منصات التسويق المؤثرة - التطبيقات الأكثر شعبية - طاجيكستان

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في المشهد الرقمي اليوم، تقدم منصات التسويق المؤثرة حلولاً شاملة للمؤسسات التي تسعى إلى تسخير قوة المؤثرين الاجتماعيين. تعمل هذه المنصات على تبسيط عملية تحديد المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم فعالية الحملة. ومن خلال الاستفادة من الشراكات مع المشاهير ومنشئي المحتوى وأصحاب النفوذ الصغار وسفراء العلامات التجارية، يمكن للعلامات التجارية استكشاف طرق جديدة لاكتساب العملاء وترويج المنتجات. يتم استخدامها بشكل أساسي من قبل فرق التسويق والإعلان في قطاعات السلع الاستهلاكية مثل البيع بالتجزئة والأزياء والجمال، فضلاً عن التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية المباشرة للمستهلك (DTC)، حيث تسهل منصات التسويق المؤثرة التواصل والتعاون المستهدفين. إنها بمثابة جسر بين العلامات التجارية والمؤثرين، مما يتيح التواصل السلس وإدارة المحتوى. هناك طريقتان رئيسيتان للعثور على المؤثرين من خلال هذه المنصات. يقدم بعضها قواعد بيانات واسعة النطاق تحتوي على ملفات تعريف للأشخاص المؤثرين الذين تم التحقق منهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الجمهور. يوفر البعض الآخر إمكانية الوصول إلى شبكات حصرية من المؤثرين الذين اختاروا التعاون مع العلامات التجارية. بغض النظر عن الطريقة المختارة، تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من تحسين معايير البحث الخاصة بها والتواصل مع المؤثرين الذين يتوافقون مع قيم علاماتهم التجارية والتركيبة السكانية المستهدفة. من خلال أدوات التعاون المتكاملة وميزات إدارة المحتوى، يمكن للمسوقين الاتصال بكفاءة مع المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم أداء الحملة. يضمن هذا النهج الشامل تنفيذ مبادرات التسويق المؤثرة بسلاسة وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
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Ampifi.io
ampifi.io
يسمح Ampifi للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بتوظيف المؤثرين وتتبع منشوراتهم والإبلاغ عن النتائج.
Smartfluence
smartfluence.io
Smartfluence هي منصة رائدة لاكتشاف وإدارة التسويق المؤثر، والتي تربط العلامات التجارية والمعلنين خوارزميًا مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. تحظى Smartfluence بثقة المئات من العلامات التجارية، وتعمل على توسيع نطاق برامج التسويق المؤثرة وتوفر إمكانية الوصول إلى رؤى متعمقة للجمهور حول أي مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي.
Avalan
avalan.io
Avalan هو الحل الشامل لتوسيع نطاق التسويق المؤثر الخاص بك. يمكنك بسهولة العثور على مؤثرين رائعين، وتحليلهم، ومراجعة إستراتيجية المؤثرين لدى منافسيك، وأتمتة الحملات لجذب المزيد من المبيعات. يمكنك التوسع بمعدل 10 مرات أسرع مما لو كان عليك القيام بذلك يدويًا.
galleri5
galleri5.com
يساعد Galleri5 العلامات التجارية على تعزيز سير عمل المبدعين. تحظى مجموعة حلول Galleri5 الرائدة في الصناعة عبر التحليلات والتسويق والتجارة بثقة العلامات التجارية مثل H&M وMANGO وNautica وMyntra مما يتيح لعشرات الآلاف من المبدعين تحقيق الدخل من مواهبهم على مر السنين.
NeoReach
neoreach.com
NeoReach هي وكالة تسويق مؤثرة وحلول برمجية مدعومة بالتكنولوجيا وتدير حملات مؤثرة عالمية المستوى للعلامات التجارية الرائدة وFortune 500s العالمية. إنها توفر أفضل خدمات البحث عن المؤثرين وإدارتها وتتبعها باستخدام تحليلات على مستوى المؤسسة تجعل من السهل بناء علاقات مع المؤثرين وإنشاء حملات فعالة على نطاق واسع. تتضمن منصة التسويق المؤثر الشاملة من NeoReach اكتشاف المبدعين ومعاملات المبدعين وإدارة الحملات والتحليلات وإعداد التقارير ومدفوعات المبدعين. بالإضافة إلى ذلك، تسمح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ NeoReach للمستخدمين بتصفية مجموعات البيانات في قاعدة البيانات الخاصة بهم من أجل سحب المعلمات الدقيقة لحملتهم. تتضمن ميزات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهم بيانات تسعير الرعاية، ومطابقة الجمهور، والقدرة على تتبع المؤثرين سريعي النمو، وتحليل إنفاق المنافسين، وبيانات الأسعار والعائد على الاستثمار التاريخية، واكتشاف الاحتيال، والمزيد.
Word on The Block
wordontheblock.com
يعد Word on the Block الطريقة الأسهل والأكثر فعالية للوصول إلى عالم التسويق المؤثر. فقط أخبرنا بالضبط من هو المؤثر الذي تستهدفه وسنبدأ على الفور في التحسين للعثور على المجموعة المثالية من المبدعين الذين يتناسبون مع علامتك التجارية.
Onalytica Brands
onalytica.com
تأسست Onalytica في عام 2009، وهي متخصصة في توفير برامج إدارة علاقات المؤثرين ودعم الخدمات المهنية لمساعدة العلامات التجارية على توسيع نطاق نتائج إدارة علاقات المؤثرين من 1 إلى 1. نحن نعمل مع محترفي التسويق والاتصالات والرقميات والعلاقات العامة للمساعدة في تكوين برامج المؤثرين المخصصة حتى يتمكنوا من أتمتة نشاط التأثير وتبسيطه بشكل أفضل بالإضافة إلى تحديد فرص المشاركة المستمرة.
Onalytica Influencers
onalytica.com
تأسست Onalytica في عام 2009، وهي متخصصة في توفير برامج إدارة علاقات المؤثرين ودعم الخدمات المهنية لمساعدة العلامات التجارية على توسيع نطاق نتائج إدارة علاقات المؤثرين من 1 إلى 1. نحن نعمل مع محترفي التسويق والاتصالات والرقميات والعلاقات العامة للمساعدة في تكوين برامج المؤثرين المخصصة حتى يتمكنوا من أتمتة نشاط التأثير وتبسيطه بشكل أفضل بالإضافة إلى تحديد فرص المشاركة المستمرة.
Publicfast
publicfast.com
Publicfast عبارة عن منصة عبر الإنترنت تساعد العلامات التجارية والشركات في العثور على المؤثرين الحقيقيين والتواصل معهم والتعاون معهم في شبكات التواصل الاجتماعي الست الأكثر شهرة. نحن نساعد الوكالات على قضاء وقت أقل في العثور على المبدعين المناسبين وإطلاق حملات فعالة تعتمد على البيانات.
Node App
node-app.com
Node عبارة عن منصة خاصة تسمح للشركات بأخذ عينات من منتجاتها والترويج لها بواسطة مئات من المؤثرين الذين تم فحصهم. تستخدم أكثر من 1000 علامة تجارية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية Node لنشر المنتجات والخدمات التي تتوافق مع منشئي المحتوى في مجال تخصصهم. بالإضافة إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، تحصل الشركات أيضًا على حقوق التوزيع الكاملة للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، مما يوفر لهم عددًا كبيرًا من الأصول الإبداعية للإعلانات الرقمية والأغراض التجارية الأخرى.
OkFans
okfans.com
Okfans عبارة عن مواقع ويب اشتراك حيث يمكن لمنشئي المحتوى مثل: مستخدمي YouTube ومدربي اللياقة البدنية والعارضين ومنشئي المحتوى والشخصيات العامة ومنشئي محتوى البالغين كسب المال عن طريق بدء أعمال الاشتراك الخاصة بهم، من أجل تحقيق الدخل من مهنتهم. يمكن للمعجبين الدفع مقابل المحتوى (الصور ومقاطع الفيديو والبث المباشر) عبر عضوية شهرية.
BrandBacker
brandbacker.com
BrandBacker عبارة عن شبكة مدونين ومدونين فيديو ومؤثرين سريعة النمو تربط العلامات التجارية التي ترغب في الظهور على المدونات والشبكات الاجتماعية بأكثر من 10000 مدون ومؤثر يبحثون عن فرص.
Current
current.tech
ما هو الحالي؟ الحل رقم 1 للعلامات التجارية التي تتطلع إلى بناء برامج سفيرها، وزيادة التسويق المؤثر، وزيادة إيراداتها. في Current Technologies، تدعم مجموعة الأدوات لدينا العلامات التجارية بدءًا من اكتشاف منشئي المحتوى وحتى إدارة الحملات وحتى مدفوعات المواهب الآلية والامتثال الضريبي. يمكننا مساعدتك في العثور على أفضل المؤثرين والسفراء لعلامتك التجارية، وإنشاء محتوى مؤثر على نطاق واسع، وقياس عائد الاستثمار الحقيقي لتحقيق النجاح لشركتك. ستستمتع ضمن مجموعة منتجاتنا بما يلي: 1.) Ambassador Hub - منصة سفراء كاملة، مصممة خصيصًا لنموك. إطلاق مجتمع خاص من السفراء، وقياس أداء المحتوى، وتتبع المبيعات، وزيادة الإيرادات. 2.) التوظيف الآلي - ابحث عن المؤثرين المناسبين دون البحث لساعات. اسمح لبرنامجنا بالقيام بكل العمل لمطابقة المبدعين المحتملين كل يوم. 3.) منصة المدفوعات - تتيح منصتنا المتكاملة لفريقك اعتماد المدفوعات وتخصيص المدفوعات وجمع المستندات الضريبية وتوزيع 1099 تلقائيًا على المواهب. كل ذلك مع منح منشئي المحتوى لديك المرونة لتلقي الدفع عبر ACH أو التحويل البنكي أو PayPal. 4.) المراسلة - قم ببناء اتصالات هادفة ودائمة مع مجتمعك. تواصل مع الشركاء المحتملين، أو تواصل مباشرة مع سفرائك وأصحاب النفوذ، أو قم بالدردشة مع مجتمعك بأكمله. 5.) التقارير والتحليلات - قم بقياس نجاحك أثناء ضبط استراتيجيتك من خلال رؤى الأداء الشاملة ضمن مجموعة التقارير الخاصة بك. 6.) الخدمات المُدارة وإدارة الحسابات - نقوم بتطوير برامج السفراء المربحة. نحن نبني استراتيجيات مؤثرة دائمة. ونحن نتحمل مسؤولية نجاح عملائنا.
Inflead
inflead.com
Inflead هي في طليعة المعلومات التسويقية المؤثرة، حيث تقدم دقة لا مثيل لها وفعالية تحليلية. تسخر Inflead العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لتبقى خطوة إلى الأمام في مجال التسويق المؤثر. تخدم منصة Inflead العلامات التجارية والوكالات والمراكز الإعلامية، وتوفر مجموعة شاملة من الأدوات لاستكشاف المؤثرين والتحليل القائم على الذكاء الاصطناعي وإدارة الحملات والرؤى التنافسية. من خلال الوصول إلى أكثر من 10 ملايين ملف شخصي عبر منصات مثل Instagram وTikTok وYouTube وTwitch، تعمل Inflead على تمكين عملائنا من اكتشاف حملاتهم المؤثرة وتقييمها وتتبعها وتنميتها. انغمس في مختبر البيانات الخاص بنا للكشف عن اتجاهات السوق، وتحليل استراتيجيات المنافسين، وتلقي تقارير مخصصة.
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero هو برنامج إدارة المؤثرين الكل في واحد يتكون من قاعدة بيانات المؤثرين وخدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) كاملة الخدمات التي تعمل على أتمتة عملية إدارة الحملة بأكملها. ويمكن تقسيمها إلى ثلاث خطوات. 1). اكتشاف المؤثرين من خلال قاعدة بياناتنا التي تضم 11.7 مليون مؤثر على Instagram و12.3 مليون مؤثر على Youtube ومرشحات البحث التفصيلية + المتابعين المزيفين واكتشاف الروبوتات 2). الاتصال الآلي من خلال CRM لدينا 3). التقارير والتحليلات التي تتضمن مرات الظهور والنقرات والتحويلات التي تم التحقق منها. ومن خلال التكامل مع متجرك، يمكنك إدارة العملية بأكملها من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بنا. يمكنك إعداد الروابط التابعة وأكواد الخصم ومعالجة الدفعات تلقائيًا. إذا كنت تفضل منح المؤثرين لديك التحكم الكامل، فيمكنهم تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم الشركاء التابعين لهم، والاطلاع على أدائهم ودفع رصيد الشركاء التابعين لهم بأنفسهم. بمجرد نشر المؤثر، سيتم حفظه تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لمراجعته وتنزيله وإعادة استخدامه. يمكن شحن المنتجات تلقائيًا من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وإذا كنت تريد ربط مدير أعمالك على فيسبوك، فيمكنك تعزيز المحتوى المؤثر الخاص بك من خلال الإعلانات المدفوعة. ليس لدينا هذه المنصة الموسعة وسهلة الاستخدام فحسب، بل نتأكد أيضًا من أن هذه المنصة متاحة لجميع الشركات بغض النظر عن حجمها.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer هو برنامج تسويق مؤثر شامل لاكتشاف المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشغيل الحملات التسويقية، وإدارة علاقات المؤثرين، وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. ويغطي أكثر من 20 مليون من موارد المؤثرين العالميين عبر YouTube وTikTok وInstagram. الميزات: البحث الدقيق عن المؤثرين، قاعدة بيانات المؤثرين التي تضم 20.000.000 65 ألف علامة متخصصة و17 ألف علامة تجارية حملة تسويق المؤثرين: إطلاق ومراقبة تحليل بيانات المؤثرين الترتيب العالمي للمؤثرين (حسب المنطقة الجغرافية والمكانة)
Racontor
racontor.com
Racontor عبارة عن منصة لاقتصاد المبدعين، ونحن بصدد إحداث تغيير جذري في صناعة التسويق العالمية الضخمة عبر الإنترنت باستخدام قوة منشئي الوسائط الاجتماعية. تشمل خدمتنا التسويق المؤثر وخدمات منشئي المحتوى الأخرى.
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere عبارة عن منصة تسويق ذات تأثير صغير مصممة لمساعدة العلامات التجارية الاستهلاكية على كسب المحتوى على نطاق واسع. تعمل أدوات التوفيق المتقدمة وتكنولوجيا التنفيذ وبوابة العلامة التجارية على التخلص من 98% من الإجراءات اليدوية المستخدمة في إدارة حملات المؤثرين. هذا يعني أنه يمكنك الحفاظ على استراتيجية تسويق مؤثرة دائمًا دون التضحية بجدولك الزمني. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى المحتوى الجاهز للحقوق، يمكن للعلامات التجارية إنشاء مكتبة مستمرة من المحتوى الأصلي الذي ينشئه المستخدمون. من خلال تبسيط المهام التسويقية لحملاتك الأكثر تطلبًا، تعمل Statusphere على تمكين العلامات التجارية من كسب 100 مشاركة من منشئي المحتوى الذين تم فحصهم في جزء صغير من الوقت.
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle عبارة عن منصة تسويق مؤثرة على أحدث طراز للمعلنين لتشغيل حملات منشئي المحتوى الشاملة. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى مليون منشئ المحتوى المدعومين بحملات اجتماعية مدفوعة الأجر على Meta وInstagram وTikTok لتعزيز RoAS والوصول والمشاركة وخفض تكلفة اكتساب العملاء. تعمل منصة برمجيات Cirqle على تبسيط عمل المؤثرين عالي الجودة بدعم من فريق من الاستراتيجيين المبدعين. يتراوح العمل من تفعيل المؤثرين بسهولة للتوعية بالعلامة التجارية والمبيعات، إلى الموافقة على/توسيع المحتوى بسلاسة إلى نشر قنوات العلامة التجارية، أو اختبار مواضع (إعلانات) جديدة بسرعة لتعزيز النمو. يرى العملاء انخفاضًا متوسطًا في التكلفة بنسبة 30-50% في إجمالي تكاليف الإنتاج والاستحواذ مع زيادة عائد النفقات الإعلانية والأداء بما يصل إلى 10 أضعاف عند الشراكة مع The Cirqle للمحتوى الذي ينتجه منشئو المحتوى مقارنة بإعلاناتهم الخاصة (BAU) وطرق إنتاج المحتوى القديمة.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com هو سوق مباشر لتوصيلك على الفور؛ المؤثرون والمبدعون على Instagram وTikTok وYoutube مع ملايين العلامات التجارية العالمية مقابل شراكات مدفوعة الأجر. تعاون مع العلامات التجارية في مجال تخصصك لعرض إبداعك واكتساب الظهور وبناء علامتك التجارية الشخصية وكسب المال عن طريق إنشاء محتوى جذاب وأصلي يلقى صدى لدى متابعيك. مع تطبيقات الهاتف المحمول Ainfluencer، يمكنك الوصول إلى فرص لا حدود لها لزيادة إمكانات أرباحك إلى أقصى حد وإعطاء متابعيك التوجيه لشراء المنتجات التي يحبونها.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag هي عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تمكن المسوقين ووكالات العلاقات العامة ووكالات المواهب وشبكات المؤثرين من اكتشاف المؤثرين وتنشيط وإدارة وتتبع وإسناد حملات التسويق المؤثر عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك Instagram وTikTok وFacebook وYouTube وTwitter. تم تصميم المنصة خصيصًا لآسيا، وتوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 300000 من المؤثرين ونقاط بيانات المؤثرين من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أولئك المسجلين في التطبيق الشقيق للمؤثرين، AnyCreator. يوفر AnyTag أيضًا للمستخدمين تحليلات الوسائط الاجتماعية لحسابات الوسائط الاجتماعية المملوكة لعلامتهم التجارية، بما في ذلك التركيبة السكانية وتحليلات المنشورات، وتحليلات المنافسين، وتحليلات الهاشتاج، وإشارات العلامة التجارية، وإدارة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre هي عبارة عن منصة مؤثرة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن الملايين من المؤثرين من التواصل مع العلامات التجارية العالمية من أجل تعاون قوي. والأفضل من ذلك - أن Atisfyre مجاني تمامًا لأصحاب النفوذ. وُلدت Atisfyre من شغفنا بإحداث ثورة وإحداث تأثير إيجابي على صناعة التسويق المؤثر. لقد رأينا مدى صعوبة عثور الأشخاص المؤثرين من جميع الأحجام على العلامات التجارية المناسبة للعمل معها، وأدركنا أنه يمكننا تطوير منصة يمكن أن تمنحهم الأدوات اللازمة لتخطي الشخص الوسيط ويصبحوا مديري أعمالهم.
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN هو حل برمجي قائم على بيانات التسويق المؤثر يعمل على تحسين سير عمل واستراتيجيات التسويق المؤثر لديك. نحن ملتزمون بالشركات والمجموعات الكبيرة والمتوسطة الحجم. في كل مرحلة من مراحل التسويق عبر المؤثرين، لدينا حلول لك: ◾ تحديد واكتشاف المشاهير والمؤثرين المتخصصين والمواهب الناشئة. ◾ تقييم جودة جمهور المؤثر. ◾ اكتشف أكثر من 32 مليون ملف شخصي للمؤثرين. ◾ احصل على إمكانية الوصول إلى رؤى وتحليلات متعمقة للمؤثرين. ◾ انقر وأنشئ شرائح اختيار مخصصة مثيرة للاهتمام. ◾ تحليل وتوقع حملاتك المستقبلية. ◾ احصل على الوصول إلى نسبة المتابعين الفريدة. ◾ أنشئ حملات مؤثرة وخصص لوحة تحكم سير العمل الخاصة بك. ◾ تتبع البيانات على Instagram و TikTok و YouTube ◾ إنشاء تقارير تحليلية مفصلة. ◾ عزز سير عملك من خلال الاستماع الاجتماعي وقياس الأداء والمزيد من الميزات. يتم استخدام CAMPAYGN من قبل شركات Tag Heuer وPrada وSisley وMontblanc وChopard وChaumet وGivenchy وLa Prairie وغيرها الكثير. هل أنت مستعد لتجربتنا؟
Embold
embold.co
Embold هي منصة التسويق المؤثرة في كندا، حيث تربط العلامات التجارية بأكثر من 9000 من المؤثرين المحليين الصغار. تبسيط إدارة الحملة ومراجعة المحتوى ودفعات المؤثرين. استفد من حلولنا المخصصة، بما في ذلك الحملات المُدارة، وCampaignPlus، وإعلانات القائمة البيضاء. تحظى Embold بثقة أفضل العلامات التجارية الكندية، وتضمن تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار ونجاح الحملة من خلال استخدام برامجها.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai هي عبارة عن منصة تسويق مؤثرة مصممة لتلبية احتياجات الوكالات والعلامات التجارية، وتمكينهم من إدارة اكتشاف المؤثرين وإدارة الحملات وإعداد التقارير باستخدام القرارات والمدخلات المستندة إلى البيانات
Influence4You
influence4you.com
منصة التسويق المؤثر مع أكثر من 160.000 مؤثر مشترك وإمكانية الوصول إلى 100 مليون ملف شخصي. أصحاب النفوذ الجزئي أكثر جاذبية بثلاث مرات من المشاهير. استفد من أصالتها، واكتشف بعض الملفات الشخصية الرائعة وقم بإدارة حملاتك معها بكفاءة عبر النظام الأساسي الأكثر اكتمالاً في السوق! ميزات Influence4You: - الوصول إلى أكثر من 160.000 من المؤثرين المشتركين في حملاتك وبفضل الأداة المتكاملة HypeAuditor، راجع إحصائيات 100 مليون ملف شخصي واكتشف المتابعين المزيفين - اختر إطلاق حملات مدفوعة أو حملات هدايا ببساطة (وهذا يسمح لك بالتعاون مع الملفات الشخصية الأكثر ملاءمة لـ تحسين ميزانيتك) - خبرة في إطلاق أكثر من 5000 حملة في جميع القطاعات، 7 لغات وفي 35 دولة على جميع شبكات التواصل الاجتماعي (Instagram، YouTube، TikTok، Pinterest، Snapchat، Twitch، Linkedin...) - الواجهة الأكثر راحة وسهولة في الاستخدام - النظام الأساسي الأكثر اكتمالًا وفقًا للعديد من المعايير - دعم النظام الأساسي المجاني (عبر البريد أو الهاتف) منذ عام 2012، جمعت Influence4You بين أفضل خبراء التكنولوجيا والتسويق المؤثر.
Influential
influential.co
من خلال تحسين أذكى البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقوم Influential بمطابقة العلامات التجارية بدقة مع المؤثرين للوصول إلى جماهير جديدة للحصول على نتائج قابلة للقياس لا مثيل لها.
Keymailer
keymailer.co
أكبر منصة لتسويق الألعاب المؤثرة في العالم، مع المبدعين والبرامج والخدمات كلها في بوابة واحدة. قم بإشراك المبدعين عالميًا من خلال حملات المراجعة العضوية المحفزة، وحملات تسويق الأداء الفعالة من حيث التكلفة، وحملات المحتوى المدعوم والمزيد. يعتمد الآلاف من الناشرين والعلامات التجارية على Keymailer لتحقيق أهدافهم التسويقية عبر المؤثرين، والوصول إلى شبكتنا التي تضم أكثر من 50000 من المؤثرين المحترفين والصحافة التي يصل عدد جمهورها إلى 3.5 مليار.
Kolsquare
kolsquare.com
تجمع منصة التسويق المؤثرة من Kolsquare بين أحدث البيانات والتقنيات في تجربة مستخدم/واجهة مستخدم بسيطة، مما يمكّن العلامات التجارية من الوصول إلى مستوى الوعي التالي وتحقيق عائد استثمار جدي.
Modash
modash.io
الأداة المؤثرة الوحيدة للشركات التي تعطي الأولوية للنمو. محرك بحث عالمي مؤثر يحتوي على بيانات الجمهور المستهدف ومراقبة الأعمال التجارية المتنامية بين الشركات والمستهلكين.
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence هي أداة لتسويق المؤثرين تتيح للمستخدمين التحكم الكامل في استراتيجياتهم واتصالاتهم مع المؤثرين. تم تصميم التطبيق خصيصًا لمحلات التجارة الإلكترونية لربط متجرهم والبدء في تبسيط مبيعات المؤثرين وتتبع عائد الاستثمار والإيرادات بناءً على المبيعات التي يقوم بها المؤثرون باستخدام القسائم. يتم تمكين Ninja Influence من خلال البيانات - مع قاعدة بيانات تضم أكثر من 100.000.000 من المؤثرين على Instagram وTikTok وYouTube - وهي قاعدة البيانات الأكثر شمولاً على الويب على الإطلاق.
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx عبارة عن منصة تسويقية للتواصل مع الأشخاص المؤثرين والعمل مع العلامات التجارية وإنشاء العقود وقياس التفاعل.
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app عبارة عن منصة تسويق مؤثرة مبتكرة مصممة لتمكين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة ورجال الأعمال الفرديين. فهو يوفر منصة سهلة الاستخدام للتسويق عبر المؤثرين والشركات التابعة، وهو مصمم لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات المتنامية. وتهدف إلى أن تكون شريكًا فعالاً يسهل الوصول إليه للشركات من جميع الأحجام، مع التركيز على توسيع نطاق الوصول وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وتحقيق عائد قوي على الاستثمار في مجال التسويق المؤثر.
Woomio
home.woomio.com
يساعد Woomio المسوقين والوكالات على التفوق في التسويق المؤثر من خلال توفير الأدوات اللازمة لاكتشاف المؤثرين والتنبؤ بالحملات وقياس عائد الاستثمار.
Aggero Software
aggero.io
يقوم Aggero بتحليل آلاف الساعات من محتوى الفيديو لك من جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لاستخراج رؤى فيديو فريدة وذات صلة مثل بيانات مشاعر الجمهور ومعدل المشاركة وأهم اللحظات التي يتم فيها الإشارة إلى العلامة التجارية أو المنتج في كل من الفيديو والنص. باعتبارها أداة استماع اجتماعية، فهي تفهم ما يقوله منشئو المحتوى وما يعرضونه في مقاطع الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، فهو يربط ذلك بردود أفعال الجمهور مما يسمح بتحسين الحملة التي يقودها منشئ المحتوى في الوقت الفعلي لتحقيق أقصى قدر من المشاركة.
Primetag
primetag.com
Primetag هو برنامج قوي للتسويق عبر المؤثرين تم تصميمه لتسهيل الأمور المعقدة، وجعل الأمور الصعبة ممكنة.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco عبارة عن منصة مصممة للتحليل الدقيق للمؤثرين على الشبكات الاجتماعية. بفضل استخدام التقنيات الحديثة والتعلم الآلي والتطورات الداخلية، تساعد Yoloco المستخدمين في الحصول على جميع البيانات التي يحتاجونها لتشغيل حملة إعلانية ناجحة. توفر المنصة أدوات قوية يمكنك من خلالها: - البحث عن المؤثرين باستخدام مرشح قوي - تقارير تحليلات المؤثرين تتكون من أكثر من 20 مقياسًا - التواصل مع المؤثرين - تحليل المنافسين - مدير الحملة
Wowzi
wowzi.co
Wowzi هي شركة تكنولوجية رائدة عالميًا تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والوكالات الإبداعية وشركات الأبحاث والمنظمات غير الحكومية من التواصل مع مجتمعنا المتنوع من المبدعين الأفارقة. تساعد منصة Wowzi العلامات التجارية على إطلاق العنان لقوة تسويق المبدعين لإعلاناتك الاجتماعية. يقع المقر الرئيسي لـ Wowzi في نيروبي، كينيا، ولها فرق في غانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وأوغندا وعبر أوروبا.
ViralMango
viralmango.com
ViralMango هو سوق عبر الإنترنت يمكّن العلامات التجارية من التواصل مع المؤثرين المعتمدين من Micro وNano من أجل تعاون متبادل المنفعة. توفر المنصة مساحة للمبدعين لعرض مهاراتهم وتنمية متابعتهم مع السماح للشركات بالاستفادة من قوة التسويق المؤثر للوصول إلى جمهورها المستهدف. ومن خلال تسهيل هذه الاتصالات، تُحدث ViralMango ثورة في الطريقة التي تتعاون بها العلامات التجارية والمبدعون لإنشاء محتوى جذاب وأصيل.
Upcred Advertiser
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، والذي سيحل مجموعة من المشكلات المتعلقة باقتصاد المبدعين للمبدعين والشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة UPCRED في بنغالور، الهند، وتعمل حاليًا في جميع أنحاء الهند بكامل طاقتها وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودبي وسنغافورة واليابان وبقية العالم بقدرات محدودة لحملات التسويق المؤثر. لمزيد من المعلومات، تواصل مع [email protected] وللشراكة [email protected]
Upcred Customer
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، والذي سيحل مجموعة من المشكلات المتعلقة باقتصاد المبدعين للمبدعين والشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة UPCRED في بنغالور، الهند، وتعمل حاليًا في جميع أنحاء الهند بكامل طاقتها وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودبي وسنغافورة واليابان وبقية العالم بقدرات محدودة لحملات التسويق المؤثر. لمزيد من المعلومات، تواصل مع [email protected] وللشراكة [email protected]
Upcred Creator
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، والذي سيحل مجموعة من المشكلات المتعلقة باقتصاد المبدعين للمبدعين والشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة UPCRED في بنغالور، الهند، وتعمل حاليًا في جميع أنحاء الهند بكامل طاقتها وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودبي وسنغافورة واليابان وبقية العالم بقدرات محدودة لحملات التسويق المؤثر. لمزيد من المعلومات، تواصل مع [email protected] وللشراكة [email protected]
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
يفتح Ubiquitous التسويق المؤثر لأكبر العلامات التجارية في العالم مع التركيز الشديد على TikTok. نحن حل متكامل الخدمات تم تصميمه باستخدام بنية تحتية ناضجة للبيانات تستخدم التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي لتحسين استراتيجية التسويق المؤثر بالإضافة إلى فريقنا العالمي للاستراتيجية والتنفيذ. سواء كنت تركز على الوعي بالعلامة التجارية، أو تحسين الحضور الاجتماعي من خلال إنشاء محتوى عضوي بقيادة منشئ المحتوى، أو تطوير استراتيجية نمو مباشر، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه. لقد عملنا مع العلامات التجارية ووكالات التسويق من جميع الأحجام - بما في ذلك Lyft وDisney وAmerican Eagle وNetflix وFabFitFun وأكثر من 200 شركة أخرى. نحن نؤمن بأن العلامات التجارية تحتاج إلى أكثر من مجرد برامج الخدمة الذاتية للاستفادة بكفاءة من قطاع التسويق الأسرع نموًا، ولهذا السبب نستخدم مسوقين رائعين في طبقات فوق البنية التحتية للبيانات الأكثر نضجًا في المجال لحل أي تحدي تسويق مؤثر.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
تساعد TrueFanz منشئي المحتوى والعلامات التجارية في الحصول على أموال مقابل النشر عبر الإنترنت. في TrueFanz، يصبح أكبر الداعمين لك مشاركين نشطين من خلال منحهم وصول VIP إلى المحتوى الخاص بك. مع TrueFanz، يمكنك منح أكبر الداعمين لك إمكانية الوصول إلى المحتوى والمجتمع والحصول على نظرة ثاقبة للعملية الإبداعية الخاصة بك. وفي المقابل، ستحصل على الحرية والمرونة للقيام بأفضل أعمالك مع تحقيق أهدافك!
TrueFanz Fans
truefanz.com
تساعد TrueFanz منشئي المحتوى والعلامات التجارية في الحصول على أموال مقابل النشر عبر الإنترنت. في TrueFanz، يصبح أكبر الداعمين لك مشاركين نشطين من خلال منحهم وصول VIP إلى المحتوى الخاص بك. مع TrueFanz، يمكنك منح أكبر الداعمين لك إمكانية الوصول إلى المحتوى والمجتمع والحصول على نظرة ثاقبة للعملية الإبداعية الخاصة بك. وفي المقابل، ستحصل على الحرية والمرونة للقيام بأفضل أعمالك مع تحقيق أهدافك!
Stellar
stellar.io
يتيح لك حل التسويق المؤثر من Stellar إدارة الحملات بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر كفاءة. باستخدام برنامج Stellar البديهي وسهل الاستخدام، يمكن للمسوقين التخلص من جداول البيانات وأتمتة العملية اليدوية الشاقة للعثور على المؤثرين، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول المؤثرين الذين يشركونهم، وجدولة سير العمل وأتمتته، وحتى التنبؤ وقياس عائد استثمار الحملة. بفضل تقنيتنا المتطورة وموظفينا المتحمسين، ساعدت برمجيات ووكالة Stellar العديد من الشركات حول العالم وفي مختلف الصناعات.
Socialveins
socialveins.com
إنها منصة تسويق مؤثرة حيث يمكن لمديري الحملات إطلاق حملاتهم وإدارتها مع آلاف من المبدعين المسجلين على المنصة
Social Native
socialnative.com
Social Native هو السوق العالمي الرائد الذي يمكّن العلامات التجارية من الحصول على الإبداع على نطاق واسع. تعتمد الآلاف من العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك Adidas وThe North Face وLego، على Social Native لتلبية الطلبات المتزايدة باستمرار للمحتوى عالي الأداء عبر رحلة العميل بأكملها. يربط سير عمل المحتوى الذكي الخاص بـ Social Native بين الاستراتيجيات العضوية والمدفوعة التي تساعد شركائنا على إدراك القيمة الكاملة لمحتواهم مدى الحياة. وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على المحتوى الإبداعي، ومساعدة العلامات التجارية على البقاء على اتصال مع جمهورها من خلال رواية القصص المتنوعة والأصلية.
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim عبارة عن منصة لتسويق المؤثرين وإدارة المبدعين مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحن نقدم أفضل الخدمات ونساعد العلامات التجارية على تحديد المؤثرين بناءً على مدى الوصول والتركيبة السكانية والجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي. تساعدك أداتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على التواصل مع أفضل المؤثرين الذين يتفاعلون بشكل أصلي مع متابعين حقيقيين. تساعدك أداة Socialfaim على تتبع حملتك وقياس الأداء.
Sauce Social Commerce
addsauce.com
امنح متابعيك قوة شرائية دافعة بنقرة واحدة من خلال التسوق المرئي ومتاجر Instagram، وحوّل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون إلى دليل اجتماعي قابل للتسوق والمؤثرين إلى قناة بيع بالتجزئة قوية لعلامتك التجارية. توفر Sauce منصة تحتوي على أدوات وتضمينات سهلة الاستخدام تحول وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك إلى تجارب تسوق اجتماعية قوية للتجارة الإلكترونية. تقول مجلة Inc "... التسويق عبر المؤثرين على وشك الوصول إلى القمة" - تعتقد Sauce أن المجتمعات المزدهرة هي التي تقف وراء هذا النمو المتزايد في التسويق الاجتماعي وفي قلب كل علامة تجارية مذهلة. وتتمثل مهمتها في مساعدة العلامات التجارية الكبرى على فهم متابعيها والعثور على جماهير جديدة باستخدام رؤى للمدافعين الأكثر تأثيرًا ومحتواهم. البيانات هي الملك، لكن القليل منهم يعرفون كيفية تسخير إمكاناتها المتزايدة. توفر Sauce منصة للعلامات التجارية والمبدعين لفهم جماهيرهم من خلال تحليل البيانات الضخمة. تتمحور الأفكار حول النظام البيئي الاجتماعي الخاص بهم وتتيح اكتشاف فرص التعاون ذات المنفعة المتبادلة ووسائل فهم المجتمعات النابضة بالحياة وتنميتها.
SARAL
getsaral.com
SARAL هي منصة التسويق المؤثر البسيطة والفعالة المصممة لعلامات التجارة الإلكترونية. ابحث عن المؤثرين غير المستغلين، وقم بأتمتة عملية التواصل، وإدارة العلاقات، وتتبع الأداء، وإرسال المدفوعات - كل ذلك تحت سقف واحد! احصل على النسخة التجريبية المجانية واختبرها بنفسك!
Rizer Social
rizersocial.io
منصة Rizer عبارة عن برنامج قائم على السحابة تستخدمه العلامات التجارية والمعلنون. تعتبر Rizer Social بمثابة أداة لتسويق الأداء وذكاء الأعمال وهي فئة مختلفة تمامًا عن المنصات الأخرى التي تركز بشكل أكبر على أسواق المعاملات. يعمل حلنا على تخفيف المخاطر التي يتعرض لها المعلنون ويعزز النتائج عند العمل مع المؤثرين من خلال الشفافية وقياس الأداء لقنواتهم وجماهيرهم.
Promoty
promoty.io
Promoty هي أداة تسويق علاقات مؤثرة تساعد العلامات التجارية والوكالات في العثور على المبدعين المناسبين وإدارة العلاقات المؤثرة وتوفير الوقت في التسويق عبر المؤثرين.
Creable
creable.com
Creable عبارة عن منصة تسويق مؤثرة شاملة وفعالة من حيث السعر تعمل على تبسيط عملية التسويق المؤثرين بالكامل. من العثور على المؤثرين المثاليين وتحليلهم، والتواصل معهم، إلى إدارة الحملات، وتتبع أداء المنشورات، وأتمتة التقارير. من خلال أكبر قاعدة بيانات مؤثرة في الصناعة تضم أكثر من 300 مليون مؤثر عبر Instagram وTikTok وYouTube، ووظائف البحث المتقدمة، ومجموعة شاملة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم Creable أسعارًا معقولة وخيارات اشتراك مرنة ونظام حديث وسهل الاستخدام. واجهة المستخدم. استفد من رؤى Creable المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار من خلال التواصل مع المؤثرين الذين لا يتردد صداهم مع علامتك التجارية فحسب، بل يمتلكون أيضًا جمهورًا شديد التفاعل وملائمًا.
HOLLYFY
hollyfy.com
منصة للتوفيق بين الذكاء الاصطناعي للمعلنين ومنشئي المحتوى للتعامل مع التسويق المؤثر والرعاية ووضع المنتجات والترفيه ذي العلامات التجارية. قم بتقديم العروض، وإرسال المقترحات، وبدء/إكمال المعاملات، وتنمية أعمالك.
Drope.me
drope.me
Drope.me هي عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تربط بين شركات الألعاب وشركات البث الصغيرة ومجتمعاتهم. نحن نمكّن ناشري ومطوري الألعاب من التفاعل مع القائمين على البث في حملات تسويق الأداء. وفي الوقت نفسه، تساعد Drope.me القائمين على البث المباشر على البدء في تحقيق الدخل من نشاطهم من خلال التعاون مع العلامات التجارية للألعاب.
CreatorsJet
creatorsjet.com
CreatorsJet عبارة عن منصة رائدة متكاملة تعمل على تمكين منشئي المحتوى والوكالات من خلال حلول سلسة، بدءًا من إنشاء Jet Kit السريع وحتى الاتصال الاجتماعي متعدد المنصات ومشاركة الإحصائيات في الوقت الفعلي، وتسهيل التعاون مع العلامات التجارية دون عناء.
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تمكن المستخدمين من اكتشاف المؤثرين، وتحليل الأسواق، وتتبع الحملات، وتضم أكثر من 3 ملايين مؤثر، وأكثر من 130 مرشحًا، وأكثر من 500 موضوع، وما يقرب من 9000 مجال متخصص. يمنح CreatorDB المستخدمين إمكانية الوصول الدقيق إلى التسويق المؤثر ويهدف إلى تمكينهم من اكتشاف المؤثر المناسب باستخدام أكثر من 130 معيار بحث. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين: مقارنة نتائج منشئي المحتوى الفرديين بمتوسط النتائج لموضوعهم في ثوانٍ لقياسها. تتبع الحملات، وقم بتمييز كل المحتوى المرتبط بالعلامة التجارية، واحصل على معلومات مجمعة. اتبع المنافسة مع قسم العلامة التجارية، حيث يمكن رؤية ما يفعلونه وكيفية أداء المحتوى الخاص بهم. تعرف على كيفية أداء المحتوى الذي يدور حول موضوعات مختلفة لتقرر متى وأين تشارك. يمكنك الوصول إلى بيانات تفصيلية حول منشئي المحتوى والموضوعات الديموغرافية، وتأكد من أنك تتحدث دائمًا إلى الأشخاص المناسبين. تتوفر جميع خدمات CreatorDB من خلال تكامل SaaS وواجهة برمجة التطبيقات (API) لدينا لتندمج بشكل أفضل مع سير العمل الحالي لديك. يقدم CreatorDB خدمات الوكالة مع إدارة الحملات الشاملة داخل الشركة أيضًا. يذكر البائع أن فريق وكالته يتقن 11 لغة من أكثر اللغات المنطوقة، مما يجعله حلاً قابلاً للتطبيق للحملات عبر الحدود.
Boksi.com
boksi.com
حملات التسويق المؤثرة. صور ومقاطع فيديو مخصصة للعلامة التجارية مع حقوق الاستخدام الكاملة. أكثر من 10000 من المبدعين المذهلين. كل ذلك على منصة واحدة سهلة الاستخدام.
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