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برامج الاستجابة للحوادث - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا الاستوائية
يعمل برنامج الاستجابة للحوادث على تبسيط وتعزيز عملية اكتشاف الخروقات الأمنية ومعالجتها من خلال تزويد المستخدمين بالأدوات الأساسية. تنشر الشركات هذه الأدوات لمراقبة الشبكات والبنية التحتية ونقاط النهاية بحثًا عن علامات التطفل أو النشاط غير المعتاد. عند تحديد التهديدات المحتملة، يتيح البرنامج إجراء فحص تفصيلي ومعالجة عمليات الاقتحام والبرامج الضارة داخل النظام. تعتبر هذه المنتجات ذات قيمة خاصة لمعالجة التهديدات التي اخترقت جدران الحماية والدفاعات الأمنية الأخرى. يقومون بإخطار المسؤولين بالوصول غير المصرح به إلى التطبيقات والشبكات ويكونون قادرين على اكتشاف أنواع مختلفة من البرامج الضارة. تقوم بعض الأدوات بأتمتة عملية الحل، بينما تقوم أدوات أخرى بتوجيه المستخدمين من خلال الإجراءات المعمول بها لمعالجة هذه المشكلات.
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Cybereason
cybereason.com
Cybereason هي الشركة الرائدة في مجال حماية النقاط النهائية، حيث تقدم الكشف عن نقاط النهاية والاستجابة لها، والجيل التالي من برامج مكافحة الفيروسات، والمراقبة المُدارة وخدمات الأشعة تحت الحمراء.
Datadog
datadoghq.com
Datadog هي منصة المراقبة والأمن والتحليلات للمطورين وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات ومهندسي الأمن ومستخدمي الأعمال في عصر السحابة. تعمل منصة SaaS على دمج وأتمتة مراقبة البنية التحتية ومراقبة أداء التطبيقات وإدارة السجلات لتوفير إمكانية مراقبة موحدة وفي الوقت الفعلي لمجموعة التكنولوجيا الكاملة لعملائنا. يتم استخدام Datadog من قبل المؤسسات من جميع الأحجام وعبر مجموعة واسعة من الصناعات لتمكين التحول الرقمي والانتقال السحابي، وتعزيز التعاون بين فرق التطوير والعمليات والأمن والأعمال، وتسريع وقت تسويق التطبيقات، وتقليل الوقت اللازم لحل المشكلات، وتأمين التطبيقات والبنية التحتية، وفهم سلوك المستخدم وتتبع مقاييس الأعمال الرئيسية.
OneTrust
onetrust.com
Trust Intelligence Platform تساعد المؤسسات على توصيل البيانات والفرق والعمليات. تتمثل مهمة OneTrust في تمكين الاستخدام المسؤول للبيانات و AI. يقوم نظامه الأساسي بتبسيط جمع البيانات بموافقة وتفضيلات ، ويؤدي أتمتة حوكمة البيانات مع إدارة المخاطر المتكاملة عبر الخصوصية ، والأمان ، والتكنولوجيا ، والجهات الخارجية ، ومخاطر الذكاء الاصطناعي ، وتنشيط الاستخدام المسؤول للبيانات عن طريق تطبيق البيانات وإنفاذها السياسات عبر عقار البيانات ودورة الحياة بأكملها. يدعم OneTrust التعاون السلس بين فرق البيانات وفرق المخاطر لدفع الابتكار السريع والموثوق به. يُعترف بأنه رائد ورائد في السوق ، يضم OneTrust أكثر من 300 براءة اختراع ويخدم أكثر من 14000 عميل على مستوى العالم ، بدءًا من عمالقة الصناعة إلى الشركات الصغيرة. * الموافقة والتفضيلات: تبسيط الموافقة وإدارة التفضيل لشفافية المستهلك. * أتمتة الخصوصية: تمكين الاستخدام المسؤول خلال دورة حياة البيانات من خلال تشغيل برنامج الخصوصية الخاص بك. * مخاطر التكنولوجيا والامتثال: قم بتوسيع مواردك وتحسين دورة حياة المخاطر والامتثال. * إدارة الطرف الثالث: أتمتة إدارة الطرف الثالث من المدخول إلى تقييم المخاطر ، والتخفيف ، والمراقبة المستمرة ، والإبلاغ.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة.
Splunk
splunk.com
هي شركة تكنولوجيا أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تنتج برامج للبحث عن البيانات التي يتم إنشاؤها آليًا ومراقبتها وتحليلها عبر واجهة على نمط الويب. تقوم حلول Splunk Enterprise وEnterprise Cloud بالتقاط وفهرسة وربط البيانات الحقيقية بيانات الوقت في مستودع قابل للبحث يمكن من خلاله إنشاء الرسوم البيانية والتقارير والتنبيهات ولوحات المعلومات والمرئيات. يتيح Splunk إمكانية الوصول إلى بيانات الجهاز عبر المؤسسة من خلال تحديد أنماط البيانات وتوفير المقاييس وتشخيص المشكلات وتوفير المعلومات الذكية للعمليات التجارية. Splunk هي تقنية أفقية تستخدم لإدارة التطبيقات والأمن والامتثال، بالإضافة إلى تحليلات الأعمال والويب. في الآونة الأخيرة، بدأت Splunk أيضًا في تطوير حلول التعلم الآلي والبيانات لـ BizOps.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. هي شركة لتحليل بيانات الآلة قائمة على السحابة وتركز على الأمان والعمليات وحالات استخدام ذكاء الأعمال. فهو يوفر خدمات إدارة السجلات والتحليلات التي تستفيد من البيانات الضخمة التي تم إنشاؤها آليًا لتقديم رؤى تكنولوجيا المعلومات في الوقت الفعلي. يقع المقر الرئيسي لشركة Sumo Logic في ريدوود سيتي، كاليفورنيا، وقد تم تأسيسها في أبريل 2010 على يد كومار سوراب وكريستيان بيدجن المخضرمين في ArcSight، وقد تلقت تمويلًا من Accel Partners، وDFJ Growth، وGreylock Partners، وInstitutional Venture Partners، وSequoia Capital، وSapphire Ventures، وSutter Hill Ventures. والمستثمر الملاك شلومو كرامر، وBattery Ventures، وTiger Global Management، وFranklin Templeton. اعتبارًا من مايو 2019، جمعت الشركة تمويلًا من رأس المال الاستثماري يبلغ إجماليه 345 مليون دولار. في 17 سبتمبر 2020، ظهرت Sumo Logic لأول مرة في بورصة ناسداك في طرحها العام الأولي كشركة عامة.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace موجود لجعل البرامج تعمل بشكل مثالي. تجمع منصتنا بين إمكانية المراقبة الواسعة والعميقة وأمن التطبيقات المستمر في وقت التشغيل مع AIOps المتقدم لتقديم الإجابات والأتمتة الذكية من البيانات. يتيح ذلك للمبتكرين تحديث العمليات السحابية وأتمتتها، وتقديم البرامج بشكل أسرع وأكثر أمانًا، وضمان تجارب رقمية لا تشوبها شائبة.
DATEV
datev.de
DATV في جملة واحدة: مستشارو الضرائب والمحامون ومدققو الحسابات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبلديات والمؤسسون الذين يستخدمون برنامج DATV الذي يلبي جميع المتطلبات بمعايير عالية فيما يتعلق بالموثوقية والموضوعية وحماية البيانات وأمن البيانات لَوحَة تاريخ DATEV هو قصة توسع مستمر: تأسست DATEV في نورمبرغ بألمانيا عام 1966، وتطورت باستمرار من مزود خدمة وطني إلى مزود خدمة يعمل في جميع أنحاء أوروبا. مع تزايد العولمة، تقوم DATEV بالمهمة وفقًا لنظامها الأساسي، أي دعم أعضائها محليًا وخارجيًا. يقع المقر الرئيسي لشركة DATEV في نورمبرغ، ألمانيا، ومكتب إعلامي في بروكسل، بلجيكا، والشركات المرتبطة بها في إيطاليا، والنمسا، وبولندا، وجمهورية التشيك، والمجر، وسلوفاكيا. مبدأ DATEV يتمتع كل مدقق ومستشار ضرائب بملف أداء خاص به وعملاء مختلفين ومتطلبات شخصية وممارسات عمل فردية. ولذلك، فإن عرض DATEV عبارة عن مفهوم معياري مرن يتكون من البرامج والخدمات والمعرفة، وهو مفتوح لكل تخصص وحجم مكتب وهيكل. رجل أعمال ومستشار ضريبي تدعم DATEV التعاون بين مكاتب وشركات مراجعي الحسابات ومستشاري الضرائب. يؤدي التوزيع المعدل بشكل فردي وتشابك عمليات العمل إلى تطوير إمكانات التآزر؛ على سبيل المثال في قطاع المحاسبة. يوفر DATEV البرنامج المثالي لمشاركة المهام. يعمل مركز كمبيوتر DATEV كقرص دوار للبيانات.
Guardz
guardz.com
يعد Guardz حلاً رائدًا للأمن السيبراني الموحد مصممًا لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs)، مما يمكّنهم من حماية عملائهم من التهديدات الرقمية المتطورة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونهج متعدد الطبقات لمكافحة التصيد الاحتيالي وهجمات برامج الفدية وفقدان البيانات ومخاطر المستخدم. تعمل تقنيتنا على تبسيط الأمن السيبراني من خلال أتمتة عملية الكشف والاستجابة عبر بيانات المستخدم والأجهزة ورسائل البريد الإلكتروني والأدلة السحابية، كل ذلك في لوح زجاجي واحد. في Guardz، نحن ملتزمون براحة البال واستمرارية العمل. يضمن دمج تكنولوجيا الأمن السيبراني عالية المستوى مع خبرة التأمين العميقة مراقبة إجراءات الأمان الخاصة بك وإدارتها وتحسينها باستمرار.
Blumira
blumira.com
توفر Blumira منصة الأمن السيبراني الوحيدة التي يمكنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على منع الاختراق. نحن نساعد فرق تكنولوجيا المعلومات الضعيفة على حماية مؤسساتهم من برامج الفدية والانتهاكات من خلال منصة SIEM+XDR مفتوحة. يجمع حلنا الشامل بين SIEM ورؤية نقطة النهاية والاستجابة الآلية لتقليل التعقيد وتوفير رؤية واسعة وتسريع وقت الاستجابة. تكتشف منصتنا الآلية التهديدات وتحتويها على الفور، مما يخفف العبء على فرق تكنولوجيا المعلومات التي لا يمكنها العمل على مدار الساعة. يتضمن النظام الأساسي ما يلي: - اكتشافات مُدارة للبحث الآلي عن التهديدات لتحديد الهجمات مبكرًا - استجابة تلقائية لاحتواء التهديدات وحظرها على الفور - سنة واحدة من الاحتفاظ بالبيانات وخيار التمديد لتلبية الامتثال - تقارير ولوحات معلومات متقدمة للطب الشرعي والتحقيق السهل - وكيل خفيف الوزن لرؤية نقطة النهاية والاستجابة لها - دعم العمليات الأمنية (SecOps) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للقضايا ذات الأولوية الحاسمة
Torq
torq.io
تعمل شركة Torq على إحداث تحول في مجال الأمن السيبراني من خلال منصة الأتمتة الفائقة على مستوى المؤسسات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. من خلال ربط مجموعة البنية التحتية الأمنية بالكامل، يعمل Torq على تمكين المؤسسات من معالجة الأحداث الأمنية بشكل فوري ودقيق وتنسيق العمليات الأمنية المعقدة على نطاق واسع. تحقق شركات Fortune 500، بما في ذلك أكبر الشركات المالية والتكنولوجية والسلع الاستهلاكية المعبأة والأزياء والضيافة والملابس الرياضية، نتائج غير عادية مع Torq.
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO هو حل مُدار للكشف والاستجابة، يوفر الأساس والقدرات الأساسية لمركز العمليات الأمنية على مستوى الدولة والذي يتم تقديمه من خلال منصة SOC التفاعلية القائمة على السحابة. فهو يكتشف التهديدات السيبرانية ويحللها ويحقق فيها ويستجيب لها بسرعة.
Defendify
defendify.com
تأسست شركة Defendify في عام 2017، وهي رائدة في مجال الأمن السيبراني الشامل للمؤسسات ذات الاحتياجات الأمنية المتزايدة، بدعم من خبراء يقدمون التوجيه والدعم المستمر. من خلال تقديم طبقات متعددة من الحماية، توفر Defendify منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة لتعزيز الأمن السيبراني عبر الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا بشكل مستمر. مع Defendify، تقوم المؤسسات بتبسيط تقييمات الأمن السيبراني والاختبار والسياسات والتدريب والكشف والاستجابة والاحتواء في حل واحد موحد وفعال من حيث التكلفة للأمن السيبراني. 3 طبقات و13 حلاً ومنصة واحدة، بما في ذلك: • الكشف والاستجابة المُدارة • خطة الاستجابة للحوادث السيبرانية • تنبيهات تهديدات الأمن السيبراني • محاكاة التصيد الاحتيالي • التدريب على التوعية بالأمن السيبراني • مقاطع فيديو للتوعية بالأمن السيبراني • الملصقات والرسومات للتوعية بالأمن السيبراني • سياسة الاستخدام المقبول للتكنولوجيا • مخاطر الأمن السيبراني التقييمات • اختبار الاختراق • فحص الثغرات الأمنية • فحص كلمة المرور المخترقة • فحص أمان موقع الويب راجع الدفاع أثناء العمل على www.defendify.com.