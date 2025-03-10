Infinity Portal

infinity.co

اكتشف ما يحدث قبل وأثناء وبعد كل مكالمة، واتخذ إجراءات حقيقية لتعزيز الكفاءات التسويقية والتشغيلية. Infinity عبارة عن منصة معلوماتية للمكالمات معتمدة من ISO 27001 ذات مستوى عالمي مع إمكانات تتبع الزائرين الدقيقة. يمكّنك Infinity من رسم خريطة لرحلة العميل بأكملها وفتح رؤى لا تقدر بثمن مثل الحملات وصفحات الويب والكلمات الرئيسية المحددة التي يتفاعل معها عملاؤك قبل أن يلتقطوا الهاتف. سيساعدك تحديد مصدر تحويلات المكالمات على رؤية الصورة الكاملة عندما يتعلق الأمر بتحليل الأداء. ستكون قادرًا على تحقيق عائد استثمار مثير للإعجاب على إنفاقك التسويقي من خلال التخلص تمامًا من التخمين حول ما يولد المبيعات. يتطور Infinity Hub باستمرار لتمكين المستخدمين من إنشاء أفضل تجارب العملاء من خلال تمكينهم من التكامل مع أحدث إصدارات Google Ads وGoogle Analytics وLooker Studio وHubspot وSalesforce وغيرها الكثير. نحن نتكامل أيضًا مع Instagram وFacebook مما يعني أنه يمكن لمستخدمي Infinity اكتشاف قيمة إضافية من إعلاناتهم الاجتماعية. تقوم مجموعة تحليلات المحادثة الخاصة بنا بتحليل جميع المكالمات الواردة والصادرة، على نطاق واسع، وتقدم رؤى حيوية حول ما يؤدي وما لا يؤدي إلى نتائج إيجابية. يوفر معرف الوكيل رؤية تفصيلية لأداء الوكيل الفردي حتى تتمكن من إنشاء جلسات تدريب مخصصة موجهة نحو إنشاء تجارب سلسة للعملاء. تتضمن بعض النتائج التي ساعدنا عملائنا على تحقيقها ما يلي: زيادة بنسبة 79% في التحويلات لمركز الطيران انخفاض بنسبة 64% في تكاليف اكتساب العملاء (CAC) لـ Pendragon تخفيض بنسبة 50% في تكاليف مركز الاتصال للوصول إلى التخزين الذاتي