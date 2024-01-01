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منصات الواقع المعزز الصناعية - التطبيقات الأكثر شعبية - غانا
تُستخدم منصات الواقع المعزز الصناعي (AR) لتعزيز سير العمل التشغيلي للقوى العاملة في القطاعات الصناعية. ومن خلال الاستفادة من محتوى الواقع المعزز التفاعلي، تعمل هذه المنصات على تحسين إنتاجية الموظفين وكفاءتهم وسلامتهم. يتم تمكين مستخدمي برامج الواقع المعزز الصناعية من دمج محتوى الواقع المعزز الخاص بهم، والذي يتم تصميمه عادةً باستخدام AR SDK، وتخزينه داخل النظام الأساسي لتسهيل الوصول إليه. علاوة على ذلك، يسهل هذا البرنامج النشر المتزامن لمستخدمين متعددين. تعمل هذه المنصات على تسهيل مسح الكائنات في العالم الحقيقي، وتمكين المستخدمين من تراكب العلامات والتعليقات التوضيحية، وبالتالي تسهيل التدريب الأكثر فعالية أثناء العمل. علاوة على ذلك، يمكن للموظفين الوصول بسهولة إلى الوثائق الأساسية حسب الحاجة. تشتمل العديد من هذه الأدوات أيضًا على ميزات الوصول إلى الفيديو، مما يسمح لأعضاء الفريق البعيدين بمشاهدة وجهة نظر المستخدم في الوقت الفعلي. من المهم التمييز بين الواقع المعزز الصناعي وبرامج محاكاة التدريب بالواقع المعزز، حيث أن الأخير ليس مصممًا خصيصًا للتطبيقات الصناعية.
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CareAR
carear.com
باستخدام CareAR، يمكنك تحقيق حل أسرع للمشكلات وتقليل عمليات الإرسال وتحسين درجات رضا العملاء. توفر منصة إدارة تجربة الخدمة (SXM) الخاصة بنا دعم الواقع المعزز عن بعد وتعليمات التوجيه الذاتي للعملاء وفرق إدارة الخدمة، مما يعزز تجربة العملاء والموظفين والموظفين الميدانيين بشكل كبير. الفوائد: • وقت أسرع...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...
XMReality
xmreality.com
توفر XMReality حلاً للمساعدة البصرية عن بعد مصممًا لمؤسستك، ودائمًا ما يكون آمنًا تمامًا وقابلاً للتخصيص ليتوافق مع علامتك التجارية. تم تعزيز XMReality بواسطة الواقع المعزز ومصمم لسهولة الاستخدام، وهو قوي بما يكفي لجعل حل المشكلات عن بعد أسرع من أي وقت مضى ولا يزال بسيطًا بما يكفي ليستخدمه أي شخص في...
Help Lightning
helplightning.com
يوفر برنامج Help Lightning's Remote Assistance خدمات التعاون عبر الفيديو التي تمكن خبراء الشركة من العمل جنبًا إلى جنب تقريبًا مع أي شخص يحتاج إلى المساعدة، في أي مكان في العالم. يطبق الحل القائم على السحابة الخاص بالشركة ميزات الواقع المعزز، بما في ذلك دمج تدفقي فيديو واستخدام التعليقات التوضيحية ث...
Augmentir
augmentir.com
الرقمنة الذكية تقود التميز التشغيلي يعد حل العمال المتصلين من Augmentir هو الحل الرائد المعترف به في تكنولوجيا عمليات الخطوط الأمامية. تأهيل العمال بشكل أسرع، وتقليل الوقت اللازم للإنتاجية، وتمكين إعادة المهارات المستهدفة وتحسين المهارات، ودعم العمال بالتوجيه الرقمي بناءً على الاحتياجات الفردية.