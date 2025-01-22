منصات التسويق المؤثرة - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

Heepsy

heepsy.com

Heepsy عبارة عن منصة تسويق مؤثرة مصممة للعلامات التجارية والوكالات. يمكنك الوصول إلى ملايين الأشخاص المؤثرين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الأدوات التي تحتاجها للعثور على الشخص المناسب لحملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. ابحث عن المؤثرين على Instagram وYouTube وTikTok. قم بتصفية بحثك حسب الموقع والفئة وعدد المتابعين ومعدل المشاركة والمزيد. يوفر Heepsy أيضًا تقارير تحليلية مفصلة حول كل مؤثر. قم بتحليل مشاركتهم ونمو المتابعين والتركيبة السكانية للجمهور والأصالة. تجنب المؤثرين الذين لديهم جماهير مشبوهة للغاية ونمو غير عضوي. تحقق من متوسط ​​الإعجابات والتعليقات لكل مشاركة لمعرفة مدى أداء المحتوى الذي تم إنشاؤه لعلامتك التجارية. تنظيم المؤثرين المفضلين لديك في القوائم. هل ترغب في الحصول على معلومات الاتصال حتى تتمكن من البدء في التواصل مع المؤثرين؟ قم بتنزيل قوائمك للحصول على معلومات الاتصال، بالإضافة إلى جميع إحصائيات المؤثرين الآخرين، في مكان واحد محفوظ أينما كنت في حاجة إليها. ولكنه لا يوفر فقط خيارًا للعلامات التجارية للعثور على المؤثرين، بل يقدم أيضًا خيار السوق حيث يمكن للمؤثرين العثور على الحملات التي تنشرها العلامات التجارية. هنا، يتمتع منشئو المحتوى بالمرونة في تحديد الحملات التي تتوافق مع اهتماماتهم، مع ميزات تسمح لهم بالتصفية بناءً على موقع الحملة، وشبكة الترويج، والفئة التي يتم الترويج لها، والمزيد. يضمن هذا الإعداد أن يتمكن المؤثرون من اكتشاف الحملات التي تتوافق بسهولة مع تفضيلات جمهورهم وأسلوب إنشاء المحتوى الخاص بهم. هل أنت مستعد لتجربتها؟ تقدم Heepsy إصدارًا تجريبيًا مجانيًا وخططًا شهرية، حتى تتمكن من تجربة النظام الأساسي قبل الالتزام بأي التزام طويل الأمد. قم بزيارتنا اليوم للتسجيل مجانًا وجربه.