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منصات التسويق المؤثرة - التطبيقات الأكثر شعبية - بنين

في المشهد الرقمي اليوم، تقدم منصات التسويق المؤثرة حلولاً شاملة للمؤسسات التي تسعى إلى تسخير قوة المؤثرين الاجتماعيين. تعمل هذه المنصات على تبسيط عملية تحديد المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم فعالية الحملة. ومن خلال الاستفادة من الشراكات مع المشاهير ومنشئي المحتوى وأصحاب النفوذ الصغار وسفراء العلامات التجارية، يمكن للعلامات التجارية استكشاف طرق جديدة لاكتساب العملاء وترويج المنتجات. يتم استخدامها بشكل أساسي من قبل فرق التسويق والإعلان في قطاعات السلع الاستهلاكية مثل البيع بالتجزئة والأزياء والجمال، فضلاً عن التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية المباشرة للمستهلك (DTC)، حيث تسهل منصات التسويق المؤثرة التواصل والتعاون المستهدفين. إنها بمثابة جسر بين العلامات التجارية والمؤثرين، مما يتيح التواصل السلس وإدارة المحتوى. هناك طريقتان رئيسيتان للعثور على المؤثرين من خلال هذه المنصات. يقدم بعضها قواعد بيانات واسعة النطاق تحتوي على ملفات تعريف للأشخاص المؤثرين الذين تم التحقق منهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الجمهور. يوفر البعض الآخر إمكانية الوصول إلى شبكات حصرية من المؤثرين الذين اختاروا التعاون مع العلامات التجارية. بغض النظر عن الطريقة المختارة، تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من تحسين معايير البحث الخاصة بها والتواصل مع المؤثرين الذين يتوافقون مع قيم علاماتهم التجارية والتركيبة السكانية المستهدفة. من خلال أدوات التعاون المتكاملة وميزات إدارة المحتوى، يمكن للمسوقين الاتصال بكفاءة مع المؤثرين والإشراف على إنشاء المحتوى وتقييم أداء الحملة. يضمن هذا النهج الشامل تنفيذ مبادرات التسويق المؤثرة بسلاسة وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

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Later

Later

later.com

منصة التسويق المرئي الرائدة التي تتيح لك التخطيط والجدولة والنشر وقياس نتائج منشوراتك على Instagram ووسائل التواصل الاجتماعي.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.

LTK

LTK

shopltk.com

تسوق أحدث صيحات الموضة والمنزل والجمال واللياقة البدنية من مؤثري LTK الذين تثق بهم. أفكار لملابس العمل، وفساتين ضيوف الزفاف، ومظهر السفر، وغير ذلك الكثير.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع، والموزع، والتسويق، والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

منصة التسويق المؤثرة يتيح Affable للعلامات التجارية العالمية والوكالات والعلامات التجارية للتجارة الإلكترونية D2C العثور على المؤثرين وإدارة الحملات وقياس عائد الاستثمار بسهولة! المؤثرون الذين تم التحقق منهم. أكثر من 100 عميل.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole هي شركة متخصصة في تحليلات Hashtag وتحليلات الوسائط الاجتماعية، وتوفر بيانات في الوقت الفعلي مع تتبع علامات التصنيف لـ Twitter وInstagram وFacebook.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

يتم بناء العلامات التجارية المزدهرة مع السفراء. برنامج إدارة سفير العلامة التجارية الكل في واحد والذي يتكامل مع Shopify وAmazon وWooCommerce.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...

Influencer Marketing AI

Influencer Marketing AI

influencermarketing.ai

تواصل مع المؤثرين المناسبين وعزز مبيعاتك. يساعدك InfluencerMarketing.ai على اكتشاف المؤثرين وإدارتهم، وقياس نجاح الحملة، وتقديم النتائج للعملاء عبر واجهة ذات علامة تجارية.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero هو برنامج التسويق بالعمولة والمؤثرين والإحالة القوي، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخصيص - ال...

GRIN

GRIN

grin.co

GRIN هو أفضل برنامج تسويق مؤثر لعلامات التجارة الإلكترونية. تشتمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أكثر من 32 مليون مجموعة مؤثرة، وغرفة عمل للحملة، وإعداد التقارير والتحليلات، والدفع وتحقيق المنتجات، ومكتبة وسائط كاملة المحتوى، والمزيد.

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

البنية التحتية للنمو للتجارة الإلكترونية. انضم إلى آلاف الشركات التي تستخدم برنامج Perpetua لتنفيذ وسائط البيع بالتجزئة والاستخبارات لتوسيع نطاق النمو بشكل مربح في Amazon وWalmart وInstacart والأسواق الأخرى.

BrandMaxima

BrandMaxima

brandmaxima.com

BrandMaxima هي منصة SaaS رائدة في اكتشاف وتحليل المؤثرين مع أكبر قاعدة بيانات للمؤثرين في العالم تضم 103.5 مليون مؤثر على Instagram وTiktok وYouTube وTwitter. تتضمن ميزات BrandMaxima اكتشاف المؤثرين، وتحليلات المؤثرين، وإدارة المؤثرين والتواصل معهم، وإدارة الحملة وإعداد تقارير الحملة.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

زيادة المبيعات من خلال تسويق المبدعين. التسويق عبر المؤثرين، والبرامج التابعة، وإدارة المبدعين، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وسفراء العلامات التجارية: قم ببناء شراكات قيمة لتنمية أعمالك.

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

حل الكل في واحد لتمكين التسويق المؤثر الخاص بك. إدارة دورة الحياة الكاملة لحملاتك التسويقية المؤثرة.

Traackr

Traackr

traackr.com

Traackr هو نظام تسجيل للتسويق المؤثر المعتمد على البيانات والذي يستخدمه المسوقون للاستثمار في الاستراتيجيات الصحيحة وتبسيط الحملات وتوسيع نطاق البرامج.

Julius

Julius

juliusworks.com

Julius عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تقدم حلولاً كاملة قابلة للتطوير تعتمد على البيانات. تخدم التكنولوجيا الخاصة بها الاحتياجات الفريدة لعملاء المؤسسات في تحديد وتفعيل وقياس دقيق والحصول على أفضل قيمة لحملاتهم. وقد اجتذبت الشركة عملاء عالميين بما في ذلك Allergan وNARS وMediacom وClub Med. مع وجود بصمة ف...

Audiense

Audiense

audiense.com

كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل، أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي، أو نتائج المؤثرين، أو استراتيجيات الوسائط، أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تع...

joinbrands

joinbrands

joinbrands.com

JoinBrands هو سوق مؤثر ومحتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) حيث يمكنك ربط علامتك التجارية بسرعة مع الآلاف من منشئي المحتوى والمؤثرين على TikTok للترويج لمنتجاتك وخدماتك.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم ل...

Fohr

Fohr

fohr.co

Fohr هي واحدة من أفضل شركات التسويق المؤثر التي تربط المؤثرين المناسبين وسفراء العلامات التجارية بأفضل العلامات التجارية. قم بزيارة موقعنا على الانترنت اليوم.

Wowzi

Wowzi

wowzi.co

Wowzi هي شركة تكنولوجية رائدة عالميًا تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والوكالات الإبداعية وشركات الأبحاث والمنظمات غير الحكومية من التواصل مع مجتمعنا المتنوع من المبدعين الأفارقة. تساعد منصة Wowzi العلامات التجارية على إطلاق العنان لقوة تسويق المبدعين لإعلاناتك الاجتماعية. يق...

Lolly

Lolly

lolly.com

Lolly.com هو حل موحد للتسويق عبر المؤثرين، يعمل على تمكين العلامات التجارية من زيادة تواجد علامتها التجارية إلى أقصى حد باستخدام منشئي المحتوى على Instagram وTikTok وYouTube.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

التسويق هو التجريب. والتجربة الرائعة التالية لاستراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك هي الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون – UGC – لتنمية جمهورك، وتعزيز تفاعل الجمهور، وزيادة الإيرادات. يحدث هذا مع LoudCrowd. تعمل LoudCrowd مع العلامات التجارية الأسرع نموًا في العالم لدعم استراتيجيات نمو المحتو...

Roster

Roster

getroster.com

كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الش...

Influencer Searcher

Influencer Searcher

influencersearcher.com

Influencer Searcher هي أداة تُستخدم لتحديد المؤثرين بناءً على طبيعة المحتوى الخاص بهم (مثل الموضة والألعاب والأمهات) وإعطاء نظرة ثاقبة لجمهورهم. تساعدك الأداة أيضًا على تتبع حملات المؤثرين وإدارتها من خلال تجميع المؤثرين الذين تعمل معهم في حملة معينة.

Influence.co

Influence.co

influence.co

كل ما تحتاجه لجعله منشئ المحتوى. انضم إلى أول شبكة احترافية مصممة للأشخاص المؤثرين والمبدعين. قم بإنشاء ملف التعريف الخاص بك اليوم لكسب المال، والتعلم من بعضكما البعض، والتعرف على أشخاص من خلال المجتمعات.

Tolt

Tolt

tolt.io

حل ميسور التكلفة لإطلاق برنامج الشراكة الخاص بك. يساعد Tolt الشركات الناشئة SaaS في بناء وتشغيل برنامج الشراكة الخاص بها. يعمل مع الشريط والمجداف.

#paid

#paid

hashtagpaid.com

Hashtag Paid - احصل على التوافق مع منشئي المحتوى، وأطلق الحملات، وقم بتشغيل القائمة البيضاء لمنشئي المحتوى — في نظام أساسي واحد. أصبح التسويق عبر المؤثرين الآن آمنًا وسهلًا وسريعًا.

OkFans

OkFans

okfans.com

Okfans عبارة عن مواقع ويب اشتراك حيث يمكن لمنشئي المحتوى مثل: مستخدمي YouTube ومدربي اللياقة البدنية والعارضين ومنشئي المحتوى والشخصيات العامة ومنشئي محتوى البالغين كسب المال عن طريق بدء أعمال الاشتراك الخاصة بهم، من أجل تحقيق الدخل من مهنتهم. يمكن للمعجبين الدفع مقابل المحتوى (الصور ومقاطع الفيديو ...

Lefty

Lefty

lefty.io

Lefty عبارة عن منصة تسويق مؤثرة شاملة مصممة للعلامات التجارية الرائدة في مجال أسلوب الحياة. يساعد Lefty العلامات التجارية والوكالات في إدارة برامج المؤثرين عالية الأداء: اكتشاف المواهب وتأهيلها، وإدارة العلاقات، وإعداد التقارير الآلية للحملات، وقياس الأداء، والمعايير التنافسية. Lefty هو جزء من مجموع...

Tribe Dynamics

Tribe Dynamics

tribedynamics.com

تقدم Tribe Dynamics تحليلات وحلول تسويقية متقدمة عبر المؤثرين للعلامات التجارية الشهيرة في مجال أسلوب الحياة. تتيح لك منصة تحليلات التسويق المؤثر لدينا الحصول على الصورة الكاملة لبرنامج الوسائط المكتسبة لعلامتك التجارية. نحن نساعدك على: - احصل على رؤية كاملة لجميع أهم محتويات المؤثرين التي تم إنشاؤه...

Favikon

Favikon

favikon.com

قم بتحويل إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك باستخدام Favikon: منصة تسويق المبدعين المدعومة بالذكاء الاصطناعي. - أطلق العنان لإمكانات وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة لاكتشاف المبدعين المثاليين. تمكّنك مرشحاتنا من استهداف مجالات محددة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك أو احتياجات عملائك. - استفد...

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance هو سوق شراكة يساعد العلامات التجارية لـ DTC على جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات في كل قناة. نحن نقدم حلاً شاملاً وشاملاً لتلبية احتياجات المسوق الرقمي. قم بتوصيل متجرك الرقمي، وأطلق حملات غير محدودة، وتواصل مع خبراء الوسائط، وقم بإسناد الأداء وتتبعه، وتحسينه، مع الدفع مقابل المبيعات فقط.

StarNgage

StarNgage

starngage.com

في StarNgage، نؤمن بأن المحتوى المرئي الموزع اجتماعيًا هو مستقبل الإعلان. إنه يحدث الآن على Instagram ونريد مساعدة العلامات التجارية في هذه المغامرة والفوز على Instagram. تسمح هذه المنصة للعلامات التجارية بقياس جهودها التسويقية على Instagram وإشراك المؤثرين لإنشاء المحتوى.

ViralMango

ViralMango

viralmango.com

ViralMango هو سوق عبر الإنترنت يمكّن العلامات التجارية من التواصل مع المؤثرين المعتمدين من Micro وNano من أجل تعاون متبادل المنفعة. توفر المنصة مساحة للمبدعين لعرض مهاراتهم وتنمية متابعتهم مع السماح للشركات بالاستفادة من قوة التسويق المؤثر للوصول إلى جمهورها المستهدف. ومن خلال تسهيل هذه الاتصالات، ت...

Node App

Node App

node-app.com

Node عبارة عن منصة خاصة تسمح للشركات بأخذ عينات من منتجاتها والترويج لها بواسطة مئات من المؤثرين الذين تم فحصهم. تستخدم أكثر من 1000 علامة تجارية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية Node لنشر المنتجات والخدمات التي تتوافق مع منشئي المحتوى في مجال تخصصهم. بالإضافة إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، تحصل ...

inBeat

inBeat

inbeat.co

ابحث واعثر على المؤثرين على TikTok وInstagram في قاعدة بيانات المؤثرين التي تم التحقق من البريد العشوائي فيها. استخدم أدواتنا للبحث عن حملاتك التسويقية المؤثرة وفحصها وتتبعها.

Afluencer

Afluencer

afluencer.com

تعرف على المؤثرين وأصحاب النفوذ الصغار والمبدعين هنا! للمشاركات والبكرات على Instagram وTikTok وYouTube. • سنعرّفك على الشركاء الجدد الذين سينشئون لك محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) وينشرونه أيضًا على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. • يمكنك التسجيل معنا (مجانًا!) لإعداد ملف تعريف علامتك التجارية...

Vyrill

Vyrill

vyrill.com

مع نمو محتوى الفيديو بنسبة 400% سنويًا، تواجه العلامات التجارية وتجار التجزئة مشكلة كبيرة. هل كنت تعلم هذا: * يتم قضاء 2.16 ساعة يوميًا على الأجهزة المحمولة في مشاهدة الفيديو * يتم تحميل أكثر من 700 ساعة من الفيديو في الدقيقة على موقع YouTube * يتم مشاهدة أكثر من 5 مليار مقطع فيديو يوميًا على YouTu...

Bazaarvoice

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

يثق الآلاف من العلامات التجارية وتجار التجزئة الرائدين في العالم في تكنولوجيا Bazaarvoice وخدماتها وخبراتها لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء مؤيدين مخلصين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن Bazaarvoice، يمكن للشركات التي تتعاون مع Bazaa...

Reditus

Reditus

getreditus.com

قم بتنمية MRR الخاص بك دون تكاليف مسبقة. منصة برنامج الشراكة لـ B2B SaaS، قم بتنمية برنامج الشراكة الخاص بك إلى آفاق جديدة.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize هو الحل الوحيد لإدارة الشراكة الذي يعزز النمو المربح للمسوقين من خلال التكنولوجيا الشاملة والخدمة الشاملة.

Yoloco

Yoloco

yoloco.io

Yoloco عبارة عن منصة مصممة للتحليل الدقيق للمؤثرين على الشبكات الاجتماعية. بفضل استخدام التقنيات الحديثة والتعلم الآلي والتطورات الداخلية، تساعد Yoloco المستخدمين في الحصول على جميع البيانات التي يحتاجونها لتشغيل حملة إعلانية ناجحة. توفر المنصة أدوات قوية يمكنك من خلالها: - البحث عن المؤثرين باستخدا...

Ubiquitous

Ubiquitous

ubiquitousinfluence.com

يفتح Ubiquitous التسويق المؤثر لأكبر العلامات التجارية في العالم مع التركيز الشديد على TikTok. نحن حل متكامل الخدمات تم تصميمه باستخدام بنية تحتية ناضجة للبيانات تستخدم التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي لتحسين استراتيجية التسويق المؤثر بالإضافة إلى فريقنا العالمي للاستراتيجية والتنفيذ. سواء كنت تركز ...

Stellar

Stellar

stellar.io

يتيح لك حل التسويق المؤثر من Stellar إدارة الحملات بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر كفاءة. باستخدام برنامج Stellar البديهي وسهل الاستخدام، يمكن للمسوقين التخلص من جداول البيانات وأتمتة العملية اليدوية الشاقة للعثور على المؤثرين، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول المؤثرين الذين يشاركونهم، وجدولة سير ال...

Socialveins

Socialveins

socialveins.com

إنها منصة تسويق مؤثرة حيث يمكن لمديري الحملات إطلاق حملاتهم وإدارتها مع آلاف من المبدعين المسجلين على المنصة

Social Native

Social Native

socialnative.com

منصة UGC الكل في واحد وحل مؤثر لتشغيل المحتوى ذي العلامة التجارية. إنشاء ومصدر وتحسين المحتوى الذي ينشئه المستخدم والمحتوى الاجتماعي.

Sauce Social Commerce

Sauce Social Commerce

addsauce.com

تعمل Sauce على تحويل Instagram وTikTok إلى تجارب تسوق آسرة، وتطلق العنان لإمكانات علامتك التجارية لتعزيز المجتمعات من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وتضخيم المبيعات من خلال شراكات المؤثرين.

LinkPizza

LinkPizza

linkpizza.com

Linkpizza عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تسمح للمعلنين بالبحث عن المؤثرين والعثور عليهم والتواصل معهم وإدارة حملات المؤثرين على منصتها. لدى Linkpizza أكثر من 3500 من المؤثرين المتصلين بشبكتها وتركز بشكل أساسي على السوق الهولندية

LeaLi

LeaLi

leali.io

منصة مبتكرة لاستكشاف عالم التعاون الإبداعي. انغمس في مجتمع ديناميكي حيث تتلاقى العقول غير العادية لتشكيل مستقبل الفن والتصميم والأزياء وما بعده. أطلق العنان لإمكاناتك الفنية، وتواصل مع أصحاب الرؤى ذوي التفكير المماثل، وابدأ في شراكات تحويلية تتجاوز الحدود. مع LeaLi، لديك القدرة على تضخيم صوتك وتغذية...

Boksi.com

Boksi.com

boksi.com

حملات التسويق المؤثرة. صور ومقاطع فيديو مخصصة للعلامة التجارية مع حقوق الاستخدام الكاملة. أكثر من 10000 من المبدعين المذهلين. كل ذلك على منصة واحدة سهلة الاستخدام.

Ninja Influence

Ninja Influence

ninjainfluence.com

Ninja Influence هي أداة لتسويق المؤثرين تتيح للمستخدمين التحكم الكامل في استراتيجياتهم واتصالاتهم مع المؤثرين. تم تصميم التطبيق خصيصًا لمحلات التجارة الإلكترونية لربط متجرهم والبدء في تبسيط مبيعات المؤثرين وتتبع عائد الاستثمار والإيرادات بناءً على المبيعات التي يقوم بها المؤثرون باستخدام القسائم. يت...

impulze.ai

impulze.ai

impulze.ai

Impulze.ai هي عبارة عن منصة تسويق مؤثرة مصممة لتلبية احتياجات الوكالات والعلامات التجارية، وتمكينهم من إدارة اكتشاف المؤثرين وإدارة الحملات وإعداد التقارير باستخدام القرارات والمدخلات المستندة إلى البيانات

AnyTag

AnyTag

anytag.jp

AnyTag هي عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تمكن المسوقين ووكالات العلاقات العامة ووكالات المواهب وشبكات المؤثرين من اكتشاف المؤثرين وتنشيط وإدارة وتتبع وإسناد حملات التسويق المؤثر عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك Instagram وTikTok وFacebook وYouTube وTwitter. تم تصميم المنصة خصيصًا لآسيا، وت...

NoxInfluencer

NoxInfluencer

noxinfluencer.com

NoxInfluencer هو برنامج تسويق مؤثر شامل لاكتشاف المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشغيل الحملات التسويقية، وإدارة علاقات المؤثرين، وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. ويغطي أكثر من 20 مليون من موارد المؤثرين العالميين عبر YouTube وTikTok وInstagram. الميزات: البحث الدقيق عن المؤثرين، قاعدة بيانات...

Qoruz

Qoruz

qoruz.com

Qoruz هي شبكة منشئي المحتوى التي تساعد العلامات التجارية في العثور على المبدعين والتواصل معهم والتعاون معهم. توفر منصة Qoruz للعلامات التجارية القدرة على: 🔍 اكتشاف المؤثر المناسب للوظيفة (من 7.5 مليون منشئ!) 💬 الدردشة والمشاركة مباشرة (بدون وسطاء!) 💰 إطلاق حملاتك والدفع بشفافية (تكاليف شفافة، بدو...

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