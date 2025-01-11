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منصات التسويق المؤثرة - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
في المشهد الرقمي اليوم، تقدم منصات التسويق المؤثرة حلولاً شاملة للمؤسسات التي تسعى إلى تسخير قوة المؤثرين الاجتماعيين. تعمل هذه المنصات على تبسيط عملية تحديد المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم فعالية الحملة. ومن خلال الاستفادة من الشراكات مع المشاهير ومنشئي المحتوى وأصحاب النفوذ الصغار وسفراء العلامات التجارية، يمكن للعلامات التجارية استكشاف طرق جديدة لاكتساب العملاء وترويج المنتجات. يتم استخدامها بشكل أساسي من قبل فرق التسويق والإعلان في قطاعات السلع الاستهلاكية مثل البيع بالتجزئة والأزياء والجمال، فضلاً عن التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية المباشرة للمستهلك (DTC)، حيث تسهل منصات التسويق المؤثرة التواصل والتعاون المستهدفين. إنها بمثابة جسر بين العلامات التجارية والمؤثرين، مما يتيح التواصل السلس وإدارة المحتوى. هناك طريقتان رئيسيتان للعثور على المؤثرين من خلال هذه المنصات. يقدم بعضها قواعد بيانات واسعة النطاق تحتوي على ملفات تعريف للأشخاص المؤثرين الذين تم التحقق منهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الجمهور. يوفر البعض الآخر إمكانية الوصول إلى شبكات حصرية من المؤثرين الذين اختاروا التعاون مع العلامات التجارية. بغض النظر عن الطريقة المختارة، تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من تحسين معايير البحث الخاصة بها والتواصل مع المؤثرين الذين يتوافقون مع قيم علاماتهم التجارية والتركيبة السكانية المستهدفة. من خلال أدوات التعاون المتكاملة وميزات إدارة المحتوى، يمكن للمسوقين الاتصال بكفاءة مع المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم أداء الحملة. يضمن هذا النهج الشامل تنفيذ مبادرات التسويق المؤثرة بسلاسة وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
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Impact
impact.com
تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات - العلامات التجارية والناشرين والوكالات - على بناء علاقات حقيقية ودائمة ومجزية مع كل من الناشرين والمستهلكين. ومن خلال توفير الرؤية عبر رحلة المستهلك بأكملها، فإنهم قادرون على تجميع القيمة الإجمالية لمزيج الشراكات بالكامل وتنسيقها وتحسينها بسهولة وشفافية - مما يؤدي إلى دفع النمو وخلق قيمة جديدة للمستهلكين. لمعرفة المزيد حول كيفية قيام منصة التكنولوجيا وسوق الشراكات الخاصة بـ Impact.com بتعزيز نمو إيرادات العلامات التجارية العالمية للمؤسسات مثل Walmart وUber وShopify وLenovo وL'Oreal وFanatics وLevi's و1-800-Flowers، تفضل بزيارة www.impact. com.
Later
later.com
لاحقًا عبارة عن منصة للتسويق والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أصحاب الأعمال والمبدعين والوكالات وفرق التواصل الاجتماعي على تنمية علاماتهم التجارية وأعمالهم عبر الإنترنت. يساعدك تطبيق Later على توفير الوقت وتنمية أعمالك من خلال تسهيل إدارة استراتيجية الوسائط الاجتماعية بالكامل، كل ذلك في مكان واحد. قم بجدولة المنشورات على كل منصة اجتماعية، واحصل على اقتراحات الهاشتاج، وأفضل الأوقات للنشر، وحوّل صورك إلى منشورات قابلة للنقر والتسوق باستخدام رابط مخصص في السيرة الذاتية، وغير ذلك الكثير!
LTK
shopltk.com
تسوق أحدث صيحات الموضة والمنزل والجمال واللياقة البدنية من مؤثري LTK الذين تثق بهم. أفكار لملابس العمل، وفساتين ضيوف الزفاف، ومظهر السفر، وغير ذلك الكثير.
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. تتكامل منصتنا الشاملة بسلاسة مع أفضل حلول التجارة الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية والأسواق.
Keyhole
keyhole.co
يساعد Keyhole المسوقين على قياس التأثير الذي يحدثونه على وسائل التواصل الاجتماعي وتحسينه والإبلاغ عنه. تساعد منتجات Keyhole للاستماع الاجتماعي وتتبع المؤثرين وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي المسوقين على تحسين إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وإثبات تأثيرهم على الزملاء والعملاء. تسمح لك لوحة التحكم سهلة الاستخدام في Keyhole بإنشاء التقارير ومشاركتها على الفور، مما يوفر مئات الساعات سنويًا. استخدم مقاييس المؤثرين المخصصة في Keyhole لتحليل المدافعين الذين يتحدثون عن علامات التصنيف الخاصة بك. *يمكنك تصفية المؤثرين بناءً على الموقع الجغرافي والكلمات الرئيسية في سيرهم الذاتية. تواصل مع الأشخاص المؤثرين للمساعدة في تعزيز المشاركة وزيادة عائد الاستثمار التسويقي. * يمكنك أيضًا فرز المؤثرين بناءً على عدد المشاهدين الذي يولدونه ومستويات المشاركة. تحتوي لوحة التحكم التحليلية على سحابة كلمات ملائمة تعرض علامات التصنيف المستخدمة بشكل شائع مع علامة التصنيف الرئيسية الخاصة بك. * يمكنك بسهولة استخدام الأداة لتحديد علامات التصنيف الأكثر شيوعًا ذات الصلة بحملتك والعثور على مجالات الفرص.
Meltwater
meltwater.com
تقدم شركة Meltwater، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الإعلامي، لمحترفي العلاقات العامة والاتصالات والتسويق ميزة المعلومات التي يحتاجون إليها للبقاء في المقدمة وحلًا واحدًا متكاملاً ليكونوا فعالين. باعتبارها الحل الشامل الوحيد للعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، تستخدم أكثر من 30.000 شركة وسائل الإعلام والذكاء الاجتماعي الخاصة بشركة Meltwater للبقاء على اطلاع بمليارات المحادثات عبر الإنترنت واستخلاص الأفكار ذات الصلة لإدارة علاماتها التجارية بشكل استراتيجي. مع ما يقرب من 20 عامًا من الخبرة في تحليل البيانات، تكرس شركة Meltwater خدماتها الشخصية والعالمية المبنية على الخبرة المحلية التي يتمتع بها 60 مكتبًا عبر القارات الست. يمكن لعملائنا مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. نحن نتتبع أكثر من 300000 مصدر إخباري عبر الإنترنت، ولدينا شراكات لمراقبة المطبوعات والبث الإذاعي، ونستمع إلى المحادثات الاجتماعية، في الوقت الفعلي، عبر Twitter وFacebook وInstagram وYouTube والتعليقات ومواقع المراجعة والمنتديات ولوحات الرسائل وأكثر من 300 مليون مدونات. نحن نساعد عملائنا على تحليل التغطية الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بسهولة، باستخدام المقاييس النوعية والكمية. تتيح مكتبة عناصر واجهة المستخدم المتوسعة لدينا للعملاء إمكانية إنشاء لوحات معلومات بسلاسة للمساعدة في تصور التغطية الإعلامية والإبلاغ عن عائد الاستثمار لجهود العلاقات العامة والتسويق الخاصة بهم. كل شيء تفاعلي وقابل للتصدير، لإعطاء السياق وراء الأرقام. الذكاء الإعلامي للعلاقات العامة مع أكثر من 300.0000 مصدر وأكبر مكتبة للمحتوى المتميز، يمكنك مراقبة وتحليل كل جزء من التغطية الإعلامية ذات الصلة من المنشورات عبر الإنترنت والمطبوعات ووسائل التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزيون والإذاعة في الوقت الفعلي. تواصل مع أصحاب النفوذ والصحفيين وتتبع مدى انتشارك. الحلول الاجتماعية للمسوقين يقدم القسم الاجتماعي، المعروف سابقًا باسم Sysomos (تم الاستحواذ عليه في أبريل 2018)، حلول بيانات شاملة ومتكاملة لدفع إستراتيجيتك الاجتماعية. يمكنك البحث عن أكثر من 200 مليار محادثة اجتماعية ومراقبتها باستخدام استعلامات غير محدودة وبدون حدود للبيانات، والمشاركة والنشر من منصة واحدة، والعثور بسهولة على المؤثرين الاجتماعيين، والبحث في رؤى المستهلكين، واكتشاف المجتمعات التي تقود المحادثات الاجتماعية. حلول مخصصة للمؤسسات يضمن فريق حلول المؤسسات تلبية أكثر التسليمات تعقيدًا بسرعة وفعالية من قبل فريقنا من خبراء الصناعة والمحللين. توفر Meltwater خدمات احترافية وعروضًا متميزة للعلامات التجارية الرائدة في العالم.
PartnerStack
partnerstack.com
يعد PartnerStack حلاً متكاملاً للشراكات. يدعم النظام الأساسي نشاط التسويق والإحالة والموزعين للشركاء، ويحل مشكلات إدارة تطبيقات الشركاء والمشاركة والإسناد والتعليم والدفعات والامتثال واحتياجات قناة الشريك الإضافية. الشركات التي تستخدم PartnerStack لديها برامجها المدرجة في سوق PartnerStack، مما يعرض برامجها لشبكة متنامية تضم أكثر من 450.000 شريك. تشهد هذه الشركات زيادة في الإيرادات بنسبة +30% في قنواتها الشريكة بسبب الشركاء الذين تم الحصول عليهم من خلال شبكة PartnerStack. تسمح الشبكة للشركاء ببيع تطبيقات SaaS متعددة من منصة واحدة - وهو أمر ضروري لحلول SaaS المتكاملة التي تستثمر في القناة.
Traackr
traackr.com
Traackr هو نظام تسجيل للتسويق المؤثر المعتمد على البيانات، حيث يوفر المعلومات والأدوات اللازمة لتشغيل برامج التسويق المؤثرة. تتيح منصتنا للمسوقين تحقيق تأثير أكبر وعائد استثمار أكبر من خلال الاستثمار في الاستراتيجيات الصحيحة والتفوق على منافسيهم وتبسيط الحملات وتوسيع نطاق البرامج العالمية. يشرفنا أن ندعم برامج التسويق المؤثرة الأكثر تقدمًا والأكبر حجمًا في العالم للعلامات التجارية التي تقود الطريق ووكالاتها، بما في ذلك لوريال، شيسيدو، يونيليفر، شارلوت تيلبوري، ميشلان، باندورا، سامسونج، أومنيكوم، إيدلمان، وشيل. لقد ولدت شركتنا عالميًا وتزدهر من خلال تمكين التنسيق الفعال عبر 70 دولة و26 لغة. يمكنك أن تجدنا في سان فرانسيسكو ونيويورك وبوسطن ولندن وباريس وسنغافورة. قم بزيارة www.traackr.com لمعرفة المزيد.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor هي شركة SaaS تقدم حلولاً معقدة للعلامات التجارية والوكالات والمنصات التي تتعامل مع المؤثرين. قامت HypeAuditor بتطوير مجموعة شاملة من الأدوات والتقارير لتحليل المؤثرين على Instagram وYouTube وTikTok وTwitch وTwitter، والتخطيط للحملات التسويقية. تساعد مجموعة الأدوات على اكتشاف ومقارنة جودة حسابات المؤثرين، والتحقق من صحة جمهورهم، وتحليل التركيبة السكانية للجمهور. يسمح حل إدارة الحملة للشركات بإنشاء خطط إعلامية ذات علامة تجارية لحملات المؤثرين، وإدارة الحملات وأتمتتها باستخدام الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتتبع أدائها. توفر HypeAuditor مجموعة من تقارير تحليل السوق المصممة لتزويد الشركات برؤى الصناعة والمشهد التسويقي المؤثر في مختلف البلدان والأسواق المتخصصة. تتضمن التقارير تحليل المنافس لاستكشاف استراتيجيات المؤثرين للعلامات التجارية التنافسية. يساعد تقرير مقارنة المنافسين على مقارنة العديد من العلامات التجارية جنبًا إلى جنب. تعتمد جميع الخدمات على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والتي تسمح لـ HypeAuditor بتحديد الأنماط السلوكية واكتشاف الحسابات المشبوهة. هدف HypeAuditor هو توفير الحل التحليلي النهائي لضمان عمل عملاء الشركة بأكبر قدر ممكن من الفعالية مع منشئي الوسائط الاجتماعية.
Upfluence
upfluence.com
توفر Upfluence للعلامات التجارية جميع الأدوات التي تحتاجها لتبسيط حملاتها المؤثرة وزيادة المبيعات. اعثر على أفضل المؤثرين باستخدام مجموعة أدوات اكتشاف المؤثرين من Upfluence، بما في ذلك قاعدة بيانات كبيرة من المؤثرين الذين تم فحصهم، وتحديد المؤثر العضوي من خلال Live Capture، وتحديد المؤثر من خلال تكاملات التجارة الإلكترونية. تتبع جميع علاقاتك مع المؤثرين، وقم بإدارة مدفوعات المؤثرين، وقياس نتائج الحملة في منصة واحدة. تعمل منصة Upfluence الشاملة على تسهيل توسيع نطاق التسويق المؤثر أكثر من أي وقت مضى.
OkFans
okfans.com
Okfans عبارة عن مواقع ويب اشتراك حيث يمكن لمنشئي المحتوى مثل: مستخدمي YouTube ومدربي اللياقة البدنية والعارضين ومنشئي المحتوى والشخصيات العامة ومنشئي محتوى البالغين كسب المال عن طريق بدء أعمال الاشتراك الخاصة بهم، من أجل تحقيق الدخل من مهنتهم. يمكن للمعجبين الدفع مقابل المحتوى (الصور ومقاطع الفيديو والبث المباشر) عبر عضوية شهرية.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
Fohr
fohr.co
في Fohr، نعتقد أن تسويق السفراء هو تسويق مؤثر في أفضل حالاته. إنه نوع الإعلان الذي تتذكره، وفي الوقت نفسه، نوع الإعلان الذي تنساه كان إعلانًا على الإطلاق. إنها مبنية على حب العلامة التجارية، وسرد القصص، والصدق. كانت Fohr أول منصة للتسويق المؤثر في العالم، حيث تربط أفضل العلامات التجارية بالمبدعين المناسبين منذ عام 2013. ما تقدمه Fohr: الاكتشاف يمكنك العثور على شركائك المؤثرين التاليين. تساعدك منصتنا للخدمة الذاتية على تشغيل حملات المؤثرين بسلاسة، بدءًا من تحديد المؤثرين وحتى إعداد التقارير. منصة إدارة السفير (AMP) مجتمعك المؤثر يأتي إليك. برامج مصممة خصيصًا لتوظيف أفضل عملائك كسفراء للعلامة التجارية. الخدمات المُدارة: نجد شركاء مؤثرين وندير حملات لك. إدارة برنامج حملة السفير الإستراتيجية الشاملة والمثرية بالتكنولوجيا الخاصة بنا. التكنولوجيا المخصصة شاركنا في تأليف شيء جديد تمامًا. برنامج واستراتيجية ومنصة مؤثرة مخصصة بالكامل بناءً على احتياجات عملك. مع أكثر من 180 ألف مؤثر مشترك على المنصة، و80 مليون دولار أمريكي من بيانات دفع المؤثرين، وأكثر من 5000 حملة مؤثرة تحت أحزمتنا، فإننا نتعلم ونتطور باستمرار مع الصناعة. Fohr عبارة عن مجموعة من الأشخاص المتميزين تمامًا الذين يبنون طرقًا أفضل للعمل مع الأشخاص المؤثرين.
Perpetua
perpetua.io
تساعد منصة وسائط البيع بالتجزئة المتكاملة من Perpetua العلامات التجارية على الارتقاء بأداء الإعلانات إلى مستوى جديد. نقدم لك الأدوات والأتمتة والتحكم الذي تحتاجه للوصول إلى إمكاناتك الإعلانية الكاملة عبر Amazon وWalmart وInstacart والمزيد.
Affable.ai
affable.ai
منصة إدارة المؤثرين الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قم بتنشيط المزيد من المؤثرين في أقصر وقت أكثر من 6 مليون مؤثر | 4 قنوات اجتماعية | منصة واحدة سهلة الاستخدام ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، موثوقة من قبل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية رائدة وأكثر من 4300 جهة تسويق تعتمد على البيانات، يستخدمها لاعبون عالميون مثل Huawei وChanel وEstee Lauder وAirAsia وSwarovski وOgilvy وOmnicom وGroupM والمزيد! تعمل منصة الخدمة الذاتية الخاصة بـ affable.ai على تبسيط تخطيط حملات المؤثرين وتنفيذها، بدءًا من العثور على معظم المؤثرين ذوي الصلة وحتى قياس تأثيرهم. يمكن لفرق التسويق تحسين حملاتها بسلاسة لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار باستخدام الرؤى الديموغرافية العميقة لـ affable.ai. يتتبع affable.ai ما يزيد عن 6 ملايين من الأشخاص المؤثرين على مستوى العالم عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي - Instagram وYoutube وTikTok وTwitter. إليك كيف يمكنك الاستفادة من استخدام affable.ai: 1. ابحث عن المؤثرين الحقيقيين وذوي الصلة باستخدام المؤثرين واكتشاف المحتوى الخاصين بـ affable.ai 2. تواصل مع المؤثرين باستخدام حل إدارة علاقات المؤثرين المدمج في affable.ai 3. تتبع كل المحتوى - بما في ذلك المنشورات والقصص على لوحة تحكم الحملة الخاصة بك 4. إنشاء وتصدير تقارير حول المقاييس الاجتماعية بما في ذلك الوصول والمشاركة والانطباع وقيمة الوسائط 5. تتبع اتجاهات المؤثرين المستمرة على أساس أسبوعي 6. قارن أداء المؤثرين الخاص بك مع المنافسين
Skeepers
octoly.com
Skeepers هي الشركة الأوروبية الرائدة في مجال حلول إشراك المتسوقين. إنها توفر مجموعة متكاملة تمامًا من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في متجر واحد للعلامات التجارية للتواصل مع المستهلكين، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، والاحتفاظ بالعملاء. تعمل Skeepers على ربط العلامات التجارية والمستهلكين من خلال تجارب أصيلة من خلال مجموعة المتاجر الشاملة والمتكاملة بالكامل من حلول المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. مع Skeepers، تعمل العلامات التجارية على تعزيز علاقات العملاء بشكل أصلي، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، وتحسين الاحتفاظ بالمستهلكين. تسهل حلولها إنشاء المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وجمعه وإدارته وتنشيطه بشكل فعال وعلى نطاق واسع. يمكّن Skeepers العلامات التجارية من التواصل مع مجتمع المبدعين لدينا للحصول على محتوى فيديو UGC عالي الجودة ومصمم خصيصًا. يمكّن الذكاء الاصطناعي المتقدم العلامات التجارية من استخدام محتوى الفيديو الأمثل لجعل المنتجات تلقى صدى لدى الجماهير المستهدفة وتبث مقاطع الفيديو عبر قنوات التوزيع الأكثر فعالية.
Publicfast
publicfast.com
Publicfast عبارة عن منصة عبر الإنترنت تساعد العلامات التجارية والشركات في العثور على المؤثرين الحقيقيين والتواصل معهم والتعاون معهم في شبكات التواصل الاجتماعي الست الأكثر شهرة. نحن نساعد الوكالات على قضاء وقت أقل في العثور على المبدعين المناسبين وإطلاق حملات فعالة تعتمد على البيانات.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco عبارة عن منصة مصممة للتحليل الدقيق للمؤثرين على الشبكات الاجتماعية. بفضل استخدام التقنيات الحديثة والتعلم الآلي والتطورات الداخلية، تساعد Yoloco المستخدمين في الحصول على جميع البيانات التي يحتاجونها لتشغيل حملة إعلانية ناجحة. توفر المنصة أدوات قوية يمكنك من خلالها: - البحث عن المؤثرين باستخدام مرشح قوي - تقارير تحليلات المؤثرين تتكون من أكثر من 20 مقياسًا - التواصل مع المؤثرين - تحليل المنافسين - مدير الحملة
Node App
node-app.com
Node عبارة عن منصة خاصة تسمح للشركات بأخذ عينات من منتجاتها والترويج لها بواسطة مئات من المؤثرين الذين تم فحصهم. تستخدم أكثر من 1000 علامة تجارية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية Node لنشر المنتجات والخدمات التي تتوافق مع منشئي المحتوى في مجال تخصصهم. بالإضافة إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، تحصل الشركات أيضًا على حقوق التوزيع الكاملة للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، مما يوفر لهم عددًا كبيرًا من الأصول الإبداعية للإعلانات الرقمية والأغراض التجارية الأخرى.
BrandBacker
brandbacker.com
BrandBacker عبارة عن شبكة مدونين ومدونين فيديو ومؤثرين سريعة النمو تربط العلامات التجارية التي ترغب في الظهور على المدونات والشبكات الاجتماعية بأكثر من 10000 مدون ومؤثر يبحثون عن فرص.
Current
current.tech
ما هو الحالي؟ الحل رقم 1 للعلامات التجارية التي تتطلع إلى بناء برامج سفيرها، وزيادة التسويق المؤثر، وزيادة إيراداتها. في Current Technologies، تدعم مجموعة الأدوات لدينا العلامات التجارية بدءًا من اكتشاف منشئي المحتوى وحتى إدارة الحملات وحتى مدفوعات المواهب الآلية والامتثال الضريبي. يمكننا مساعدتك في العثور على أفضل المؤثرين والسفراء لعلامتك التجارية، وإنشاء محتوى مؤثر على نطاق واسع، وقياس عائد الاستثمار الحقيقي لتحقيق النجاح لشركتك. ستستمتع ضمن مجموعة منتجاتنا بما يلي: 1.) Ambassador Hub - منصة سفراء كاملة، مصممة خصيصًا لنموك. إطلاق مجتمع خاص من السفراء، وقياس أداء المحتوى، وتتبع المبيعات، وزيادة الإيرادات. 2.) التوظيف الآلي - ابحث عن المؤثرين المناسبين دون البحث لساعات. اسمح لبرنامجنا بالقيام بكل العمل لمطابقة المبدعين المحتملين كل يوم. 3.) منصة المدفوعات - تتيح منصتنا المتكاملة لفريقك اعتماد المدفوعات وتخصيص المدفوعات وجمع المستندات الضريبية وتوزيع 1099 تلقائيًا على المواهب. كل ذلك مع منح منشئي المحتوى لديك المرونة لتلقي الدفع عبر ACH أو التحويل البنكي أو PayPal. 4.) المراسلة - قم ببناء اتصالات هادفة ودائمة مع مجتمعك. تواصل مع الشركاء المحتملين، أو تواصل مباشرة مع سفرائك وأصحاب النفوذ، أو قم بالدردشة مع مجتمعك بأكمله. 5.) التقارير والتحليلات - قم بقياس نجاحك أثناء ضبط استراتيجيتك من خلال رؤى الأداء الشاملة ضمن مجموعة التقارير الخاصة بك. 6.) الخدمات المُدارة وإدارة الحسابات - نقوم بتطوير برامج السفراء المربحة. نحن نبني استراتيجيات مؤثرة دائمة. ونحن نتحمل مسؤولية نجاح عملائنا.
Inflead
inflead.com
Inflead هي في طليعة المعلومات التسويقية المؤثرة، حيث تقدم دقة لا مثيل لها وفعالية تحليلية. تسخر Inflead العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لتبقى خطوة إلى الأمام في مجال التسويق المؤثر. تخدم منصة Inflead العلامات التجارية والوكالات والمراكز الإعلامية، وتوفر مجموعة شاملة من الأدوات لاستكشاف المؤثرين والتحليل القائم على الذكاء الاصطناعي وإدارة الحملات والرؤى التنافسية. من خلال الوصول إلى أكثر من 10 ملايين ملف شخصي عبر منصات مثل Instagram وTikTok وYouTube وTwitch، تعمل Inflead على تمكين عملائنا من اكتشاف حملاتهم المؤثرة وتقييمها وتتبعها وتنميتها. انغمس في مختبر البيانات الخاص بنا للكشف عن اتجاهات السوق، وتحليل استراتيجيات المنافسين، وتلقي تقارير مخصصة.
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero هو برنامج إدارة المؤثرين الكل في واحد يتكون من قاعدة بيانات المؤثرين وخدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) كاملة الخدمات التي تعمل على أتمتة عملية إدارة الحملة بأكملها. ويمكن تقسيمها إلى ثلاث خطوات. 1). اكتشاف المؤثرين من خلال قاعدة بياناتنا التي تضم 11.7 مليون مؤثر على Instagram و12.3 مليون مؤثر على Youtube ومرشحات البحث التفصيلية + المتابعين المزيفين واكتشاف الروبوتات 2). الاتصال الآلي من خلال CRM لدينا 3). التقارير والتحليلات التي تتضمن مرات الظهور والنقرات والتحويلات التي تم التحقق منها. ومن خلال التكامل مع متجرك، يمكنك إدارة العملية بأكملها من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بنا. يمكنك إعداد الروابط التابعة وأكواد الخصم ومعالجة الدفعات تلقائيًا. إذا كنت تفضل منح المؤثرين لديك التحكم الكامل، فيمكنهم تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم الشركاء التابعين لهم، والاطلاع على أدائهم ودفع رصيد الشركاء التابعين لهم بأنفسهم. بمجرد نشر المؤثر، سيتم حفظه تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لمراجعته وتنزيله وإعادة استخدامه. يمكن شحن المنتجات تلقائيًا من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وإذا كنت تريد ربط مدير أعمالك على فيسبوك، فيمكنك تعزيز المحتوى المؤثر الخاص بك من خلال الإعلانات المدفوعة. ليس لدينا هذه المنصة الموسعة وسهلة الاستخدام فحسب، بل نتأكد أيضًا من أن هذه المنصة متاحة لجميع الشركات بغض النظر عن حجمها.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer هو برنامج تسويق مؤثر شامل لاكتشاف المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشغيل الحملات التسويقية، وإدارة علاقات المؤثرين، وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. ويغطي أكثر من 20 مليون من موارد المؤثرين العالميين عبر YouTube وTikTok وInstagram. الميزات: البحث الدقيق عن المؤثرين، قاعدة بيانات المؤثرين التي تضم 20.000.000 65 ألف علامة متخصصة و17 ألف علامة تجارية حملة تسويق المؤثرين: إطلاق ومراقبة تحليل بيانات المؤثرين الترتيب العالمي للمؤثرين (حسب المنطقة الجغرافية والمكانة)
Racontor
racontor.com
Racontor عبارة عن منصة لاقتصاد المبدعين، ونحن بصدد إحداث تغيير جذري في صناعة التسويق العالمية الضخمة عبر الإنترنت باستخدام قوة منشئي الوسائط الاجتماعية. تشمل خدمتنا التسويق المؤثر وخدمات منشئي المحتوى الأخرى.
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere عبارة عن منصة تسويق ذات تأثير صغير مصممة لمساعدة العلامات التجارية الاستهلاكية على كسب المحتوى على نطاق واسع. تعمل أدوات التوفيق المتقدمة وتكنولوجيا التنفيذ وبوابة العلامة التجارية على التخلص من 98% من الإجراءات اليدوية المستخدمة في إدارة حملات المؤثرين. هذا يعني أنه يمكنك الحفاظ على استراتيجية تسويق مؤثرة دائمًا دون التضحية بجدولك الزمني. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى المحتوى الجاهز للحقوق، يمكن للعلامات التجارية إنشاء مكتبة مستمرة من المحتوى الأصلي الذي ينشئه المستخدمون. من خلال تبسيط المهام التسويقية لحملاتك الأكثر تطلبًا، تعمل Statusphere على تمكين العلامات التجارية من كسب 100 مشاركة من منشئي المحتوى الذين تم فحصهم في جزء صغير من الوقت.
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle عبارة عن منصة تسويق مؤثرة على أحدث طراز للمعلنين لتشغيل حملات منشئي المحتوى الشاملة. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى مليون منشئ المحتوى المدعومين بحملات اجتماعية مدفوعة الأجر على Meta وInstagram وTikTok لتعزيز RoAS والوصول والمشاركة وخفض تكلفة اكتساب العملاء. تعمل منصة برمجيات Cirqle على تبسيط عمل المؤثرين عالي الجودة بدعم من فريق من الاستراتيجيين المبدعين. يتراوح العمل من تفعيل المؤثرين بسهولة للتوعية بالعلامة التجارية والمبيعات، إلى الموافقة على/توسيع المحتوى بسلاسة إلى نشر قنوات العلامة التجارية، أو اختبار مواضع (إعلانات) جديدة بسرعة لتعزيز النمو. يرى العملاء انخفاضًا متوسطًا في التكلفة بنسبة 30-50% في إجمالي تكاليف الإنتاج والاستحواذ مع زيادة عائد النفقات الإعلانية والأداء بما يصل إلى 10 أضعاف عند الشراكة مع The Cirqle للمحتوى الذي ينتجه منشئو المحتوى مقارنة بإعلاناتهم الخاصة (BAU) وطرق إنتاج المحتوى القديمة.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com هو سوق مباشر لتوصيلك على الفور؛ المؤثرون والمبدعون على Instagram وTikTok وYoutube مع ملايين العلامات التجارية العالمية مقابل شراكات مدفوعة الأجر. تعاون مع العلامات التجارية في مجال تخصصك لعرض إبداعك واكتساب الظهور وبناء علامتك التجارية الشخصية وكسب المال عن طريق إنشاء محتوى جذاب وأصلي يلقى صدى لدى متابعيك. مع تطبيقات الهاتف المحمول Ainfluencer، يمكنك الوصول إلى فرص لا حدود لها لزيادة إمكانات أرباحك إلى أقصى حد وإعطاء متابعيك التوجيه لشراء المنتجات التي يحبونها.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag هي عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تمكن المسوقين ووكالات العلاقات العامة ووكالات المواهب وشبكات المؤثرين من اكتشاف المؤثرين وتنشيط وإدارة وتتبع وإسناد حملات التسويق المؤثر عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك Instagram وTikTok وFacebook وYouTube وTwitter. تم تصميم المنصة خصيصًا لآسيا، وتوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 300000 من المؤثرين ونقاط بيانات المؤثرين من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أولئك المسجلين في التطبيق الشقيق للمؤثرين، AnyCreator. يوفر AnyTag أيضًا للمستخدمين تحليلات الوسائط الاجتماعية لحسابات الوسائط الاجتماعية المملوكة لعلامتهم التجارية، بما في ذلك التركيبة السكانية وتحليلات المنشورات، وتحليلات المنافسين، وتحليلات الهاشتاج، وإشارات العلامة التجارية، وإدارة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre هي عبارة عن منصة مؤثرة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن الملايين من المؤثرين من التواصل مع العلامات التجارية العالمية من أجل تعاون قوي. والأفضل من ذلك - أن Atisfyre مجاني تمامًا لأصحاب النفوذ. وُلدت Atisfyre من شغفنا بإحداث ثورة وإحداث تأثير إيجابي على صناعة التسويق المؤثر. لقد رأينا مدى صعوبة عثور الأشخاص المؤثرين من جميع الأحجام على العلامات التجارية المناسبة للعمل معها، وأدركنا أنه يمكننا تطوير منصة يمكن أن تمنحهم الأدوات اللازمة لتخطي الشخص الوسيط ويصبحوا مديري أعمالهم.
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN هو حل برمجي قائم على بيانات التسويق المؤثر يعمل على تحسين سير عمل واستراتيجيات التسويق المؤثر لديك. نحن ملتزمون بالشركات والمجموعات الكبيرة والمتوسطة الحجم. في كل مرحلة من مراحل التسويق عبر المؤثرين، لدينا حلول لك: ◾ تحديد واكتشاف المشاهير والمؤثرين المتخصصين والمواهب الناشئة. ◾ تقييم جودة جمهور المؤثر. ◾ اكتشف أكثر من 32 مليون ملف شخصي للمؤثرين. ◾ احصل على إمكانية الوصول إلى رؤى وتحليلات متعمقة للمؤثرين. ◾ انقر وأنشئ شرائح اختيار مخصصة مثيرة للاهتمام. ◾ تحليل وتوقع حملاتك المستقبلية. ◾ احصل على الوصول إلى نسبة المتابعين الفريدة. ◾ أنشئ حملات مؤثرة وخصص لوحة تحكم سير العمل الخاصة بك. ◾ تتبع البيانات على Instagram و TikTok و YouTube ◾ إنشاء تقارير تحليلية مفصلة. ◾ عزز سير عملك من خلال الاستماع الاجتماعي وقياس الأداء والمزيد من الميزات. يتم استخدام CAMPAYGN من قبل شركات Tag Heuer وPrada وSisley وMontblanc وChopard وChaumet وGivenchy وLa Prairie وغيرها الكثير. هل أنت مستعد لتجربتنا؟
Embold
embold.co
Embold هي منصة التسويق المؤثرة في كندا، حيث تربط العلامات التجارية بأكثر من 9000 من المؤثرين المحليين الصغار. تبسيط إدارة الحملة ومراجعة المحتوى ودفعات المؤثرين. استفد من حلولنا المخصصة، بما في ذلك الحملات المُدارة، وCampaignPlus، وإعلانات القائمة البيضاء. تحظى Embold بثقة أفضل العلامات التجارية الكندية، وتضمن تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار ونجاح الحملة من خلال استخدام برامجها.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai هي عبارة عن منصة تسويق مؤثرة مصممة لتلبية احتياجات الوكالات والعلامات التجارية، وتمكينهم من إدارة اكتشاف المؤثرين وإدارة الحملات وإعداد التقارير باستخدام القرارات والمدخلات المستندة إلى البيانات
Influence4You
influence4you.com
منصة التسويق المؤثر مع أكثر من 160.000 مؤثر مشترك وإمكانية الوصول إلى 100 مليون ملف شخصي. أصحاب النفوذ الجزئي أكثر جاذبية بثلاث مرات من المشاهير. استفد من أصالتها، واكتشف بعض الملفات الشخصية الرائعة وقم بإدارة حملاتك معها بكفاءة عبر النظام الأساسي الأكثر اكتمالاً في السوق! ميزات Influence4You: - الوصول إلى أكثر من 160.000 من المؤثرين المشتركين في حملاتك وبفضل الأداة المتكاملة HypeAuditor، راجع إحصائيات 100 مليون ملف شخصي واكتشف المتابعين المزيفين - اختر إطلاق حملات مدفوعة أو حملات هدايا ببساطة (وهذا يسمح لك بالتعاون مع الملفات الشخصية الأكثر ملاءمة لـ تحسين ميزانيتك) - خبرة في إطلاق أكثر من 5000 حملة في جميع القطاعات، 7 لغات وفي 35 دولة على جميع شبكات التواصل الاجتماعي (Instagram، YouTube، TikTok، Pinterest، Snapchat، Twitch، Linkedin...) - الواجهة الأكثر راحة وسهولة في الاستخدام - النظام الأساسي الأكثر اكتمالًا وفقًا للعديد من المعايير - دعم النظام الأساسي المجاني (عبر البريد أو الهاتف) منذ عام 2012، جمعت Influence4You بين أفضل خبراء التكنولوجيا والتسويق المؤثر.
Influential
influential.co
من خلال تحسين أذكى البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقوم Influential بمطابقة العلامات التجارية بدقة مع المؤثرين للوصول إلى جماهير جديدة للحصول على نتائج قابلة للقياس لا مثيل لها.
Keymailer
keymailer.co
أكبر منصة لتسويق الألعاب المؤثرة في العالم، مع المبدعين والبرامج والخدمات كلها في بوابة واحدة. قم بإشراك المبدعين عالميًا من خلال حملات المراجعة العضوية المحفزة، وحملات تسويق الأداء الفعالة من حيث التكلفة، وحملات المحتوى المدعوم والمزيد. يعتمد الآلاف من الناشرين والعلامات التجارية على Keymailer لتحقيق أهدافهم التسويقية عبر المؤثرين، والوصول إلى شبكتنا التي تضم أكثر من 50000 من المؤثرين المحترفين والصحافة التي يصل عدد جمهورها إلى 3.5 مليار.
Kolsquare
kolsquare.com
تجمع منصة التسويق المؤثرة من Kolsquare بين أحدث البيانات والتقنيات في تجربة مستخدم/واجهة مستخدم بسيطة، مما يمكّن العلامات التجارية من الوصول إلى مستوى الوعي التالي وتحقيق عائد استثمار جدي.
Modash
modash.io
الأداة المؤثرة الوحيدة للشركات التي تعطي الأولوية للنمو. محرك بحث عالمي مؤثر يحتوي على بيانات الجمهور المستهدف ومراقبة الأعمال التجارية المتنامية بين الشركات والمستهلكين.
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence هي أداة لتسويق المؤثرين تتيح للمستخدمين التحكم الكامل في استراتيجياتهم واتصالاتهم مع المؤثرين. تم تصميم التطبيق خصيصًا لمحلات التجارة الإلكترونية لربط متجرهم والبدء في تبسيط مبيعات المؤثرين وتتبع عائد الاستثمار والإيرادات بناءً على المبيعات التي يقوم بها المؤثرون باستخدام القسائم. يتم تمكين Ninja Influence من خلال البيانات - مع قاعدة بيانات تضم أكثر من 100.000.000 من المؤثرين على Instagram وTikTok وYouTube - وهي قاعدة البيانات الأكثر شمولاً على الويب على الإطلاق.
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx عبارة عن منصة تسويقية للتواصل مع الأشخاص المؤثرين والعمل مع العلامات التجارية وإنشاء العقود وقياس التفاعل.
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app عبارة عن منصة تسويق مؤثرة مبتكرة مصممة لتمكين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة ورجال الأعمال الفرديين. فهو يوفر منصة سهلة الاستخدام للتسويق عبر المؤثرين والشركات التابعة، وهو مصمم لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات المتنامية. وتهدف إلى أن تكون شريكًا فعالاً يسهل الوصول إليه للشركات من جميع الأحجام، مع التركيز على توسيع نطاق الوصول وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وتحقيق عائد قوي على الاستثمار في مجال التسويق المؤثر.
Woomio
home.woomio.com
يساعد Woomio المسوقين والوكالات على التفوق في التسويق المؤثر من خلال توفير الأدوات اللازمة لاكتشاف المؤثرين والتنبؤ بالحملات وقياس عائد الاستثمار.
Aggero Software
aggero.io
يقوم Aggero بتحليل آلاف الساعات من محتوى الفيديو لك من جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لاستخراج رؤى فيديو فريدة وذات صلة مثل بيانات مشاعر الجمهور ومعدل المشاركة وأهم اللحظات التي يتم فيها الإشارة إلى العلامة التجارية أو المنتج في كل من الفيديو والنص. باعتبارها أداة استماع اجتماعية، فهي تفهم ما يقوله منشئو المحتوى وما يعرضونه في مقاطع الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، فهو يربط ذلك بردود أفعال الجمهور مما يسمح بتحسين الحملة التي يقودها منشئ المحتوى في الوقت الفعلي لتحقيق أقصى قدر من المشاركة.
Ampifi.io
ampifi.io
يسمح Ampifi للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بتوظيف المؤثرين وتتبع منشوراتهم والإبلاغ عن النتائج.
atisfyreach
atisfyreach.com
يقدم AtisfyReach أول اقتصاد مؤثر يعتمد على البيانات في الوقت الفعلي، تقنية تسويق مؤثرة ذاتية الخدمة وشاملة توفر عائدًا مرتفعًا على الاستثمار ونطاقًا شاملاً دون عناء. AtisfyReach هو إعادة تعريف التسويق المؤثر. تضع هذه المنصة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمسة جديدة على التسويق المؤثر، مما يسمح للشركات بشراء حملات واسعة النطاق بسرعة. تستخدم الخوارزمية الخاصة بنا التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والبيانات والمعلومات الديموغرافية لضمان مطابقة عقودك مع أفضل الأشخاص لجمهورك على منصة شركائنا، Atisfyre. في ظل المشهد المتغير للتجارة الإلكترونية على مدى العقد الماضي، زادت الحاجة إلى المؤثرين، حيث قامت الشركات من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة بإدخالها في استراتيجياتها التسويقية. نحن ندعم منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية - Facebook وInstagram وYouTube وTwitch وTikTok - مما يعني أنه أصبح من الأسهل من أي وقت مضى أن تتواصل علامتك التجارية مع الجمهور المناسب بالسعر المناسب.
Boksi.com
boksi.com
حملات التسويق المؤثرة. صور ومقاطع فيديو مخصصة للعلامة التجارية مع حقوق الاستخدام الكاملة. أكثر من 10000 من المبدعين المذهلين. كل ذلك على منصة واحدة سهلة الاستخدام.
TrueFanz Fans
truefanz.com
تساعد TrueFanz منشئي المحتوى والعلامات التجارية في الحصول على أموال مقابل النشر عبر الإنترنت. في TrueFanz، يصبح أكبر الداعمين لك مشاركين نشطين من خلال منحهم وصول VIP إلى المحتوى الخاص بك. مع TrueFanz، يمكنك منح أكبر الداعمين لك إمكانية الوصول إلى المحتوى والمجتمع والحصول على نظرة ثاقبة للعملية الإبداعية الخاصة بك. وفي المقابل، ستحصل على الحرية والمرونة للقيام بأفضل أعمالك مع تحقيق أهدافك!
Rizer Social
rizersocial.io
منصة Rizer عبارة عن برنامج قائم على السحابة تستخدمه العلامات التجارية والمعلنون. تعتبر Rizer Social بمثابة أداة لتسويق الأداء وذكاء الأعمال وهي فئة مختلفة تمامًا عن المنصات الأخرى التي تركز بشكل أكبر على أسواق المعاملات. يعمل حلنا على تخفيف المخاطر التي يتعرض لها المعلنون ويعزز النتائج عند العمل مع المؤثرين من خلال الشفافية وقياس الأداء لقنواتهم وجماهيرهم.
SARAL
getsaral.com
SARAL هي منصة التسويق المؤثر البسيطة والفعالة المصممة لعلامات التجارة الإلكترونية. ابحث عن المؤثرين غير المستغلين، وقم بأتمتة عملية التواصل، وإدارة العلاقات، وتتبع الأداء، وإرسال المدفوعات - كل ذلك تحت سقف واحد! احصل على النسخة التجريبية المجانية واختبرها بنفسك!
Sauce Social Commerce
addsauce.com
امنح متابعيك قوة شرائية دافعة بنقرة واحدة من خلال التسوق المرئي ومتاجر Instagram، وحوّل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون إلى دليل اجتماعي قابل للتسوق والمؤثرين إلى قناة بيع بالتجزئة قوية لعلامتك التجارية. توفر Sauce منصة تحتوي على أدوات وتضمينات سهلة الاستخدام تحول وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك إلى تجارب تسوق اجتماعية قوية للتجارة الإلكترونية. تقول مجلة Inc "... التسويق عبر المؤثرين على وشك الوصول إلى القمة" - تعتقد Sauce أن المجتمعات المزدهرة هي التي تقف وراء هذا النمو المتزايد في التسويق الاجتماعي وفي قلب كل علامة تجارية مذهلة. وتتمثل مهمتها في مساعدة العلامات التجارية الكبرى على فهم متابعيها والعثور على جماهير جديدة باستخدام رؤى للمدافعين الأكثر تأثيرًا ومحتواهم. البيانات هي الملك، لكن القليل منهم يعرفون كيفية تسخير إمكاناتها المتزايدة. توفر Sauce منصة للعلامات التجارية والمبدعين لفهم جماهيرهم من خلال تحليل البيانات الضخمة. تتمحور الأفكار حول النظام البيئي الاجتماعي الخاص بهم وتتيح اكتشاف فرص التعاون ذات المنفعة المتبادلة ووسائل فهم المجتمعات النابضة بالحياة وتنميتها.
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim عبارة عن منصة لتسويق المؤثرين وإدارة المبدعين مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحن نقدم أفضل الخدمات ونساعد العلامات التجارية على تحديد المؤثرين بناءً على مدى الوصول والتركيبة السكانية والجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي. تساعدك أداتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على التواصل مع أفضل المؤثرين الذين يتفاعلون بشكل أصلي مع متابعين حقيقيين. تساعدك أداة Socialfaim على تتبع حملتك وقياس الأداء.
Social Native
socialnative.com
Social Native هو السوق العالمي الرائد الذي يمكّن العلامات التجارية من الحصول على الإبداع على نطاق واسع. تعتمد الآلاف من العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك Adidas وThe North Face وLego، على Social Native لتلبية الطلبات المتزايدة باستمرار للمحتوى عالي الأداء عبر رحلة العميل بأكملها. يربط سير عمل المحتوى الذكي الخاص بـ Social Native بين الاستراتيجيات العضوية والمدفوعة التي تساعد شركائنا على إدراك القيمة الكاملة لمحتواهم مدى الحياة. وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على المحتوى الإبداعي، ومساعدة العلامات التجارية على البقاء على اتصال مع جمهورها من خلال رواية القصص المتنوعة والأصلية.
Socialveins
socialveins.com
إنها منصة تسويق مؤثرة حيث يمكن لمديري الحملات إطلاق حملاتهم وإدارتها مع آلاف من المبدعين المسجلين على المنصة
Stellar
stellar.io
يتيح لك حل التسويق المؤثر من Stellar إدارة الحملات بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر كفاءة. باستخدام برنامج Stellar البديهي وسهل الاستخدام، يمكن للمسوقين التخلص من جداول البيانات وأتمتة العملية اليدوية الشاقة للعثور على المؤثرين، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول المؤثرين الذين يشركونهم، وجدولة سير العمل وأتمتته، وحتى التنبؤ وقياس عائد استثمار الحملة. بفضل تقنيتنا المتطورة وموظفينا المتحمسين، ساعدت برمجيات ووكالة Stellar العديد من الشركات حول العالم وفي مختلف الصناعات.
Upcred Customer
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، والذي سيحل مجموعة من المشكلات المتعلقة باقتصاد المبدعين للمبدعين والشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة UPCRED في بنغالور، الهند، وتعمل حاليًا في جميع أنحاء الهند بكامل طاقتها وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودبي وسنغافورة واليابان وبقية العالم بقدرات محدودة لحملات التسويق المؤثر. لمزيد من المعلومات، تواصل مع [email protected] وللشراكة [email protected]
Wowzi
wowzi.co
Wowzi هي شركة تكنولوجية رائدة عالميًا تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والوكالات الإبداعية وشركات الأبحاث والمنظمات غير الحكومية من التواصل مع مجتمعنا المتنوع من المبدعين الأفارقة. تساعد منصة Wowzi العلامات التجارية على إطلاق العنان لقوة تسويق المبدعين لإعلاناتك الاجتماعية. يقع المقر الرئيسي لـ Wowzi في نيروبي، كينيا، ولها فرق في غانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وأوغندا وعبر أوروبا.
ViralMango
viralmango.com
ViralMango هو سوق عبر الإنترنت يمكّن العلامات التجارية من التواصل مع المؤثرين المعتمدين من Micro وNano من أجل تعاون متبادل المنفعة. توفر المنصة مساحة للمبدعين لعرض مهاراتهم وتنمية متابعتهم مع السماح للشركات بالاستفادة من قوة التسويق المؤثر للوصول إلى جمهورها المستهدف. ومن خلال تسهيل هذه الاتصالات، تُحدث ViralMango ثورة في الطريقة التي تتعاون بها العلامات التجارية والمبدعون لإنشاء محتوى جذاب وأصيل.
Upcred Advertiser
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، والذي سيحل مجموعة من المشكلات المتعلقة باقتصاد المبدعين للمبدعين والشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة UPCRED في بنغالور، الهند، وتعمل حاليًا في جميع أنحاء الهند بكامل طاقتها وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودبي وسنغافورة واليابان وبقية العالم بقدرات محدودة لحملات التسويق المؤثر. لمزيد من المعلومات، تواصل مع [email protected] وللشراكة [email protected]
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
يفتح Ubiquitous التسويق المؤثر لأكبر العلامات التجارية في العالم مع التركيز الشديد على TikTok. نحن حل متكامل الخدمات تم تصميمه باستخدام بنية تحتية ناضجة للبيانات تستخدم التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي لتحسين استراتيجية التسويق المؤثر بالإضافة إلى فريقنا العالمي للاستراتيجية والتنفيذ. سواء كنت تركز على الوعي بالعلامة التجارية، أو تحسين الحضور الاجتماعي من خلال إنشاء محتوى عضوي بقيادة منشئ المحتوى، أو تطوير استراتيجية نمو مباشر، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه. لقد عملنا مع العلامات التجارية ووكالات التسويق من جميع الأحجام - بما في ذلك Lyft وDisney وAmerican Eagle وNetflix وFabFitFun وأكثر من 200 شركة أخرى. نحن نؤمن بأن العلامات التجارية تحتاج إلى أكثر من مجرد برامج الخدمة الذاتية للاستفادة بكفاءة من قطاع التسويق الأسرع نموًا، ولهذا السبب نستخدم مسوقين رائعين في طبقات فوق البنية التحتية للبيانات الأكثر نضجًا في المجال لحل أي تحدي تسويق مؤثر.