذ وبوابة العلامة التجارية على التخلص من 98% من الإجراءات اليدوية المستخدمة في إدارة حملات المؤثرين. هذا يعني أنه يمكنك الحفاظ على استراتيجية تسويق مؤثرة دائمًا دون التضحية بجدولك الزمني. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى المحتوى الجاهز للحقوق، يمكن للعلامات التجارية إنشاء مكتبة مستمرة من المحتوى الأصلي الذي ينشئه المستخدمون. من خلال تبسيط المهام التسويقية لحملاتك الأكثر تطلبًا، تعمل Statusphere على تمكين العلامات التجارية من كسب 100 مشاركة من منشئي المحتوى الذين تم فحصهم في جزء صغير من الوقت.
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle عبارة عن منصة تسويق مؤثرة على أحدث طراز للمعلنين لتشغيل حملات منشئي المحتوى الشاملة. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى مليون منشئ المحتوى المدعومين بحملات اجتماعية مدفوعة الأجر على Meta وInstagram وTikTok لتعزيز RoAS والوصول والمشاركة وخفض تكلفة اكتساب العملاء. تعمل منصة برمجيات Cirqle على تبسيط عمل المؤثرين عالي الجودة بدعم من فريق من الاستراتيجيين المبدعين. يتراوح العمل من تفعيل المؤثرين بسهولة للتوعية بالعلامة التجارية والمبيعات، إلى الموافقة على/توسيع المحتوى بسلاسة إلى نشر قنوات العلامة التجارية، أو اختبار مواضع (إعلانات) جديدة بسرعة لتعزيز النمو. يرى العملاء انخفاضًا متوسطًا في التكلفة بنسبة 30-50% في إجمالي تكاليف الإنتاج والاستحواذ مع زيادة عائد النفقات الإعلانية والأداء بما يصل إلى 10 أضعاف عند الشراكة مع The Cirqle للمحتوى الذي ينتجه منشئو المحتوى مقارنة بإعلاناتهم الخاصة (BAU) وطرق إنتاج المحتوى القديمة.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com هو سوق مباشر لتوصيلك على الفور؛ المؤثرون والمبدعون على Instagram وTikTok وYoutube مع ملايين العلامات التجارية العالمية مقابل شراكات مدفوعة الأجر. تعاون مع العلامات التجارية في مجال تخصصك لعرض إبداعك واكتساب الظهور وبناء علامتك التجارية الشخصية وكسب المال عن طريق إنشاء محتوى جذاب وأصلي يلقى صدى لدى متابعيك. مع تطبيقات الهاتف المحمول Ainfluencer، يمكنك الوصول إلى فرص لا حدود لها لزيادة إمكانات أرباحك إلى أقصى حد وإعطاء متابعيك التوجيه لشراء المنتجات التي يحبونها.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag هي عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تمكن المسوقين ووكالات العلاقات العامة ووكالات المواهب وشبكات المؤثرين من اكتشاف المؤثرين وتنشيط وإدارة وتتبع وإسناد حملات التسويق المؤثر عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك Instagram وTikTok وFacebook وYouTube وTwitter. تم تصميم المنصة خصيصًا لآسيا، وتوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 300000 من المؤثرين ونقاط بيانات المؤثرين من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أولئك المسجلين في التطبيق الشقيق للمؤثرين، AnyCreator. يوفر AnyTag أيضًا للمستخدمين تحليلات الوسائط الاجتماعية لحسابات الوسائط الاجتماعية المملوكة لعلامتهم التجارية، بما في ذلك التركيبة السكانية وتحليلات المنشورات، وتحليلات المنافسين، وتحليلات الهاشتاج، وإشارات العلامة التجارية، وإدارة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre هي عبارة عن منصة مؤثرة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن الملايين من المؤثرين من التواصل مع العلامات التجارية العالمية من أجل تعاون قوي. والأفضل من ذلك - أن Atisfyre مجاني تمامًا لأصحاب النفوذ. وُلدت Atisfyre من شغفنا بإحداث ثورة وإحداث تأثير إيجابي على صناعة التسويق المؤثر. لقد رأينا مدى صعوبة عثور الأشخاص المؤثرين من جميع الأحجام على العلامات التجارية المناسبة للعمل معها، وأدركنا أنه يمكننا تطوير منصة يمكن أن تمنحهم الأدوات اللازمة لتخطي الشخص الوسيط ويصبحوا مديري أعمالهم.
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN هو حل برمجي قائم على بيانات التسويق المؤثر يعمل على تحسين سير عمل واستراتيجيات التسويق المؤثر لديك. نحن ملتزمون بالشركات والمجموعات الكبيرة والمتوسطة الحجم. في كل مرحلة من مراحل التسويق عبر المؤثرين، لدينا حلول لك: ◾ تحديد واكتشاف المشاهير والمؤثرين المتخصصين والمواهب الناشئة. ◾ تقييم جودة جمهور المؤثر. ◾ اكتشف أكثر من 32 مليون ملف شخصي للمؤثرين. ◾ احصل على إمكانية الوصول إلى رؤى وتحليلات متعمقة للمؤثرين. ◾ انقر وأنشئ شرائح اختيار مخصصة مثيرة للاهتمام. ◾ تحليل وتوقع حملاتك المستقبلية. ◾ احصل على الوصول إلى نسبة المتابعين الفريدة. ◾ أنشئ حملات مؤثرة وخصص لوحة تحكم سير العمل الخاصة بك. ◾ تتبع البيانات على Instagram و TikTok و YouTube ◾ إنشاء تقارير تحليلية مفصلة. ◾ عزز سير عملك من خلال الاستماع الاجتماعي وقياس الأداء والمزيد من الميزات. يتم استخدام CAMPAYGN من قبل شركات Tag Heuer وPrada وSisley وMontblanc وChopard وChaumet وGivenchy وLa Prairie وغيرها الكثير. هل أنت مستعد لتجربتنا؟
Embold
embold.co
Embold هي منصة التسويق المؤثرة في كندا، حيث تربط العلامات التجارية بأكثر من 9000 من المؤثرين المحليين الصغار. تبسيط إدارة الحملة ومراجعة المحتوى ودفعات المؤثرين. استفد من حلولنا المخصصة، بما في ذلك الحملات المُدارة، وCampaignPlus، وإعلانات القائمة البيضاء. تحظى Embold بثقة أفضل العلامات التجارية الكندية، وتضمن تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار ونجاح الحملة من خلال استخدام برامجها.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai هي عبارة عن منصة تسويق مؤثرة مصممة لتلبية احتياجات الوكالات والعلامات التجارية، وتمكينهم من إدارة اكتشاف المؤثرين وإدارة الحملات وإعداد التقارير باستخدام القرارات والمدخلات المستندة إلى البيانات
Influence4You
influence4you.com
منصة التسويق المؤثر مع أكثر من 160.000 مؤثر مشترك وإمكانية الوصول إلى 100 مليون ملف شخصي. أصحاب النفوذ الجزئي أكثر جاذبية بثلاث مرات من المشاهير. استفد من أصالتها، واكتشف بعض الملفات الشخصية الرائعة وقم بإدارة حملاتك معها بكفاءة عبر النظام الأساسي الأكثر اكتمالاً في السوق! ميزات Influence4You: - الوصول إلى أكثر من 160.000 من المؤثرين المشتركين في حملاتك وبفضل الأداة المتكاملة HypeAuditor، راجع إحصائيات 100 مليون ملف شخصي واكتشف المتابعين المزيفين - اختر إطلاق حملات مدفوعة أو حملات هدايا ببساطة (وهذا يسمح لك بالتعاون مع الملفات الشخصية الأكثر ملاءمة لـ تحسين ميزانيتك) - خبرة في إطلاق أكثر من 5000 حملة في جميع القطاعات، 7 لغات وفي 35 دولة على جميع شبكات التواصل الاجتماعي (Instagram، YouTube، TikTok، Pinterest، Snapchat، Twitch، Linkedin...) - الواجهة الأكثر راحة وسهولة في الاستخدام - النظام الأساسي الأكثر اكتمالًا وفقًا للعديد من المعايير - دعم النظام الأساسي المجاني (عبر البريد أو الهاتف) منذ عام 2012، جمعت Influence4You بين أفضل خبراء التكنولوجيا والتسويق المؤثر.
Influential
influential.co
من خلال تحسين أذكى البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقوم Influential بمطابقة العلامات التجارية بدقة مع المؤثرين للوصول إلى جماهير جديدة للحصول على نتائج قابلة للقياس لا مثيل لها.
Keymailer
keymailer.co
أكبر منصة لتسويق الألعاب المؤثرة في العالم، مع المبدعين والبرامج والخدمات كلها في بوابة واحدة. قم بإشراك المبدعين عالميًا من خلال حملات المراجعة العضوية المحفزة، وحملات تسويق الأداء الفعالة من حيث التكلفة، وحملات المحتوى المدعوم والمزيد. يعتمد الآلاف من الناشرين والعلامات التجارية على Keymailer لتحقيق أهدافهم التسويقية عبر المؤثرين، والوصول إلى شبكتنا التي تضم أكثر من 50000 من المؤثرين المحترفين والصحافة التي يصل عدد جمهورها إلى 3.5 مليار.
Kolsquare
kolsquare.com
تجمع منصة التسويق المؤثرة من Kolsquare بين أحدث البيانات والتقنيات في تجربة مستخدم/واجهة مستخدم بسيطة، مما يمكّن العلامات التجارية من الوصول إلى مستوى الوعي التالي وتحقيق عائد استثمار جدي.
Modash
modash.io
الأداة المؤثرة الوحيدة للشركات التي تعطي الأولوية للنمو. محرك بحث عالمي مؤثر يحتوي على بيانات الجمهور المستهدف ومراقبة الأعمال التجارية المتنامية بين الشركات والمستهلكين.
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence هي أداة لتسويق المؤثرين تتيح للمستخدمين التحكم الكامل في استراتيجياتهم واتصالاتهم مع المؤثرين. تم تصميم التطبيق خصيصًا لمحلات التجارة الإلكترونية لربط متجرهم والبدء في تبسيط مبيعات المؤثرين وتتبع عائد الاستثمار والإيرادات بناءً على المبيعات التي يقوم بها المؤثرون باستخدام القسائم. يتم تمكين Ninja Influence من خلال البيانات - مع قاعدة بيانات تضم أكثر من 100.000.000 من المؤثرين على Instagram وTikTok وYouTube - وهي قاعدة البيانات الأكثر شمولاً على الويب على الإطلاق.
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx عبارة عن منصة تسويقية للتواصل مع الأشخاص المؤثرين والعمل مع العلامات التجارية وإنشاء العقود وقياس التفاعل.
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app عبارة عن منصة تسويق مؤثرة مبتكرة مصممة لتمكين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة ورجال الأعمال الفرديين. فهو يوفر منصة سهلة الاستخدام للتسويق عبر المؤثرين والشركات التابعة، وهو مصمم لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات المتنامية. وتهدف إلى أن تكون شريكًا فعالاً يسهل الوصول إليه للشركات من جميع الأحجام، مع التركيز على توسيع نطاق الوصول وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وتحقيق عائد قوي على الاستثمار في مجال التسويق المؤثر.
Woomio
home.woomio.com
يساعد Woomio المسوقين والوكالات على التفوق في التسويق المؤثر من خلال توفير الأدوات اللازمة لاكتشاف المؤثرين والتنبؤ بالحملات وقياس عائد الاستثمار.
Aggero Software
aggero.io
يقوم Aggero بتحليل آلاف الساعات من محتوى الفيديو لك من جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لاستخراج رؤى فيديو فريدة وذات صلة مثل بيانات مشاعر الجمهور ومعدل المشاركة وأهم اللحظات التي يتم فيها الإشارة إلى العلامة التجارية أو المنتج في كل من الفيديو والنص. باعتبارها أداة استماع اجتماعية، فهي تفهم ما يقوله منشئو المحتوى وما يعرضونه في مقاطع الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، فهو يربط ذلك بردود أفعال الجمهور مما يسمح بتحسين الحملة التي يقودها منشئ المحتوى في الوقت الفعلي لتحقيق أقصى قدر من المشاركة.
TrueFanz Fans
truefanz.com
تساعد TrueFanz منشئي المحتوى والعلامات التجارية في الحصول على أموال مقابل النشر عبر الإنترنت. في TrueFanz، يصبح أكبر الداعمين لك مشاركين نشطين من خلال منحهم وصول VIP إلى المحتوى الخاص بك. مع TrueFanz، يمكنك منح أكبر الداعمين لك إمكانية الوصول إلى المحتوى والمجتمع والحصول على نظرة ثاقبة للعملية الإبداعية الخاصة بك. وفي المقابل، ستحصل على الحرية والمرونة للقيام بأفضل أعمالك مع تحقيق أهدافك!
Rizer Social
rizersocial.io
منصة Rizer عبارة عن برنامج قائم على السحابة تستخدمه العلامات التجارية والمعلنون. تعتبر Rizer Social بمثابة أداة لتسويق الأداء وذكاء الأعمال وهي فئة مختلفة تمامًا عن المنصات الأخرى التي تركز بشكل أكبر على أسواق المعاملات. يعمل حلنا على تخفيف المخاطر التي يتعرض لها المعلنون ويعزز النتائج عند العمل مع المؤثرين من خلال الشفافية وقياس الأداء لقنواتهم وجماهيرهم.
SARAL
getsaral.com
SARAL هي منصة التسويق المؤثر البسيطة والفعالة المصممة لعلامات التجارة الإلكترونية. ابحث عن المؤثرين غير المستغلين، وقم بأتمتة عملية التواصل، وإدارة العلاقات، وتتبع الأداء، وإرسال المدفوعات - كل ذلك تحت سقف واحد! احصل على النسخة التجريبية المجانية واختبرها بنفسك!
Sauce Social Commerce
addsauce.com
امنح متابعيك قوة شرائية دافعة بنقرة واحدة من خلال التسوق المرئي ومتاجر Instagram، وحوّل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون إلى دليل اجتماعي قابل للتسوق والمؤثرين إلى قناة بيع بالتجزئة قوية لعلامتك التجارية. توفر Sauce منصة تحتوي على أدوات وتضمينات سهلة الاستخدام تحول وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك إلى تجارب تسوق اجتماعية قوية للتجارة الإلكترونية. تقول مجلة Inc "... التسويق عبر المؤثرين على وشك الوصول إلى القمة" - تعتقد Sauce أن المجتمعات المزدهرة هي التي تقف وراء هذا النمو المتزايد في التسويق الاجتماعي وفي قلب كل علامة تجارية مذهلة. وتتمثل مهمتها في مساعدة العلامات التجارية الكبرى على فهم متابعيها والعثور على جماهير جديدة باستخدام رؤى للمدافعين الأكثر تأثيرًا ومحتواهم. البيانات هي الملك، لكن القليل منهم يعرفون كيفية تسخير إمكاناتها المتزايدة. توفر Sauce منصة للعلامات التجارية والمبدعين لفهم جماهيرهم من خلال تحليل البيانات الضخمة. تتمحور الأفكار حول النظام البيئي الاجتماعي الخاص بهم وتتيح اكتشاف فرص التعاون ذات المنفعة المتبادلة ووسائل فهم المجتمعات النابضة بالحياة وتنميتها.
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim عبارة عن منصة لتسويق المؤثرين وإدارة المبدعين مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحن نقدم أفضل الخدمات ونساعد العلامات التجارية على تحديد المؤثرين بناءً على مدى الوصول والتركيبة السكانية والجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي. تساعدك أداتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على التواصل مع أفضل المؤثرين الذين يتفاعلون بشكل أصلي مع متابعين حقيقيين. تساعدك أداة Socialfaim على تتبع حملتك وقياس الأداء.
Social Native
socialnative.com
Social Native هو السوق العالمي الرائد الذي يمكّن العلامات التجارية من الحصول على الإبداع على نطاق واسع. تعتمد الآلاف من العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك Adidas وThe North Face وLego، على Social Native لتلبية الطلبات المتزايدة باستمرار للمحتوى عالي الأداء عبر رحلة العميل بأكملها. يربط سير عمل المحتوى الذكي الخاص بـ Social Native بين الاستراتيجيات العضوية والمدفوعة التي تساعد شركائنا على إدراك القيمة الكاملة لمحتواهم مدى الحياة. وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على المحتوى الإبداعي، ومساعدة العلامات التجارية على البقاء على اتصال مع جمهورها من خلال رواية القصص المتنوعة والأصلية.
Socialveins
socialveins.com
إنها منصة تسويق مؤثرة حيث يمكن لمديري الحملات إطلاق حملاتهم وإدارتها مع آلاف من المبدعين المسجلين على المنصة
Stellar
stellar.io
يتيح لك حل التسويق المؤثر من Stellar إدارة الحملات بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر كفاءة. باستخدام برنامج Stellar البديهي وسهل الاستخدام، يمكن للمسوقين التخلص من جداول البيانات وأتمتة العملية اليدوية الشاقة للعثور على المؤثرين، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول المؤثرين الذين يشركونهم، وجدولة سير العمل وأتمتته، وحتى التنبؤ وقياس عائد استثمار الحملة. بفضل تقنيتنا المتطورة وموظفينا المتحمسين، ساعدت برمجيات ووكالة Stellar العديد من الشركات حول العالم وفي مختلف الصناعات.
Upcred Customer
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، والذي سيحل مجموعة من المشكلات المتعلقة باقتصاد المبدعين للمبدعين والشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة UPCRED في بنغالور، الهند، وتعمل حاليًا في جميع أنحاء الهند بكامل طاقتها وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودبي وسنغافورة واليابان وبقية العالم بقدرات محدودة لحملات التسويق المؤثر. لمزيد من المعلومات، تواصل مع [email protected] وللشراكة [email protected]
Wowzi
wowzi.co
Wowzi هي شركة تكنولوجية رائدة عالميًا تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والوكالات الإبداعية وشركات الأبحاث والمنظمات غير الحكومية من التواصل مع مجتمعنا المتنوع من المبدعين الأفارقة. تساعد منصة Wowzi العلامات التجارية على إطلاق العنان لقوة تسويق المبدعين لإعلاناتك الاجتماعية. يقع المقر الرئيسي لـ Wowzi في نيروبي، كينيا، ولها فرق في غانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وأوغندا وعبر أوروبا.
ViralMango
viralmango.com
ViralMango هو سوق عبر الإنترنت يمكّن العلامات التجارية من التواصل مع المؤثرين المعتمدين من Micro وNano من أجل تعاون متبادل المنفعة. توفر المنصة مساحة للمبدعين لعرض مهاراتهم وتنمية متابعتهم مع السماح للشركات بالاستفادة من قوة التسويق المؤثر للوصول إلى جمهورها المستهدف. ومن خلال تسهيل هذه الاتصالات، تُحدث ViralMango ثورة في الطريقة التي تتعاون بها العلامات التجارية والمبدعون لإنشاء محتوى جذاب وأصيل.
Upcred Advertiser
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، والذي سيحل مجموعة من المشكلات المتعلقة باقتصاد المبدعين للمبدعين والشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة UPCRED في بنغالور، الهند، وتعمل حاليًا في جميع أنحاء الهند بكامل طاقتها وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودبي وسنغافورة واليابان وبقية العالم بقدرات محدودة لحملات التسويق المؤثر. لمزيد من المعلومات، تواصل مع [email protected] وللشراكة [email protected]
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
يفتح Ubiquitous التسويق المؤثر لأكبر العلامات التجارية في العالم مع التركيز الشديد على TikTok. نحن حل متكامل الخدمات تم تصميمه باستخدام بنية تحتية ناضجة للبيانات تستخدم التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي لتحسين استراتيجية التسويق المؤثر بالإضافة إلى فريقنا العالمي للاستراتيجية والتنفيذ. سواء كنت تركز على الوعي بالعلامة التجارية، أو تحسين الحضور الاجتماعي من خلال إنشاء محتوى عضوي بقيادة منشئ المحتوى، أو تطوير استراتيجية نمو مباشر، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه. لقد عملنا مع العلامات التجارية ووكالات التسويق من جميع الأحجام - بما في ذلك Lyft وDisney وAmerican Eagle وNetflix وFabFitFun وأكثر من 200 شركة أخرى. نحن نؤمن بأن العلامات التجارية تحتاج إلى أكثر من مجرد برامج الخدمة الذاتية للاستفادة بكفاءة من قطاع التسويق الأسرع نموًا، ولهذا السبب نستخدم مسوقين رائعين في طبقات فوق البنية التحتية للبيانات الأكثر نضجًا في المجال لحل أي تحدي تسويق مؤثر.
© 2025 WebCatalog, Inc.