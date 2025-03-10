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برنامج تتبع المكالمات الواردة
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برنامج تتبع المكالمات الواردة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

يقوم برنامج تتبع المكالمات الواردة بتعيين المكالمات الهاتفية الواردة إلى مصادرها عن طريق إنشاء أرقام محلية ومجانية فريدة للإعلانات ومواقع مواقع الويب وحملات الدفع لكل نقرة والكلمات الرئيسية. يتيح ذلك للمؤسسات مراقبة فعالية مصادر الحملة المختلفة في جذب العملاء المحتملين. تمتد هذه الحلول إلى ما هو أبعد من التتبع الأساسي، حيث تقدم ميزات متقدمة مثل تسجيل المكالمات ومراقبتها وتوجيهها وأنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية لتأهيل العملاء المتوقعين وتقديم تقارير مفصلة. تستخدم منتجات تتبع المكالمات الواردة في المقام الأول من قبل فرق التسويق، وتسهل قياس نجاح حملة تسويقية محددة. أنها توفر تقارير وتحليلات شاملة حول عائد استثمار الحملة وتحسينها. من خلال التكامل بسلاسة مع التحليلات الرقمية وأدوات الإعلان، فإنها تسهل دمج التحويلات دون اتصال بالإنترنت في مسارات التحويل الشاملة. علاوة على ذلك، فإنها غالبًا ما تتكامل مع برنامج CRM لتسجيل وتتبع العملاء المحتملين بشكل فعال لكل من فرق التسويق والمبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يتضمن برنامج تتبع المكالمات الواردة ميزات تتبع المكالمات الصادرة، والتي يستخدمها عادة مندوبو المبيعات.

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CallGear

CallGear

callgear.ae

Callgear هو تطبيق لإدارة المكالمات يساعد الشركات على تحسين التفاعل مع العملاء من خلال ميزات مثل توجيه المكالمات والتسجيل والتحليلات.

Infinity Portal

Infinity Portal

infinity.co

اكتشف ما يحدث قبل وأثناء وبعد كل مكالمة، واتخذ إجراءات حقيقية لتعزيز الكفاءات التسويقية والتشغيلية. Infinity عبارة عن منصة معلوماتية للمكالمات معتمدة من ISO 27001 ذات مستوى عالمي مع إمكانات تتبع الزائرين الدقيقة. يمكّنك Infinity من رسم خريطة لرحلة العميل بأكملها وفتح رؤى لا تقدر بثمن مثل الحملات وصفحات الويب والكلمات الرئيسية المحددة التي يتفاعل معها عملاؤك قبل أن يلتقطوا الهاتف. سيساعدك تحديد مصدر تحويلات المكالمات على رؤية الصورة الكاملة عندما يتعلق الأمر بتحليل الأداء. ستكون قادرًا على تحقيق عائد استثمار مثير للإعجاب على إنفاقك التسويقي من خلال التخلص تمامًا من التخمين حول ما يولد المبيعات. يتطور Infinity Hub باستمرار لتمكين المستخدمين من إنشاء أفضل تجارب العملاء من خلال تمكينهم من التكامل مع أحدث إصدارات Google Ads وGoogle Analytics وLooker Studio وHubspot وSalesforce وغيرها الكثير. نحن نتكامل أيضًا مع Instagram وFacebook مما يعني أنه يمكن لمستخدمي Infinity اكتشاف قيمة إضافية من إعلاناتهم الاجتماعية. تقوم مجموعة تحليلات المحادثة الخاصة بنا بتحليل جميع المكالمات الواردة والصادرة، على نطاق واسع، وتقدم رؤى حيوية حول ما يؤدي وما لا يؤدي إلى نتائج إيجابية. يوفر معرف الوكيل رؤية تفصيلية لأداء الوكيل الفردي حتى تتمكن من إنشاء جلسات تدريب مخصصة موجهة نحو إنشاء تجارب سلسة للعملاء. تتضمن بعض النتائج التي ساعدنا عملائنا على تحقيقها ما يلي: زيادة بنسبة 79% في التحويلات لمركز الطيران انخفاض بنسبة 64% في تكاليف اكتساب العملاء (CAC) لـ Pendragon تخفيض بنسبة 50% في تكاليف مركز الاتصال للوصول إلى التخزين الذاتي

Infinity Hub

Infinity Hub

infinity.co

اكتشف ما يحدث قبل وأثناء وبعد كل مكالمة، واتخذ إجراءات حقيقية لتعزيز الكفاءات التسويقية والتشغيلية. Infinity عبارة عن منصة معلوماتية للمكالمات معتمدة من ISO 27001 ذات مستوى عالمي مع إمكانات تتبع الزائرين الدقيقة. يمكّنك Infinity من رسم خريطة لرحلة العميل بأكملها وفتح رؤى لا تقدر بثمن مثل الحملات وصفحات الويب والكلمات الرئيسية المحددة التي يتفاعل معها عملاؤك قبل أن يلتقطوا الهاتف. سيساعدك تحديد مصدر تحويلات المكالمات على رؤية الصورة الكاملة عندما يتعلق الأمر بتحليل الأداء. ستكون قادرًا على تحقيق عائد استثمار مثير للإعجاب على إنفاقك التسويقي من خلال التخلص تمامًا من التخمين حول ما يولد المبيعات. يتطور Infinity Hub باستمرار لتمكين المستخدمين من إنشاء أفضل تجارب العملاء من خلال تمكينهم من التكامل مع أحدث إصدارات Google Ads وGoogle Analytics وLooker Studio وHubspot وSalesforce وغيرها الكثير. نحن نتكامل أيضًا مع Instagram وFacebook مما يعني أنه يمكن لمستخدمي Infinity اكتشاف قيمة إضافية من إعلاناتهم الاجتماعية. تقوم مجموعة تحليلات المحادثة الخاصة بنا بتحليل جميع المكالمات الواردة والصادرة، على نطاق واسع، وتقدم رؤى حيوية حول ما يؤدي وما لا يؤدي إلى نتائج إيجابية. يوفر معرف الوكيل رؤية تفصيلية لأداء الوكيل الفردي حتى تتمكن من إنشاء جلسات تدريب مخصصة موجهة نحو إنشاء تجارب سلسة للعملاء. تتضمن بعض النتائج التي ساعدنا عملائنا على تحقيقها ما يلي: زيادة بنسبة 79% في التحويلات لمركز الطيران انخفاض بنسبة 64% في تكاليف اكتساب العملاء (CAC) لـ Pendragon تخفيض بنسبة 50% في تكاليف مركز الاتصال للوصول إلى التخزين الذاتي

Calltouch

Calltouch

calltouch.ru

Calltouch عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات. نحن نساعد على إشراك عملائك وتحويلهم وتحليلهم. توفر Calltouch خدمة تتبع المكالمات التي توفر كافة المعلومات حول كفاءة الإعلانات. بفضل خدمة تتبع المكالمات، يمكنك تقسيم جميع الإعلانات إلى تلك التي تزيد المبيعات وتلك التي تنفق الميزانية. يساعد تتبع المكالمات في تقييم القنوات والإعلانات التي تستحق التوسع والإعلانات الأخرى التي سيتم تعطيلها. أسعار تبدأ من 60.00 دولارًا شهريًا Standardart - تحليلات شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة - تتبع ديناميكي وثابت للمكالمات - دفتر يومية المكالمات - وضع علامات على المكالمات - مواصفات الكلمات الرئيسية - أهداف موقع الويب وتتبع الطلبات - تقارير مفصلة ومسار المبيعات وعائد الاستثمار - منصات الإعلانات وتكامل أنظمة إدارة علاقات العملاء - دعم كامل للعملاء

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion هو برنامج لإدارة الخدمات الميدانية يقدم ميزات مثل إدارة العملاء، الفواتير، المخزون، وتتبع الوقت، متاح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف.

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Ringostat هو نظام شامل لتتبع المكالمات وتحليلات الأداء، يسهم في تحسين التسويق والتواصل مع العملاء وزيادة المبيعات.

Nimbata

Nimbata

nimbata.com

يجمع Nimbata بين التقاط العملاء المتوقعين الفريدين وتتبع التحويل وإسناد التسويق وقدرات إدارة العملاء المتوقعين التي تولد عملاء محتملين أفضل وتحول المزيد من زوار الويب إلى مبيعات. توفر Nimbata (https://www.nimbata.com) ما يلي: • التقاط العملاء المحتملين عبر الهاتف من خلال أرقام محلية أو مجانية أو أرقام مخصصة لـ 4300 مدينة وأكثر من 70 دولة حول العالم. • بيانات الطرف الأول لتحويل المكالمات وتتبع إرسال نماذج الويب عبر Nimbata script/pixel. الإحالة على مستوى الجلسة (المصدر أو الحملة أو الكلمة الرئيسية) لتحويلات المكالمات باستخدام إدراج الأرقام الديناميكي (DNI). • الهاتف/التعامل مع الرصاص (التسجيلات، تحيات، همسات، استطلاعات، عوامل تصفية البريد العشوائي، ووضع العلامات). • سير عمل إدارة المكالمات للاستفادة من التوجيه المتقدم (الأولوية، والمتعدد، والمرجح) وقدرات التوجيه الجغرافي لتحسين فعالية فرص المبيعات وإغلاقها. • الأتمتة والتكامل لإثراء أدوات التسويق والمبيعات والتعاون المفضلة لديك ببيانات قابلة للتنفيذ. • قدرات التحليلات وإعداد التقارير التي تكشف تفاصيل رحلة العميل الكاملة وتصور الأفكار الرئيسية مثل المتصلين لأول مرة مقابل المتصلين المتكررين.

Retreaver

Retreaver

retreaver.com

يساعد برنامج Retreaver المسوقين والوكالات والعلامات التجارية على فهم رحلة عملائهم بشكل أفضل. يوفر برنامجنا المستند إلى السحابة بيانات المكالمات الواردة في الوقت الفعلي عن طريق وضع علامة على المتصل وتتبعه وتوجيهه إلى الشخص أو القسم المناسب. استفد من البيانات من حلول التسويق الشائعة مثل HubSpot وEloqua وInstapage لتقديم تجارب مخصصة وزيادة معدلات التحويل. ومن خلال الاستفادة من هذه البيانات، ستتمكن من تحديد الحملات التي تحقق أكبر قدر من الإيرادات، وتزيد من رضا العملاء وتعزز التحويلات الأعلى. اتصل بنا اليوم على (877) 794-6544 أو قم بزيارة

Hot Prospector

Hot Prospector

hotprospector.com

تطبيق Hot Prospector هو منصة لأتمتة المبيعات الخارجية، تجمع بين البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الصوتية لتسهيل عملية تحديد العملاء.

CallRoot

CallRoot

callroot.com

CallRoot هو برنامج لتتبع المكالمات يستخدمه فرق التسويق والوكالات. يسجل المكالمات الواردة ويدرج أرقام الهواتف ويدرج مصدر الإحالة لكل مكالمة.

WildJar

WildJar

wildjar.com

تساعد WildJar الشركات على تحقيق نجاح كبير من خلال تقديم حلول الصوت والرسائل النصية القصيرة المتطورة. تأسست WildJar في عام 2016، وهي تساعد أكثر من 4000 شركة حول العالم على التواصل مع عملائها وزيادة الإيرادات.

Revenue.io

Revenue.io

revenue.io

تعمل Revenue.io على دعم الفرق ذات الأداء العالي من خلال التوجيه في الوقت الفعلي. من خلال عرض ما يعمل بشكل أفضل والتوصية به، تمكن Revenue.io مئات العملاء مثل HPE وNutanix وAWS من تقديم نتائج يمكن التنبؤ بها وتحسين عملية إيراداتهم بالكامل. تأسست شركة Revenue.io في عام 2013، ويقع مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس، وهي مدعومة بتمويل مشروع من Goldman Sachs وBryant Stibel وPalisades Capital.

CallScaler

CallScaler

callscaler.com

CallScaler هي أداة تتبع مكالمات تساعد الشركات على إدارة وتحليل المكالمات لتحسين استراتيجيات التسويق وزيادة المبيعات.

Clixtell

Clixtell

clixtell.com

يوفر Clixtell حلًا كاملاً للشركات ووكالات التسويق الرقمي. تتبع المكالمات ، وتحليلات الويب ، وخدمات الاحتيال ، والوقاية من الاحتيال ، والوقاية من الدفع والوقاية من المعلنين عبر الإنترنت في العصر الرقمي الجديد. ننمو باستمرار وتحسين ، نحن فخورون بتوفير تجربة إعلانية شفافة آمنة وسليمة لعملائنا. نحن نساعد الشركات على تحسين وحماية حملاتها الإعلانية ، وزيادة المبيعات والربح والعائد على الاستثمار وتحسين خدمة العملاء.

CallAction

CallAction

callaction.co

CallAction هو تطبيق ويب هاتفي يهدف لتتبع وتحليل المكالمات الواردة عبر مختلف قنوات التسويق لتحسين التواصل مع العملاء.

Call iQ

Call iQ

mycalliq.com

كيف تعمل Call iQ عملية مكونة من 5 خطوات في جزء من الثانية شاهد هذا الفيديو الموجز لترى كيف تعمل عملية تتبع المكالمات المكونة من 5 خطوات بدءًا من تعيين الأرقام إلى تتبع كل مكالمة على تلك الأرقام وحتى تقديم تحليلات حية وحقيقية ونقدية حول كل مكالمة . هل أنت مستعد للبدء في توفير أموالك التسويقية؟ طلب عرض توضيحي 1-866-721-2180 مباشر...

CallPlease

CallPlease

webapp.callplease.com

CallPlease تطبيق لإدارة المكالمات والرسائل الهاتفية، مصمم لتبسيط التفاعلات الهاتفية وتحسين الكفاءة في البيئات الشخصية والمهنية.

iovox

iovox

iovox.com

برنامج تتبع المكالمات الهاتفية والإنتاجية للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم.

800response

800response

800response.com

يوفر 800response مجموعة واسعة من أرقام الهواتف المجانية وأدوات تتبع المكالمات وبيانات تحليلات العملاء لمساعدة الشركات على إدارة جهود جذب العملاء المحتملين مع الحصول على بيانات إسناد تسويقية قيمة لمساعدتك في الحصول على عائد الاستثمار الخاص بك والاحتفاظ العملاء الأكثر قيمة. نحن نقدم حلاً كاملاً لأدوات تتبع المكالمات لمساعدة الشركات على تعزيز عمليات اكتساب العملاء الجدد وتحسينها، وقياس أداء الحملة وتتبعه، ومراقبة تجربة العملاء. إذا كنت تبحث عن تحليلات المتصل لتحسين عائد الاستثمار واستجابة حملتك الإعلانية، فإن 800response لديه كل الأدوات التي تحتاجها. ويمكننا تغذية هذه البيانات مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

AuditCall

AuditCall

auditcall.com

تتميز شركة AuditCall بتقديم حلول استثنائية لتحليلات المكالمات للشركات في جميع أنحاء العالم. فهو يوفر رؤى تفصيلية حول كل جانب يجعل هاتفك يرن. تتبع المكالمات الهاتفية وتسجيلها وتحليلاتها والمزيد للسماح لك بتحقيق أقصى قدر من الإيرادات والحصول على عملاء سعداء. يعد AuditCall منتجًا معروفًا بحلول الاتصالات والتعاون السحابية الموحدة المبتكرة. يقع المقر الرئيسي لشركة AuditCall في الولايات المتحدة، وتوفر للشركات والصناعات طرقًا أكثر تقدمًا وأمانًا للاتصال بعملائها وموظفيها وتعزيز إنتاجية القوى العاملة وتعزيز العلاقات مع العملاء من خلال برنامجها البديهي - AuditCall. فهو يساعد الشركات في اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن كيفية تخصيص الإنفاق التسويقي من خلال تحسين عائد الاستثمار للإعلانات والكلمات الرئيسية التي تجذب معظم المكالمات. وهي مجهزة بميزات مثيرة للاهتمام تمكن المسوقين المعتمدين على البيانات من تحسين أداء حملاتهم الإعلانية، وزيادة فعالية المبيعات، وتحسين الاحتفاظ بالعملاء. لا يمنحك برنامج AuditCall رؤية واضحة للحملات التي تجذب مكالماتك فحسب، بل يوفر أيضًا صورة كاملة لنتائج كل مكالمة. النتيجة؟ يمكنك اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحسين الحملة لجذب المزيد من المكالمات المدرة للدخل وحملات أكثر كفاءة.

Dialics

Dialics

dialics.com

Dialics هو برنامج لتتبع المكالمات يوفر للمسوقين المحترفين الرؤى التي يحتاجونها لجذب المزيد من التحويلات. تمكن Dialics المسوقين من تتبع مكالماتهم الهاتفية الواردة وتحديد الكلمات الرئيسية والحملات الإعلانية والعروض الأكثر فعالية في تحقيق الإيرادات. هدف الشركة هو مساعدة المحترفين على زيادة معدلات التحويل الخاصة بهم من خلال تزويدهم بالمقاييس التي تسمح لهم بتحسين جهودهم التسويقية.

OnviSource

OnviSource

onvisource.com

برنامج تسجيل المكالمات الآلي لمراكز الاتصال والشركات في مجموعة واسعة من الصناعات.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics هو تطبيق لتحليل وتسجيل المكالمات يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وإسناد المكالمات إلى القنوات التسويقية.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource هو تطبيق يتتبع المكالمات ويدير العملاء المحتملين، مما يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وزيادة المبيعات.

Invoca

Invoca

invoca.com

Invoca عبارة عن منصة لتنفيذ الإيرادات تربط فرق التسويق والمبيعات لمساعدتهم على تتبع رحلة الشراء وتحسينها لتحقيق المزيد من الإيرادات. من خلال استخدام نظام أساسي شامل لتنفيذ الإيرادات مع عمليات تكامل عميقة مع منصات التكنولوجيا الرائدة، يمكن لفرق الإيرادات ربط استثمارات الوسائط المدفوعة بشكل أفضل مباشرة بالإيرادات، وتحسين المشاركة الرقمية، وتقديم أفضل تجارب المشتري لزيادة المبيعات. مع Invoca، تتمتع أفضل العلامات التجارية الاستهلاكية، بما في ذلك AutoNation وDIRECTV وMayo Clinic وMutual of Omaha وVerizon، بنتائج لا تصدق مدعومة ببيانات لا يمكن إنكارها. جمعت شركة Invoca مبلغ 184 مليون دولار أمريكي من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Upfront Ventures وAccel وSilver Lake Waterman وH.I.G. شركاء النمو، ومشاريع Salesforce. تساعد Invoca الشركات على زيادة نمو الإيرادات من خلال فتح بيانات جديدة من المكالمات، حتى تتمكن من اكتساب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم مقابل أموال أقل. بفضل منصة تنفيذ الإيرادات من Invoca، تحقق الشركات نتائج مذهلة: * تعمل فرق التسويق - مثل فريق Rogers Communications - على زيادة جودة العملاء المحتملين وخفض تكاليف الاستحواذ بنسبة 82% * تعمل مراكز الاتصال - مثل تلك الموجودة في MoneySolver - على تعزيز أداء الوكيل ومعدلات التحويل بنسبة 100% * تعمل الشركات متعددة المواقع - مثل Renewal by Andersen - على زيادة المواعيد المحددة عبر الهاتف بنسبة 50% تقريبًا

Marchex

Marchex

marchex.com

تطبيق Marchex يقدم حلاً ذكياً لتحليل المحادثات لمساعدة الشركات في تتبع ومراجعة مكالمات العملاء، مما يعزز أداء التسويق الرقمي وزيادة الإيرادات.

Ringover

Ringover

ringover.com

Ringover هو حل اتصالات سحابية متعدد القنوات، يوفر مكالمات، ورسائل نصية، ومكالمات فيديو، لتعزيز تجربة العملاء وزيادة الإنتاجية.

Telmetrics

Telmetrics

telmetrics.com

تم تصميم برنامج قياس المكالمات الخاص بشركة Telmetrics (منصة تحليلات المكالمات) وفقًا لمعايير IEEE وRFC ويتميز بمراكز بيانات متعددة مبنية على توفر على مستوى Telco وبنية متسامحة مع الأخطاء مدعومة بعمليات التعافي من الكوارث المؤتمتة بالكامل.

Truly

Truly

truly.co

تطبيق Truly هو منصة لتحسين عمليات المبيعات في Salesforce، يوفر تسجيل تلقائي للبيانات ويدير التفاعل مع العملاء بدون إدخال يدوي.

Vonage

Vonage

vonage.com

تطبيق Vonage هو منصة اتصال تحتوي على مكالمات صوتية وفيديو، رسائل نصية واجتماعات، مما يسهل التواصل والتعاون بين الفرق في أي وقت.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

smrtPhone هو تطبيق هاتف سحابي شامل يعزز الاتصالات والمبيعات من خلال دمج المكالمات والرسائل مع نظام إدارة العلاقات مع العملاء.

Cordless

Cordless

cordless.io

كوردلس هو مركز اتصالات سحابي حديث لدعم العملاء، يوفر تحليلات محادثات ويدعم تكاملات متعددة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء.

CallFire

CallFire

callfire.com

تقدم CallFire حلول تسويق صوتية سهلة الاستخدام للشركات عبر أمريكا وكندا، تشمل البث الصوتي والتواصل مع العملاء من خلال الرسائل الصوتية والنصية.

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

WhatConverts هو برنامج متكامل لتتبع العملاء المحتملين لوكالات التسويق وعملائها. يُظهر WhatConverts تلقائيًا للمسوقين وأصحاب الأعمال مدى نجاح تسويقهم. استخدم WhatConverts لتتبع المكالمات وتتبع النماذج وتتبع الدردشة لجميع العملاء المتوقعين. بالنسبة لإعلانات PPC، يقدم WhatConverts تتبع مكالمات الكلمات الرئيسية الذي يكشف عن الحملات التي تعمل بشكل أفضل. تتمتع WhatConverts أيضًا بإدارة قوية للعملاء المحتملين وإعداد التقارير الرائدة. إنه أكثر من مجرد برنامج لتتبع المكالمات؛ إنها لوحة تحكم كاملة لتتبع العملاء المحتملين وإدارتهم وإعداد التقارير.

Ringba

Ringba

ringba.com

Ringba هي منصة تتبع وتحليل المكالمات لتسويق الأداء، تقدم ميزات لإدارة المكالمات وتوجيهها، مما يساعد الشركات على تحسين عائد الاستثمار.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken هو تطبيق يستخدم ذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات المبيعات، وتقديم تدريب لحظي، وتحسين أداء فرق المبيعات للحصول على نتائج أفضل.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

برنامج Shape هو أداة لأتمتة المبيعات والتسويق، يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتنظيم العمل وتحسين التواصل بين الفرق.

DCDial

DCDial

dcdial.com

DCDial هو حل مركز اتصالات سحابي يساعد الشركات في التواصل مع العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية بطريقة سهلة وفعالة.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa هو برنامج تتبع على مستوى المؤسسات للأداء والتسويق والتسويق الشريكة. يعد Phonexa Suite هو التقنية الأساسية التي تحمل من خلال دورة حياة المستهلك والاتصال ، وتساعد فرق التسويق في الأداء على قيادة العائد على العلامات التجارية عبر القنوات التابعة والشريكة والقنوات المدفوعة. يعطي Phonexa الأولوية للتسويق القائم على النتائج عبر تفاعلات العملاء مثل النقرات والمكالمات وترتيب النماذج وسلوك الموقع والمزيد. من خلال حل التشغيل الفردي ، يمنح PhoneXa Suite ناشرين وشبكات ووكالات وعلامات تجارية غير مسبوقة وصول غير مسبوق للحملات ، ويزيل نقص الشفافية عبر توليد الرصاص ، وأتمتة العمليات. يتيح مجموعة Phonexa للعملاء تحسين جهود اكتساب العملاء بدون احتكاك وتحليل المصادر التي تدفع خط الأنابيب المؤهلة. يقع مقر Phonexa العالمي في لوس أنجلوس مع مكاتب إضافية في المملكة المتحدة وأوكرانيا وكندا. توظف الشركة موظفين أكثر من 200. لمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة www.phonexa.com.

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza هي أول منصة لتتبع مكالمات المؤسسات وتحسينها. لتلبية الطلب المتزايد على المعلومات من التفاعلات الهاتفية، فإننا نجمع بين تتبع المكالمات التقليدية والتحليل القوي للمكالمات الهاتفية. تستخدم Convirza تقنية التعرف على الكلام والخوارزميات المتطورة لقياس جودة العملاء المحتملين وقياس التحويلات واتخاذ الإجراءات باستخدام أتمتة التسويق الكاملة. نحن نساعد المسوقين المتمرسين على اتخاذ قرارات أفضل، وتحسين الأسعار القريبة وتجربة العملاء مع زيادة الإيرادات. نحن نخدم العلامات التجارية الوطنية والدولية الرائدة في مجال السيارات والرعاية الصحية والضيافة والخدمات المنزلية والمالية. تم تصميمه للشركات من جميع الأحجام، ووكالات الإعلام/النشر، ومراكز الاتصال، والمزيد، ونحن نقدم تسجيل المكالمات وحلول البيانات التي تساعدك على تتبع وتحليل المكالمات لفهم نوايا المتصل وسلوكه. أطلقت الشركة مؤخرًا منصة رائدة لتحسين التسويق عبر المكالمات من مقرها الرئيسي في Silicon Slopes بولاية يوتا.

PBXDom

PBXDom

pbxdom.com

يمكن لتقارير PBXDom السحابية إنشاء تقارير مفصلة عن نشاط هاتفك أو مركز الاتصال الخاص بك بسهولة من أي مكان في العالم؛ ليست هناك حاجة لشراء أي برامج إضافية. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق تثبيت أداة تجميع PBXDom وتوصيل PBX أو مركز الاتصال الخاص بك بالكمبيوتر الذي قمت بتثبيت هذا البرنامج عليه؛ هذا كل ما في الأمر. يتلقى برنامج التجميع تلقائيًا معلومات الاتصال الخاصة بك من مركز الاتصال الخاص بك أو PBX ثم يرسل تلك المعلومات إلى خادم PBXDom، ثم يقوم خادمنا بتحليل المعلومات لتزويدك بمجموعة متنوعة من التقارير.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

تحليلات الحاكم هي منصة لقياس التسويق والإسناد تربط بيانات التسويق والمبيعات لتمكن الشركات من فهم رحلة العميل وتحسين استراتيجياتها.

800.com

800.com

800.com

تطبيق 800.com يساعد الشركات في تسجيل أرقام هواتف مخصصة ومجانية، وإدارة المكالمات، والتسويق عبر الرسائل القصيرة، لتعزيز التواصل مع العملاء.

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