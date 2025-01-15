منصات التسويق المؤثرة - التطبيقات الأكثر شعبية - الأراضي الفلسطينية

influData

infludata.com

تتيح influData البحث والتحليل المتعمق لأكثر من 20 مليون شخص مؤثر وجماهيرهم على Instagram وTikTok وYouTube وYouTube Shorts، إلى جانب إدارة حملة شاملة وقابلة للتخصيص مع ميزات التتبع وإعداد التقارير والاستماع الاجتماعي. لقد أثبتت الأداة نفسها بالفعل في أكثر من 5000 حملة وهي مناسبة للوكالات والعلامات التجارية والشركات، بغض النظر عن حجمها. في بحثنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكنك الاختيار من بين أكثر من 50 معيارًا للبحث والتصفية للمبدعين والجماهير والمحتوى. توفر influData رؤى قيمة حول إمكانات المؤثرين في الحملات الإعلانية، بناءً على المشاركة وقيمة الوسائط الذكية ونمو المتابعين، وغير ذلك الكثير، وتقدم رؤى دقيقة للمتابعين، وتميز المتابعين الحقيقيين عن المزيفين. بالإضافة إلى تتبع الحملات والمبدعين الفرديين وإعداد التقارير عنها، توفر إدارة الحملة الشاملة، من بين أشياء أخرى، لوحات معلومات قابلة للتخصيص، وتحليلات دلالية ومجتمعية، مما يضمن أن حملتك لها صدى حقيقي لدى الجمهور المستهدف، وتوفر تحذيرات شديدة بناءً على هذه التحليلات. يتم أيضًا تضمين المزيد من رؤى الجمهور بالإضافة إلى نمو العلامة التجارية وتتبع المنافسين. تتجلى فعالية الأداة من خلال العديد من العملاء الراضين، بما في ذلك العلامات التجارية المرموقة مثل Kia، وPurelei، وTeufel، وL'Osteria، وOBI، وDeichmann، وGymondo، وBeiersdorf، وSky، وVilleroy & Boch، وBabor، وMotelOne، وJägermeister، وFlaconi، وHenkel.