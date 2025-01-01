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يعمل برنامج الاستجابة للحوادث على تبسيط وتعزيز عملية اكتشاف الخروقات الأمنية ومعالجتها من خلال تزويد المستخدمين بالأدوات الأساسية. تنشر الشركات هذه الأدوات لمراقبة الشبكات والبنية التحتية ونقاط النهاية بحثًا عن علامات التطفل أو النشاط غير المعتاد. عند تحديد التهديدات المحتملة، يتيح البرنامج إجراء فحص تفصيلي ومعالجة عمليات الاقتحام والبرامج الضارة داخل النظام. تعتبر هذه المنتجات ذات قيمة خاصة لمعالجة التهديدات التي اخترقت جدران الحماية والدفاعات الأمنية الأخرى. يقومون بإخطار المسؤولين بالوصول غير المصرح به إلى التطبيقات والشبكات ويكونون قادرين على اكتشاف أنواع مختلفة من البرامج الضارة. تقوم بعض الأدوات بأتمتة عملية الحل، بينما تقوم أدوات أخرى بتوجيه المستخدمين من خلال الإجراءات المعمول بها لمعالجة هذه المشكلات.
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Datadog
datadoghq.com
DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.
ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
Cybereason
cybereason.com
Cybereason هو تطبيق لحماية نقاط النهاية، يوفر كشف واستجابة للتهديدات والفيروسات، مع ميزات لتحليل النشاط والرد السريع على الهجمات.
DATEV
datev.de
تطبيق DateV هو أداة لإدارة البيانات المالية تشمل الفواتير ومسك الدفاتر، مع دعم الامتثال الضريبي والتكامل مع أنظمة محاسبية أخرى.
Splunk
splunk.com
Splunk هو تطبيق لتحليل البيانات الآلية، يدعم مراقبة الأداء والأمان وتوفير تحليلات دقيقة من مصادر بيانات متعددة.
Proofpoint
proofpoint.com
تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace هو تطبيق يتيح مراقبة وإدارة أداء وأمان نظم تكنولوجيا المعلومات، مع دعم لأتمتة المهام وتحليل البيانات.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust هي منصة لإدارة خصوصية البيانات والأمان، تتيح المؤسسات إدارة الموافقة والتقارير والمخاطر بفعالية، مع التزامها بالقوانين العالمية.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic هو تطبيق سحابي يجمع ويحلل بيانات السجلات لتوفير رؤى عن الأداء والأمان والامتثال، مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
Defendify
defendify.com
Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.
Guardz
guardz.com
Guardz هو تطبيق أمان سيبراني موحد مصمم لمقدمي الخدمات المدارة، يوفر حماية ضد التهديدات الرقمية ويعزز إدارة الأمان بشكل فعال.
Blumira
blumira.com
بلومييرا هي منصة للأمن السيبراني تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكشف عن التهديدات والاستجابة لها بشكل تلقائي لحماية بياناتها.
CYREBRO
cyrebro.io
Cyrebro هو تطبيق للكشف عن التهديدات الإلكترونية والاستجابة لها، يوفر منصة للتحليل والتحقيق والتعامل مع التهديدات الأمنية بشكل فعال.
Torq
torq.io
تطبيق Torq هو منصة أتمتة متقدمة تعزز الأمن السيبراني من خلال دمج الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل وتقليل التدخل اليدوي.
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