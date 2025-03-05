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يقوم برنامج تتبع المكالمات الواردة بتعيين المكالمات الهاتفية الواردة إلى مصادرها عن طريق إنشاء أرقام محلية ومجانية فريدة للإعلانات ومواقع مواقع الويب وحملات الدفع لكل نقرة والكلمات الرئيسية. يتيح ذلك للمؤسسات مراقبة فعالية مصادر الحملة المختلفة في جذب العملاء المحتملين. تمتد هذه الحلول إلى ما هو أبعد من التتبع الأساسي، حيث تقدم ميزات متقدمة مثل تسجيل المكالمات ومراقبتها وتوجيهها وأنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية لتأهيل العملاء المتوقعين وتقديم تقارير مفصلة. تستخدم منتجات تتبع المكالمات الواردة في المقام الأول من قبل فرق التسويق، وتسهل قياس نجاح حملة تسويقية محددة. أنها توفر تقارير وتحليلات شاملة حول عائد استثمار الحملة وتحسينها. من خلال التكامل بسلاسة مع التحليلات الرقمية وأدوات الإعلان، فإنها تسهل دمج التحويلات دون اتصال بالإنترنت في مسارات التحويل الشاملة. علاوة على ذلك، فإنها غالبًا ما تتكامل مع برنامج CRM لتسجيل وتتبع العملاء المحتملين بشكل فعال لكل من فرق التسويق والمبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يتضمن برنامج تتبع المكالمات الواردة ميزات تتبع المكالمات الصادرة، والتي يستخدمها عادة مندوبو المبيعات.
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Ringostat
ringostat.com
Ringostat عبارة عن منصة لتتبع المكالمات الهاتفية والتحليلات الشاملة. يساعد Ringostat على تحسين التسويق، مع مراعاة عائد الاستثمار، وبناء اتصالات فعالة مع العملاء، وتعزيز المبيعات. إنها الخدمة الوحيدة من نوعها في أوروبا الشرقية التي تعتبر شريكًا تقنيًا رسميًا لـ Google Analytics. تتضمن المنصة سبعة منتجات: تتبع المكالمات، والتحليلات الشاملة، وPBX الافتراضي، وأداة رد الاتصال، وRingostat Smart Phone، وRingostat Insider، وRingostat Messenger. يمثل كل من هذه المنتجات أحد الفروع الثلاثة التي تشكل معًا نظامًا بيئيًا واحدًا: التحليلات والاتصالات والمبيعات. يتم إطلاق Ringostat Virtual PBX في يوم واحد، ولا يتطلب استثمارات إضافية في المعدات، وهو مناسب لأي ظروف عمل في قسم المبيعات. تعتبر حلول Ringostat مثالية لمراكز الاتصال. أنها تسمح بمعالجة الطلبات بسرعة وإجراء المكالمات بنقرة واحدة. احتياجات العملاء هي الأولوية الرئيسية للمنصة. يهتم فريق الدعم الفني الودود بطلبات المستخدمين ويستجيب في أقل من أربع دقائق. 95% من المستخدمين قيموا متخصصي الدعم الفني لدى Ringostat بـ "ممتاز" أو "جيد". بالإضافة إلى ذلك، يساعد مدير نجاح العملاء المخصص العملاء على استخدام منتجات Ringostat بأكبر قدر ممكن من الفعالية لتلبية احتياجات أعمالهم المحددة.
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
Ringover
ringover.com
Ringover هو حل اتصالات سحابية متعدد القنوات سهل الاستخدام (المكالمات، الرسائل النصية القصيرة، مكالمات الفيديو، رسائل البريد الإلكتروني...)، مصمم لتعزيز تجربة عملائك وزيادة مبيعاتك. امنح عملائك والمحتملين تجربة مخصصة وعزز إنتاجية فرق المبيعات وخدمة العملاء لديك بفضل الواجهة البديهية وسهلة الإدارة. تسمح لك ميزات الإشراف والتدريب المتقدمة لدينا بمراقبة العمليات عن كثب وتدريب أعضاء فريقك بسرعة. يتكامل Ringover مع أكثر من 80 أداة عمل (إدارة علاقات العملاء، مكتب المساعدة...)، مما يؤدي إلى تبسيط المهام لزيادة الكفاءة.
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Call iQ
mycalliq.com
كيف تعمل Call iQ عملية مكونة من 5 خطوات في جزء من الثانية شاهد هذا الفيديو الموجز لترى كيف تعمل عملية تتبع المكالمات المكونة من 5 خطوات بدءًا من تعيين الأرقام إلى تتبع كل مكالمة على تلك الأرقام وحتى تقديم تحليلات حية وحقيقية ونقدية حول كل مكالمة . هل أنت مستعد للبدء في توفير أموالك التسويقية؟ طلب عرض توضيحي 1-866-721-2180 مباشر...
CallGear
callgear.ae
كل ما تحتاجه للتواصل بشكل فعال مع عملائك. أتمتة تدفقات المكالمات والتركيز على عملك.
Infinity Hub
infinity.co
اكتشف ما يحدث قبل وأثناء وبعد كل مكالمة، واتخذ إجراءات حقيقية لتعزيز الكفاءات التسويقية والتشغيلية. Infinity عبارة عن منصة معلوماتية للمكالمات معتمدة من ISO 27001 ذات مستوى عالمي مع إمكانات تتبع الزائرين الدقيقة. يمكّنك Infinity من رسم خريطة لرحلة العميل بأكملها وفتح رؤى لا تقدر بثمن مثل الحملات وصفحات الويب والكلمات الرئيسية المحددة التي يتفاعل معها عملاؤك قبل أن يلتقطوا الهاتف. سيساعدك تحديد مصدر تحويلات المكالمات على رؤية الصورة الكاملة عندما يتعلق الأمر بتحليل الأداء. ستكون قادرًا على تحقيق عائد استثمار مثير للإعجاب على إنفاقك التسويقي من خلال التخلص تمامًا من التخمين حول ما يولد المبيعات. يتطور Infinity Hub باستمرار لتمكين المستخدمين من إنشاء أفضل تجارب العملاء من خلال تمكينهم من التكامل مع أحدث إصدارات Google Ads وGoogle Analytics وLooker Studio وHubspot وSalesforce وغيرها الكثير. نحن نتكامل أيضًا مع Instagram وFacebook مما يعني أنه يمكن لمستخدمي Infinity اكتشاف قيمة إضافية من إعلاناتهم الاجتماعية. تقوم مجموعة تحليلات المحادثة الخاصة بنا بتحليل جميع المكالمات الواردة والصادرة، على نطاق واسع، وتقدم رؤى حيوية حول ما يؤدي وما لا يؤدي إلى نتائج إيجابية. يوفر معرف الوكيل رؤية تفصيلية لأداء الوكيل الفردي حتى تتمكن من إنشاء جلسات تدريب مخصصة موجهة نحو إنشاء تجارب سلسة للعملاء. تتضمن بعض النتائج التي ساعدنا عملائنا على تحقيقها ما يلي: زيادة بنسبة 79% في التحويلات لمركز الطيران انخفاض بنسبة 64% في تكاليف اكتساب العملاء (CAC) لـ Pendragon تخفيض بنسبة 50% في تكاليف مركز الاتصال للوصول إلى التخزين الذاتي
OnviSource
onvisource.com
برنامج تسجيل المكالمات الآلي لمراكز الاتصال والشركات في مجموعة واسعة من الصناعات.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات. نحن نساعد على إشراك عملائك وتحويلهم وتحليلهم. توفر Calltouch خدمة تتبع المكالمات التي توفر كافة المعلومات حول كفاءة الإعلانات. بفضل خدمة تتبع المكالمات، يمكنك تقسيم جميع الإعلانات إلى تلك التي تزيد المبيعات وتلك التي تنفق الميزانية. يساعد تتبع المكالمات في تقييم القنوات والإعلانات التي تستحق التوسع والإعلانات الأخرى التي سيتم تعطيلها. أسعار تبدأ من 60.00 دولارًا شهريًا Standardart - تحليلات شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة - تتبع ديناميكي وثابت للمكالمات - دفتر يومية المكالمات - وضع علامات على المكالمات - مواصفات الكلمات الرئيسية - أهداف موقع الويب وتتبع الطلبات - تقارير مفصلة ومسار المبيعات وعائد الاستثمار - منصات الإعلانات وتكامل أنظمة إدارة علاقات العملاء - دعم كامل للعملاء
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion هو برنامج بسيط وقوي لإدارة الخدمات الميدانية ، ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات مثل إدارة العملاء ، الفواتير والمدفوعات ، وإدارة المخزون ، وتتبع الوقت ، والإبلاغ. يتوفر البرنامج على تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول لتوصيل موظفي المكاتب والفنيين والعملاء.
Nimbata
nimbata.com
يجمع Nimbata بين التقاط العملاء المتوقعين الفريدين وتتبع التحويل وإسناد التسويق وقدرات إدارة العملاء المتوقعين التي تولد عملاء محتملين أفضل وتحول المزيد من زوار الويب إلى مبيعات. توفر Nimbata (https://www.nimbata.com) ما يلي: • التقاط العملاء المحتملين عبر الهاتف من خلال أرقام محلية أو مجانية أو أرقام مخصصة لـ 4300 مدينة وأكثر من 70 دولة حول العالم. • بيانات الطرف الأول لتحويل المكالمات وتتبع إرسال نماذج الويب عبر Nimbata script/pixel. الإحالة على مستوى الجلسة (المصدر أو الحملة أو الكلمة الرئيسية) لتحويلات المكالمات باستخدام إدراج الأرقام الديناميكي (DNI). • الهاتف/التعامل مع الرصاص (التسجيلات، تحيات، همسات، استطلاعات، عوامل تصفية البريد العشوائي، ووضع العلامات). • سير عمل إدارة المكالمات للاستفادة من التوجيه المتقدم (الأولوية، والمتعدد، والمرجح) وقدرات التوجيه الجغرافي لتحسين فعالية فرص المبيعات وإغلاقها. • الأتمتة والتكامل لإثراء أدوات التسويق والمبيعات والتعاون المفضلة لديك ببيانات قابلة للتنفيذ. • قدرات التحليلات وإعداد التقارير التي تكشف تفاصيل رحلة العميل الكاملة وتصور الأفكار الرئيسية مثل المتصلين لأول مرة مقابل المتصلين المتكررين.
Retreaver
retreaver.com
يساعد برنامج Retreaver المسوقين والوكالات والعلامات التجارية على فهم رحلة عملائهم بشكل أفضل. يوفر برنامجنا المستند إلى السحابة بيانات المكالمات الواردة في الوقت الفعلي عن طريق وضع علامة على المتصل وتتبعه وتوجيهه إلى الشخص أو القسم المناسب. استفد من البيانات من حلول التسويق الشائعة مثل HubSpot وEloqua وInstapage لتقديم تجارب مخصصة وزيادة معدلات التحويل. ومن خلال الاستفادة من هذه البيانات، ستتمكن من تحديد الحملات التي تحقق أكبر قدر من الإيرادات، وتزيد من رضا العملاء وتعزز التحويلات الأعلى. اتصل بنا اليوم على (877) 794-6544 أو قم بزيارة
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector عبارة عن نظام أساسي لأتمتة المبيعات الخارجية يدمج البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد الصوتي بدون رنين والمتصل الصادر والمتصل الوارد في نظام إدارة علاقات العملاء البسيط.
CallRoot
callroot.com
CallRoot هو برنامج لتتبع المكالمات لفرق التسويق والوكالات. يقوم بتتبع وتسجيل المكالمات الهاتفية الواردة، وإدراج أرقام الهواتف ومصدر إحالة الخرائط ديناميكيًا مع كل مكالمة واردة.
WildJar
wildjar.com
تساعد WildJar الشركات على تحقيق نجاح كبير من خلال تقديم حلول الصوت والرسائل النصية القصيرة المتطورة. تأسست WildJar في عام 2016، وهي تساعد أكثر من 4000 شركة حول العالم على التواصل مع عملائها وزيادة الإيرادات.
CallScaler
callscaler.com
يوفر CallScaler طريقة سهلة لبدء حملات تتبع المكالمات وتوسيع نطاقها بأسعار أكثر تنافسية في الصناعة.
Clixtell
clixtell.com
توفر Clixtell حلاً متكاملاً للشركات ووكالات التسويق الرقمي. تتبع المكالمات، وتحليلات الويب، والكشف عن الاحتيال بنظام الدفع لكل نقرة، وخدمات الوقاية والحماية للمعلنين عبر الإنترنت في العصر الرقمي الجديد. نحن ننمو ونتحسن باستمرار، ونحن فخورون بتقديم تجربة إعلانية آمنة وسليمة وشفافة لعملائنا. نحن نساعد الشركات على تحسين وحماية حملاتها الإعلانية، وزيادة المبيعات والأرباح وعائد الاستثمار وتحسين خدمة العملاء.
CallAction
callaction.co
CallAction هو تطبيق ويب للجوال لأتمتة تتبع المكالمات الواردة وإشراكها عبر جميع قنوات التسويق.
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease، سجل المكالمات، وسجل المكالمات، وبرامج التعاون في الرسائل الهاتفية الأكثر تقدمًا في العالم، ويتميز بواجهات أنيقة لنظام التشغيل iOS، وAndroid، والويب. يُستخدم من قبل جميع منتجي الوسائط الرائدين في العالم بالإضافة إلى شركات المحاماة ومؤسسات الخدمات ومؤسسات المبيعات وغيرها الكثير.
iovox
iovox.com
برنامج تتبع المكالمات الهاتفية والإنتاجية للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم.
800response
800response.com
يوفر 800response مجموعة واسعة من أرقام الهواتف المجانية وأدوات تتبع المكالمات وبيانات تحليلات العملاء لمساعدة الشركات على إدارة جهود جذب العملاء المحتملين مع الحصول على بيانات إسناد تسويقية قيمة لمساعدتك في الحصول على عائد الاستثمار الخاص بك والاحتفاظ العملاء الأكثر قيمة. نحن نقدم حلاً كاملاً لأدوات تتبع المكالمات لمساعدة الشركات على تعزيز عمليات اكتساب العملاء الجدد وتحسينها، وقياس أداء الحملة وتتبعه، ومراقبة تجربة العملاء. إذا كنت تبحث عن تحليلات المتصل لتحسين عائد الاستثمار واستجابة حملتك الإعلانية، فإن 800response لديه كل الأدوات التي تحتاجها. ويمكننا تغذية هذه البيانات مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
AuditCall
auditcall.com
تتميز شركة AuditCall بتقديم حلول استثنائية لتحليلات المكالمات للشركات في جميع أنحاء العالم. فهو يوفر رؤى تفصيلية حول كل جانب يجعل هاتفك يرن. تتبع المكالمات الهاتفية وتسجيلها وتحليلاتها والمزيد للسماح لك بتحقيق أقصى قدر من الإيرادات والحصول على عملاء سعداء. يعد AuditCall منتجًا معروفًا بحلول الاتصالات والتعاون السحابية الموحدة المبتكرة. يقع المقر الرئيسي لشركة AuditCall في الولايات المتحدة، وتوفر للشركات والصناعات طرقًا أكثر تقدمًا وأمانًا للاتصال بعملائها وموظفيها وتعزيز إنتاجية القوى العاملة وتعزيز العلاقات مع العملاء من خلال برنامجها البديهي - AuditCall. فهو يساعد الشركات في اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن كيفية تخصيص الإنفاق التسويقي من خلال تحسين عائد الاستثمار للإعلانات والكلمات الرئيسية التي تجذب معظم المكالمات. وهي مجهزة بميزات مثيرة للاهتمام تمكن المسوقين المعتمدين على البيانات من تحسين أداء حملاتهم الإعلانية، وزيادة فعالية المبيعات، وتحسين الاحتفاظ بالعملاء. لا يمنحك برنامج AuditCall رؤية واضحة للحملات التي تجذب مكالماتك فحسب، بل يوفر أيضًا صورة كاملة لنتائج كل مكالمة. النتيجة؟ يمكنك اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحسين الحملة لجذب المزيد من المكالمات المدرة للدخل وحملات أكثر كفاءة.
Dialics
dialics.com
Dialics هو برنامج لتتبع المكالمات يوفر للمسوقين المحترفين الرؤى التي يحتاجونها لجذب المزيد من التحويلات. تمكن Dialics المسوقين من تتبع مكالماتهم الهاتفية الواردة وتحديد الكلمات الرئيسية والحملات الإعلانية والعروض الأكثر فعالية في تحقيق الإيرادات. هدف الشركة هو مساعدة المحترفين على زيادة معدلات التحويل الخاصة بهم من خلال تزويدهم بالمقاييس التي تسمح لهم بتحسين جهودهم التسويقية.
CallFire
callfire.com
توفر CallFire حلول تسويق صوتي سهلة الاستخدام وذاتية الخدمة لآلاف الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. نحن متخصصون في مساعدة الشركات المحلية على النمو والاحتفاظ بإيراداتها من خلال خدمات التواصل والمشاركة مثل الرد الصوتي التفاعلي (IVR) والبث الصوتي وتتبع المكالمات. بالإضافة إلى خدمة الشركات المحلية، تعمل CallFire على تمكين المؤسسات غير الربحية والمجموعات الدينية والمنظمات الأخرى من التواصل بشكل أكثر فعالية مع جماهيرها. يقع المقر الرئيسي لشركة CallFire في سانتا مونيكا، كاليفورنيا ولها مكاتب تابعة في أوستن، تكساس، وكييف، أوكرانيا.
Ringba
ringba.com
Ringba هي منصة رائدة في الصناعة لتتبع وتحليل المكالمات الواردة للشركات ومراكز الاتصال والمسوقين المحترفين للدفع لكل مكالمة. احصل على عائد استثمار أكبر من أي منصة أخرى من خلال توجيه المكالمات في الوقت الفعلي من Ringba وشجرة الرنين للمكالمات والتحليلات الرائدة في الصناعة. كل ذلك بدون عقود أو حد أدنى أو زيادات. لمعرفة المزيد، اتصل بنا على (800) 824-5000 أو تواصل مع فريقنا على [email protected]
CallSource
callsource.com
CallSource هي الشركة الرائدة في مجال تتبع المكالمات وإدارة العملاء المحتملين وحلول تحليل الأعمال. قم بزيادة أموالك التسويقية إلى الحد الأقصى واحصل على نتائج محسوبة.
Invoca
invoca.com
Invoca عبارة عن منصة لتنفيذ الإيرادات تربط فرق التسويق والمبيعات لمساعدتهم على تتبع رحلة الشراء وتحسينها لتحقيق المزيد من الإيرادات. من خلال استخدام نظام أساسي شامل لتنفيذ الإيرادات مع عمليات تكامل عميقة مع منصات التكنولوجيا الرائدة، يمكن لفرق الإيرادات ربط استثمارات الوسائط المدفوعة بشكل أفضل مباشرة بالإيرادات، وتحسين المشاركة الرقمية، وتقديم أفضل تجارب المشتري لزيادة المبيعات. مع Invoca، تتمتع أفضل العلامات التجارية الاستهلاكية، بما في ذلك AutoNation وDIRECTV وMayo Clinic وMutual of Omaha وVerizon، بنتائج لا تصدق مدعومة ببيانات لا يمكن إنكارها. جمعت شركة Invoca مبلغ 184 مليون دولار أمريكي من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Upfront Ventures وAccel وSilver Lake Waterman وH.I.G. شركاء النمو، ومشاريع Salesforce. تساعد Invoca الشركات على زيادة نمو الإيرادات من خلال فتح بيانات جديدة من المكالمات، حتى تتمكن من اكتساب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم مقابل أموال أقل. بفضل منصة تنفيذ الإيرادات من Invoca، تحقق الشركات نتائج مذهلة: * تعمل فرق التسويق - مثل فريق Rogers Communications - على زيادة جودة العملاء المحتملين وخفض تكاليف الاستحواذ بنسبة 82% * تعمل مراكز الاتصال - مثل تلك الموجودة في MoneySolver - على تعزيز أداء الوكيل ومعدلات التحويل بنسبة 100% * تعمل الشركات متعددة المواقع - مثل Renewal by Andersen - على زيادة المواعيد المحددة عبر الهاتف بنسبة 50% تقريبًا
Marchex
marchex.com
تقدم Marchex Marketing Edge حلاً ذكيًا للمحادثة سهل الاستخدام يكشف عن الحملات والقنوات التسويقية التي تولد مكالمات ونصوص واردة، وما حدث في تلك المحادثات، وتمكن القرارات المستندة إلى البيانات من تحسين أداء التسويق الرقمي وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. بدءًا من توجيه المكالمات وحتى نتائج المكالمات، تساعدك Marchex Marketing Edge على تحسين قيمة كل مكالمة واردة أو رسالة نصية.
Telmetrics
telmetrics.com
تم تصميم برنامج قياس المكالمات الخاص بشركة Telmetrics (منصة تحليلات المكالمات) وفقًا لمعايير IEEE وRFC ويتميز بمراكز بيانات متعددة مبنية على توفر على مستوى Telco وبنية متسامحة مع الأخطاء مدعومة بعمليات التعافي من الكوارث المؤتمتة بالكامل.
Truly
truly.co
تقديم أول منصة لتحسين عمليات المبيعات لـ Salesforce، دون الحاجة إلى إدخال بيانات يدويًا للممثل. على عكس أدوات المبيعات التي تسهل على المندوبين تحديث إدارة علاقات العملاء (CRM)، فإن هذا يلغي الحاجة تمامًا. - منتج الالتقاط الحقيقي (البريد الإلكتروني، الصوت، اجتماعات الويب، الرسائل النصية القصيرة) يلتقط تلقائيًا المزيد من بيانات النشاط في فريق المبيعات أكثر من أي منتج منافس (رسائل بريد إلكتروني أكثر بنسبة 68% من أدوات مشاركة المبيعات مثل Outreach، ومكالمات أكثر بنسبة 33% من برامج مركز الاتصال مثل LiveOps، و6% اجتماعات الويب أكثر من أدوات ذكاء المحادثة مثل Gong) - يعمل الذكاء الاصطناعي حقًا على إثراء جميع بيانات نشاطك وتقديم بيانات تعريف منظمة يمكن الإبلاغ عنها في Salesforce. النسخ يجعل محتوى المحادثة الخاص بك قابلاً للإبلاغ عنه وقابلاً للبحث فيه في فريق المبيعات. تُظهر لك تحليلات المحادثة "وقت التحدث الحقيقي". تكشف معلومات الاتصال عن أقدمية وهوية الأشخاص الذين تتحدث معهم في اجتماعات الويب. تلخص ملاحظات مكالمات الذكاء الاصطناعي ما يحدث في المكالمات - يتيح لك مُحسِّن عمليات المبيعات أتمتة جميع عمليات إدخال البيانات (إنشاء جهات اتصال، وفرص التقدم، وتحديث الترتيبات، وقائمة المنافسين، والمزيد!). تقوم Funnel Analytics تلقائيًا بتصميم مسار التحويل الخاص بك لتزويدك بتقارير / رؤى حول أداء مبيعاتك. يتيح لك مُحسِّن العمليات اختبار ما إذا كان يتم الالتزام بأي جانب من جوانب عملية المبيعات الخاصة بك وإظهار مدى تحسينه لتحويل مسار التحويل. تسمح لك أتمتة عملية الإيرادات بأخذ العمليات التي تعمل وأتمتتها للمندوبين، لضمان تنفيذ أكثر اتساقًا والحصول على ساعات من الوقت مرة أخرى كل أسبوع.
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعلنت Vonage عن إيرادات موحدة بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي. من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ التي بدأت في عام 2013، قامت Vonage، التي كانت في السابق مزود خدمة تركز على المستهلك، بتوسيع وجودها في سوق الأعمال التجارية. يتضمن عرض Vonage الاتصالات الموحدة وتطبيقات مركز الاتصال وواجهات برمجة تطبيقات الاتصالات.
Cordless
cordless.io
Cordless هو مركز اتصال حديث قائم على السحابة لفرق دعم العملاء مع ذكاء محادثة مدمج. يوفر Cordless حلاً شاملاً لفرق دعم العملاء للتحدث مع العملاء عبر الهاتف وجمع رؤى عميقة من المحادثات. من خلال النسخ المكتوبة خارج الصندوق، وتحليل المشاعر، ووضع العلامات التلقائية على المحادثات، والتكامل العميق مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) الأكثر شيوعًا، يتيح Cordless لمديري دعم العملاء ضمان الجودة بشكل أفضل، وتحديد فرص التدريب، ويعد Cordless مركز اتصال سحابيًا حديثًا فرق دعم العملاء تتمتع بذكاء محادثة مدمج. يوفر Cordless حلاً شاملاً لفرق دعم العملاء للتحدث مع العملاء عبر الهاتف وجمع رؤى عميقة من المحادثات. من خلال النسخ الجاهزة، وتحليل المشاعر، ووضع العلامات التلقائية على المحادثات، والتكامل العميق مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) الأكثر شيوعًا، يتيح Cordless لمديري دعم العملاء ضمان الجودة بشكل أفضل، وتحديد فرص التدريب، وتحديد الاتجاهات في استفسارات العملاء والتواصل مع فريق أوسع.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو مزود عالمي لتحليلات المحادثات يمنح المسوقين بيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية واثقة. يعتمد أكثر من 100000 مستخدم، بما في ذلك The Washington Post وVerizon Connect وServiceMaster، على CTM لاتخاذ قرارات إعلانية تعتمد على البيانات. يتكامل CTM مع الأدوات الأساسية التي يستخدمها المسوقون يوميًا مثل إعلانات Google وAnalytics وHubspot وSalesforce وZoom وFacebook. كانت CTM واحدة من أوائل مقدمي خدمات تتبع المكالمات ولا تزال مملوكة لمؤسسيها، الزوج والزوجة، تود ولور فيشر. يتم تصنيف CallTrackingMetrics كقادة في الصناعة، سنة بعد سنة، من قبل أفضل منشورات البرمجيات مثل G2 وCapterra ويتم الاعتراف بها بانتظام لنموها وثقافتها المبتكرة.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts هو برنامج متكامل لتتبع العملاء المحتملين لوكالات التسويق وعملائها. يُظهر WhatConverts تلقائيًا للمسوقين وأصحاب الأعمال مدى نجاح تسويقهم. استخدم WhatConverts لتتبع المكالمات وتتبع النماذج وتتبع الدردشة لجميع العملاء المتوقعين. بالنسبة لإعلانات PPC، يقدم WhatConverts تتبع مكالمات الكلمات الرئيسية الذي يكشف عن الحملات التي تعمل بشكل أفضل. تتمتع WhatConverts أيضًا بإدارة قوية للعملاء المحتملين وإعداد التقارير الرائدة. إنه أكثر من مجرد برنامج لتتبع المكالمات؛ إنها لوحة تحكم كاملة لتتبع العملاء المحتملين وإدارتهم وإعداد التقارير.
Infinity Portal
infinity.co
اكتشف ما يحدث قبل وأثناء وبعد كل مكالمة، واتخذ إجراءات حقيقية لتعزيز الكفاءات التسويقية والتشغيلية. Infinity عبارة عن منصة معلوماتية للمكالمات معتمدة من ISO 27001 ذات مستوى عالمي مع إمكانات تتبع الزائرين الدقيقة. يمكّنك Infinity من رسم خريطة لرحلة العميل بأكملها وفتح رؤى لا تقدر بثمن مثل الحملات وصفحات الويب والكلمات الرئيسية المحددة التي يتفاعل معها عملاؤك قبل أن يلتقطوا الهاتف. سيساعدك تحديد مصدر تحويلات المكالمات على رؤية الصورة الكاملة عندما يتعلق الأمر بتحليل الأداء. ستكون قادرًا على تحقيق عائد استثمار مثير للإعجاب على إنفاقك التسويقي من خلال التخلص تمامًا من التخمين حول ما يولد المبيعات. يتطور Infinity Hub باستمرار لتمكين المستخدمين من إنشاء أفضل تجارب العملاء من خلال تمكينهم من التكامل مع أحدث إصدارات Google Ads وGoogle Analytics وLooker Studio وHubspot وSalesforce وغيرها الكثير. نحن نتكامل أيضًا مع Instagram وFacebook مما يعني أنه يمكن لمستخدمي Infinity اكتشاف قيمة إضافية من إعلاناتهم الاجتماعية. تقوم مجموعة تحليلات المحادثة الخاصة بنا بتحليل جميع المكالمات الواردة والصادرة، على نطاق واسع، وتقدم رؤى حيوية حول ما يؤدي وما لا يؤدي إلى نتائج إيجابية. يوفر معرف الوكيل رؤية تفصيلية لأداء الوكيل الفردي حتى تتمكن من إنشاء جلسات تدريب مخصصة موجهة نحو إنشاء تجارب سلسة للعملاء. تتضمن بعض النتائج التي ساعدنا عملائنا على تحقيقها ما يلي: زيادة بنسبة 79% في التحويلات لمركز الطيران انخفاض بنسبة 64% في تكاليف اكتساب العملاء (CAC) لـ Pendragon تخفيض بنسبة 50% في تكاليف مركز الاتصال للوصول إلى التخزين الذاتي
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai عبارة عن منصة ذكية للمحادثة تساعد فرق المبيعات على تحسين الأداء وتقليل تكاليف الاستحواذ. توفر الأداة لمندوبي المبيعات إشارات في الوقت الفعلي أثناء محادثتهم لمساعدتهم على التفاعل مع عملائهم بشكل أفضل. تمنح المنصة المديرين ومندوبي المبيعات إمكانية رؤية كل مكالمة، عبر تحليلات المكالمات التفصيلية بما في ذلك المشاعر والاعتراضات والنوايا وما إلى ذلك.
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج مصمم خصيصًا لأتمتة المبيعات والتسويق ويأتي مزودًا بميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقًا وفعالاً في كل ما يفعلونه، سواء كان ذلك من خلال تبسيط خط أنابيب المبيعات الخاص بك، أو إشراك المزيد من العملاء المحتملين من خلال تسلسلات التسويق والإعلانات الرقمية، أو رعاية علاقات العملاء، أو التواصل بسلاسة، أو تتبع المشاريع. ابدأ في زيادة إيراداتك باستخدام Shape اليوم.
DCDial
dcdial.com
يساعد حل مركز الاتصال السحابي الخاص بنا الشركات على الوصول إلى ملايين العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية التفاعلية. يتميز حلنا القابل للتخصيص بدرجة كبيرة بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام تسمح لعملائنا بتصميم ونشر استراتيجيات اتصال متطورة بسرعة وبسهولة نسبية. نحن نساعد عملائنا على تعزيز الإنتاجية وتعزيز الكفاءة وزيادة الربحية من خلال أتمتة العمليات التجارية: المبيعات والتسويق، والجدولة، والإعلانات، ومعالجة الدفع، والمزيد. مقرها في أتلانتا، جورجيا.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa هو برنامج تتبع على مستوى المؤسسات للأداء والتسويق التابع والشركاء. تعد Phonexa Suite هي التكنولوجيا الأساسية التي تنفذ خلال دورة حياة العميل المحتمل والاتصال، مما يساعد فرق تسويق الأداء على تحقيق عائد الاستثمار للعلامات التجارية عبر القنوات التابعة والشركاء والقنوات المدفوعة. تعطي Phonexa الأولوية للتسويق القائم على النتائج عبر تفاعلات العملاء مثل النقرات والمكالمات وعمليات إرسال النماذج وسلوك موقع الويب والمزيد. من خلال حل التشغيل الفردي الخاص به، يمنح Phonexa Suite ناشري D2C والشبكات والوكالات والعلامات التجارية وصولاً وتحكمًا غير مسبوقين إلى الحملات، ويزيل نقص الشفافية عبر توليد العملاء المحتملين، ويعمل على أتمتة العمليات. يتيح برنامج Phonexa Suite للعملاء تحسين جهود اكتساب العملاء دون احتكاك وتحليل المصادر التي تقود خط الأنابيب المؤهل. يقع المقر الرئيسي العالمي لشركة Phonexa في لوس أنجلوس ولها مكاتب إضافية في المملكة المتحدة وأوكرانيا وكندا. توظف الشركة أكثر من 200 موظف. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.Phonexa.com.
Convirza
convirza.com
Convirza هي أول منصة لتتبع مكالمات المؤسسات وتحسينها. لتلبية الطلب المتزايد على المعلومات من التفاعلات الهاتفية، فإننا نجمع بين تتبع المكالمات التقليدية والتحليل القوي للمكالمات الهاتفية. تستخدم Convirza تقنية التعرف على الكلام والخوارزميات المتطورة لقياس جودة العملاء المحتملين وقياس التحويلات واتخاذ الإجراءات باستخدام أتمتة التسويق الكاملة. نحن نساعد المسوقين المتمرسين على اتخاذ قرارات أفضل، وتحسين الأسعار القريبة وتجربة العملاء مع زيادة الإيرادات. نحن نخدم العلامات التجارية الوطنية والدولية الرائدة في مجال السيارات والرعاية الصحية والضيافة والخدمات المنزلية والمالية. تم تصميمه للشركات من جميع الأحجام، ووكالات الإعلام/النشر، ومراكز الاتصال، والمزيد، ونحن نقدم تسجيل المكالمات وحلول البيانات التي تساعدك على تتبع وتحليل المكالمات لفهم نوايا المتصل وسلوكه. أطلقت الشركة مؤخرًا منصة رائدة لتحسين التسويق عبر المكالمات من مقرها الرئيسي في Silicon Slopes بولاية يوتا.
PBXDom
pbxdom.com
يمكن لتقارير PBXDom السحابية إنشاء تقارير مفصلة عن نشاط هاتفك أو مركز الاتصال الخاص بك بسهولة من أي مكان في العالم؛ ليست هناك حاجة لشراء أي برامج إضافية. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق تثبيت أداة تجميع PBXDom وتوصيل PBX أو مركز الاتصال الخاص بك بالكمبيوتر الذي قمت بتثبيت هذا البرنامج عليه؛ هذا كل ما في الأمر. يتلقى برنامج التجميع تلقائيًا معلومات الاتصال الخاصة بك من مركز الاتصال الخاص بك أو PBX ثم يرسل تلك المعلومات إلى خادم PBXDom، ثم يقوم خادمنا بتحليل المعلومات لتزويدك بمجموعة متنوعة من التقارير.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نماذج إحالة مختلفة (النقرة الأولى، والنقرة الأخيرة، والإحالة الخطية، والمستندة إلى الموضع، والتناقص الزمني، والإحالة المستندة إلى البيانات) - إثراء منصة (منصات) الإعلانات وأدوات إدارة علاقات العملاء وذكاء الأعمال بالتكلفة والفرصة والإيرادات وعائد الاستثمار البيانات - قياس وتوقع تأثير نقاط الاتصال غير المتصلة بالإنترنت و/أو غير المرئية من النشاط "الاجتماعي المظلم" وقنوات النقر الصفرية - التغلب على مشكلات الدقة في أنظمة التحليلات التقليدية الناتجة عن "توقف ملف تعريف الارتباط" عن طريق قياس النجاح باستخدام بيانات الطرف الأول احجز عرضًا توضيحيًا باستخدام Ruler Analytics لبدء تحسين استراتيجية التسويق الخاصة بك استنادًا إلى الإيرادات وعائد الاستثمار، وليس فقط التحويلات.
800.com
800.com
في 800.com، نحن ملتزمون بمساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. باعتبارنا مزودًا رائدًا لأرقام الهواتف المجانية وأرقام الهواتف المخصصة وبرامج الاتصال، فإننا نسهل على الشركات الوصول إلى عملائها في أي مكان في العالم. مهمتنا هي تمكين التواصل البشري من خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية. نحن نقدم منصة سهلة الاستخدام لأي شخص للعثور على رقم هاتف مجاني لا يُنسى وتسجيله. بالإضافة إلى ذلك، من خلال منصتنا، يمكنك إدارة جميع أرقامك في مكان واحد، وتتبع المكالمات، وقياس النجاح، وإعادة توجيه المكالمات إلى أي هاتف تختاره. ولكن هذا ليس كل شيء، فنحن نقدم أيضًا التسويق عبر الرسائل القصيرة وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) للشركات من جميع الأحجام، مما يجعل من السهل جذب عملاء جدد وتنمية أعمالك. لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين تواصلك واتصالك بعملائك، فلا تبحث سوى عن 800.com.
Revenue.io
revenue.io
تعمل Revenue.io على دعم الفرق ذات الأداء العالي من خلال التوجيه في الوقت الفعلي. من خلال عرض ما يعمل بشكل أفضل والتوصية به، تمكن Revenue.io مئات العملاء مثل HPE وNutanix وAWS من تقديم نتائج يمكن التنبؤ بها وتحسين عملية إيراداتهم بالكامل. تأسست شركة Revenue.io في عام 2013، ويقع مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس، وهي مدعومة بتمويل مشروع من Goldman Sachs وBryant Stibel وPalisades Capital.
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