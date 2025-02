منصات الواقع المعزز الصناعية - التطبيقات الأكثر شعبية - سلوفينيا

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning هي شركة برمجيات B2B كخدمة (SaaS) متخصصة في المساعدة عن بعد. إنه يوفر الجيل التالي من خدمات التعاون عبر الفيديو التي تمكن خبراء الشركة من العمل جنبًا إلى جنب تقريبًا مع أي شخص يحتاج إلى المساعدة، في أي مكان في العالم. يطبق الحل القائم على السحابة الخاص بالشركة ميزات الواقع المعزز، بما في ذلك دمج تدفقي فيديو واستخدام التعليقات التوضيحية ثلاثية الأبعاد لتحسين الاتصالات في الوقت الفعلي وحل المشكلات الصعبة. يتم استخدام Help Lightning في التركيب والفحص والتدريب والخدمة وإصلاح المعدات والمنتجات المعقدة. مع Help Lightning، يرى العملاء تحسينات فورية في الأداء بما في ذلك زيادة في معدلات الإصلاح لأول مرة، وعدد أقل من لفات الشاحنات، وتوسيع قدرة القوى العاملة، وزيادة في رضا العملاء النهائيين مع تعزيز إيرادات الخدمة وهامش الربح.