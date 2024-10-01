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برامج الاستجابة للحوادث - التطبيقات الأكثر شعبية - الدانمرك
يعمل برنامج الاستجابة للحوادث على تبسيط وتعزيز عملية اكتشاف الخروقات الأمنية ومعالجتها من خلال تزويد المستخدمين بالأدوات الأساسية. تنشر الشركات هذه الأدوات لمراقبة الشبكات والبنية التحتية ونقاط النهاية بحثًا عن علامات التطفل أو النشاط غير العادي. عند تحديد التهديدات المحتملة، يتيح البرنامج إجراء فحص تفصيلي ومعالجة عمليات الاقتحام والبرامج الضارة داخل النظام. تعتبر هذه المنتجات ذات قيمة خاصة لمعالجة التهديدات التي اخترقت جدران الحماية والدفاعات الأمنية الأخرى. يقومون بإخطار المسؤولين بالوصول غير المصرح به إلى التطبيقات والشبكات ويكونون قادرين على اكتشاف أنواع مختلفة من البرامج الضارة. تقوم بعض الأدوات بأتمتة عملية الحل، بينما تقوم أدوات أخرى بتوجيه المستخدمين من خلال الإجراءات المعمول بها لمعالجة هذه المشكلات.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog هي منصة المراقبة والأمن والتحليلات للمطورين وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات ومهندسي الأمن ومستخدمي الأعمال في عصر السحابة. تعمل منصة SaaS على دمج وأتمتة مراقبة البنية التحتية ومراقبة أداء التطبيقات وإدارة السجلات لتوفير إمكانية مراقبة موحدة وفي الوقت الفعلي لمجموعة التكنولوجيا الكاملة لعملائ...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
Cybereason
cybereason.com
Cybereason هي الشركة الرائدة في مجال حماية النقاط النهائية، حيث تقدم الكشف عن نقاط النهاية والاستجابة لها، والجيل التالي من برامج مكافحة الفيروسات، والمراقبة المُدارة وخدمات الأشعة تحت الحمراء.
Splunk
splunk.com
هي شركة تكنولوجيا أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تنتج برامج للبحث عن البيانات التي يتم إنشاؤها آليًا ومراقبتها وتحليلها عبر واجهة على نمط الويب. تقوم حلول Splunk Enterprise وEnterprise Cloud بالتقاط وفهرسة وربط البيانات الحقيقية بيانات الوقت في مستودع قابل للبحث يمكن من خلاله إنشاء الرس...
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. هي شركة لتحليل بيانات الآلة قائمة على السحابة وتركز على الأمان والعمليات وحالات استخدام ذكاء الأعمال. فهو يوفر خدمات إدارة السجلات والتحليلات التي تستفيد من البيانات الضخمة التي تم إنشاؤها آليًا لتقديم رؤى تكنولوجيا المعلومات في الوقت الفعلي. يقع المقر الرئيسي لشركة Sumo Logic في ري...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة...
OneTrust
onetrust.com
تساعد منصة Trust Intelligence الخاصة بنا المؤسسات على ربط البيانات والفرق والعمليات. اكتشف كيف تقوم OneTrust ببناء الثقة في الأعمال وتفعيلها.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace موجود لجعل البرامج تعمل بشكل مثالي. تجمع منصتنا بين إمكانية المراقبة الواسعة والعميقة وأمن التطبيقات المستمر في وقت التشغيل مع AIOps المتقدم لتقديم الإجابات والأتمتة الذكية من البيانات. يتيح ذلك للمبتكرين تحديث العمليات السحابية وأتمتتها، وتقديم البرامج بشكل أسرع وأكثر أمانًا، وضمان تجارب ...
DATEV
datev.de
DATEV في جملة واحدة: مستشارو الضرائب والمحامون ومدققو الحسابات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبلديات والمؤسسون الذين يستخدمون برنامج DATEV الذي يلبي جميع المتطلبات بمعايير عالية فيما يتعلق بالموثوقية والموضوعية وحماية البيانات وأمن البيانات.
Guardz
guardz.com
يعد Guardz حلاً رائدًا للأمن السيبراني الموحد مصممًا لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs)، مما يمكّنهم من حماية عملائهم من التهديدات الرقمية المتطورة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونهج متعدد الطبقات لمكافحة التصيد الاحتيالي وهجمات برامج الفدية وفقدان البيانات ومخاطر المستخدم. تعمل تقنيتنا على تبسي...
Defendify
defendify.com
تأسست شركة Defendify في عام 2017، وهي رائدة في مجال الأمن السيبراني الشامل للمؤسسات ذات الاحتياجات الأمنية المتزايدة، بدعم من خبراء يقدمون التوجيه والدعم المستمر. من خلال تقديم طبقات متعددة من الحماية، توفر Defendify منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة لتعزيز الأمن السيبراني عبر الأشخاص والعمليات والتك...
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO هو حل مُدار للكشف والاستجابة، يوفر الأساس والقدرات الأساسية لمركز العمليات الأمنية على مستوى الدولة والذي يتم تقديمه من خلال منصة SOC التفاعلية القائمة على السحابة. فهو يكتشف التهديدات السيبرانية ويحللها ويحقق فيها ويستجيب لها بسرعة.
Torq
torq.io
تعمل شركة Torq على إحداث تحول في مجال الأمن السيبراني من خلال منصة الأتمتة الفائقة على مستوى المؤسسات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. من خلال ربط مجموعة البنية التحتية الأمنية بالكامل، يعمل Torq على تمكين المؤسسات من معالجة الأحداث الأمنية بشكل فوري ودقيق وتنسيق العمليات الأمنية المعقدة على نطاق واسع. ...
Blumira
blumira.com
توفر Blumira منصة الأمن السيبراني الوحيدة التي يمكنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على منع الاختراق. نحن نساعد فرق تكنولوجيا المعلومات الضعيفة على حماية مؤسساتهم من برامج الفدية والانتهاكات من خلال منصة SIEM+XDR مفتوحة. يجمع حلنا الشامل بين SIEM ورؤية نقطة النهاية والاستجابة الآلية لتقليل التعقي...