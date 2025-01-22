منصات التسويق المؤثرة - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

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في المشهد الرقمي اليوم، تقدم منصات التسويق المؤثرة حلولاً شاملة للمؤسسات التي تسعى إلى تسخير قوة المؤثرين الاجتماعيين. تعمل هذه المنصات على تبسيط عملية تحديد المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم فعالية الحملة. ومن خلال الاستفادة من الشراكات مع المشاهير ومنشئي المحتوى وأصحاب النفوذ الصغار وسفراء العلامات التجارية، يمكن للعلامات التجارية استكشاف طرق جديدة لاكتساب العملاء وترويج المنتجات. يتم استخدامها بشكل أساسي من قبل فرق التسويق والإعلان في قطاعات السلع الاستهلاكية مثل البيع بالتجزئة والأزياء والجمال، فضلاً عن التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية المباشرة للمستهلك (DTC)، حيث تسهل منصات التسويق المؤثرة التواصل والتعاون المستهدفين. إنها بمثابة جسر بين العلامات التجارية والمؤثرين، مما يتيح التواصل السلس وإدارة المحتوى. هناك طريقتان رئيسيتان للعثور على المؤثرين من خلال هذه المنصات. يقدم بعضها قواعد بيانات واسعة النطاق تحتوي على ملفات تعريف للأشخاص المؤثرين الذين تم التحقق منهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الجمهور. يوفر البعض الآخر إمكانية الوصول إلى شبكات حصرية من المؤثرين الذين اختاروا التعاون مع العلامات التجارية. بغض النظر عن الطريقة المختارة، تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من تحسين معايير البحث الخاصة بها والتواصل مع المؤثرين الذين يتوافقون مع قيم علاماتهم التجارية والتركيبة السكانية المستهدفة. من خلال أدوات التعاون المتكاملة وميزات إدارة المحتوى، يمكن للمسوقين الاتصال بكفاءة مع المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم أداء الحملة. يضمن هذا النهج الشامل تنفيذ مبادرات التسويق المؤثرة بسلاسة وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
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Keyhole
keyhole.co
يساعد Keyhole المسوقين على قياس التأثير الذي يحدثونه على وسائل التواصل الاجتماعي وتحسينه والإبلاغ عنه. تساعد منتجات Keyhole للاستماع الاجتماعي وتتبع المؤثرين وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي المسوقين على تحسين إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وإثبات تأثيرهم على الزملاء والعملاء. تسمح لك لوحة التحكم سهلة الاستخدام في Keyhole بإنشاء التقارير ومشاركتها على الفور، مما يوفر مئات الساعات سنويًا. استخدم مقاييس المؤثرين المخصصة في Keyhole لتحليل المدافعين الذين يتحدثون عن علامات التصنيف الخاصة بك. *يمكنك تصفية المؤثرين بناءً على الموقع الجغرافي والكلمات الرئيسية في سيرهم الذاتية. تواصل مع الأشخاص المؤثرين للمساعدة في تعزيز المشاركة وزيادة عائد الاستثمار التسويقي. * يمكنك أيضًا فرز المؤثرين بناءً على عدد المشاهدين الذي يولدونه ومستويات المشاركة. تحتوي لوحة التحكم التحليلية على سحابة كلمات ملائمة تعرض علامات التصنيف المستخدمة بشكل شائع مع علامة التصنيف الرئيسية الخاصة بك. * يمكنك بسهولة استخدام الأداة لتحديد علامات التصنيف الأكثر شيوعًا ذات الصلة بحملتك والعثور على مجالات الفرص.
GRIN
grin.co
GRIN هو أفضل برنامج تسويق مؤثر لعلامات التجارة الإلكترونية. تشتمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أكثر من 32 مليون مجموعة مؤثرة، وغرفة عمل للحملة، وإعداد التقارير والتحليلات، والدفع واستيفاء المنتجات، ومكتبة وسائط كاملة المحتوى، والمزيد.
Impact
impact.com
تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات - العلامات التجارية والناشرين والوكالات - على بناء علاقات حقيقية ودائمة ومجزية مع كل من الناشرين والمستهلكين. ومن خلال توفير الرؤية عبر رحلة المستهلك بأكملها، فإنهم قادرون على تجميع القيمة الإجمالية لمزيج الشراكات بالكامل وتنسيقها وتحسينها بسهولة وشفافية - مما يؤدي إلى دفع النمو وخلق قيمة جديدة للمستهلكين. لمعرفة المزيد حول كيفية قيام منصة التكنولوجيا وسوق الشراكات الخاصة بـ Impact.com بتعزيز نمو إيرادات العلامات التجارية العالمية للمؤسسات مثل Walmart وUber وShopify وLenovo وL'Oreal وFanatics وLevi's و1-800-Flowers، تفضل بزيارة www.impact. com.
PartnerStack
partnerstack.com
يعد PartnerStack حلاً متكاملاً للشراكات. يدعم النظام الأساسي نشاط التسويق والإحالة والموزعين للشركاء، ويحل مشكلات إدارة تطبيقات الشركاء والمشاركة والإسناد والتعليم والدفعات والامتثال واحتياجات قناة الشريك الإضافية. الشركات التي تستخدم PartnerStack لديها برامجها المدرجة في سوق PartnerStack، مما يعرض برامجها لشبكة متنامية تضم أكثر من 450.000 شريك. تشهد هذه الشركات زيادة في الإيرادات بنسبة +30% في قنواتها الشريكة بسبب الشركاء الذين تم الحصول عليهم من خلال شبكة PartnerStack. تسمح الشبكة للشركاء ببيع تطبيقات SaaS متعددة من منصة واحدة - وهو أمر ضروري لحلول SaaS المتكاملة التي تستثمر في القناة.
Skeepers
octoly.com
Skeepers هي الشركة الأوروبية الرائدة في مجال حلول إشراك المتسوقين. إنها توفر مجموعة متكاملة تمامًا من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في متجر واحد للعلامات التجارية للتواصل مع المستهلكين، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، والاحتفاظ بالعملاء. تعمل Skeepers على ربط العلامات التجارية والمستهلكين من خلال تجارب أصيلة من خلال مجموعة المتاجر الشاملة والمتكاملة بالكامل من حلول المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. مع Skeepers، تعمل العلامات التجارية على تعزيز علاقات العملاء بشكل أصلي، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، وتحسين الاحتفاظ بالمستهلكين. تسهل حلولها إنشاء المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وجمعه وإدارته وتنشيطه بشكل فعال وعلى نطاق واسع. يمكّن Skeepers العلامات التجارية من التواصل مع مجتمع المبدعين لدينا للحصول على محتوى فيديو UGC عالي الجودة ومصمم خصيصًا. يمكّن الذكاء الاصطناعي المتقدم العلامات التجارية من استخدام محتوى الفيديو الأمثل لجعل المنتجات تلقى صدى لدى الجماهير المستهدفة وتبث مقاطع الفيديو عبر قنوات التوزيع الأكثر فعالية.
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. تتكامل منصتنا الشاملة بسلاسة مع أفضل حلول التجارة الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية والأسواق.
Word on The Block
wordontheblock.com
يعد Word on the Block الطريقة الأسهل والأكثر فعالية للوصول إلى عالم التسويق المؤثر. فقط أخبرنا بالضبط من هو المؤثر الذي تستهدفه وسنبدأ على الفور في التحسين للعثور على المجموعة المثالية من المبدعين الذين يتناسبون مع علامتك التجارية.
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays هي منصة متكاملة للتسويق المؤثر وإنشاء المحتوى المرئي للعلامات التجارية من جميع الأحجام. تم تصميم Popular Pays لجعل التعاون سهلاً وبديهيًا، وهو يمكّنك من توسيع نطاق جهود إنشاء المحتوى الخاص بك وإطلاق حملات تسويقية تؤدي إلى تأثير الأعمال، دون التوفيق بين منصات متعددة أو نقاط اتصال لمنشئي المحتوى. يتيح لك سوق المبدعين لدينا العثور بسهولة على المؤثرين والمبدعين الذين يتوافقون مع قيم علامتك التجارية وجمهورك والعثور عليهم. تعد Popular Pays شريكًا رسميًا لـ Meta وTikTok وAmazon وPinterest، وتعمل مع علامات تجارية مثل Kelloggs وKraft وDelta وLyft.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
يثق الآلاف من العلامات التجارية وتجار التجزئة الرائدين في العالم في تكنولوجيا وخدمات وخبرات Bazaarvoice لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء مؤيدين مخلصين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن Bazaarvoice، يمكن للشركات التي تتعاون مع Bazaarvoice أن تتوقع تحقيق عائد بنسبة 400% على استثماراتها. وجدت الدراسة، التي أجرت مقابلات مع صناع القرار في تسع شركات مختلفة لديهم خبرة في العمل مع Bazaarvoice، أن الاستثمار الأولي يتم إرجاعه خلال ثلاثة أشهر فقط أو أقل. اكتشف ما قد يعنيه العمل مع Bazaarvoice لشركتك. اقرأ الدراسة الكاملة أدناه في قسم التنزيلات الرسمية. تقدم Bazaarvoice أكبر وأوسع شبكة، ومنصة شاملة، والخدمة الأكثر تخصيصًا في الأعمال، مع استثمار حقيقي في نجاحك. ** الإستراتيجية والخبرة الاستباقية: أكثر من 15 عامًا من الخبرة مع نهج مصمم خصيصًا لتلبية الأهداف الفريدة لكل عميل. ** الابتكار على نظام أساسي واحد: جميع أنواع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من مزود واحد مع نظام أساسي سهل الاستخدام يدعم جميع أحجام الأعمال وتكويناتها. ** أكبر شبكة في العالم: شبكة تضم أكثر من 11500 علامة تجارية وتاجر تجزئة مع ملايين المتسوقين النشطين، حتى نعرف من يتسوق وماذا يمكننا تقديم إعلانات ذات صلة وتجربة تسوق مخصصة. ** سلامة المحتوى وأمانه: قم بمراجعة الأصالة لحماية علامتك التجارية باستخدام تقنية منع الاحتيال والبريد العشوائي وأكبر فريق إشراف داخلي من المتحدثين الأصليين بـ 38 لغة. ** خدمة ودعم استثنائيان: الالتزام بالشراكة الحقيقية، مع دعم عالمي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومستويات رضا العملاء الرائدة في الصناعة. توفر شبكة Bazaarvoice العالمية الواسعة للبيع بالتجزئة والاجتماعية والبحثية والمجتمع المهتم بالمنتج والتكنولوجيا على مستوى المؤسسة الأدوات التي تحتاجها العلامات التجارية وتجار التجزئة لإنشاء تجارب تسوق أكثر ذكاءً عبر رحلة العميل بأكملها.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder عبارة عن منصة شاملة لإدارة منشئي المؤسسات لفرق التسويق التي تتطلع إلى جلب السفراء والمؤثرين والشركات التابعة تحت سقف واحد. تستخدم العلامات التجارية التي تركز على المستهلك مثل Benefit Cosmetics وKendra Scott وgoPuff وLive Nation جميعها SocialLadder للتسويق من خلال عملائها وتحويلهم إلى محركات للنمو، وتنشيط مجتمعهم لإنشاء محتوى وزيادة التحويلات. تتيح لك تقنية SocialLadder تبسيط عملية الاتصال وتعيين المهام الرقمية والواقعية ومراقبة المشاركة ومكافأة السفراء الناجحين للمساعدة في الترويج لعلامتك التجارية. لقد تم إعداد سفرائك لتحقيق النجاح مع السماح لك بالتركيز على استراتيجية النمو الشاملة، بدلاً من قضاء الوقت في إدارة الأمور اليومية. يحتوي SocialLadder على الأدوات التي تحتاجها علامتك التجارية من أجل: الاكتشاف: استخدم التعلم الآلي للعثور على العملاء في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك والذين يعتبرون مناسبين تمامًا ليصبحوا سفراء التتبع: استهداف وتعيين المهام للسفراء (تتبع رقمي ومادي وتتبع التحويل) القياس: عائد الاستثمار والوحدة اقتصاديات نشاط السفير التكامل: Enterprise API لعمليات النشر المتطورة التبسيط: تعيين المهام والتواصل وإعداد السفير المشاركة: متنقل بنسبة 100% للسفراء لإبقاء مجتمعك منخرطًا وخاضعًا للمساءلة المكافأة: إدارة المخزون والدفع مدمجة في النظام الأساسي المقياس: التعلم تلقائيًا من الناجحين السفراء للمساعدة في العثور على المزيد تواصل مع SocialLadder للحصول على عرض توضيحي مباشر.
Heepsy
heepsy.com
Heepsy عبارة عن منصة تسويق مؤثرة مصممة للعلامات التجارية والوكالات. يمكنك الوصول إلى ملايين الأشخاص المؤثرين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الأدوات التي تحتاجها للعثور على الشخص المناسب لحملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. ابحث عن المؤثرين على Instagram وYouTube وTikTok. قم بتصفية بحثك حسب الموقع والفئة وعدد المتابعين ومعدل المشاركة والمزيد. يوفر Heepsy أيضًا تقارير تحليلية مفصلة حول كل مؤثر. قم بتحليل مشاركتهم ونمو المتابعين والتركيبة السكانية للجمهور والأصالة. تجنب المؤثرين الذين لديهم جماهير مشبوهة للغاية ونمو غير عضوي. تحقق من متوسط الإعجابات والتعليقات لكل مشاركة لمعرفة مدى أداء المحتوى الذي تم إنشاؤه لعلامتك التجارية. تنظيم المؤثرين المفضلين لديك في القوائم. هل ترغب في الحصول على معلومات الاتصال حتى تتمكن من البدء في التواصل مع المؤثرين؟ قم بتنزيل قوائمك للحصول على معلومات الاتصال، بالإضافة إلى جميع إحصائيات المؤثرين الآخرين، في مكان واحد محفوظ أينما كنت في حاجة إليها. ولكنه لا يوفر فقط خيارًا للعلامات التجارية للعثور على المؤثرين، بل يقدم أيضًا خيار السوق حيث يمكن للمؤثرين العثور على الحملات التي تنشرها العلامات التجارية. هنا، يتمتع منشئو المحتوى بالمرونة في تحديد الحملات التي تتوافق مع اهتماماتهم، مع ميزات تسمح لهم بالتصفية بناءً على موقع الحملة، وشبكة الترويج، والفئة التي يتم الترويج لها، والمزيد. يضمن هذا الإعداد أن يتمكن المؤثرون من اكتشاف الحملات التي تتوافق بسهولة مع تفضيلات جمهورهم وأسلوب إنشاء المحتوى الخاص بهم. هل أنت مستعد لتجربتها؟ تقدم Heepsy إصدارًا تجريبيًا مجانيًا وخططًا شهرية، حتى تتمكن من تجربة النظام الأساسي قبل الالتزام بأي التزام طويل الأمد. قم بزيارتنا اليوم للتسجيل مجانًا وجربه.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd هو العرض الأول والأفضل الذي يساعد العلامات التجارية على تحقيق الدخل بشكل أفضل من منشئي المحتوى من خلال Influencer Storefronts، وفقًا لشروط العلامة التجارية. تقدم LoudCrowd أفضل العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (Gymshark وboohoo وما إلى ذلك) وهو حل تجاري منشئ المحتوى للتنافس فعليًا مع لاعبين متفجرين من جهات خارجية مثل TikTok Shop وAmazon Influencer Storefronts والمزيد. لا يستعيد عملاء LoudCrowd الإيرادات الحيوية من اللاعبين الخارجيين فحسب، بل يشهدون أيضًا زيادة كبيرة في معدلات التحويل التابعة لمنشئي المحتوى (CVR) ومتوسط قيم الطلب (AOV)، وتكاليف اكتساب العملاء (CPA) أرخص بكثير. تعمل واجهات المتاجر المؤثرة في LoudCrowd من خلال السماح للعلامة التجارية بمنح أي منشئ صفحة مخصصة تحمل علامة بيضاء. يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء حزم المنتجات بنفسك، ودمج المحتوى من Instagram وTikTok، وكسب عمولات على المبيعات التي يحققونها. يتم إنشاء الصفحات المقصودة المخصصة تلقائيًا، دون أي موارد تطوير خاصة بالعلامة التجارية. تمثل واجهات متاجر المؤثرين في LoudCrowd مستقبلاً للتسويق التابع لمنشئي المحتوى الذي يعمل لصالح العلامة التجارية.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance هو سوق شراكة يساعد العلامات التجارية لـ DTC على جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات في كل قناة. نحن نقدم حلاً شاملاً وشاملاً لتلبية احتياجات المسوق الرقمي. قم بتوصيل متجرك الرقمي، وأطلق حملات غير محدودة، وتواصل مع خبراء الوسائط، وقم بإسناد الأداء وتتبعه، وتحسينه، مع الدفع مقابل المبيعات فقط.
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الشاملة الشركات على: (1) توظيف المجتمع وإشراكه ومكافأته (2) تضخيم الوعي بالعلامة التجارية (3) الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدم (4) زيادة الإيرادات الشفهية
GrowthHero
growthhero.io
إن GrowthHero هو برنامج تسويق قوي للشركاء التابعين والمؤثرين والإحالة، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخصيص - التكامل عبر Stripe وAPI وZapier وShopify App وBigCommerce App - مناسبة لأي نوع عمل - اتصالات API/ Zapier الرائدة في السوق، وتخصيصها وأتمتتها بشكل أكبر - قيمة ممتازة. لا تدفع مبالغ زائدة مقابل 3 منصات برمجية منفصلة للشركاء # برامج التسويق التابعة - قم بتجنيد الشركات التابعة. اسمح للشركات التابعة بالعثور عليك من خلال قوائم Marketplace، وابحث عن الشركات التابعة باستخدام Affiliate Hunt، ثم اسمح للشركات التابعة لك بتجنيد المزيد من الشركات التابعة لك من خلال الامتيازات والرهون البحرية. - مكافأة بالعمولة أو مكافآت ثابتة أو يدوية - تتبع عمليات الاشتراك والمبيعات والاشتراكات - شارك أصول التسويق مع الشركات التابعة، مما يضمن أن محتواها دائمًا على العلامة التجارية. - تشغيل الحملات - تقديم مكافآت أو مكافآت إضافية أخرى لتحقيق الأهداف # منصة التسويق المؤثر - ابحث واتصل بالمؤثرين على Instagram وTik Tok وYouTube في برامجك - أنشئ حملات، حيث يقدم المؤثرون المحتوى للحصول على موافقتك - ادفع للمؤثرين برسوم ثابتة مقابل المحتوى أو احصل على عمولة على المبيعات # أدوات تسويق إحالة العملاء - اجعل العملاء يحيلون صديقًا إلى أصدقائهم. اجذبهم بعرض على نموذج ما بعد الشراء وأداة الإحالة - قم بتحويل عملائك إلى مبشرين، من خلال رسائل بريد إلكتروني مخصصة - منفصل عن المؤثرين والشركات التابعة - كافئ العملاء برصيد المتجر أو العمولة أو المكافآت الثابتة الأخرى - أنت تقرر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا في جميع الخطط!
Reditus
getreditus.com
Reditus هي أداة لإدارة الشركات التابعة لشركات B2B SaaS. فهو يساعد الشركات على توظيف شركات تابعة جديدة عبر أسواقها، مما يساعدها على النمو خارج شبكتها الخاصة. USP الخاص بهم هو واجهة المستخدم النظيفة، ودعم الدردشة المباشرة، وطريقتهم في تلقي تعليقات العملاء. تم بناء الشركة من قبل رئيس سابق لنجاح العملاء وهو أمر واضح في كيفية قيامهم بأعمالهم؛ إنهم يريدون بالتأكيد أن يحصل الناس على قيمة من منتجاتهم وسيساعدونك على تحقيق ذلك. إنهم يقدمون خطة مجانية، وعندما تشتري حزمة مميزة، ستحصل على عائد استثمار سريعًا جدًا بناءً على كيفية تحديد أسعارهم. طريقة رائعة لشركات SaaS لبدء برنامج الشركاء التابعين لها دون تكاليف أولية عالية. يقع مقر الشركة في أوترخت، هولندا (يتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات) وتم تأسيسها في عام 2020.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize هي الشركة الرائدة في مجال أتمتة الشراكة. تعد منصة Partnerize هي الوحيدة من نوعها التي تقدم مجموعة متكاملة وشاملة من إمكانيات الاكتشاف والتوظيف والتحسين والدفع وسلامة العلامة التجارية ومنع الاحتيال للمسوقين الذين يبحثون عن شفافية عالية ودعم قابل للتطوير لتخفيف الضغط على اقتصاديات وحدتهم باعتبارهم نتيجة الاعتماد الزائد على قنوات البيع والتسويق الأولية. بدعم من خدمة لا مثيل لها بما في ذلك برنامج الدعم الداخلي الوحيد لهذه الفئة، مع Partnerize، أنت تتحكم في دورة حياة تسويق الشراكة بالكامل - كل ذلك على نظام أساسي واحد. لقد فازت Partnerize بأكثر من عشرين جائزة بما في ذلك جائزة أفضل تقنية من جوائز تسويق الأداء الدولي. تعتمد الشركات الرائدة في العالم، بما في ذلك 63 من كبار تجار التجزئة، و12 شركة طيران دولية، و9 من أكبر شركات الاتصالات وأكثر من 1600 علامة تجارية عالمية أخرى، على Partnerize لقيادة وإدارة أكثر من 6 مليارات دولار من مبيعات الشركاء و700 مليون دولار من مدفوعات الشركاء كل عام. يقع المقر الرئيسي لشركة Partnerize في مدينة نيويورك، ولها مكاتب في أستراليا والمملكة المتحدة واليابان وسان فرانسيسكو وفيلادلفيا وويلكس بار. لمزيد من المعلومات حول كيفية مساعدة Partnerize في تحويل شراكاتك إلى مركز ربح، يرجى زيارة https://partnerize.com/en.
Influence.co
influence.co
على مدى السنوات الأربع الماضية، قمنا ببناء أكبر مجتمع من البشر الحقيقيين في الاقتصاد المؤثر. نحن نعمل مع أكثر من 170 ألف شخص مؤثر، وأكثر من 35 ألف علامة تجارية، وأكثر من 10 آلاف وكالة. تتيح لك منصتنا على الفور اكتشاف الأشخاص المؤثرين والتفاعل معهم والتواصل معهم عبر حل واحد شامل. لا مزيد من جداول البيانات اليدوية. لا مزيد من الخدمات المدارة. لا مزيد من قضاء ساعات لا تحصى على Instagram للتواصل مع أفضل المواهب.
Tolt
tolt.io
تقدم Tolt برامج تسويق تابعة للشركات الناشئة SaaS، مما يساعدهم على بناء وتشغيل برنامج الشراكة الخاص بهم. على عكس الحلول الأخرى، يتمتع Tolt بخطة مجانية ويعمل مع كل من Stripe وPaddle مباشرة بعد إخراجه من الصندوق. كل شيء لمساعدة SaaS الخاص بك على النمو من خلال التسويق بالعمولة، بما في ذلك الدفعات التلقائية وبوابة الشركاء التابعة ذات العلامة البيضاء للشركات التابعة وصفحة الأصول ورسوم 0٪ والمزيد!
Upfluence
upfluence.com
توفر Upfluence للعلامات التجارية جميع الأدوات التي تحتاجها لتبسيط حملاتها المؤثرة وزيادة المبيعات. اعثر على أفضل المؤثرين باستخدام مجموعة أدوات اكتشاف المؤثرين من Upfluence، بما في ذلك قاعدة بيانات كبيرة من المؤثرين الذين تم فحصهم، وتحديد المؤثر العضوي من خلال Live Capture، وتحديد المؤثر من خلال تكاملات التجارة الإلكترونية. تتبع جميع علاقاتك مع المؤثرين، وقم بإدارة مدفوعات المؤثرين، وقياس نتائج الحملة في منصة واحدة. تعمل منصة Upfluence الشاملة على تسهيل توسيع نطاق التسويق المؤثر أكثر من أي وقت مضى.
LTK
shopltk.com
تسوق أحدث صيحات الموضة والمنزل والجمال واللياقة البدنية من مؤثري LTK الذين تثق بهم. أفكار لملابس العمل، وفساتين ضيوف الزفاف، ومظهر السفر، وغير ذلك الكثير.
Later
later.com
لاحقًا عبارة عن منصة للتسويق والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أصحاب الأعمال والمبدعين والوكالات وفرق التواصل الاجتماعي على تنمية علاماتهم التجارية وأعمالهم عبر الإنترنت. يساعدك تطبيق Later على توفير الوقت وتنمية أعمالك من خلال تسهيل إدارة استراتيجية الوسائط الاجتماعية بالكامل، كل ذلك في مكان واحد. قم بجدولة المنشورات على كل منصة اجتماعية، واحصل على اقتراحات الهاشتاج، وأفضل الأوقات للنشر، وحوّل صورك إلى منشورات قابلة للنقر والتسوق باستخدام رابط مخصص في السيرة الذاتية، وغير ذلك الكثير!
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تمكن المستخدمين من اكتشاف المؤثرين، وتحليل الأسواق، وتتبع الحملات، وتضم أكثر من 3 ملايين مؤثر، وأكثر من 130 مرشحًا، وأكثر من 500 موضوع، وما يقرب من 9000 مجال متخصص. يمنح CreatorDB المستخدمين إمكانية الوصول الدقيق إلى التسويق المؤثر ويهدف إلى تمكينهم من اكتشاف المؤثر المناسب باستخدام أكثر من 130 معيار بحث. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين: مقارنة نتائج منشئي المحتوى الفرديين بمتوسط النتائج لموضوعهم في ثوانٍ لقياسها. تتبع الحملات، وقم بتمييز كل المحتوى المرتبط بالعلامة التجارية، واحصل على معلومات مجمعة. اتبع المنافسة مع قسم العلامة التجارية، حيث يمكن رؤية ما يفعلونه وكيفية أداء المحتوى الخاص بهم. تعرف على كيفية أداء المحتوى الذي يدور حول موضوعات مختلفة لتقرر متى وأين تشارك. يمكنك الوصول إلى بيانات تفصيلية حول منشئي المحتوى والموضوعات الديموغرافية، وتأكد من أنك تتحدث دائمًا إلى الأشخاص المناسبين. تتوفر جميع خدمات CreatorDB من خلال تكامل SaaS وواجهة برمجة التطبيقات (API) لدينا لتندمج بشكل أفضل مع سير العمل الحالي لديك. يقدم CreatorDB خدمات الوكالة مع إدارة الحملات الشاملة داخل الشركة أيضًا. يذكر البائع أن فريق وكالته يتقن 11 لغة من أكثر اللغات المنطوقة، مما يجعله حلاً قابلاً للتطبيق للحملات عبر الحدود.
Current
current.tech
ما هو الحالي؟ الحل رقم 1 للعلامات التجارية التي تتطلع إلى بناء برامج سفيرها، وزيادة التسويق المؤثر، وزيادة إيراداتها. في Current Technologies، تدعم مجموعة الأدوات لدينا العلامات التجارية بدءًا من اكتشاف منشئي المحتوى وحتى إدارة الحملات وحتى مدفوعات المواهب الآلية والامتثال الضريبي. يمكننا مساعدتك في العثور على أفضل المؤثرين والسفراء لعلامتك التجارية، وإنشاء محتوى مؤثر على نطاق واسع، وقياس عائد الاستثمار الحقيقي لتحقيق النجاح لشركتك. ستستمتع ضمن مجموعة منتجاتنا بما يلي: 1.) Ambassador Hub - منصة سفراء كاملة، مصممة خصيصًا لنموك. إطلاق مجتمع خاص من السفراء، وقياس أداء المحتوى، وتتبع المبيعات، وزيادة الإيرادات. 2.) التوظيف الآلي - ابحث عن المؤثرين المناسبين دون البحث لساعات. اسمح لبرنامجنا بالقيام بكل العمل لمطابقة المبدعين المحتملين كل يوم. 3.) منصة المدفوعات - تتيح منصتنا المتكاملة لفريقك اعتماد المدفوعات وتخصيص المدفوعات وجمع المستندات الضريبية وتوزيع 1099 تلقائيًا على المواهب. كل ذلك مع منح منشئي المحتوى لديك المرونة لتلقي الدفع عبر ACH أو التحويل البنكي أو PayPal. 4.) المراسلة - قم ببناء اتصالات هادفة ودائمة مع مجتمعك. تواصل مع الشركاء المحتملين، أو تواصل مباشرة مع سفرائك وأصحاب النفوذ، أو قم بالدردشة مع مجتمعك بأكمله. 5.) التقارير والتحليلات - قم بقياس نجاحك أثناء ضبط استراتيجيتك من خلال رؤى الأداء الشاملة ضمن مجموعة التقارير الخاصة بك. 6.) الخدمات المُدارة وإدارة الحسابات - نقوم بتطوير برامج السفراء المربحة. نحن نبني استراتيجيات مؤثرة دائمة. ونحن نتحمل مسؤولية نجاح عملائنا.
Inflead
inflead.com
Inflead هي في طليعة المعلومات التسويقية المؤثرة، حيث تقدم دقة لا مثيل لها وفعالية تحليلية. تسخر Inflead العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لتبقى خطوة إلى الأمام في مجال التسويق المؤثر. تخدم منصة Inflead العلامات التجارية والوكالات والمراكز الإعلامية، وتوفر مجموعة شاملة من الأدوات لاستكشاف المؤثرين والتحليل القائم على الذكاء الاصطناعي وإدارة الحملات والرؤى التنافسية. من خلال الوصول إلى أكثر من 10 ملايين ملف شخصي عبر منصات مثل Instagram وTikTok وYouTube وTwitch، تعمل Inflead على تمكين عملائنا من اكتشاف حملاتهم المؤثرة وتقييمها وتتبعها وتنميتها. انغمس في مختبر البيانات الخاص بنا للكشف عن اتجاهات السوق، وتحليل استراتيجيات المنافسين، وتلقي تقارير مخصصة.
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero هو برنامج إدارة المؤثرين الكل في واحد يتكون من قاعدة بيانات المؤثرين وخدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) كاملة الخدمات التي تعمل على أتمتة عملية إدارة الحملة بأكملها. ويمكن تقسيمها إلى ثلاث خطوات. 1). اكتشاف المؤثرين من خلال قاعدة بياناتنا التي تضم 11.7 مليون مؤثر على Instagram و12.3 مليون مؤثر على Youtube ومرشحات البحث التفصيلية + المتابعين المزيفين واكتشاف الروبوتات 2). الاتصال الآلي من خلال CRM لدينا 3). التقارير والتحليلات التي تتضمن مرات الظهور والنقرات والتحويلات التي تم التحقق منها. ومن خلال التكامل مع متجرك، يمكنك إدارة العملية بأكملها من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بنا. يمكنك إعداد الروابط التابعة وأكواد الخصم ومعالجة الدفعات تلقائيًا. إذا كنت تفضل منح المؤثرين لديك التحكم الكامل، فيمكنهم تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم الشركاء التابعين لهم، والاطلاع على أدائهم ودفع رصيد الشركاء التابعين لهم بأنفسهم. بمجرد نشر المؤثر، سيتم حفظه تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لمراجعته وتنزيله وإعادة استخدامه. يمكن شحن المنتجات تلقائيًا من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وإذا كنت تريد ربط مدير أعمالك على فيسبوك، فيمكنك تعزيز المحتوى المؤثر الخاص بك من خلال الإعلانات المدفوعة. ليس لدينا هذه المنصة الموسعة وسهلة الاستخدام فحسب، بل نتأكد أيضًا من أن هذه المنصة متاحة لجميع الشركات بغض النظر عن حجمها.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer هو برنامج تسويق مؤثر شامل لاكتشاف المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشغيل الحملات التسويقية، وإدارة علاقات المؤثرين، وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. ويغطي أكثر من 20 مليون من موارد المؤثرين العالميين عبر YouTube وTikTok وInstagram. الميزات: البحث الدقيق عن المؤثرين، قاعدة بيانات المؤثرين التي تضم 20.000.000 65 ألف علامة متخصصة و17 ألف علامة تجارية حملة تسويق المؤثرين: إطلاق ومراقبة تحليل بيانات المؤثرين الترتيب العالمي للمؤثرين (حسب المنطقة الجغرافية والمكانة)
Racontor
racontor.com
Racontor عبارة عن منصة لاقتصاد المبدعين، ونحن بصدد إحداث تغيير جذري في صناعة التسويق العالمية الضخمة عبر الإنترنت باستخدام قوة منشئي الوسائط الاجتماعية. تشمل خدمتنا التسويق المؤثر وخدمات منشئي المحتوى الأخرى.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco عبارة عن منصة مصممة للتحليل الدقيق للمؤثرين على الشبكات الاجتماعية. بفضل استخدام التقنيات الحديثة والتعلم الآلي والتطورات الداخلية، تساعد Yoloco المستخدمين في الحصول على جميع البيانات التي يحتاجونها لتشغيل حملة إعلانية ناجحة. توفر المنصة أدوات قوية يمكنك من خلالها: - البحث عن المؤثرين باستخدام مرشح قوي - تقارير تحليلات المؤثرين تتكون من أكثر من 20 مقياسًا - التواصل مع المؤثرين - تحليل المنافسين - مدير الحملة
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere عبارة عن منصة تسويق ذات تأثير صغير مصممة لمساعدة العلامات التجارية الاستهلاكية على كسب المحتوى على نطاق واسع. تعمل أدوات التوفيق المتقدمة وتكنولوجيا التنفيذ وبوابة العلامة التجارية على التخلص من 98% من الإجراءات اليدوية المستخدمة في إدارة حملات المؤثرين. هذا يعني أنه يمكنك الحفاظ على استراتيجية تسويق مؤثرة دائمًا دون التضحية بجدولك الزمني. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى المحتوى الجاهز للحقوق، يمكن للعلامات التجارية إنشاء مكتبة مستمرة من المحتوى الأصلي الذي ينشئه المستخدمون. من خلال تبسيط المهام التسويقية لحملاتك الأكثر تطلبًا، تعمل Statusphere على تمكين العلامات التجارية من كسب 100 مشاركة من منشئي المحتوى الذين تم فحصهم في جزء صغير من الوقت.
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle عبارة عن منصة تسويق مؤثرة على أحدث طراز للمعلنين لتشغيل حملات منشئي المحتوى الشاملة. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى مليون منشئ المحتوى المدعومين بحملات اجتماعية مدفوعة الأجر على Meta وInstagram وTikTok لتعزيز RoAS والوصول والمشاركة وخفض تكلفة اكتساب العملاء. تعمل منصة برمجيات Cirqle على تبسيط عمل المؤثرين عالي الجودة بدعم من فريق من الاستراتيجيين المبدعين. يتراوح العمل من تفعيل المؤثرين بسهولة للتوعية بالعلامة التجارية والمبيعات، إلى الموافقة على/توسيع المحتوى بسلاسة إلى نشر قنوات العلامة التجارية، أو اختبار مواضع (إعلانات) جديدة بسرعة لتعزيز النمو. يرى العملاء انخفاضًا متوسطًا في التكلفة بنسبة 30-50% في إجمالي تكاليف الإنتاج والاستحواذ مع زيادة عائد النفقات الإعلانية والأداء بما يصل إلى 10 أضعاف عند الشراكة مع The Cirqle للمحتوى الذي ينتجه منشئو المحتوى مقارنة بإعلاناتهم الخاصة (BAU) وطرق إنتاج المحتوى القديمة.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com هو سوق مباشر لتوصيلك على الفور؛ المؤثرون والمبدعون على Instagram وTikTok وYoutube مع ملايين العلامات التجارية العالمية مقابل شراكات مدفوعة الأجر. تعاون مع العلامات التجارية في مجال تخصصك لعرض إبداعك واكتساب الظهور وبناء علامتك التجارية الشخصية وكسب المال عن طريق إنشاء محتوى جذاب وأصلي يلقى صدى لدى متابعيك. مع تطبيقات الهاتف المحمول Ainfluencer، يمكنك الوصول إلى فرص لا حدود لها لزيادة إمكانات أرباحك إلى أقصى حد وإعطاء متابعيك التوجيه لشراء المنتجات التي يحبونها.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag هي عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تمكن المسوقين ووكالات العلاقات العامة ووكالات المواهب وشبكات المؤثرين من اكتشاف المؤثرين وتنشيط وإدارة وتتبع وإسناد حملات التسويق المؤثر عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك Instagram وTikTok وFacebook وYouTube وTwitter. تم تصميم المنصة خصيصًا لآسيا، وتوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 300000 من المؤثرين ونقاط بيانات المؤثرين من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أولئك المسجلين في التطبيق الشقيق للمؤثرين، AnyCreator. يوفر AnyTag أيضًا للمستخدمين تحليلات الوسائط الاجتماعية لحسابات الوسائط الاجتماعية المملوكة لعلامتهم التجارية، بما في ذلك التركيبة السكانية وتحليلات المنشورات، وتحليلات المنافسين، وتحليلات الهاشتاج، وإشارات العلامة التجارية، وإدارة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre هي عبارة عن منصة مؤثرة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن الملايين من المؤثرين من التواصل مع العلامات التجارية العالمية من أجل تعاون قوي. والأفضل من ذلك - أن Atisfyre مجاني تمامًا لأصحاب النفوذ. وُلدت Atisfyre من شغفنا بإحداث ثورة وإحداث تأثير إيجابي على صناعة التسويق المؤثر. لقد رأينا مدى صعوبة عثور الأشخاص المؤثرين من جميع الأحجام على العلامات التجارية المناسبة للعمل معها، وأدركنا أنه يمكننا تطوير منصة يمكن أن تمنحهم الأدوات اللازمة لتخطي الشخص الوسيط ويصبحوا مديري أعمالهم.
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN هو حل برمجي قائم على بيانات التسويق المؤثر يعمل على تحسين سير عمل واستراتيجيات التسويق المؤثر لديك. نحن ملتزمون بالشركات والمجموعات الكبيرة والمتوسطة الحجم. في كل مرحلة من مراحل التسويق عبر المؤثرين، لدينا حلول لك: ◾ تحديد واكتشاف المشاهير والمؤثرين المتخصصين والمواهب الناشئة. ◾ تقييم جودة جمهور المؤثر. ◾ اكتشف أكثر من 32 مليون ملف شخصي للمؤثرين. ◾ احصل على إمكانية الوصول إلى رؤى وتحليلات متعمقة للمؤثرين. ◾ انقر وأنشئ شرائح اختيار مخصصة مثيرة للاهتمام. ◾ تحليل وتوقع حملاتك المستقبلية. ◾ احصل على الوصول إلى نسبة المتابعين الفريدة. ◾ أنشئ حملات مؤثرة وخصص لوحة تحكم سير العمل الخاصة بك. ◾ تتبع البيانات على Instagram و TikTok و YouTube ◾ إنشاء تقارير تحليلية مفصلة. ◾ عزز سير عملك من خلال الاستماع الاجتماعي وقياس الأداء والمزيد من الميزات. يتم استخدام CAMPAYGN من قبل شركات Tag Heuer وPrada وSisley وMontblanc وChopard وChaumet وGivenchy وLa Prairie وغيرها الكثير. هل أنت مستعد لتجربتنا؟
Embold
embold.co
Embold هي منصة التسويق المؤثرة في كندا، حيث تربط العلامات التجارية بأكثر من 9000 من المؤثرين المحليين الصغار. تبسيط إدارة الحملة ومراجعة المحتوى ودفعات المؤثرين. استفد من حلولنا المخصصة، بما في ذلك الحملات المُدارة، وCampaignPlus، وإعلانات القائمة البيضاء. تحظى Embold بثقة أفضل العلامات التجارية الكندية، وتضمن تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار ونجاح الحملة من خلال استخدام برامجها.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai هي عبارة عن منصة تسويق مؤثرة مصممة لتلبية احتياجات الوكالات والعلامات التجارية، وتمكينهم من إدارة اكتشاف المؤثرين وإدارة الحملات وإعداد التقارير باستخدام القرارات والمدخلات المستندة إلى البيانات
Influence4You
influence4you.com
منصة التسويق المؤثر مع أكثر من 160.000 مؤثر مشترك وإمكانية الوصول إلى 100 مليون ملف شخصي. أصحاب النفوذ الجزئي أكثر جاذبية بثلاث مرات من المشاهير. استفد من أصالتها، واكتشف بعض الملفات الشخصية الرائعة وقم بإدارة حملاتك معها بكفاءة عبر النظام الأساسي الأكثر اكتمالاً في السوق! ميزات Influence4You: - الوصول إلى أكثر من 160.000 من المؤثرين المشتركين في حملاتك وبفضل الأداة المتكاملة HypeAuditor، راجع إحصائيات 100 مليون ملف شخصي واكتشف المتابعين المزيفين - اختر إطلاق حملات مدفوعة أو حملات هدايا ببساطة (وهذا يسمح لك بالتعاون مع الملفات الشخصية الأكثر ملاءمة لـ تحسين ميزانيتك) - خبرة في إطلاق أكثر من 5000 حملة في جميع القطاعات، 7 لغات وفي 35 دولة على جميع شبكات التواصل الاجتماعي (Instagram، YouTube، TikTok، Pinterest، Snapchat، Twitch، Linkedin...) - الواجهة الأكثر راحة وسهولة في الاستخدام - النظام الأساسي الأكثر اكتمالًا وفقًا للعديد من المعايير - دعم النظام الأساسي المجاني (عبر البريد أو الهاتف) منذ عام 2012، جمعت Influence4You بين أفضل خبراء التكنولوجيا والتسويق المؤثر.
Influential
influential.co
من خلال تحسين أذكى البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقوم Influential بمطابقة العلامات التجارية بدقة مع المؤثرين للوصول إلى جماهير جديدة للحصول على نتائج قابلة للقياس لا مثيل لها.
Keymailer
keymailer.co
أكبر منصة لتسويق الألعاب المؤثرة في العالم، مع المبدعين والبرامج والخدمات كلها في بوابة واحدة. قم بإشراك المبدعين عالميًا من خلال حملات المراجعة العضوية المحفزة، وحملات تسويق الأداء الفعالة من حيث التكلفة، وحملات المحتوى المدعوم والمزيد. يعتمد الآلاف من الناشرين والعلامات التجارية على Keymailer لتحقيق أهدافهم التسويقية عبر المؤثرين، والوصول إلى شبكتنا التي تضم أكثر من 50000 من المؤثرين المحترفين والصحافة التي يصل عدد جمهورها إلى 3.5 مليار.
Kolsquare
kolsquare.com
تجمع منصة التسويق المؤثرة من Kolsquare بين أحدث البيانات والتقنيات في تجربة مستخدم/واجهة مستخدم بسيطة، مما يمكّن العلامات التجارية من الوصول إلى مستوى الوعي التالي وتحقيق عائد استثمار جدي.
Modash
modash.io
الأداة المؤثرة الوحيدة للشركات التي تعطي الأولوية للنمو. محرك بحث عالمي مؤثر يحتوي على بيانات الجمهور المستهدف ومراقبة الأعمال التجارية المتنامية بين الشركات والمستهلكين.
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence هي أداة لتسويق المؤثرين تتيح للمستخدمين التحكم الكامل في استراتيجياتهم واتصالاتهم مع المؤثرين. تم تصميم التطبيق خصيصًا لمحلات التجارة الإلكترونية لربط متجرهم والبدء في تبسيط مبيعات المؤثرين وتتبع عائد الاستثمار والإيرادات بناءً على المبيعات التي يقوم بها المؤثرون باستخدام القسائم. يتم تمكين Ninja Influence من خلال البيانات - مع قاعدة بيانات تضم أكثر من 100.000.000 من المؤثرين على Instagram وTikTok وYouTube - وهي قاعدة البيانات الأكثر شمولاً على الويب على الإطلاق.
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx عبارة عن منصة تسويقية للتواصل مع الأشخاص المؤثرين والعمل مع العلامات التجارية وإنشاء العقود وقياس التفاعل.
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app عبارة عن منصة تسويق مؤثرة مبتكرة مصممة لتمكين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة ورجال الأعمال الفرديين. فهو يوفر منصة سهلة الاستخدام للتسويق عبر المؤثرين والشركات التابعة، وهو مصمم لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات المتنامية. وتهدف إلى أن تكون شريكًا فعالاً يسهل الوصول إليه للشركات من جميع الأحجام، مع التركيز على توسيع نطاق الوصول وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وتحقيق عائد قوي على الاستثمار في مجال التسويق المؤثر.
Woomio
home.woomio.com
يساعد Woomio المسوقين والوكالات على التفوق في التسويق المؤثر من خلال توفير الأدوات اللازمة لاكتشاف المؤثرين والتنبؤ بالحملات وقياس عائد الاستثمار.
Aggero Software
aggero.io
يقوم Aggero بتحليل آلاف الساعات من محتوى الفيديو لك من جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لاستخراج رؤى فيديو فريدة وذات صلة مثل بيانات مشاعر الجمهور ومعدل المشاركة وأهم اللحظات التي يتم فيها الإشارة إلى العلامة التجارية أو المنتج في كل من الفيديو والنص. باعتبارها أداة استماع اجتماعية، فهي تفهم ما يقوله منشئو المحتوى وما يعرضونه في مقاطع الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، فهو يربط ذلك بردود أفعال الجمهور مما يسمح بتحسين الحملة التي يقودها منشئ المحتوى في الوقت الفعلي لتحقيق أقصى قدر من المشاركة.
Ampifi.io
ampifi.io
يسمح Ampifi للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بتوظيف المؤثرين وتتبع منشوراتهم والإبلاغ عن النتائج.
atisfyreach
atisfyreach.com
يقدم AtisfyReach أول اقتصاد مؤثر يعتمد على البيانات في الوقت الفعلي، تقنية تسويق مؤثرة ذاتية الخدمة وشاملة توفر عائدًا مرتفعًا على الاستثمار ونطاقًا شاملاً دون عناء. AtisfyReach هو إعادة تعريف التسويق المؤثر. تضع هذه المنصة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمسة جديدة على التسويق المؤثر، مما يسمح للشركات بشراء حملات واسعة النطاق بسرعة. تستخدم الخوارزمية الخاصة بنا التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والبيانات والمعلومات الديموغرافية لضمان مطابقة عقودك مع أفضل الأشخاص لجمهورك على منصة شركائنا، Atisfyre. في ظل المشهد المتغير للتجارة الإلكترونية على مدى العقد الماضي، زادت الحاجة إلى المؤثرين، حيث قامت الشركات من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة بإدخالها في استراتيجياتها التسويقية. نحن ندعم منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية - Facebook وInstagram وYouTube وTwitch وTikTok - مما يعني أنه أصبح من الأسهل من أي وقت مضى أن تتواصل علامتك التجارية مع الجمهور المناسب بالسعر المناسب.
Boksi.com
boksi.com
حملات التسويق المؤثرة. صور ومقاطع فيديو مخصصة للعلامة التجارية مع حقوق الاستخدام الكاملة. أكثر من 10000 من المبدعين المذهلين. كل ذلك على منصة واحدة سهلة الاستخدام.
Brinfer
brinfer.com
مع قاعدة كبيرة من المؤثرين، يسمح Brinfer للعلامات التجارية والوكالات باكتشاف منشئي المحتوى الأكثر ملاءمة لأعمالهم. إنهم قادرون على العثور على منشئي المحتوى الأكثر تأثيرًا في فئات مختلفة، عبر البحث المتقدم والمرشحات، والحصول على تحليل فريد بنتيجة تعتمد على أداء كل مؤثر ومؤشرات الأداء الرئيسية. يمكن للعلامات التجارية والوكالات العثور على المؤثرين حسب الموقع أو العمر أو نوع المحتوى أو اللغة أو الأداء. على الجانب الآخر، يمكن للأشخاص المؤثرين الوصول إلى ملخص الحملة وتقديم طلباتهم ليكونوا جزءًا من أي حملة. بمجرد اختيارهم، يمكنهم تحديد جميع التفاصيل مع العلامة التجارية، كل ذلك داخل النظام الأساسي، لإنشاء أفضل محتوى وإحداث تأثير على جمهورهم.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
تساعد TrueFanz منشئي المحتوى والعلامات التجارية في الحصول على أموال مقابل النشر عبر الإنترنت. في TrueFanz، يصبح أكبر الداعمين لك مشاركين نشطين من خلال منحهم وصول VIP إلى المحتوى الخاص بك. مع TrueFanz، يمكنك منح أكبر الداعمين لك إمكانية الوصول إلى المحتوى والمجتمع والحصول على نظرة ثاقبة للعملية الإبداعية الخاصة بك. وفي المقابل، ستحصل على الحرية والمرونة للقيام بأفضل أعمالك مع تحقيق أهدافك!
Primetag
primetag.com
Primetag هو برنامج قوي للتسويق عبر المؤثرين تم تصميمه لتسهيل الأمور المعقدة، وجعل الأمور الصعبة ممكنة.
Promoty
promoty.io
Promoty هي أداة تسويق علاقات مؤثرة تساعد العلامات التجارية والوكالات في العثور على المبدعين المناسبين وإدارة العلاقات المؤثرة وتوفير الوقت في التسويق عبر المؤثرين.
Upcred Advertiser
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، والذي سيحل مجموعة من المشكلات المتعلقة باقتصاد المبدعين للمبدعين والشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة UPCRED في بنغالور، الهند، وتعمل حاليًا في جميع أنحاء الهند بكامل طاقتها وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودبي وسنغافورة واليابان وبقية العالم بقدرات محدودة لحملات التسويق المؤثر. لمزيد من المعلومات، تواصل مع [email protected] وللشراكة [email protected]
Upcred Customer
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، والذي سيحل مجموعة من المشكلات المتعلقة باقتصاد المبدعين للمبدعين والشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة UPCRED في بنغالور، الهند، وتعمل حاليًا في جميع أنحاء الهند بكامل طاقتها وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودبي وسنغافورة واليابان وبقية العالم بقدرات محدودة لحملات التسويق المؤثر. لمزيد من المعلومات، تواصل مع [email protected] وللشراكة [email protected]
Upcred Creator
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، والذي سيحل مجموعة من المشكلات المتعلقة باقتصاد المبدعين للمبدعين والشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة UPCRED في بنغالور، الهند، وتعمل حاليًا في جميع أنحاء الهند بكامل طاقتها وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودبي وسنغافورة واليابان وبقية العالم بقدرات محدودة لحملات التسويق المؤثر. لمزيد من المعلومات، تواصل مع [email protected] وللشراكة [email protected]
Rizer Social
rizersocial.io
منصة Rizer عبارة عن برنامج قائم على السحابة تستخدمه العلامات التجارية والمعلنون. تعتبر Rizer Social بمثابة أداة لتسويق الأداء وذكاء الأعمال وهي فئة مختلفة تمامًا عن المنصات الأخرى التي تركز بشكل أكبر على أسواق المعاملات. يعمل حلنا على تخفيف المخاطر التي يتعرض لها المعلنون ويعزز النتائج عند العمل مع المؤثرين من خلال الشفافية وقياس الأداء لقنواتهم وجماهيرهم.
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
يفتح Ubiquitous التسويق المؤثر لأكبر العلامات التجارية في العالم مع التركيز الشديد على TikTok. نحن حل متكامل الخدمات تم تصميمه باستخدام بنية تحتية ناضجة للبيانات تستخدم التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي لتحسين استراتيجية التسويق المؤثر بالإضافة إلى فريقنا العالمي للاستراتيجية والتنفيذ. سواء كنت تركز على الوعي بالعلامة التجارية، أو تحسين الحضور الاجتماعي من خلال إنشاء محتوى عضوي بقيادة منشئ المحتوى، أو تطوير استراتيجية نمو مباشر، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه. لقد عملنا مع العلامات التجارية ووكالات التسويق من جميع الأحجام - بما في ذلك Lyft وDisney وAmerican Eagle وNetflix وFabFitFun وأكثر من 200 شركة أخرى. نحن نؤمن بأن العلامات التجارية تحتاج إلى أكثر من مجرد برامج الخدمة الذاتية للاستفادة بكفاءة من قطاع التسويق الأسرع نموًا، ولهذا السبب نستخدم مسوقين رائعين في طبقات فوق البنية التحتية للبيانات الأكثر نضجًا في المجال لحل أي تحدي تسويق مؤثر.
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