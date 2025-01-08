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منصات التسويق المؤثرة - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
في المشهد الرقمي اليوم، تقدم منصات التسويق المؤثرة حلولاً شاملة للمؤسسات التي تسعى إلى تسخير قوة المؤثرين الاجتماعيين. تعمل هذه المنصات على تبسيط عملية تحديد المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم فعالية الحملة. ومن خلال الاستفادة من الشراكات مع المشاهير ومنشئي المحتوى وأصحاب النفوذ الصغار وسفراء العلامات التجارية، يمكن للعلامات التجارية استكشاف طرق جديدة لاكتساب العملاء وترويج المنتجات. يتم استخدامها بشكل أساسي من قبل فرق التسويق والإعلان في قطاعات السلع الاستهلاكية مثل البيع بالتجزئة والأزياء والجمال، فضلاً عن التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية المباشرة للمستهلك (DTC)، حيث تسهل منصات التسويق المؤثرة التواصل والتعاون المستهدفين. إنها بمثابة جسر بين العلامات التجارية والمؤثرين، مما يتيح التواصل السلس وإدارة المحتوى. هناك طريقتان رئيسيتان للعثور على المؤثرين من خلال هذه المنصات. يقدم بعضها قواعد بيانات واسعة النطاق تحتوي على ملفات تعريف للأشخاص المؤثرين الذين تم التحقق منهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الجمهور. يوفر البعض الآخر إمكانية الوصول إلى شبكات حصرية من المؤثرين الذين اختاروا التعاون مع العلامات التجارية. بغض النظر عن الطريقة المختارة، تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من تحسين معايير البحث الخاصة بها والتواصل مع المؤثرين الذين يتوافقون مع قيم علاماتهم التجارية والتركيبة السكانية المستهدفة. من خلال أدوات التعاون المتكاملة وميزات إدارة المحتوى، يمكن للمسوقين الاتصال بكفاءة مع المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم أداء الحملة. يضمن هذا النهج الشامل تنفيذ مبادرات التسويق المؤثرة بسلاسة وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
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Social Native
socialnative.com
Social Native هو السوق العالمي الرائد الذي يمكّن العلامات التجارية من الحصول على الإبداع على نطاق واسع. تعتمد الآلاف من العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك Adidas وThe North Face وLego، على Social Native لتلبية الطلبات المتزايدة باستمرار للمحتوى عالي الأداء عبر رحلة العميل بأكملها. يربط سير عمل المحتوى الذكي الخاص بـ Social Native بين الاستراتيجيات العضوية والمدفوعة التي تساعد شركائنا على إدراك القيمة الكاملة لمحتواهم مدى الحياة. وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على المحتوى الإبداعي، ومساعدة العلامات التجارية على البقاء على اتصال مع جمهورها من خلال رواية القصص المتنوعة والأصلية.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco عبارة عن منصة مصممة للتحليل الدقيق للمؤثرين على الشبكات الاجتماعية. بفضل استخدام التقنيات الحديثة والتعلم الآلي والتطورات الداخلية، تساعد Yoloco المستخدمين في الحصول على جميع البيانات التي يحتاجونها لتشغيل حملة إعلانية ناجحة. توفر المنصة أدوات قوية يمكنك من خلالها: - البحث عن المؤثرين باستخدام مرشح قوي - تقارير تحليلات المؤثرين تتكون من أكثر من 20 مقياسًا - التواصل مع المؤثرين - تحليل المنافسين - مدير الحملة
Wowzi
wowzi.co
Wowzi هي شركة تكنولوجية رائدة عالميًا تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والوكالات الإبداعية وشركات الأبحاث والمنظمات غير الحكومية من التواصل مع مجتمعنا المتنوع من المبدعين الأفارقة. تساعد منصة Wowzi العلامات التجارية على إطلاق العنان لقوة تسويق المبدعين لإعلاناتك الاجتماعية. يقع المقر الرئيسي لـ Wowzi في نيروبي، كينيا، ولها فرق في غانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وأوغندا وعبر أوروبا.
ViralMango
viralmango.com
ViralMango هو سوق عبر الإنترنت يمكّن العلامات التجارية من التواصل مع المؤثرين المعتمدين من Micro وNano من أجل تعاون متبادل المنفعة. توفر المنصة مساحة للمبدعين لعرض مهاراتهم وتنمية متابعتهم مع السماح للشركات بالاستفادة من قوة التسويق المؤثر للوصول إلى جمهورها المستهدف. ومن خلال تسهيل هذه الاتصالات، تُحدث ViralMango ثورة في الطريقة التي تتعاون بها العلامات التجارية والمبدعون لإنشاء محتوى جذاب وأصيل.
Upcred Advertiser
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، والذي سيحل مجموعة من المشكلات المتعلقة باقتصاد المبدعين للمبدعين والشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة UPCRED في بنغالور، الهند، وتعمل حاليًا في جميع أنحاء الهند بكامل طاقتها وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودبي وسنغافورة واليابان وبقية العالم بقدرات محدودة لحملات التسويق المؤثر. لمزيد من المعلومات، تواصل مع [email protected] وللشراكة [email protected]
Upcred Customer
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، والذي سيحل مجموعة من المشكلات المتعلقة باقتصاد المبدعين للمبدعين والشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة UPCRED في بنغالور، الهند، وتعمل حاليًا في جميع أنحاء الهند بكامل طاقتها وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودبي وسنغافورة واليابان وبقية العالم بقدرات محدودة لحملات التسويق المؤثر. لمزيد من المعلومات، تواصل مع [email protected] وللشراكة [email protected]
Upcred Creator
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، والذي سيحل مجموعة من المشكلات المتعلقة باقتصاد المبدعين للمبدعين والشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة UPCRED في بنغالور، الهند، وتعمل حاليًا في جميع أنحاء الهند بكامل طاقتها وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودبي وسنغافورة واليابان وبقية العالم بقدرات محدودة لحملات التسويق المؤثر. لمزيد من المعلومات، تواصل مع [email protected] وللشراكة [email protected]
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
يفتح Ubiquitous التسويق المؤثر لأكبر العلامات التجارية في العالم مع التركيز الشديد على TikTok. نحن حل متكامل الخدمات تم تصميمه باستخدام بنية تحتية ناضجة للبيانات تستخدم التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي لتحسين استراتيجية التسويق المؤثر بالإضافة إلى فريقنا العالمي للاستراتيجية والتنفيذ. سواء كنت تركز على الوعي بالعلامة التجارية، أو تحسين الحضور الاجتماعي من خلال إنشاء محتوى عضوي بقيادة منشئ المحتوى، أو تطوير استراتيجية نمو مباشر، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه. لقد عملنا مع العلامات التجارية ووكالات التسويق من جميع الأحجام - بما في ذلك Lyft وDisney وAmerican Eagle وNetflix وFabFitFun وأكثر من 200 شركة أخرى. نحن نؤمن بأن العلامات التجارية تحتاج إلى أكثر من مجرد برامج الخدمة الذاتية للاستفادة بكفاءة من قطاع التسويق الأسرع نموًا، ولهذا السبب نستخدم مسوقين رائعين في طبقات فوق البنية التحتية للبيانات الأكثر نضجًا في المجال لحل أي تحدي تسويق مؤثر.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
تساعد TrueFanz منشئي المحتوى والعلامات التجارية في الحصول على أموال مقابل النشر عبر الإنترنت. في TrueFanz، يصبح أكبر الداعمين لك مشاركين نشطين من خلال منحهم وصول VIP إلى المحتوى الخاص بك. مع TrueFanz، يمكنك منح أكبر الداعمين لك إمكانية الوصول إلى المحتوى والمجتمع والحصول على نظرة ثاقبة للعملية الإبداعية الخاصة بك. وفي المقابل، ستحصل على الحرية والمرونة للقيام بأفضل أعمالك مع تحقيق أهدافك!
TrueFanz Fans
truefanz.com
تساعد TrueFanz منشئي المحتوى والعلامات التجارية في الحصول على أموال مقابل النشر عبر الإنترنت. في TrueFanz، يصبح أكبر الداعمين لك مشاركين نشطين من خلال منحهم وصول VIP إلى المحتوى الخاص بك. مع TrueFanz، يمكنك منح أكبر الداعمين لك إمكانية الوصول إلى المحتوى والمجتمع والحصول على نظرة ثاقبة للعملية الإبداعية الخاصة بك. وفي المقابل، ستحصل على الحرية والمرونة للقيام بأفضل أعمالك مع تحقيق أهدافك!
Stellar
stellar.io
يتيح لك حل التسويق المؤثر من Stellar إدارة الحملات بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر كفاءة. باستخدام برنامج Stellar البديهي وسهل الاستخدام، يمكن للمسوقين التخلص من جداول البيانات وأتمتة العملية اليدوية الشاقة للعثور على المؤثرين، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول المؤثرين الذين يشركونهم، وجدولة سير العمل وأتمتته، وحتى التنبؤ وقياس عائد استثمار الحملة. بفضل تقنيتنا المتطورة وموظفينا المتحمسين، ساعدت برمجيات ووكالة Stellar العديد من الشركات حول العالم وفي مختلف الصناعات.
Socialveins
socialveins.com
إنها منصة تسويق مؤثرة حيث يمكن لمديري الحملات إطلاق حملاتهم وإدارتها مع آلاف من المبدعين المسجلين على المنصة
inzpire.me
inzpire.me
inzpire.me هي منصة للتسويق المؤثر الكامل. اكتشف المبدعين، وقم ببناء العلاقات، والوصول إلى البيانات التي تم التحقق منها، وقياس عائد الاستثمار.
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim عبارة عن منصة لتسويق المؤثرين وإدارة المبدعين مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحن نقدم أفضل الخدمات ونساعد العلامات التجارية على تحديد المؤثرين بناءً على مدى الوصول والتركيبة السكانية والجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي. تساعدك أداتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على التواصل مع أفضل المؤثرين الذين يتفاعلون بشكل أصلي مع متابعين حقيقيين. تساعدك أداة Socialfaim على تتبع حملتك وقياس الأداء.
Sauce Social Commerce
addsauce.com
امنح متابعيك قوة شرائية دافعة بنقرة واحدة من خلال التسوق المرئي ومتاجر Instagram، وحوّل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون إلى دليل اجتماعي قابل للتسوق والمؤثرين إلى قناة بيع بالتجزئة قوية لعلامتك التجارية. توفر Sauce منصة تحتوي على أدوات وتضمينات سهلة الاستخدام تحول وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك إلى تجارب تسوق اجتماعية قوية للتجارة الإلكترونية. تقول مجلة Inc "... التسويق عبر المؤثرين على وشك الوصول إلى القمة" - تعتقد Sauce أن المجتمعات المزدهرة هي التي تقف وراء هذا النمو المتزايد في التسويق الاجتماعي وفي قلب كل علامة تجارية مذهلة. وتتمثل مهمتها في مساعدة العلامات التجارية الكبرى على فهم متابعيها والعثور على جماهير جديدة باستخدام رؤى للمدافعين الأكثر تأثيرًا ومحتواهم. البيانات هي الملك، لكن القليل منهم يعرفون كيفية تسخير إمكاناتها المتزايدة. توفر Sauce منصة للعلامات التجارية والمبدعين لفهم جماهيرهم من خلال تحليل البيانات الضخمة. تتمحور الأفكار حول النظام البيئي الاجتماعي الخاص بهم وتتيح اكتشاف فرص التعاون ذات المنفعة المتبادلة ووسائل فهم المجتمعات النابضة بالحياة وتنميتها.
SARAL
getsaral.com
SARAL هي منصة التسويق المؤثر البسيطة والفعالة المصممة لعلامات التجارة الإلكترونية. ابحث عن المؤثرين غير المستغلين، وقم بأتمتة عملية التواصل، وإدارة العلاقات، وتتبع الأداء، وإرسال المدفوعات - كل ذلك تحت سقف واحد! احصل على النسخة التجريبية المجانية واختبرها بنفسك!
Rizer Social
rizersocial.io
منصة Rizer عبارة عن برنامج قائم على السحابة تستخدمه العلامات التجارية والمعلنون. تعتبر Rizer Social بمثابة أداة لتسويق الأداء وذكاء الأعمال وهي فئة مختلفة تمامًا عن المنصات الأخرى التي تركز بشكل أكبر على أسواق المعاملات. يعمل حلنا على تخفيف المخاطر التي يتعرض لها المعلنون ويعزز النتائج عند العمل مع المؤثرين من خلال الشفافية وقياس الأداء لقنواتهم وجماهيرهم.
Promoty
promoty.io
Promoty هي أداة تسويق علاقات مؤثرة تساعد العلامات التجارية والوكالات في العثور على المبدعين المناسبين وإدارة العلاقات المؤثرة وتوفير الوقت في التسويق عبر المؤثرين.
Primetag
primetag.com
Primetag هو برنامج قوي للتسويق عبر المؤثرين تم تصميمه لتسهيل الأمور المعقدة، وجعل الأمور الصعبة ممكنة.
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تسمح للمعلنين بالبحث عن المؤثرين والعثور عليهم والتواصل معهم وإدارة حملات المؤثرين على منصتها. لدى Linkpizza أكثر من 3500 من المؤثرين المتصلين بشبكتها وتركز بشكل أساسي على السوق الهولندية
LeaLi
leali.io
منصة مبتكرة لاستكشاف عالم التعاون الإبداعي. انغمس في مجتمع ديناميكي حيث تتلاقى العقول غير العادية لتشكيل مستقبل الفن والتصميم والأزياء وما بعده. أطلق العنان لإمكاناتك الفنية، وتواصل مع أصحاب الرؤى ذوي التفكير المماثل، وابدأ في شراكات تحويلية تتجاوز الحدود. مع LeaLi، لديك القدرة على تضخيم صوتك وتغذية إلهامك وترك بصمة لا تمحى في العالم. احتضن الإمكانيات اللامحدودة وانضم إلينا اليوم لاستكشاف وإنشاء وإعادة تعريف ما يعنيه التعاون.
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands هو سوق مؤثر ومحتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) حيث يمكنك ربط علامتك التجارية بسرعة مع الآلاف من منشئي المحتوى والمؤثرين على TikTok للترويج لمنتجاتك وخدماتك.
IQFluence
iqfluence.io
QFluence عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تغيير الطريقة التي تتواصل بها العلامات التجارية ووكالات التسويق مع جماهيرها. تستخدم منصتنا الذكاء الاصطناعي لجعل التسويق المؤثر أكثر تخصيصًا وفعالية. نحن نساعد الشركات في العثور على المؤثرين المناسبين وإنشاء حملات مصممة خصيصًا لما يحبه جمهورهم. وهذا يعني مشاركة أفضل وولاء أقوى للعلامة التجارية. كما توفر IQFluence للمسوقين رؤى البيانات في الوقت الفعلي، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات ذكية وتحقيق أقصى استفادة من حملاتهم.
Later
later.com
لاحقًا عبارة عن منصة للتسويق والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أصحاب الأعمال والمبدعين والوكالات وفرق التواصل الاجتماعي على تنمية علاماتهم التجارية وأعمالهم عبر الإنترنت. يساعدك تطبيق Later على توفير الوقت وتنمية أعمالك من خلال تسهيل إدارة استراتيجية الوسائط الاجتماعية بالكامل، كل ذلك في مكان واحد. قم بجدولة المنشورات على كل منصة اجتماعية، واحصل على اقتراحات الهاشتاج، وأفضل الأوقات للنشر، وحوّل صورك إلى منشورات قابلة للنقر والتسوق باستخدام رابط مخصص في السيرة الذاتية، وغير ذلك الكثير!
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. تتكامل منصتنا الشاملة بسلاسة مع أفضل حلول التجارة الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية والأسواق.
GRIN
grin.co
GRIN هو أفضل برنامج تسويق مؤثر لعلامات التجارة الإلكترونية. تشتمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أكثر من 32 مليون مجموعة مؤثرة، وغرفة عمل للحملة، وإعداد التقارير والتحليلات، والدفع واستيفاء المنتجات، ومكتبة وسائط كاملة المحتوى، والمزيد.
Impact
impact.com
تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات - العلامات التجارية والناشرين والوكالات - على بناء علاقات حقيقية ودائمة ومجزية مع كل من الناشرين والمستهلكين. ومن خلال توفير الرؤية عبر رحلة المستهلك بأكملها، فإنهم قادرون على تجميع القيمة الإجمالية لمزيج الشراكات بالكامل وتنسيقها وتحسينها بسهولة وشفافية - مما يؤدي إلى دفع النمو وخلق قيمة جديدة للمستهلكين. لمعرفة المزيد حول كيفية قيام منصة التكنولوجيا وسوق الشراكات الخاصة بـ Impact.com بتعزيز نمو إيرادات العلامات التجارية العالمية للمؤسسات مثل Walmart وUber وShopify وLenovo وL'Oreal وFanatics وLevi's و1-800-Flowers، تفضل بزيارة www.impact. com.
Insense
insense.pro
Insense عبارة عن منصة لتسويق المبدعين تربط مجتمعًا عالميًا يضم أكثر من 20000 من أصحاب النفوذ الصغير مع العلامات التجارية والوكالات للحصول على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وإدارة حملات المؤثرين وتشغيل إعلانات القائمة البيضاء على Meta وTikTok. في غضون 10 إلى 15 يومًا فقط، يمكنك الحصول على تصميمات إبداعية عالية الأداء على الهاتف المحمول أولاً، والاتصال مباشرة بالمبدعين الذين تم التحقق منهم والمسجلين، وبنقرة واحدة يمكنك الوصول إلى القائمة البيضاء للمؤثرين. يدعم Insense أكثر من 1500 علامة تجارية ووكالة نمو في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا، عبر صناعات مثل التجميل والعناية بالبشرة والسلع الاستهلاكية والأزياء والملابس والأغذية والمشروبات وغيرها لإنشاء تصميمات إعلانات UGC والقائمة البيضاء ذلك من خلال التكامل لدينا.
Keyhole
keyhole.co
يساعد Keyhole المسوقين على قياس التأثير الذي يحدثونه على وسائل التواصل الاجتماعي وتحسينه والإبلاغ عنه. تساعد منتجات Keyhole للاستماع الاجتماعي وتتبع المؤثرين وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي المسوقين على تحسين إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وإثبات تأثيرهم على الزملاء والعملاء. تسمح لك لوحة التحكم سهلة الاستخدام في Keyhole بإنشاء التقارير ومشاركتها على الفور، مما يوفر مئات الساعات سنويًا. استخدم مقاييس المؤثرين المخصصة في Keyhole لتحليل المدافعين الذين يتحدثون عن علامات التصنيف الخاصة بك. *يمكنك تصفية المؤثرين بناءً على الموقع الجغرافي والكلمات الرئيسية في سيرهم الذاتية. تواصل مع الأشخاص المؤثرين للمساعدة في تعزيز المشاركة وزيادة عائد الاستثمار التسويقي. * يمكنك أيضًا فرز المؤثرين بناءً على عدد المشاهدين الذي يولدونه ومستويات المشاركة. تحتوي لوحة التحكم التحليلية على سحابة كلمات ملائمة تعرض علامات التصنيف المستخدمة بشكل شائع مع علامة التصنيف الرئيسية الخاصة بك. * يمكنك بسهولة استخدام الأداة لتحديد علامات التصنيف الأكثر شيوعًا ذات الصلة بحملتك والعثور على مجالات الفرص.
Meltwater
meltwater.com
تقدم شركة Meltwater، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الإعلامي، لمحترفي العلاقات العامة والاتصالات والتسويق ميزة المعلومات التي يحتاجون إليها للبقاء في المقدمة وحلًا واحدًا متكاملاً ليكونوا فعالين. باعتبارها الحل الشامل الوحيد للعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، تستخدم أكثر من 30.000 شركة وسائل الإعلام والذكاء الاجتماعي الخاصة بشركة Meltwater للبقاء على اطلاع بمليارات المحادثات عبر الإنترنت واستخلاص الأفكار ذات الصلة لإدارة علاماتها التجارية بشكل استراتيجي. مع ما يقرب من 20 عامًا من الخبرة في تحليل البيانات، تكرس شركة Meltwater خدماتها الشخصية والعالمية المبنية على الخبرة المحلية التي يتمتع بها 60 مكتبًا عبر القارات الست. يمكن لعملائنا مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. نحن نتتبع أكثر من 300000 مصدر إخباري عبر الإنترنت، ولدينا شراكات لمراقبة المطبوعات والبث الإذاعي، ونستمع إلى المحادثات الاجتماعية، في الوقت الفعلي، عبر Twitter وFacebook وInstagram وYouTube والتعليقات ومواقع المراجعة والمنتديات ولوحات الرسائل وأكثر من 300 مليون مدونات. نحن نساعد عملائنا على تحليل التغطية الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بسهولة، باستخدام المقاييس النوعية والكمية. تتيح مكتبة عناصر واجهة المستخدم المتوسعة لدينا للعملاء إمكانية إنشاء لوحات معلومات بسلاسة للمساعدة في تصور التغطية الإعلامية والإبلاغ عن عائد الاستثمار لجهود العلاقات العامة والتسويق الخاصة بهم. كل شيء تفاعلي وقابل للتصدير، لإعطاء السياق وراء الأرقام. الذكاء الإعلامي للعلاقات العامة مع أكثر من 300.0000 مصدر وأكبر مكتبة للمحتوى المتميز، يمكنك مراقبة وتحليل كل جزء من التغطية الإعلامية ذات الصلة من المنشورات عبر الإنترنت والمطبوعات ووسائل التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزيون والإذاعة في الوقت الفعلي. تواصل مع أصحاب النفوذ والصحفيين وتتبع مدى انتشارك. الحلول الاجتماعية للمسوقين يقدم القسم الاجتماعي، المعروف سابقًا باسم Sysomos (تم الاستحواذ عليه في أبريل 2018)، حلول بيانات شاملة ومتكاملة لدفع إستراتيجيتك الاجتماعية. يمكنك البحث عن أكثر من 200 مليار محادثة اجتماعية ومراقبتها باستخدام استعلامات غير محدودة وبدون حدود للبيانات، والمشاركة والنشر من منصة واحدة، والعثور بسهولة على المؤثرين الاجتماعيين، والبحث في رؤى المستهلكين، واكتشاف المجتمعات التي تقود المحادثات الاجتماعية. حلول مخصصة للمؤسسات يضمن فريق حلول المؤسسات تلبية أكثر التسليمات تعقيدًا بسرعة وفعالية من قبل فريقنا من خبراء الصناعة والمحللين. توفر Meltwater خدمات احترافية وعروضًا متميزة للعلامات التجارية الرائدة في العالم.
PartnerStack
partnerstack.com
يعد PartnerStack حلاً متكاملاً للشراكات. يدعم النظام الأساسي نشاط التسويق والإحالة والموزعين للشركاء، ويحل مشكلات إدارة تطبيقات الشركاء والمشاركة والإسناد والتعليم والدفعات والامتثال واحتياجات قناة الشريك الإضافية. الشركات التي تستخدم PartnerStack لديها برامجها المدرجة في سوق PartnerStack، مما يعرض برامجها لشبكة متنامية تضم أكثر من 450.000 شريك. تشهد هذه الشركات زيادة في الإيرادات بنسبة +30% في قنواتها الشريكة بسبب الشركاء الذين تم الحصول عليهم من خلال شبكة PartnerStack. تسمح الشبكة للشركاء ببيع تطبيقات SaaS متعددة من منصة واحدة - وهو أمر ضروري لحلول SaaS المتكاملة التي تستثمر في القناة.
StarNgage
starngage.com
في StarNgage، نؤمن بأن المحتوى المرئي الموزع اجتماعيًا هو مستقبل الإعلان. إنه يحدث الآن على Instagram ونريد مساعدة العلامات التجارية في هذه المغامرة والفوز على Instagram. تسمح هذه المنصة للعلامات التجارية بقياس جهودها التسويقية على Instagram وإشراك المؤثرين لإنشاء المحتوى.
Traackr
traackr.com
Traackr هو نظام تسجيل للتسويق المؤثر المعتمد على البيانات، حيث يوفر المعلومات والأدوات اللازمة لتشغيل برامج التسويق المؤثرة. تتيح منصتنا للمسوقين تحقيق تأثير أكبر وعائد استثمار أكبر من خلال الاستثمار في الاستراتيجيات الصحيحة والتفوق على منافسيهم وتبسيط الحملات وتوسيع نطاق البرامج العالمية. يشرفنا أن ندعم برامج التسويق المؤثرة الأكثر تقدمًا والأكبر حجمًا في العالم للعلامات التجارية التي تقود الطريق ووكالاتها، بما في ذلك لوريال، شيسيدو، يونيليفر، شارلوت تيلبوري، ميشلان، باندورا، سامسونج، أومنيكوم، إيدلمان، وشيل. لقد ولدت شركتنا عالميًا وتزدهر من خلال تمكين التنسيق الفعال عبر 70 دولة و26 لغة. يمكنك أن تجدنا في سان فرانسيسكو ونيويورك وبوسطن ولندن وباريس وسنغافورة. قم بزيارة www.traackr.com لمعرفة المزيد.
LTK
shopltk.com
تسوق أحدث صيحات الموضة والمنزل والجمال واللياقة البدنية من مؤثري LTK الذين تثق بهم. أفكار لملابس العمل، وفساتين ضيوف الزفاف، ومظهر السفر، وغير ذلك الكثير.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor هي شركة SaaS تقدم حلولاً معقدة للعلامات التجارية والوكالات والمنصات التي تتعامل مع المؤثرين. قامت HypeAuditor بتطوير مجموعة شاملة من الأدوات والتقارير لتحليل المؤثرين على Instagram وYouTube وTikTok وTwitch وTwitter، والتخطيط للحملات التسويقية. تساعد مجموعة الأدوات على اكتشاف ومقارنة جودة حسابات المؤثرين، والتحقق من صحة جمهورهم، وتحليل التركيبة السكانية للجمهور. يسمح حل إدارة الحملة للشركات بإنشاء خطط إعلامية ذات علامة تجارية لحملات المؤثرين، وإدارة الحملات وأتمتتها باستخدام الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتتبع أدائها. توفر HypeAuditor مجموعة من تقارير تحليل السوق المصممة لتزويد الشركات برؤى الصناعة والمشهد التسويقي المؤثر في مختلف البلدان والأسواق المتخصصة. تتضمن التقارير تحليل المنافس لاستكشاف استراتيجيات المؤثرين للعلامات التجارية التنافسية. يساعد تقرير مقارنة المنافسين على مقارنة العديد من العلامات التجارية جنبًا إلى جنب. تعتمد جميع الخدمات على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والتي تسمح لـ HypeAuditor بتحديد الأنماط السلوكية واكتشاف الحسابات المشبوهة. هدف HypeAuditor هو توفير الحل التحليلي النهائي لضمان عمل عملاء الشركة بأكبر قدر ممكن من الفعالية مع منشئي الوسائط الاجتماعية.
Upfluence
upfluence.com
توفر Upfluence للعلامات التجارية جميع الأدوات التي تحتاجها لتبسيط حملاتها المؤثرة وزيادة المبيعات. اعثر على أفضل المؤثرين باستخدام مجموعة أدوات اكتشاف المؤثرين من Upfluence، بما في ذلك قاعدة بيانات كبيرة من المؤثرين الذين تم فحصهم، وتحديد المؤثر العضوي من خلال Live Capture، وتحديد المؤثر من خلال تكاملات التجارة الإلكترونية. تتبع جميع علاقاتك مع المؤثرين، وقم بإدارة مدفوعات المؤثرين، وقياس نتائج الحملة في منصة واحدة. تعمل منصة Upfluence الشاملة على تسهيل توسيع نطاق التسويق المؤثر أكثر من أي وقت مضى.
Audiense
audiense.com
كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي أو نتائج المؤثرين أو استراتيجيات الوسائط أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تعرف على ما يلهم جمهورك، ويحركهم، ويؤثر عليهم.
#paid
hashtagpaid.com
#pay هو سوق منشئي المحتوى الذي يربط منشئي المحتوى الذين تم فحصهم بالعلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، مثل McDonald's وSephora وSamsung وDisney. يتعاون منشئو المحتوى والمسوقون معًا ويقيسون حملات تسويق منشئي المحتوى بالكامل في تجربة مركزية ومتكاملة. تعمل الشركة على تمكين منشئي المحتوى من القيام بما يحبونه، وتجلب الثقة إلى النظام البيئي لمنشئي المحتوى من خلال حلول تقنية خاصة لمشكلات الفئات الكبيرة، مثل التسعير العادل، والمطابقة الخوارزمية، وحقوق استخدام المحتوى الآلي التي تنشئ تسويقًا حقيقيًا لمبدعي القنوات المتعددة. بدلاً من الاعتماد على مقاييس الغرور والأشخاص المؤثرين، تركز #Pay بشكل حصري على منشئي المحتوى - وتقيس تأثيرهم على مقاييس أداء الأعمال الأساسية. وقد حصلت الشركة على التصنيف رقم 1 لدعم العملاء والخدمات المدارة، وتدعم فرق التسويق ومنشئي المحتوى من المكاتب في تورونتو، نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو، وميامي.
Tolt
tolt.io
تقدم Tolt برامج تسويق تابعة للشركات الناشئة SaaS، مما يساعدهم على بناء وتشغيل برنامج الشراكة الخاص بهم. على عكس الحلول الأخرى، يتمتع Tolt بخطة مجانية ويعمل مع كل من Stripe وPaddle مباشرة بعد إخراجه من الصندوق. كل شيء لمساعدة SaaS الخاص بك على النمو من خلال التسويق بالعمولة، بما في ذلك الدفعات التلقائية وبوابة الشركاء التابعة ذات العلامة البيضاء للشركات التابعة وصفحة الأصول ورسوم 0٪ والمزيد!
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
Humanz
humanz.com
Humanz هي عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل التسويق المؤثر متاحًا وموثوقًا وجديرًا بالثقة للمسوقين والمؤثرين. يعالج الحل نقطة الألم الرئيسية المتمثلة في قدرة المسوقين على تحديد منشئي المحتوى ذوي الصلة والموثقين على نطاق واسع؛ وبعد ذلك إدارة عملية الحملة بأكملها بدءًا من اختيار المؤثرين والموافقة على المحتوى والدفع وتحليلات عائد الاستثمار على منصة واحدة. لقد اختار العملاء العالميون الرائدون متعددو الجنسيات استخدام Humanz، بما في ذلك McDonalds وKimberly-Clark وZara وL’Oréal وNestlé وUnilever وGroup M وOmnicom وUniversal McCann. تركز Humanz بشكل أساسي على تحقيق الدخل من التسويق الشفهي من خلال تمكين منشئي المحتوى القيم من جميع الأحجام وتحويلهم إلى مندوبي مبيعات علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسمح لهم بزيادة أرباحهم إلى الحد الأقصى بناءً على الأداء، وفقًا لقياس بكسل المبيعات لدينا. حقق عملاؤنا مبيعات تزيد عن 55 مليون دولار حتى الآن من المبدعين بمعدل تحويل 8.6%. توسعت شركة Humanz بسرعة عبر المناطق لتلبية طلب العملاء، مع عمليات في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وجنوب إفريقيا وتركيا ونيجيريا والبرازيل والهند.
Fohr
fohr.co
في Fohr، نعتقد أن تسويق السفراء هو تسويق مؤثر في أفضل حالاته. إنه نوع الإعلان الذي تتذكره، وفي الوقت نفسه، نوع الإعلان الذي تنساه كان إعلانًا على الإطلاق. إنها مبنية على حب العلامة التجارية، وسرد القصص، والصدق. كانت Fohr أول منصة للتسويق المؤثر في العالم، حيث تربط أفضل العلامات التجارية بالمبدعين المناسبين منذ عام 2013. ما تقدمه Fohr: الاكتشاف يمكنك العثور على شركائك المؤثرين التاليين. تساعدك منصتنا للخدمة الذاتية على تشغيل حملات المؤثرين بسلاسة، بدءًا من تحديد المؤثرين وحتى إعداد التقارير. منصة إدارة السفير (AMP) مجتمعك المؤثر يأتي إليك. برامج مصممة خصيصًا لتوظيف أفضل عملائك كسفراء للعلامة التجارية. الخدمات المُدارة: نجد شركاء مؤثرين وندير حملات لك. إدارة برنامج حملة السفير الإستراتيجية الشاملة والمثرية بالتكنولوجيا الخاصة بنا. التكنولوجيا المخصصة شاركنا في تأليف شيء جديد تمامًا. برنامج واستراتيجية ومنصة مؤثرة مخصصة بالكامل بناءً على احتياجات عملك. مع أكثر من 180 ألف مؤثر مشترك على المنصة، و80 مليون دولار أمريكي من بيانات دفع المؤثرين، وأكثر من 5000 حملة مؤثرة تحت أحزمتنا، فإننا نتعلم ونتطور باستمرار مع الصناعة. Fohr عبارة عن مجموعة من الأشخاص المتميزين تمامًا الذين يبنون طرقًا أفضل للعمل مع الأشخاص المؤثرين.
Perpetua
perpetua.io
تساعد منصة وسائط البيع بالتجزئة المتكاملة من Perpetua العلامات التجارية على الارتقاء بأداء الإعلانات إلى مستوى جديد. نقدم لك الأدوات والأتمتة والتحكم الذي تحتاجه للوصول إلى إمكاناتك الإعلانية الكاملة عبر Amazon وWalmart وInstacart والمزيد.
Taggbox
taggbox.com
Taggbox هو أفضل نظام أساسي ينشئه المستخدمون ويساعد المسوقين على زيادة تفاعل المستخدمين وبناء الثقة وتنمية التحويلات من خلال حلول لاكتشاف المحتوى المنظم وعرضه من إنشاء المستخدمين عبر جميع نقاط الاتصال التسويقية. إنه يمكّن استراتيجيات التسويق من خلال الدفاع عن العلامة التجارية والتفاعلات الاجتماعية بين المستخدمين والعلامة التجارية.
Affable.ai
affable.ai
منصة إدارة المؤثرين الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قم بتنشيط المزيد من المؤثرين في أقصر وقت أكثر من 6 مليون مؤثر | 4 قنوات اجتماعية | منصة واحدة سهلة الاستخدام ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، موثوقة من قبل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية رائدة وأكثر من 4300 جهة تسويق تعتمد على البيانات، يستخدمها لاعبون عالميون مثل Huawei وChanel وEstee Lauder وAirAsia وSwarovski وOgilvy وOmnicom وGroupM والمزيد! تعمل منصة الخدمة الذاتية الخاصة بـ affable.ai على تبسيط تخطيط حملات المؤثرين وتنفيذها، بدءًا من العثور على معظم المؤثرين ذوي الصلة وحتى قياس تأثيرهم. يمكن لفرق التسويق تحسين حملاتها بسلاسة لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار باستخدام الرؤى الديموغرافية العميقة لـ affable.ai. يتتبع affable.ai ما يزيد عن 6 ملايين من الأشخاص المؤثرين على مستوى العالم عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي - Instagram وYoutube وTikTok وTwitter. إليك كيف يمكنك الاستفادة من استخدام affable.ai: 1. ابحث عن المؤثرين الحقيقيين وذوي الصلة باستخدام المؤثرين واكتشاف المحتوى الخاصين بـ affable.ai 2. تواصل مع المؤثرين باستخدام حل إدارة علاقات المؤثرين المدمج في affable.ai 3. تتبع كل المحتوى - بما في ذلك المنشورات والقصص على لوحة تحكم الحملة الخاصة بك 4. إنشاء وتصدير تقارير حول المقاييس الاجتماعية بما في ذلك الوصول والمشاركة والانطباع وقيمة الوسائط 5. تتبع اتجاهات المؤثرين المستمرة على أساس أسبوعي 6. قارن أداء المؤثرين الخاص بك مع المنافسين
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
تواصل مع المؤثرين المناسبين وعزز مبيعاتك. يساعدك InfluencerMarketing.ai على اكتشاف المؤثرين وإدارتهم، وقياس نجاح الحملة، وتقديم النتائج للعملاء عبر واجهة تحمل علامة تجارية.
Skeepers
octoly.com
Skeepers هي الشركة الأوروبية الرائدة في مجال حلول إشراك المتسوقين. إنها توفر مجموعة متكاملة تمامًا من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في متجر واحد للعلامات التجارية للتواصل مع المستهلكين، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، والاحتفاظ بالعملاء. تعمل Skeepers على ربط العلامات التجارية والمستهلكين من خلال تجارب أصيلة من خلال مجموعة المتاجر الشاملة والمتكاملة بالكامل من حلول المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. مع Skeepers، تعمل العلامات التجارية على تعزيز علاقات العملاء بشكل أصلي، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، وتحسين الاحتفاظ بالمستهلكين. تسهل حلولها إنشاء المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وجمعه وإدارته وتنشيطه بشكل فعال وعلى نطاق واسع. يمكّن Skeepers العلامات التجارية من التواصل مع مجتمع المبدعين لدينا للحصول على محتوى فيديو UGC عالي الجودة ومصمم خصيصًا. يمكّن الذكاء الاصطناعي المتقدم العلامات التجارية من استخدام محتوى الفيديو الأمثل لجعل المنتجات تلقى صدى لدى الجماهير المستهدفة وتبث مقاطع الفيديو عبر قنوات التوزيع الأكثر فعالية.
Roundabout
roundabout.pro
البحث عن المبدعين وتفعيلهم! قم بتمكين تخطيط حملتك وتنفيذها وتتبعها عبر أكثر من 100 مجال متخصص من خلال منصة التسويق المؤثرة ذات الذكاء الاصطناعي في Roundabout
Influence.co
influence.co
على مدى السنوات الأربع الماضية، قمنا ببناء أكبر مجتمع من البشر الحقيقيين في الاقتصاد المؤثر. نحن نعمل مع أكثر من 170 ألف شخص مؤثر، وأكثر من 35 ألف علامة تجارية، وأكثر من 10 آلاف وكالة. تتيح لك منصتنا على الفور اكتشاف الأشخاص المؤثرين والتفاعل معهم والتواصل معهم عبر حل واحد شامل. لا مزيد من جداول البيانات اليدوية. لا مزيد من الخدمات المدارة. لا مزيد من قضاء ساعات لا تحصى على Instagram للتواصل مع أفضل المواهب.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize هي الشركة الرائدة في مجال أتمتة الشراكة. تعد منصة Partnerize هي الوحيدة من نوعها التي تقدم مجموعة متكاملة وشاملة من إمكانيات الاكتشاف والتوظيف والتحسين والدفع وسلامة العلامة التجارية ومنع الاحتيال للمسوقين الذين يبحثون عن شفافية عالية ودعم قابل للتطوير لتخفيف الضغط على اقتصاديات وحدتهم باعتبارهم نتيجة الاعتماد الزائد على قنوات البيع والتسويق الأولية. بدعم من خدمة لا مثيل لها بما في ذلك برنامج الدعم الداخلي الوحيد لهذه الفئة، مع Partnerize، أنت تتحكم في دورة حياة تسويق الشراكة بالكامل - كل ذلك على نظام أساسي واحد. لقد فازت Partnerize بأكثر من عشرين جائزة بما في ذلك جائزة أفضل تقنية من جوائز تسويق الأداء الدولي. تعتمد الشركات الرائدة في العالم، بما في ذلك 63 من كبار تجار التجزئة، و12 شركة طيران دولية، و9 من أكبر شركات الاتصالات وأكثر من 1600 علامة تجارية عالمية أخرى، على Partnerize لقيادة وإدارة أكثر من 6 مليارات دولار من مبيعات الشركاء و700 مليون دولار من مدفوعات الشركاء كل عام. يقع المقر الرئيسي لشركة Partnerize في مدينة نيويورك، ولها مكاتب في أستراليا والمملكة المتحدة واليابان وسان فرانسيسكو وفيلادلفيا وويلكس بار. لمزيد من المعلومات حول كيفية مساعدة Partnerize في تحويل شراكاتك إلى مركز ربح، يرجى زيارة https://partnerize.com/en.
Reditus
getreditus.com
Reditus هي أداة لإدارة الشركات التابعة لشركات B2B SaaS. فهو يساعد الشركات على توظيف شركات تابعة جديدة عبر أسواقها، مما يساعدها على النمو خارج شبكتها الخاصة. USP الخاص بهم هو واجهة المستخدم النظيفة، ودعم الدردشة المباشرة، وطريقتهم في تلقي تعليقات العملاء. تم بناء الشركة من قبل رئيس سابق لنجاح العملاء وهو أمر واضح في كيفية قيامهم بأعمالهم؛ إنهم يريدون بالتأكيد أن يحصل الناس على قيمة من منتجاتهم وسيساعدونك على تحقيق ذلك. إنهم يقدمون خطة مجانية، وعندما تشتري حزمة مميزة، ستحصل على عائد استثمار سريعًا جدًا بناءً على كيفية تحديد أسعارهم. طريقة رائعة لشركات SaaS لبدء برنامج الشركاء التابعين لها دون تكاليف أولية عالية. يقع مقر الشركة في أوترخت، هولندا (يتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات) وتم تأسيسها في عام 2020.
Wobb
wobb.ai
Wobb عبارة عن منصة لأتمتة التسويق المؤثر تعتمد على Gurugram. إنه يبسط توظيف المؤثرين، ويحسن إمكانية القياس باستخدام تقنية البكسل، ويوفر منصة مركزية لمديري التسويق والمؤثرين للتعاون في الحملات.
GrowthHero
growthhero.io
إن GrowthHero هو برنامج تسويق قوي للشركاء التابعين والمؤثرين والإحالة، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخصيص - التكامل عبر Stripe وAPI وZapier وShopify App وBigCommerce App - مناسبة لأي نوع عمل - اتصالات API/ Zapier الرائدة في السوق، وتخصيصها وأتمتتها بشكل أكبر - قيمة ممتازة. لا تدفع مبالغ زائدة مقابل 3 منصات برمجية منفصلة للشركاء # برامج التسويق التابعة - قم بتجنيد الشركات التابعة. اسمح للشركات التابعة بالعثور عليك من خلال قوائم Marketplace، وابحث عن الشركات التابعة باستخدام Affiliate Hunt، ثم اسمح للشركات التابعة لك بتجنيد المزيد من الشركات التابعة لك من خلال الامتيازات والرهون البحرية. - مكافأة بالعمولة أو مكافآت ثابتة أو يدوية - تتبع عمليات الاشتراك والمبيعات والاشتراكات - شارك أصول التسويق مع الشركات التابعة، مما يضمن أن محتواها دائمًا على العلامة التجارية. - تشغيل الحملات - تقديم مكافآت أو مكافآت إضافية أخرى لتحقيق الأهداف # منصة التسويق المؤثر - ابحث واتصل بالمؤثرين على Instagram وTik Tok وYouTube في برامجك - أنشئ حملات، حيث يقدم المؤثرون المحتوى للحصول على موافقتك - ادفع للمؤثرين برسوم ثابتة مقابل المحتوى أو احصل على عمولة على المبيعات # أدوات تسويق إحالة العملاء - اجعل العملاء يحيلون صديقًا إلى أصدقائهم. اجذبهم بعرض على نموذج ما بعد الشراء وأداة الإحالة - قم بتحويل عملائك إلى مبشرين، من خلال رسائل بريد إلكتروني مخصصة - منفصل عن المؤثرين والشركات التابعة - كافئ العملاء برصيد المتجر أو العمولة أو المكافآت الثابتة الأخرى - أنت تقرر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا في جميع الخطط!
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الشاملة الشركات على: (1) توظيف المجتمع وإشراكه ومكافأته (2) تضخيم الوعي بالعلامة التجارية (3) الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدم (4) زيادة الإيرادات الشفهية
Squaredance
squaredance.io
Squaredance هو سوق شراكة يساعد العلامات التجارية لـ DTC على جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات في كل قناة. نحن نقدم حلاً شاملاً وشاملاً لتلبية احتياجات المسوق الرقمي. قم بتوصيل متجرك الرقمي، وأطلق حملات غير محدودة، وتواصل مع خبراء الوسائط، وقم بإسناد الأداء وتتبعه، وتحسينه، مع الدفع مقابل المبيعات فقط.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd هو العرض الأول والأفضل الذي يساعد العلامات التجارية على تحقيق الدخل بشكل أفضل من منشئي المحتوى من خلال Influencer Storefronts، وفقًا لشروط العلامة التجارية. تقدم LoudCrowd أفضل العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (Gymshark وboohoo وما إلى ذلك) وهو حل تجاري منشئ المحتوى للتنافس فعليًا مع لاعبين متفجرين من جهات خارجية مثل TikTok Shop وAmazon Influencer Storefronts والمزيد. لا يستعيد عملاء LoudCrowd الإيرادات الحيوية من اللاعبين الخارجيين فحسب، بل يشهدون أيضًا زيادة كبيرة في معدلات التحويل التابعة لمنشئي المحتوى (CVR) ومتوسط قيم الطلب (AOV)، وتكاليف اكتساب العملاء (CPA) أرخص بكثير. تعمل واجهات المتاجر المؤثرة في LoudCrowd من خلال السماح للعلامة التجارية بمنح أي منشئ صفحة مخصصة تحمل علامة بيضاء. يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء حزم المنتجات بنفسك، ودمج المحتوى من Instagram وTikTok، وكسب عمولات على المبيعات التي يحققونها. يتم إنشاء الصفحات المقصودة المخصصة تلقائيًا، دون أي موارد تطوير خاصة بالعلامة التجارية. تمثل واجهات متاجر المؤثرين في LoudCrowd مستقبلاً للتسويق التابع لمنشئي المحتوى الذي يعمل لصالح العلامة التجارية.
Heepsy
heepsy.com
Heepsy عبارة عن منصة تسويق مؤثرة مصممة للعلامات التجارية والوكالات. يمكنك الوصول إلى ملايين الأشخاص المؤثرين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الأدوات التي تحتاجها للعثور على الشخص المناسب لحملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. ابحث عن المؤثرين على Instagram وYouTube وTikTok. قم بتصفية بحثك حسب الموقع والفئة وعدد المتابعين ومعدل المشاركة والمزيد. يوفر Heepsy أيضًا تقارير تحليلية مفصلة حول كل مؤثر. قم بتحليل مشاركتهم ونمو المتابعين والتركيبة السكانية للجمهور والأصالة. تجنب المؤثرين الذين لديهم جماهير مشبوهة للغاية ونمو غير عضوي. تحقق من متوسط الإعجابات والتعليقات لكل مشاركة لمعرفة مدى أداء المحتوى الذي تم إنشاؤه لعلامتك التجارية. تنظيم المؤثرين المفضلين لديك في القوائم. هل ترغب في الحصول على معلومات الاتصال حتى تتمكن من البدء في التواصل مع المؤثرين؟ قم بتنزيل قوائمك للحصول على معلومات الاتصال، بالإضافة إلى جميع إحصائيات المؤثرين الآخرين، في مكان واحد محفوظ أينما كنت في حاجة إليها. ولكنه لا يوفر فقط خيارًا للعلامات التجارية للعثور على المؤثرين، بل يقدم أيضًا خيار السوق حيث يمكن للمؤثرين العثور على الحملات التي تنشرها العلامات التجارية. هنا، يتمتع منشئو المحتوى بالمرونة في تحديد الحملات التي تتوافق مع اهتماماتهم، مع ميزات تسمح لهم بالتصفية بناءً على موقع الحملة، وشبكة الترويج، والفئة التي يتم الترويج لها، والمزيد. يضمن هذا الإعداد أن يتمكن المؤثرون من اكتشاف الحملات التي تتوافق بسهولة مع تفضيلات جمهورهم وأسلوب إنشاء المحتوى الخاص بهم. هل أنت مستعد لتجربتها؟ تقدم Heepsy إصدارًا تجريبيًا مجانيًا وخططًا شهرية، حتى تتمكن من تجربة النظام الأساسي قبل الالتزام بأي التزام طويل الأمد. قم بزيارتنا اليوم للتسجيل مجانًا وجربه.
Favikon
favikon.com
قم بتحويل إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك باستخدام Favikon: منصة تسويق المبدعين المدعومة بالذكاء الاصطناعي. - أطلق العنان لإمكانات وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة لاكتشاف المبدعين المثاليين. تمكّنك مرشحاتنا من استهداف مجالات محددة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك أو احتياجات عملائك. - استفد من الملفات الشخصية لمنشئي المحتوى المعززة بالذكاء الاصطناعي لإجراء تحليل دقيق وتحقيق أقصى قدر من التأثير على حملتك، وتحسين عائد الاستثمار. - ابق في المقدمة من خلال المراقبة الآلية للصناعة من خلال تتبع منشئي المحتوى (AI)، وكن أول من يكتشف الاتجاهات والمبدعين الناشئين. لا مزيد من قضاء ساعات في البحث عن التحديثات في الشبكات، فالآن، أصبحت جميع المنشورات متاحة بسهولة في تتبعك.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم لزيادة معدل التحويل وزيادة المبيعات وبناء مواقع التواصل الاجتماعي. الثقة والمشاركة وتجارب التسوق السلسة.