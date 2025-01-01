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برنامج تتبع المكالمات الواردة
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برنامج تتبع المكالمات الواردة - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج تتبع المكالمات الواردة بتعيين المكالمات الهاتفية الواردة إلى مصادرها عن طريق إنشاء أرقام محلية ومجانية فريدة للإعلانات ومواقع مواقع الويب وحملات الدفع لكل نقرة والكلمات الرئيسية. يتيح ذلك للمؤسسات مراقبة فعالية مصادر الحملة المختلفة في جذب العملاء المحتملين. تمتد هذه الحلول إلى ما هو أبعد من التتبع الأساسي، حيث تقدم ميزات متقدمة مثل تسجيل المكالمات ومراقبتها وتوجيهها وأنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية لتأهيل العملاء المتوقعين وتقديم تقارير مفصلة. تستخدم منتجات تتبع المكالمات الواردة في المقام الأول من قبل فرق التسويق، وتسهل قياس نجاح حملة تسويقية محددة. أنها توفر تقارير وتحليلات شاملة حول عائد استثمار الحملة وتحسينها. من خلال التكامل بسلاسة مع التحليلات الرقمية وأدوات الإعلان، فإنها تسهل دمج التحويلات دون اتصال بالإنترنت في مسارات التحويل الشاملة. علاوة على ذلك، فإنها غالبًا ما تتكامل مع برنامج CRM لتسجيل وتتبع العملاء المحتملين بشكل فعال لكل من فرق التسويق والمبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يتضمن برنامج تتبع المكالمات الواردة ميزات تتبع المكالمات الصادرة، والتي يستخدمها عادة مندوبو المبيعات.

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CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.

Vonage

Vonage

vonage.com

تطبيق Vonage هو منصة اتصال تحتوي على مكالمات صوتية وفيديو، رسائل نصية واجتماعات، مما يسهل التواصل والتعاون بين الفرق في أي وقت.

CallGear

CallGear

callgear.ae

Callgear هو تطبيق لإدارة المكالمات يساعد الشركات على تحسين التفاعل مع العملاء من خلال ميزات مثل توجيه المكالمات والتسجيل والتحليلات.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

smrtPhone هو تطبيق هاتف سحابي شامل يعزز الاتصالات والمبيعات من خلال دمج المكالمات والرسائل مع نظام إدارة العلاقات مع العملاء.

800.com

800.com

800.com

تطبيق 800.com يساعد الشركات في تسجيل أرقام هواتف مخصصة ومجانية، وإدارة المكالمات، والتسويق عبر الرسائل القصيرة، لتعزيز التواصل مع العملاء.

Ringover

Ringover

ringover.com

Ringover هو حل اتصالات سحابية متعدد القنوات، يوفر مكالمات، ورسائل نصية، ومكالمات فيديو، لتعزيز تجربة العملاء وزيادة الإنتاجية.

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion هو برنامج لإدارة الخدمات الميدانية يقدم ميزات مثل إدارة العملاء، الفواتير، المخزون، وتتبع الوقت، متاح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف.

CallPlease

CallPlease

webapp.callplease.com

CallPlease تطبيق لإدارة المكالمات والرسائل الهاتفية، مصمم لتبسيط التفاعلات الهاتفية وتحسين الكفاءة في البيئات الشخصية والمهنية.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken هو تطبيق يستخدم ذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات المبيعات، وتقديم تدريب لحظي، وتحسين أداء فرق المبيعات للحصول على نتائج أفضل.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics هو تطبيق لتحليل وتسجيل المكالمات يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وإسناد المكالمات إلى القنوات التسويقية.

Ringba

Ringba

ringba.com

Ringba هي منصة تتبع وتحليل المكالمات لتسويق الأداء، تقدم ميزات لإدارة المكالمات وتوجيهها، مما يساعد الشركات على تحسين عائد الاستثمار.

DCDial

DCDial

dcdial.com

DCDial هو حل مركز اتصالات سحابي يساعد الشركات في التواصل مع العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية بطريقة سهلة وفعالة.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

برنامج Shape هو أداة لأتمتة المبيعات والتسويق، يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتنظيم العمل وتحسين التواصل بين الفرق.

Cordless

Cordless

cordless.io

كوردلس هو مركز اتصالات سحابي حديث لدعم العملاء، يوفر تحليلات محادثات ويدعم تكاملات متعددة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء.

CallFire

CallFire

callfire.com

تقدم CallFire حلول تسويق صوتية سهلة الاستخدام للشركات عبر أمريكا وكندا، تشمل البث الصوتي والتواصل مع العملاء من خلال الرسائل الصوتية والنصية.

CallRoot

CallRoot

callroot.com

CallRoot هو برنامج لتتبع المكالمات يستخدمه فرق التسويق والوكالات. يسجل المكالمات الواردة ويدرج أرقام الهواتف ويدرج مصدر الإحالة لكل مكالمة.

Truly

Truly

truly.co

تطبيق Truly هو منصة لتحسين عمليات المبيعات في Salesforce، يوفر تسجيل تلقائي للبيانات ويدير التفاعل مع العملاء بدون إدخال يدوي.

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Ringostat هو نظام شامل لتتبع المكالمات وتحليلات الأداء، يسهم في تحسين التسويق والتواصل مع العملاء وزيادة المبيعات.

Dialics

Dialics

dialics.com

دياليكس هو برنامج لتتبع المكالمات يساعد المسوقين على تحليل المكالمات الواردة وتحديد الحملات والكلمات الرئيسية الأكثر فعالية في تحقيق الإيرادات.

CallAction

CallAction

callaction.co

CallAction هو تطبيق ويب هاتفي يهدف لتتبع وتحليل المكالمات الواردة عبر مختلف قنوات التسويق لتحسين التواصل مع العملاء.

Hot Prospector

Hot Prospector

hotprospector.com

تطبيق Hot Prospector هو منصة لأتمتة المبيعات الخارجية، تجمع بين البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الصوتية لتسهيل عملية تحديد العملاء.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource هو تطبيق يتتبع المكالمات ويدير العملاء المحتملين، مما يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وزيادة المبيعات.

Call iQ

Call iQ

mycalliq.com

تطبيق Call iQ يقوم بتتبع المكالمات من خلال عملية من 5 خطوات لتخصيص الأرقام وتحليل البيانات في الزمن الحقيقي.

CallScaler

CallScaler

callscaler.com

CallScaler هي أداة تتبع مكالمات تساعد الشركات على إدارة وتحليل المكالمات لتحسين استراتيجيات التسويق وزيادة المبيعات.

Marchex

Marchex

marchex.com

تطبيق Marchex يقدم حلاً ذكياً لتحليل المحادثات لمساعدة الشركات في تتبع ومراجعة مكالمات العملاء، مما يعزز أداء التسويق الرقمي وزيادة الإيرادات.

Calltouch

Calltouch

calltouch.ru

Calltouch هو منصة تسويقية متعددة القنوات لتتبع المكالمات وتحليلها، تساعد الشركات على تحسين تفاعل العملاء وقياس فعالية الإعلانات.

Infinity Hub

Infinity Hub

infinity.co

تطبيق Infinity Hub يوفر فحص شامل للمكالمات مع تحليل دقيق لتتبع الزوار، مما يساعد في تحسين أداء التسويق وزيادة الكفاءة التشغيلية.

PBXDom

PBXDom

pbxdom.com

تطبيق PBXDom يوفر تقارير مفصلة حول نشاط الهاتف ومركز الاتصال عبر الإنترنت، مما يسهل إدارة وتحليل بيانات أنظمة الهواتف.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

تحليلات الحاكم هي منصة لقياس التسويق والإسناد تربط بيانات التسويق والمبيعات لتمكن الشركات من فهم رحلة العميل وتحسين استراتيجياتها.

Retreaver

Retreaver

retreaver.com

تساعد تطبيق Retreaver الشركات على تتبع وتحليل المكالمات الواردة، وتوجيهها للأشخاص المناسبين، وتوفير رؤى لتحسين استراتيجيات التسويق.

Nimbata

Nimbata

nimbata.com

Nimbata هو تطبيق لإدارة تتبع المكالمات وتحليلها، يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق من خلال أدوات لتسجيل المكالمات وتحليل البيانات.

Revenue.io

Revenue.io

revenue.io

تطبيق Revenue.io يعزز عمليات الإيرادات عبر توفير تحليلات بيانات وتحسينات في الأداء في وظائف مثل المبيعات والتسويق.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa هو برنامج تتبع للمؤسسات لتحسين تسويق الشركاء والأداء، مع ميزات لتتبع وتحليل العملاء المحتملين والمكالمات وتوزيعها.

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

WhatConverts هو برنامج شامل لتتبع العملاء المحتملين وتحليل أداء التسويق، يوفر تتبع المكالمات والنماذج والدردشة مع تقارير شاملة.

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza هو تطبيق لتتبع المكالمات وتحليلها، يساعد الشركات على تحسين جودة المكالمات وتحسين تجربة العملاء وتحليل البيانات المتعلقة بالمكالمات.

OnviSource

OnviSource

onvisource.com

OnviSource هو تطبيق لتسجيل المكالمات تلقائياً، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء مراكز الاتصال وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ.

AuditCall

AuditCall

auditcall.com

تطبيق AuditCall يقدم حلول تحليل المكالمات للشركات، بما في ذلك تتبع وتسجيل المكالمات، لتحسين الأداء وزيادة الإيرادات.

800response

800response

800response.com

تطبيق 800response يوفر أرقام هواتف مجانية مخصصة، أدوات تتبع المكالمات، وتحليلات العملاء لمساعدة الشركات في تحسين جهود جذب العملاء وتحقيق عائد الاستثمار.

iovox

iovox

iovox.com

تطبيق Iovox يتيح تتبع المكالمات والتحليلات لتحسين التواصل التجاري من خلال توفير معلومات حول المكالمات والتفاعلات الهاتفية.

Clixtell

Clixtell

clixtell.com

Clixtell يوفر أدوات لتتبع المكالمات، وتحليل الويب، والكشف عن احتيال النقر، مما يساعد الشركات على تحسين حملاتها الإعلانية وحماية ميزانياتها.

Telmetrics

Telmetrics

telmetrics.com

Telmetrics تطبيق لتحليل المكالمات، يوفر بيانات شاملة حول مكالمات الشركات، مما يساعدها على تحسين استراتيجيات التسويق وخدمة العملاء.

Infinity Portal

Infinity Portal

infinity.co

تطبيق Infinity Portal يوفر تحليلات متعمقة لمكالمات العملاء، ويدعم تتبع الزوار لتحسين الكفاءة التسويقية والتشغيلية.

WildJar

WildJar

wildjar.com

ويildeJar يساعد الشركات من خلال توفير حلول صوتية ورسائل قصيرة حديثة، مما يمكنها من التواصل مع العملاء وزيادة الإيرادات.

Invoca

Invoca

invoca.com

Invoca هي منصة لتحليل المكالمات والمبيعات، تساعد الشركات في تتبع وتحسين تجارب العملاء وزيادة الإيرادات من خلال بيانات دقيقة وتكامل فعال.

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