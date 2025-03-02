Truly

truly.co

تقديم أول منصة لتحسين عمليات المبيعات لـ Salesforce، دون الحاجة إلى إدخال بيانات يدويًا للممثل. على عكس أدوات المبيعات التي تسهل على المندوبين تحديث إدارة علاقات العملاء (CRM)، فإن هذا يلغي الحاجة تمامًا. - منتج الالتقاط الحقيقي (البريد الإلكتروني، الصوت، اجتماعات الويب، الرسائل النصية القصيرة) يلتقط تلقائيًا المزيد من بيانات النشاط في فريق المبيعات أكثر من أي منتج منافس (رسائل بريد إلكتروني أكثر بنسبة 68% من أدوات مشاركة المبيعات مثل Outreach، ومكالمات أكثر بنسبة 33% من برامج مركز الاتصال مثل LiveOps، و6% اجتماعات الويب أكثر من أدوات ذكاء المحادثة مثل Gong) - يعمل الذكاء الاصطناعي حقًا على إثراء جميع بيانات نشاطك وتقديم بيانات تعريف منظمة يمكن الإبلاغ عنها في Salesforce. النسخ يجعل محتوى المحادثة الخاص بك قابلاً للإبلاغ عنه وقابلاً للبحث فيه في فريق المبيعات. تُظهر لك تحليلات المحادثة "وقت التحدث الحقيقي". تكشف معلومات الاتصال عن أقدمية وهوية الأشخاص الذين تتحدث معهم في اجتماعات الويب. تلخص ملاحظات مكالمات الذكاء الاصطناعي ما يحدث في المكالمات - يتيح لك مُحسِّن عمليات المبيعات أتمتة جميع عمليات إدخال البيانات (إنشاء جهات اتصال، وفرص التقدم، وتحديث الترتيبات، وقائمة المنافسين، والمزيد!). تقوم Funnel Analytics تلقائيًا بتصميم مسار التحويل الخاص بك لتزويدك بتقارير / رؤى حول أداء مبيعاتك. يتيح لك مُحسِّن العمليات اختبار ما إذا كان يتم الالتزام بأي جانب من جوانب عملية المبيعات الخاصة بك وإظهار مدى تحسينه لتحويل مسار التحويل. تسمح لك أتمتة عملية الإيرادات بأخذ العمليات التي تعمل وأتمتتها للمندوبين، لضمان تنفيذ أكثر اتساقًا والحصول على ساعات من الوقت مرة أخرى كل أسبوع.