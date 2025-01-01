برنامج تتبع المكالمات الواردة - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يقوم برنامج تتبع المكالمات الواردة بتعيين المكالمات الهاتفية الواردة إلى مصادرها عن طريق إنشاء أرقام محلية ومجانية فريدة للإعلانات ومواقع مواقع الويب وحملات الدفع لكل نقرة والكلمات الرئيسية. يتيح ذلك للمؤسسات مراقبة فعالية مصادر الحملة المختلفة في جذب العملاء المحتملين. تمتد هذه الحلول إلى ما هو أبعد من التتبع الأساسي، حيث تقدم ميزات متقدمة مثل تسجيل المكالمات ومراقبتها وتوجيهها وأنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية لتأهيل العملاء المتوقعين وتقديم تقارير مفصلة. تستخدم منتجات تتبع المكالمات الواردة في المقام الأول من قبل فرق التسويق، وتسهل قياس نجاح حملة تسويقية محددة. أنها توفر تقارير وتحليلات شاملة حول عائد استثمار الحملة وتحسينها. من خلال التكامل بسلاسة مع التحليلات الرقمية وأدوات الإعلان، فإنها تسهل دمج التحويلات دون اتصال بالإنترنت في مسارات التحويل الشاملة. علاوة على ذلك، فإنها غالبًا ما تتكامل مع برنامج CRM لتسجيل وتتبع العملاء المحتملين بشكل فعال لكل من فرق التسويق والمبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يتضمن برنامج تتبع المكالمات الواردة ميزات تتبع المكالمات الصادرة، والتي يستخدمها عادة مندوبو المبيعات.
إرسال تطبيق جديد
CallRail
callrail.com
CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.
Vonage
vonage.com
تطبيق Vonage هو منصة اتصال تحتوي على مكالمات صوتية وفيديو، رسائل نصية واجتماعات، مما يسهل التواصل والتعاون بين الفرق في أي وقت.
CallGear
callgear.ae
Callgear هو تطبيق لإدارة المكالمات يساعد الشركات على تحسين التفاعل مع العملاء من خلال ميزات مثل توجيه المكالمات والتسجيل والتحليلات.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone هو تطبيق هاتف سحابي شامل يعزز الاتصالات والمبيعات من خلال دمج المكالمات والرسائل مع نظام إدارة العلاقات مع العملاء.
800.com
800.com
تطبيق 800.com يساعد الشركات في تسجيل أرقام هواتف مخصصة ومجانية، وإدارة المكالمات، والتسويق عبر الرسائل القصيرة، لتعزيز التواصل مع العملاء.
Ringover
ringover.com
Ringover هو حل اتصالات سحابية متعدد القنوات، يوفر مكالمات، ورسائل نصية، ومكالمات فيديو، لتعزيز تجربة العملاء وزيادة الإنتاجية.
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion هو برنامج لإدارة الخدمات الميدانية يقدم ميزات مثل إدارة العملاء، الفواتير، المخزون، وتتبع الوقت، متاح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف.
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease تطبيق لإدارة المكالمات والرسائل الهاتفية، مصمم لتبسيط التفاعلات الهاتفية وتحسين الكفاءة في البيئات الشخصية والمهنية.
Salesken
salesken.ai
Salesken هو تطبيق يستخدم ذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات المبيعات، وتقديم تدريب لحظي، وتحسين أداء فرق المبيعات للحصول على نتائج أفضل.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو تطبيق لتحليل وتسجيل المكالمات يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وإسناد المكالمات إلى القنوات التسويقية.
Ringba
ringba.com
Ringba هي منصة تتبع وتحليل المكالمات لتسويق الأداء، تقدم ميزات لإدارة المكالمات وتوجيهها، مما يساعد الشركات على تحسين عائد الاستثمار.
DCDial
dcdial.com
DCDial هو حل مركز اتصالات سحابي يساعد الشركات في التواصل مع العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية بطريقة سهلة وفعالة.
Shape Software
setshape.com
برنامج Shape هو أداة لأتمتة المبيعات والتسويق، يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتنظيم العمل وتحسين التواصل بين الفرق.
Cordless
cordless.io
كوردلس هو مركز اتصالات سحابي حديث لدعم العملاء، يوفر تحليلات محادثات ويدعم تكاملات متعددة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء.
CallFire
callfire.com
تقدم CallFire حلول تسويق صوتية سهلة الاستخدام للشركات عبر أمريكا وكندا، تشمل البث الصوتي والتواصل مع العملاء من خلال الرسائل الصوتية والنصية.
CallRoot
callroot.com
CallRoot هو برنامج لتتبع المكالمات يستخدمه فرق التسويق والوكالات. يسجل المكالمات الواردة ويدرج أرقام الهواتف ويدرج مصدر الإحالة لكل مكالمة.
Truly
truly.co
تطبيق Truly هو منصة لتحسين عمليات المبيعات في Salesforce، يوفر تسجيل تلقائي للبيانات ويدير التفاعل مع العملاء بدون إدخال يدوي.
Ringostat
ringostat.com
Ringostat هو نظام شامل لتتبع المكالمات وتحليلات الأداء، يسهم في تحسين التسويق والتواصل مع العملاء وزيادة المبيعات.
Dialics
dialics.com
دياليكس هو برنامج لتتبع المكالمات يساعد المسوقين على تحليل المكالمات الواردة وتحديد الحملات والكلمات الرئيسية الأكثر فعالية في تحقيق الإيرادات.
CallAction
callaction.co
CallAction هو تطبيق ويب هاتفي يهدف لتتبع وتحليل المكالمات الواردة عبر مختلف قنوات التسويق لتحسين التواصل مع العملاء.
Hot Prospector
hotprospector.com
تطبيق Hot Prospector هو منصة لأتمتة المبيعات الخارجية، تجمع بين البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الصوتية لتسهيل عملية تحديد العملاء.
CallSource
callsource.com
CallSource هو تطبيق يتتبع المكالمات ويدير العملاء المحتملين، مما يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وزيادة المبيعات.
Call iQ
mycalliq.com
تطبيق Call iQ يقوم بتتبع المكالمات من خلال عملية من 5 خطوات لتخصيص الأرقام وتحليل البيانات في الزمن الحقيقي.
CallScaler
callscaler.com
CallScaler هي أداة تتبع مكالمات تساعد الشركات على إدارة وتحليل المكالمات لتحسين استراتيجيات التسويق وزيادة المبيعات.
Marchex
marchex.com
تطبيق Marchex يقدم حلاً ذكياً لتحليل المحادثات لمساعدة الشركات في تتبع ومراجعة مكالمات العملاء، مما يعزز أداء التسويق الرقمي وزيادة الإيرادات.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch هو منصة تسويقية متعددة القنوات لتتبع المكالمات وتحليلها، تساعد الشركات على تحسين تفاعل العملاء وقياس فعالية الإعلانات.
Infinity Hub
infinity.co
تطبيق Infinity Hub يوفر فحص شامل للمكالمات مع تحليل دقيق لتتبع الزوار، مما يساعد في تحسين أداء التسويق وزيادة الكفاءة التشغيلية.
PBXDom
pbxdom.com
تطبيق PBXDom يوفر تقارير مفصلة حول نشاط الهاتف ومركز الاتصال عبر الإنترنت، مما يسهل إدارة وتحليل بيانات أنظمة الهواتف.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
تحليلات الحاكم هي منصة لقياس التسويق والإسناد تربط بيانات التسويق والمبيعات لتمكن الشركات من فهم رحلة العميل وتحسين استراتيجياتها.
Retreaver
retreaver.com
تساعد تطبيق Retreaver الشركات على تتبع وتحليل المكالمات الواردة، وتوجيهها للأشخاص المناسبين، وتوفير رؤى لتحسين استراتيجيات التسويق.
Nimbata
nimbata.com
Nimbata هو تطبيق لإدارة تتبع المكالمات وتحليلها، يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق من خلال أدوات لتسجيل المكالمات وتحليل البيانات.
Revenue.io
revenue.io
تطبيق Revenue.io يعزز عمليات الإيرادات عبر توفير تحليلات بيانات وتحسينات في الأداء في وظائف مثل المبيعات والتسويق.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa هو برنامج تتبع للمؤسسات لتحسين تسويق الشركاء والأداء، مع ميزات لتتبع وتحليل العملاء المحتملين والمكالمات وتوزيعها.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts هو برنامج شامل لتتبع العملاء المحتملين وتحليل أداء التسويق، يوفر تتبع المكالمات والنماذج والدردشة مع تقارير شاملة.
Convirza
convirza.com
Convirza هو تطبيق لتتبع المكالمات وتحليلها، يساعد الشركات على تحسين جودة المكالمات وتحسين تجربة العملاء وتحليل البيانات المتعلقة بالمكالمات.
OnviSource
onvisource.com
OnviSource هو تطبيق لتسجيل المكالمات تلقائياً، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء مراكز الاتصال وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ.
AuditCall
auditcall.com
تطبيق AuditCall يقدم حلول تحليل المكالمات للشركات، بما في ذلك تتبع وتسجيل المكالمات، لتحسين الأداء وزيادة الإيرادات.
800response
800response.com
تطبيق 800response يوفر أرقام هواتف مجانية مخصصة، أدوات تتبع المكالمات، وتحليلات العملاء لمساعدة الشركات في تحسين جهود جذب العملاء وتحقيق عائد الاستثمار.
iovox
iovox.com
تطبيق Iovox يتيح تتبع المكالمات والتحليلات لتحسين التواصل التجاري من خلال توفير معلومات حول المكالمات والتفاعلات الهاتفية.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell يوفر أدوات لتتبع المكالمات، وتحليل الويب، والكشف عن احتيال النقر، مما يساعد الشركات على تحسين حملاتها الإعلانية وحماية ميزانياتها.
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics تطبيق لتحليل المكالمات، يوفر بيانات شاملة حول مكالمات الشركات، مما يساعدها على تحسين استراتيجيات التسويق وخدمة العملاء.
Infinity Portal
infinity.co
تطبيق Infinity Portal يوفر تحليلات متعمقة لمكالمات العملاء، ويدعم تتبع الزوار لتحسين الكفاءة التسويقية والتشغيلية.
WildJar
wildjar.com
ويildeJar يساعد الشركات من خلال توفير حلول صوتية ورسائل قصيرة حديثة، مما يمكنها من التواصل مع العملاء وزيادة الإيرادات.
Invoca
invoca.com
Invoca هي منصة لتحليل المكالمات والمبيعات، تساعد الشركات في تتبع وتحسين تجارب العملاء وزيادة الإيرادات من خلال بيانات دقيقة وتكامل فعال.
© 2025 WebCatalog, Inc.