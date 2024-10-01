البرامج غير الربحية القائمة على القبول

برامج الاستجابة للحوادث - التطبيقات الأكثر شعبية - الجزائر الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج الاستجابة للحوادث على تبسيط وتعزيز عملية اكتشاف الخروقات الأمنية ومعالجتها من خلال تزويد المستخدمين بالأدوات الأساسية. تنشر الشركات هذه الأدوات لمراقبة الشبكات والبنية التحتية ونقاط النهاية بحثًا عن علامات التطفل أو النشاط غير العادي. عند تحديد التهديدات المحتملة، يتيح البرنامج إجراء فحص تفصيلي ومعالجة عمليات الاقتحام والبرامج الضارة داخل النظام. تعتبر هذه المنتجات ذات قيمة خاصة لمعالجة التهديدات التي اخترقت جدران الحماية والدفاعات الأمنية الأخرى. يقومون بإخطار المسؤولين بالوصول غير المصرح به إلى التطبيقات والشبكات ويكونون قادرين على اكتشاف أنواع مختلفة من البرامج الضارة. تقوم بعض الأدوات بأتمتة عملية الحل، بينما تقوم أدوات أخرى بتوجيه المستخدمين من خلال الإجراءات المعمول بها لمعالجة هذه المشكلات.