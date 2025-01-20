برامج الاستجابة للحوادث - التطبيقات الأكثر شعبية - هايتي

DATEV

datev.de

DATV في جملة واحدة: مستشارو الضرائب والمحامون ومدققو الحسابات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبلديات والمؤسسون الذين يستخدمون برنامج DATV الذي يلبي جميع المتطلبات بمعايير عالية فيما يتعلق بالموثوقية والموضوعية وحماية البيانات وأمن البيانات لَوحَة تاريخ DATEV هو قصة توسع مستمر: تأسست DATEV في نورمبرغ بألمانيا عام 1966، وتطورت باستمرار من مزود خدمة وطني إلى مزود خدمة يعمل في جميع أنحاء أوروبا. مع تزايد العولمة، تقوم DATEV بالمهمة وفقًا لنظامها الأساسي، أي دعم أعضائها محليًا وخارجيًا. يقع المقر الرئيسي لشركة DATEV في نورمبرغ، ألمانيا، ومكتب إعلامي في بروكسل، بلجيكا، والشركات المرتبطة بها في إيطاليا، والنمسا، وبولندا، وجمهورية التشيك، والمجر، وسلوفاكيا. مبدأ DATEV يتمتع كل مدقق ومستشار ضرائب بملف أداء خاص به وعملاء مختلفين ومتطلبات شخصية وممارسات عمل فردية. ولذلك، فإن عرض DATEV عبارة عن مفهوم معياري مرن يتكون من البرامج والخدمات والمعرفة، وهو مفتوح لكل تخصص وحجم مكتب وهيكل. رجل أعمال ومستشار ضريبي تدعم DATEV التعاون بين مكاتب وشركات مراجعي الحسابات ومستشاري الضرائب. يؤدي التوزيع المعدل بشكل فردي وتشابك عمليات العمل إلى تطوير إمكانات التآزر؛ على سبيل المثال في قطاع المحاسبة. يوفر DATEV البرنامج المثالي لمشاركة المهام. يعمل مركز كمبيوتر DATEV كقرص دوار للبيانات.