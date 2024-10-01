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منصات التسويق المؤثرة - التطبيقات الأكثر شعبية - إيطاليا
في المشهد الرقمي اليوم، تقدم منصات التسويق المؤثرة حلولاً شاملة للمؤسسات التي تسعى إلى تسخير قوة المؤثرين الاجتماعيين. تعمل هذه المنصات على تبسيط عملية تحديد المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم فعالية الحملة. ومن خلال الاستفادة من الشراكات مع المشاهير ومنشئي المحتوى وأصحاب النفوذ الصغار وسفراء العلامات التجارية، يمكن للعلامات التجارية استكشاف طرق جديدة لاكتساب العملاء وترويج المنتجات. يتم استخدامها بشكل أساسي من قبل فرق التسويق والإعلان في قطاعات السلع الاستهلاكية مثل البيع بالتجزئة والأزياء والجمال، فضلاً عن التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية المباشرة للمستهلك (DTC)، حيث تسهل منصات التسويق المؤثرة التواصل والتعاون المستهدفين. إنها بمثابة جسر بين العلامات التجارية والمؤثرين، مما يتيح التواصل السلس وإدارة المحتوى. هناك طريقتان رئيسيتان للعثور على المؤثرين من خلال هذه المنصات. يقدم بعضها قواعد بيانات واسعة النطاق تحتوي على ملفات تعريف للأشخاص المؤثرين الذين تم التحقق منهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الجمهور. يوفر البعض الآخر إمكانية الوصول إلى شبكات حصرية من المؤثرين الذين اختاروا التعاون مع العلامات التجارية. بغض النظر عن الطريقة المختارة، تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من تحسين معايير البحث الخاصة بها والتواصل مع المؤثرين الذين يتوافقون مع قيم علاماتهم التجارية والتركيبة السكانية المستهدفة. من خلال أدوات التعاون المتكاملة وميزات إدارة المحتوى، يمكن للمسوقين الاتصال بكفاءة مع المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم أداء الحملة. يضمن هذا النهج الشامل تنفيذ مبادرات التسويق المؤثرة بسلاسة وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
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Impact
impact.com
تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات -...
Later
later.com
لاحقًا عبارة عن منصة للتسويق والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أصحاب الأعمال والمبدعين والوكالات وفرق التواصل الاجتماعي على تنمية علاماتهم التجارية وأعمالهم عبر الإنترنت. يساعدك تطبيق Later على توفير الوقت وتنمية أعمالك من خلال تسهيل إدارة استراتيجية الوسائط الاجتماعية بالكامل، كل ذلك في م...
PartnerStack
partnerstack.com
يعد PartnerStack حلاً متكاملاً للشراكات. يدعم النظام الأساسي نشاط التسويق والإحالة والموزعين للشركاء، ويحل مشكلات إدارة تطبيقات الشركاء والمشاركة والإسناد والتعليم والدفعات والامتثال واحتياجات قناة الشريك الإضافية. الشركات التي تستخدم PartnerStack لديها برامجها المدرجة في سوق PartnerStack، مما يعرض...
Julius
juliusworks.com
Julius عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تقدم حلولاً كاملة قابلة للتطوير تعتمد على البيانات. تخدم التكنولوجيا الخاصة بها الاحتياجات الفريدة لعملاء المؤسسات في تحديد وتنشيط وقياس دقيق والحصول على أفضل قيمة لحملاتهم. وقد اجتذبت الشركة عملاء عالميين بما في ذلك Allergan وNARS وMediacom وClub Med. مع وجود بصمة ف...
Influence.co
influence.co
على مدى السنوات الأربع الماضية، قمنا ببناء أكبر مجتمع من البشر الحقيقيين في الاقتصاد المؤثر. نحن نعمل مع أكثر من 170 ألف شخص مؤثر، وأكثر من 35 ألف علامة تجارية، وأكثر من 10 آلاف وكالة. تتيح لك منصتنا على الفور اكتشاف الأشخاص المؤثرين والتفاعل معهم والتواصل معهم عبر حل واحد شامل. لا مزيد من جداول الب...
Influence4You
influence4you.com
منصة التسويق المؤثر مع أكثر من 160.000 مؤثر مشترك وإمكانية الوصول إلى 100 مليون ملف شخصي. أصحاب النفوذ الجزئي أكثر جاذبية بثلاث مرات من المشاهير. استفد من أصالتها، واكتشف بعض الملفات الشخصية الرائعة وقم بإدارة حملاتك معها بكفاءة عبر النظام الأساسي الأكثر اكتمالاً في السوق! ميزات Influence4You: - الو...
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo هي بوابة بيانات للوصول إلى بيانات المنشئ مباشرة من الأنظمة الأساسية المصدر. تقوم Phyllo ببناء البنية التحتية الأساسية التي تتصل بكل منصة من منصات المبدعين، وتحافظ على تغذية البيانات المباشرة للأنظمة التي تستخدمها هذه المنصات لإدارة بيانات المبدعين وتوفر مجموعة بيانات موحدة حتى تتمكن الشركات م...
LTK
shopltk.com
تسوق أحدث صيحات الموضة والمنزل والجمال واللياقة البدنية من مؤثري LTK الذين تثق بهم. أفكار لملابس العمل، وفساتين ضيوف الزفاف، ومظهر السفر، وغير ذلك الكثير.
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
تواصل مع المؤثرين المناسبين وعزز مبيعاتك. يساعدك InfluencerMarketing.ai على اكتشاف المؤثرين وإدارتهم، وقياس نجاح الحملة، وتقديم النتائج للعملاء عبر واجهة تحمل علامة تجارية.
Meltwater
meltwater.com
تقدم شركة Meltwater، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الإعلامي، لمحترفي العلاقات العامة والاتصالات والتسويق ميزة المعلومات التي يحتاجون إليها للبقاء في المقدمة وحلًا واحدًا متكاملاً ليكونوا فعالين. باعتبارها الحل الشامل الوحيد للعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، تستخدم أكثر من 30.000 شركة وسائل ا...
Affable.ai
affable.ai
منصة إدارة المؤثرين الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قم بتنشيط المزيد من المؤثرين في أقصر وقت أكثر من 6 مليون مؤثر | 4 قنوات اجتماعية | منصة واحدة سهلة الاستخدام ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، موثوقة من قبل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية رائدة وأكثر من 4300 جهة تسويق تعتمد على البيانات، يستخدمها لاعب...
Keyhole
keyhole.co
يساعد Keyhole المسوقين على قياس التأثير الذي يحدثونه على وسائل التواصل الاجتماعي وتحسينه والإبلاغ عنه. تساعد منتجات Keyhole للاستماع الاجتماعي وتتبع المؤثرين وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي المسوقين على تحسين إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وإثبات تأثيرهم على الزملاء والعملاء. تسمح ...
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. ت...
Skeepers
octoly.com
Skeepers هي الشركة الأوروبية الرائدة في مجال حلول إشراك المتسوقين. إنها توفر مجموعة متكاملة تمامًا من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في متجر واحد للعلامات التجارية للتواصل مع المستهلكين، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، والاحتفاظ بالعملاء. تعمل Skeepers على ربط العلامات التجاري...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على ...
GrowthHero
growthhero.io
إن GrowthHero هو برنامج تسويق قوي للشركاء التابعين والمؤثرين والإحالة، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخص...
GRIN
grin.co
GRIN هو أفضل برنامج تسويق مؤثر لعلامات التجارة الإلكترونية. تشتمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أكثر من 32 مليون مجموعة مؤثرة، وغرفة عمل للحملة، وإعداد التقارير والتحليلات، والدفع واستيفاء المنتجات، ومكتبة وسائط كاملة المحتوى، والمزيد.
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher هي أداة تُستخدم لتحديد المؤثرين بناءً على طبيعة المحتوى الخاص بهم (مثل الموضة والألعاب والأمهات) وإعطاء نظرة ثاقبة لجمهورهم. تساعدك الأداة أيضًا على تتبع حملات المؤثرين وإدارتها من خلال تجميع المؤثرين الذين تعمل معهم في حملة معينة.
Perpetua
perpetua.io
تساعد منصة وسائط البيع بالتجزئة المتكاملة من Perpetua العلامات التجارية على الارتقاء بأداء الإعلانات إلى مستوى جديد. نقدم لك الأدوات والأتمتة والتحكم الذي تحتاجه للوصول إلى إمكاناتك الإعلانية الكاملة عبر Amazon وWalmart وInstacart والمزيد.
Upfluence
upfluence.com
توفر Upfluence للعلامات التجارية جميع الأدوات التي تحتاجها لتبسيط حملاتها المؤثرة وزيادة المبيعات. اعثر على أفضل المؤثرين باستخدام مجموعة أدوات اكتشاف المؤثرين من Upfluence، بما في ذلك قاعدة بيانات كبيرة من المؤثرين الذين تم فحصهم، وتحديد المؤثر العضوي من خلال Live Capture، وتحديد المؤثر من خلال تكا...
Lolly
lolly.com
Lolly.com هو حل موحد للتسويق عبر المؤثرين، يعمل على تمكين العلامات التجارية من زيادة تواجد علامتها التجارية إلى أقصى حد باستخدام منشئي المحتوى على Instagram وTikTok وYouTube.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor هي شركة SaaS تقدم حلولاً معقدة للعلامات التجارية والوكالات والمنصات التي تتعامل مع المؤثرين. قامت HypeAuditor بتطوير مجموعة شاملة من الأدوات والتقارير لتحليل المؤثرين على Instagram وYouTube وTikTok وTwitch وTwitter، والتخطيط للحملات التسويقية. تساعد مجموعة الأدوات على اكتشاف ومقارنة جود...
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands هو سوق مؤثر ومحتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) حيث يمكنك ربط علامتك التجارية بسرعة مع الآلاف من منشئي المحتوى والمؤثرين على TikTok للترويج لمنتجاتك وخدماتك.
Wowzi
wowzi.co
Wowzi هي شركة تكنولوجية رائدة عالميًا تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والوكالات الإبداعية وشركات الأبحاث والمنظمات غير الحكومية من التواصل مع مجتمعنا المتنوع من المبدعين الأفارقة. تساعد منصة Wowzi العلامات التجارية على إطلاق العنان لقوة تسويق المبدعين لإعلاناتك الاجتماعية. يق...
Traackr
traackr.com
Traackr هو نظام تسجيل للتسويق المؤثر المعتمد على البيانات، حيث يوفر المعلومات والأدوات اللازمة لتشغيل برامج التسويق المؤثرة. تتيح منصتنا للمسوقين تحقيق تأثير أكبر وعائد استثمار أكبر من خلال الاستثمار في الاستراتيجيات الصحيحة والتفوق على منافسيهم وتبسيط الحملات وتوسيع نطاق البرامج العالمية. يشرفنا أن...
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima هي منصة SaaS رائدة في اكتشاف وتحليل المؤثرين مع أكبر قاعدة بيانات للمؤثرين في العالم تضم 103.5 مليون مؤثر على Instagram وTiktok وYouTube وTwitter. تتضمن ميزات BrandMaxima اكتشاف المؤثرين، وتحليلات المؤثرين، وإدارة المؤثرين والتواصل معهم، وإدارة الحملة، وإعداد تقارير الحملة.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم ل...
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الش...
Audiense
audiense.com
كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي أو نتائج المؤثرين أو استراتيجيات الوسائط أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تعرف ع...
Fohr
fohr.co
في Fohr، نعتقد أن تسويق السفراء هو تسويق مؤثر في أفضل حالاته. إنه نوع الإعلان الذي تتذكره، وفي الوقت نفسه، نوع الإعلان الذي تنساه كان إعلانًا على الإطلاق. إنها مبنية على حب العلامة التجارية، وسرد القصص، والصدق. كانت Fohr أول منصة للتسويق المؤثر في العالم، حيث تربط أفضل العلامات التجارية بالمبدعين ال...
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd هو العرض الأول والأفضل الذي يساعد العلامات التجارية على تحقيق الدخل بشكل أفضل من منشئي المحتوى من خلال Influencer Storefronts، وفقًا لشروط العلامة التجارية. تقدم LoudCrowd أفضل العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (Gymshark وboohoo وما إلى ذلك) وهو حل تجاري منشئ المحتوى للتنافس ...
TrueFanz Influencers
truefanz.com
تساعد TrueFanz منشئي المحتوى والعلامات التجارية في الحصول على أموال مقابل النشر عبر الإنترنت. في TrueFanz، يصبح أكبر الداعمين لك مشاركين نشطين من خلال منحهم وصول VIP إلى المحتوى الخاص بك. مع TrueFanz، يمكنك منح أكبر الداعمين لك إمكانية الوصول إلى المحتوى والمجتمع والحصول على نظرة ثاقبة للعملية الإبد...
OkFans
okfans.com
Okfans عبارة عن مواقع ويب اشتراك حيث يمكن لمنشئي المحتوى مثل: مستخدمي YouTube ومدربي اللياقة البدنية والعارضين ومنشئي المحتوى والشخصيات العامة ومنشئي محتوى البالغين كسب المال عن طريق بدء أعمال الاشتراك الخاصة بهم، من أجل تحقيق الدخل من مهنتهم. يمكن للمعجبين الدفع مقابل المحتوى (الصور ومقاطع الفيديو ...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize هي الشركة الرائدة في مجال أتمتة الشراكة. تعد منصة Partnerize هي الوحيدة من نوعها التي تقدم مجموعة متكاملة وشاملة من إمكانيات الاكتشاف والتوظيف والتحسين والدفع وسلامة العلامة التجارية ومنع الاحتيال للمسوقين الذين يبحثون عن شفافية عالية ودعم قابل للتطوير لتخفيف الضغط على اقتصاديات وحدتهم با...
#paid
hashtagpaid.com
#pay هو سوق منشئي المحتوى الذي يربط منشئي المحتوى الذين تم فحصهم بالعلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، مثل McDonald's وSephora وSamsung وDisney. يتعاون منشئو المحتوى والمسوقون معًا ويقيسون حملات تسويق منشئي المحتوى بالكامل في تجربة مركزية ومتكاملة. تعمل الشركة على تمكين منشئي المحتوى من القيام ب...
ViralMango
viralmango.com
ViralMango هو سوق عبر الإنترنت يمكّن العلامات التجارية من التواصل مع المؤثرين المعتمدين من Micro وNano من أجل تعاون متبادل المنفعة. توفر المنصة مساحة للمبدعين لعرض مهاراتهم وتنمية متابعتهم مع السماح للشركات بالاستفادة من قوة التسويق المؤثر للوصول إلى جمهورها المستهدف. ومن خلال تسهيل هذه الاتصالات، ت...
Lefty
lefty.io
Lefty عبارة عن منصة تسويق مؤثرة شاملة مصممة للعلامات التجارية الرائدة في مجال أسلوب الحياة. يساعد Lefty العلامات التجارية والوكالات في إدارة برامج المؤثرين عالية الأداء: اكتشاف المواهب وتأهيلها، وإدارة العلاقات، وإعداد التقارير الآلية للحملات، وقياس الأداء، والمعايير التنافسية. Lefty هو جزء من مجموع...
inBeat
inbeat.co
ابحث واعثر على المؤثرين على TikTok وInstagram في قاعدة بيانات المؤثرين التي تم التحقق من البريد العشوائي فيها. استخدم أدواتنا للبحث عن حملاتك التسويقية المؤثرة وفحصها وتتبعها.
Favikon
favikon.com
قم بتحويل إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك باستخدام Favikon: منصة تسويق المبدعين المدعومة بالذكاء الاصطناعي. - أطلق العنان لإمكانات وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة لاكتشاف المبدعين المثاليين. تمكّنك مرشحاتنا من استهداف مجالات محددة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك أو احتياجات عملائك. - استفد...
Tolt
tolt.io
تقدم Tolt برامج تسويق تابعة للشركات الناشئة SaaS، مما يساعدهم على بناء وتشغيل برنامج الشراكة الخاص بهم. على عكس الحلول الأخرى، يتمتع Tolt بخطة مجانية ويعمل مع كل من Stripe وPaddle مباشرة بعد إخراجه من الصندوق. كل شيء لمساعدة SaaS الخاص بك على النمو من خلال التسويق بالعمولة، بما في ذلك الدفعات التلقا...
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx عبارة عن منصة تسويقية للتواصل مع الأشخاص المؤثرين والعمل مع العلامات التجارية وإنشاء العقود وقياس التفاعل.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai هي عبارة عن منصة تسويق مؤثرة مصممة لتلبية احتياجات الوكالات والعلامات التجارية، وتمكينهم من إدارة اكتشاف المؤثرين وإدارة الحملات وإعداد التقارير باستخدام القرارات والمدخلات المستندة إلى البيانات
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
تقدم Tribe Dynamics تحليلات وحلول تسويقية متقدمة عبر المؤثرين للعلامات التجارية الشهيرة في مجال أسلوب الحياة. تتيح لك منصة تحليلات التسويق المؤثر لدينا الحصول على الصورة الكاملة لبرنامج الوسائط المكتسبة لعلامتك التجارية. نحن نساعدك على: - احصل على رؤية كاملة لجميع أهم محتوى المؤثرين الذي تم إنشاؤه ح...
Afluencer
afluencer.com
تعرف على المؤثرين وأصحاب النفوذ الصغار والمبدعين هنا! للمشاركات والبكرات على Instagram وTikTok وYouTube. • سنعرّفك على الشركاء الجدد الذين سينشئون لك محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) وينشرونه أيضًا على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. • يمكنك التسجيل معنا (مجانًا!) لإعداد ملف تعريف علامتك التجارية...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance هو سوق شراكة يساعد العلامات التجارية لـ DTC على جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات في كل قناة. نحن نقدم حلاً شاملاً وشاملاً لتلبية احتياجات المسوق الرقمي. قم بتوصيل متجرك الرقمي، وأطلق حملات غير محدودة، وتواصل مع خبراء الوسائط، وقم بإسناد الأداء وتتبعه، وتحسينه، مع الدفع مقابل المبيعات فقط.
Humanz
humanz.com
Humanz هي عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل التسويق المؤثر متاحًا وموثوقًا وجديرًا بالثقة للمسوقين والمؤثرين. يعالج الحل نقطة الألم الرئيسية المتمثلة في قدرة المسوقين على تحديد منشئي المحتوى ذوي الصلة والموثقين على نطاق واسع؛ وبعد ذلك إدارة عملية الحملة بأكملها بدءًا من اختيار المؤثرين وال...
StarNgage
starngage.com
في StarNgage، نؤمن بأن المحتوى المرئي الموزع اجتماعيًا هو مستقبل الإعلان. إنه يحدث الآن على Instagram ونريد مساعدة العلامات التجارية في هذه المغامرة والفوز على Instagram. تسمح هذه المنصة للعلامات التجارية بقياس جهودها التسويقية على Instagram وإشراك المؤثرين لإنشاء المحتوى.
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
يفتح Ubiquitous التسويق المؤثر لأكبر العلامات التجارية في العالم مع التركيز الشديد على TikTok. نحن حل متكامل الخدمات تم تصميمه باستخدام بنية تحتية ناضجة للبيانات تستخدم التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي لتحسين استراتيجية التسويق المؤثر بالإضافة إلى فريقنا العالمي للاستراتيجية والتنفيذ. سواء كنت تركز ...
TrueFanz Fans
truefanz.com
تساعد TrueFanz منشئي المحتوى والعلامات التجارية في الحصول على أموال مقابل النشر عبر الإنترنت. في TrueFanz، يصبح أكبر الداعمين لك مشاركين نشطين من خلال منحهم وصول VIP إلى المحتوى الخاص بك. مع TrueFanz، يمكنك منح أكبر الداعمين لك إمكانية الوصول إلى المحتوى والمجتمع والحصول على نظرة ثاقبة للعملية الإبد...
Sauce Social Commerce
addsauce.com
امنح متابعيك قوة شرائية دافعة بنقرة واحدة من خلال التسوق المرئي ومتاجر Instagram، وحوّل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون إلى دليل اجتماعي قابل للتسوق والمؤثرين إلى قناة بيع بالتجزئة قوية لعلامتك التجارية. توفر Sauce منصة تحتوي على أدوات وتضمينات سهلة الاستخدام تحول وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك إلى...
SARAL
getsaral.com
SARAL هي منصة التسويق المؤثر البسيطة والفعالة المصممة لعلامات التجارة الإلكترونية. ابحث عن المؤثرين غير المستغلين، وقم بأتمتة عملية التواصل، وإدارة العلاقات، وتتبع الأداء، وإرسال المدفوعات - كل ذلك تحت سقف واحد! احصل على النسخة التجريبية المجانية واختبرها بنفسك!
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تسمح للمعلنين بالبحث عن المؤثرين والعثور عليهم والتواصل معهم وإدارة حملات المؤثرين على منصتها. لدى Linkpizza أكثر من 3500 من المؤثرين المتصلين بشبكتها وتركز بشكل أساسي على السوق الهولندية
Boksi.com
boksi.com
حملات التسويق المؤثرة. صور ومقاطع فيديو مخصصة للعلامة التجارية مع حقوق الاستخدام الكاملة. أكثر من 10000 من المبدعين المذهلين. كل ذلك على منصة واحدة سهلة الاستخدام.
Modash
modash.io
الأداة المؤثرة الوحيدة للشركات التي تعطي الأولوية للنمو. محرك بحث عالمي مؤثر يحتوي على بيانات الجمهور المستهدف ومراقبة الأعمال التجارية المتنامية بين الشركات والمستهلكين.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com هو سوق مباشر لتوصيلك على الفور؛ المؤثرون والمبدعون على Instagram وTikTok وYoutube مع ملايين العلامات التجارية العالمية مقابل شراكات مدفوعة الأجر. تعاون مع العلامات التجارية في مجال تخصصك لعرض إبداعك واكتساب الظهور وبناء علامتك التجارية الشخصية وكسب المال عن طريق إنشاء محتوى جذاب وأصل...
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer هو برنامج تسويق مؤثر شامل لاكتشاف المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشغيل الحملات التسويقية، وإدارة علاقات المؤثرين، وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. ويغطي أكثر من 20 مليون من موارد المؤثرين العالميين عبر YouTube وTikTok وInstagram. الميزات: البحث الدقيق عن المؤثرين، قاعدة بيانات...
Node App
node-app.com
Node عبارة عن منصة خاصة تسمح للشركات بأخذ عينات من منتجاتها والترويج لها بواسطة مئات من المؤثرين الذين تم فحصهم. تستخدم أكثر من 1000 علامة تجارية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية Node لنشر المنتجات والخدمات التي تتوافق مع منشئي المحتوى في مجال تخصصهم. بالإضافة إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، تحصل ...
Lumanu
lumanu.com
قم بأتمتة المدفوعات لموهبتك الإبداعية باستخدام Lumanu، منصة الدفع المصممة لاقتصاد المبدعين. يوفر Lumanu لفرق التسويق والتمويل 100 ساعة كل شهر من خلال تبسيط عملية الدفع بأكملها: - ادفع للمواهب الإبداعية في أي مكان في العالم مع الدفعات في نفس اليوم. يتكامل مع جميع منصات AP والمحاسبة الرئيسية، بما في ذ...
Qoruz
qoruz.com
Qoruz هي شبكة منشئي المحتوى التي تساعد العلامات التجارية في العثور على المبدعين والتواصل معهم والتعاون معهم. توفر منصة Qoruz للعلامات التجارية القدرة على: 🔍 اكتشاف المؤثر المناسب للوظيفة (من 7.5 مليون منشئ!) 💬 الدردشة والمشاركة مباشرة (بدون وسطاء!) 💰 إطلاق حملاتك والدفع بشفافية (تكاليف شفافة، بدو...