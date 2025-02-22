منصات التسويق المؤثرة - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

Meltwater

meltwater.com

تقدم شركة Meltwater، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الإعلامي، لمحترفي العلاقات العامة والاتصالات والتسويق ميزة المعلومات التي يحتاجون إليها للبقاء في المقدمة وحلًا واحدًا متكاملاً ليكونوا فعالين. باعتبارها الحل الشامل الوحيد للعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، تستخدم أكثر من 30.000 شركة وسائل الإعلام والذكاء الاجتماعي الخاصة بشركة Meltwater للبقاء على اطلاع بمليارات المحادثات عبر الإنترنت واستخلاص الأفكار ذات الصلة لإدارة علاماتها التجارية بشكل استراتيجي. مع ما يقرب من 20 عامًا من الخبرة في تحليل البيانات، تكرس شركة Meltwater خدماتها الشخصية والعالمية المبنية على الخبرة المحلية التي يتمتع بها 60 مكتبًا عبر القارات الست. يمكن لعملائنا مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. نحن نتتبع أكثر من 300000 مصدر إخباري عبر الإنترنت، ولدينا شراكات لمراقبة المطبوعات والبث الإذاعي، ونستمع إلى المحادثات الاجتماعية، في الوقت الفعلي، عبر Twitter وFacebook وInstagram وYouTube والتعليقات ومواقع المراجعة والمنتديات ولوحات الرسائل وأكثر من 300 مليون مدونات. نحن نساعد عملائنا على تحليل التغطية الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بسهولة، باستخدام المقاييس النوعية والكمية. تتيح مكتبة عناصر واجهة المستخدم المتوسعة لدينا للعملاء إمكانية إنشاء لوحات معلومات بسلاسة للمساعدة في تصور التغطية الإعلامية والإبلاغ عن عائد الاستثمار لجهود العلاقات العامة والتسويق الخاصة بهم. كل شيء تفاعلي وقابل للتصدير، لإعطاء السياق وراء الأرقام. الذكاء الإعلامي للعلاقات العامة مع أكثر من 300.0000 مصدر وأكبر مكتبة للمحتوى المتميز، يمكنك مراقبة وتحليل كل جزء من التغطية الإعلامية ذات الصلة من المنشورات عبر الإنترنت والمطبوعات ووسائل التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزيون والإذاعة في الوقت الفعلي. تواصل مع أصحاب النفوذ والصحفيين وتتبع مدى انتشارك. الحلول الاجتماعية للمسوقين يقدم القسم الاجتماعي، المعروف سابقًا باسم Sysomos (تم الاستحواذ عليه في أبريل 2018)، حلول بيانات شاملة ومتكاملة لدفع إستراتيجيتك الاجتماعية. يمكنك البحث عن أكثر من 200 مليار محادثة اجتماعية ومراقبتها باستخدام استعلامات غير محدودة وبدون حدود للبيانات، والمشاركة والنشر من منصة واحدة، والعثور بسهولة على المؤثرين الاجتماعيين، والبحث في رؤى المستهلكين، واكتشاف المجتمعات التي تقود المحادثات الاجتماعية. حلول مخصصة للمؤسسات يضمن فريق حلول المؤسسات تلبية أكثر التسليمات تعقيدًا بسرعة وفعالية من قبل فريقنا من خبراء الصناعة والمحللين. توفر Meltwater خدمات احترافية وعروضًا متميزة للعلامات التجارية الرائدة في العالم.