منصات الواقع المعزز الصناعية - التطبيقات الأكثر شعبية - كوراساو الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تُستخدم منصات الواقع المعزز الصناعي (AR) لتعزيز سير العمل التشغيلي للقوى العاملة في القطاعات الصناعية. ومن خلال الاستفادة من محتوى الواقع المعزز التفاعلي، تعمل هذه المنصات على تحسين إنتاجية الموظفين وكفاءتهم وسلامتهم. يتم تمكين مستخدمي برامج الواقع المعزز الصناعية من دمج محتوى الواقع المعزز الخاص بهم، والذي يتم تصميمه عادةً باستخدام AR SDK، وتخزينه داخل النظام الأساسي لتسهيل الوصول إليه. علاوة على ذلك، يسهل هذا البرنامج النشر المتزامن لمستخدمين متعددين. تعمل هذه المنصات على تسهيل مسح الكائنات في العالم الحقيقي، وتمكين المستخدمين من تراكب العلامات والتعليقات التوضيحية، وبالتالي تسهيل التدريب الأكثر فعالية أثناء العمل. علاوة على ذلك، يمكن للموظفين الوصول بسهولة إلى الوثائق الأساسية حسب الحاجة. تشتمل العديد من هذه الأدوات أيضًا على ميزات الوصول إلى الفيديو، مما يسمح لأعضاء الفريق البعيدين بمشاهدة وجهة نظر المستخدم في الوقت الفعلي. من المهم التمييز بين الواقع المعزز الصناعي وبرامج محاكاة التدريب بالواقع المعزز، حيث أن الأخير ليس مصممًا خصيصًا للتطبيقات الصناعية.