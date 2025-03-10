برامج الاستجابة للحوادث - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يعمل برنامج الاستجابة للحوادث على تبسيط وتعزيز عملية اكتشاف الخروقات الأمنية ومعالجتها من خلال تزويد المستخدمين بالأدوات الأساسية. تنشر الشركات هذه الأدوات لمراقبة الشبكات والبنية التحتية ونقاط النهاية بحثًا عن علامات التطفل أو النشاط غير المعتاد. عند تحديد التهديدات المحتملة، يتيح البرنامج إجراء فحص تفصيلي ومعالجة عمليات الاقتحام والبرامج الضارة داخل النظام. تعتبر هذه المنتجات ذات قيمة خاصة لمعالجة التهديدات التي اخترقت جدران الحماية والدفاعات الأمنية الأخرى. يقومون بإخطار المسؤولين بالوصول غير المصرح به إلى التطبيقات والشبكات ويكونون قادرين على اكتشاف أنواع مختلفة من البرامج الضارة. تقوم بعض الأدوات بأتمتة عملية الحل، بينما تقوم أدوات أخرى بتوجيه المستخدمين من خلال الإجراءات المعمول بها لمعالجة هذه المشكلات.
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Cybereason
cybereason.com
Cybereason هو تطبيق لحماية نقاط النهاية، يوفر كشف واستجابة للتهديدات والفيروسات، مع ميزات لتحليل النشاط والرد السريع على الهجمات.
Datadog
datadoghq.com
DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust هي منصة لإدارة خصوصية البيانات والأمان، تتيح المؤسسات إدارة الموافقة والتقارير والمخاطر بفعالية، مع التزامها بالقوانين العالمية.
Proofpoint
proofpoint.com
تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.
Splunk
splunk.com
Splunk هو تطبيق لتحليل البيانات الآلية، يدعم مراقبة الأداء والأمان وتوفير تحليلات دقيقة من مصادر بيانات متعددة.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic هو تطبيق سحابي يجمع ويحلل بيانات السجلات لتوفير رؤى عن الأداء والأمان والامتثال، مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace هو تطبيق يتيح مراقبة وإدارة أداء وأمان نظم تكنولوجيا المعلومات، مع دعم لأتمتة المهام وتحليل البيانات.
DATEV
datev.de
تطبيق DateV هو أداة لإدارة البيانات المالية تشمل الفواتير ومسك الدفاتر، مع دعم الامتثال الضريبي والتكامل مع أنظمة محاسبية أخرى.
Guardz
guardz.com
Guardz هو تطبيق أمان سيبراني موحد مصمم لمقدمي الخدمات المدارة، يوفر حماية ضد التهديدات الرقمية ويعزز إدارة الأمان بشكل فعال.
Blumira
blumira.com
توفر Blumira منصة الأمن السيبراني الوحيدة التي يمكنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على منع الاختراق. نحن نساعد فرق تكنولوجيا المعلومات الضعيفة على حماية مؤسساتهم من برامج الفدية والانتهاكات من خلال منصة SIEM+XDR مفتوحة. يجمع حلنا الشامل بين SIEM ورؤية نقطة النهاية والاستجابة الآلية لتقليل التعقيد وتوفير رؤية واسعة وتسريع وقت الاستجابة. تكتشف منصتنا الآلية التهديدات وتحتويها على الفور، مما يخفف العبء على فرق تكنولوجيا المعلومات التي لا يمكنها العمل على مدار الساعة. يتضمن النظام الأساسي ما يلي: - اكتشافات مُدارة للبحث الآلي عن التهديدات لتحديد الهجمات مبكرًا - استجابة تلقائية لاحتواء التهديدات وحظرها على الفور - سنة واحدة من الاحتفاظ بالبيانات وخيار التمديد لتلبية الامتثال - تقارير ولوحات معلومات متقدمة للطب الشرعي والتحقيق السهل - وكيل خفيف الوزن لرؤية نقطة النهاية والاستجابة لها - دعم العمليات الأمنية (SecOps) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للقضايا ذات الأولوية الحاسمة
Torq
torq.io
تعمل شركة Torq على إحداث تحول في مجال الأمن السيبراني من خلال منصة الأتمتة الفائقة على مستوى المؤسسات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. من خلال ربط مجموعة البنية التحتية الأمنية بالكامل، يعمل Torq على تمكين المؤسسات من معالجة الأحداث الأمنية بشكل فوري ودقيق وتنسيق العمليات الأمنية المعقدة على نطاق واسع. تحقق شركات Fortune 500، بما في ذلك أكبر الشركات المالية والتكنولوجية والسلع الاستهلاكية المعبأة والأزياء والضيافة والملابس الرياضية، نتائج غير عادية مع Torq.
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO هو حل مُدار للكشف والاستجابة، يوفر الأساس والقدرات الأساسية لمركز العمليات الأمنية على مستوى الدولة والذي يتم تقديمه من خلال منصة SOC التفاعلية القائمة على السحابة. فهو يكتشف التهديدات السيبرانية ويحللها ويحقق فيها ويستجيب لها بسرعة.
Defendify
defendify.com
Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.
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