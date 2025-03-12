منصات الواقع المعزز الصناعية - التطبيقات الأكثر شعبية

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تُستخدم منصات الواقع المعزز الصناعي (AR) لتعزيز سير العمل التشغيلي للقوى العاملة في القطاعات الصناعية. ومن خلال الاستفادة من محتوى الواقع المعزز التفاعلي، تعمل هذه المنصات على تحسين إنتاجية الموظفين وكفاءتهم وسلامتهم. يتم تمكين مستخدمي برامج الواقع المعزز الصناعية من دمج محتوى الواقع المعزز الخاص بهم، والذي يتم تصميمه عادةً باستخدام AR SDK، وتخزينه داخل النظام الأساسي لتسهيل الوصول إليه. علاوة على ذلك، يسهل هذا البرنامج النشر المتزامن لمستخدمين متعددين. تعمل هذه المنصات على تسهيل مسح الكائنات في العالم الحقيقي، وتمكين المستخدمين من تراكب العلامات والتعليقات التوضيحية، وبالتالي تسهيل التدريب الأكثر فعالية أثناء العمل. علاوة على ذلك، يمكن للموظفين الوصول بسهولة إلى الوثائق الأساسية حسب الحاجة. تشتمل العديد من هذه الأدوات أيضًا على ميزات الوصول إلى الفيديو، مما يسمح لأعضاء الفريق البعيدين بمشاهدة وجهة نظر المستخدم في الوقت الفعلي. من المهم التمييز بين الواقع المعزز الصناعي وبرامج محاكاة التدريب بالواقع المعزز، حيث أن الأخير ليس مصممًا خصيصًا للتطبيقات الصناعية.
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CareAR
carear.com
تطبيق CareAR يوفر دعمًا بعيدًا باستخدام واقع معزز، مما يسهل حل المشاكل بسرعة ويعزز تجربة العملاء مع توجيهات ذاتية.
SynergyXR
synergyxr.com
تطبيق SynergyXR يمكّن الشركات من تصميم وإدارة تجارب الواقع الموسع (XR) بسهولة ودون الحاجة إلى مهارات البرمجة المعقدة.
XMReality
xmreality.com
XMReality يوفر حلاً للدعم البصري عن بُعد باستخدام تقنية الواقع المعزز، مما يساعد العاملين على التعامل مع المهام بفعالية وسرعة.
Augmentir
augmentir.com
تقدم Augmentir برنامجًا لتحسين إنتاجية وكفاءة عمال الخطوط الأمامية في الصناعات عبر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي.
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning هو تطبيق يقدم خدمات الدعم عن بُعد باستخدام الفيديو والواقع المعزز، مما يسهل التواصل وحل المشكلات للخبراء والعملاء في الوقت الفعلي.
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