برامج التعرف على الصور - التطبيقات الأكثر شعبية

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يتيح برنامج التعرف على الصور، والذي يشار إليه أيضًا باسم رؤية الكمبيوتر، للتطبيقات تفسير الصور أو مقاطع الفيديو. يقوم بمعالجة الصور كمدخلات ويولد مخرجات مثل التسميات أو المربعات المحيطة من خلال خوارزميات رؤية الكمبيوتر. وهو يشمل وظائف مختلفة مثل استعادة الصور، والتعرف على الكائنات، وإعادة بناء المشهد، وعادةً ما يتم دمجها في التطبيقات الذكية. يستخدم علماء البيانات برامج التعرف على الصور لتدريب النماذج، بينما يقوم المطورون بدمج ميزات التعرف على الصور في برامجهم. يختلف تنسيق الوصول إلى هذا البرنامج بناءً على احتياجات المستخدم، بدءًا من مكتبات أو أطر التعلم الآلي إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) أو الأنظمة الأساسية الشاملة. من الضروري التمييز بين برامج التعرف على الصور والأدوات ذات الصلة. في حين أن منصات علم البيانات والتعلم الآلي توفر ميزات لتدريب نماذج الرؤية الحاسوبية، إلا أنها تركز على نطاق أوسع. علاوة على ذلك، فإن التعرف على الصور، على الرغم من أنه شكل من أشكال التعلم الآلي، يختلف عن قدرات التعلم الآلي الأخرى مثل محركات التوصية أو التعرف على الأنماط. يقع برنامج التعرف على النصوص ضمن فئة التعرف الضوئي على الحروف (OCR). في حين أن العديد من برامج التعرف على الصور تخدم أغراضًا متعددة، فإن بعضها يتخصص في مجالات محددة مثل اكتشاف الشعار أو التعرف على الوجه أو اكتشاف الكائنات أو اكتشاف المحتوى الصريح. يمكنهم التعامل مع ملفات الصور فقط أو كل من الصور ومقاطع الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، بينما تعمل معظمها في السحابة، فإن بعضها يدعم المعالجة الطرفية أو المعالجة على الجهاز. لإدراج المنتج في فئة التعرف على الصور، يجب أن يكون المنتج: * تقديم خوارزمية تعلم عميقة مصممة للتعرف على الصور. * التفاعل مع مجموعات بيانات الصور لتعلم وظائف أو حلول محددة. * قبول بيانات الصورة كمدخل وتقديم الحل كمخرج. * تمكين إمكانيات التعرف على الصور للتطبيقات أو العمليات أو الخدمات الأخرى.
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Claude
claude.ai
كلود هو مساعد ذكاء اصطناعي مخصص للمحادثات ومساعدة المستخدمين في مهام متعددة مثل الكتابة وفهم النصوص.
Google Cloud Platform
google.com
منصة Google Cloud (GCP) تقدم خدمات الحوسبة السحابية لتطوير التطبيقات وإدارة البيانات والتعلم الآلي عبر الإنترنت.
FaceCheck.ID
facecheck.id
تطبيق FaceCheck.ID يستخدم تقنية التعرف على الوجه للبحث عن الأشخاص والتحقق من هويتهم عبر الإنترنت من خلال الصور.
FaceMRI
facemri.com
تطبيق FaceMRI يقوم بالتعرف على الوجوه وتصنيفها حسب الجنس والعمر والعرق، ويتيح تتبع الحضور وتحليل البيانات من الصور والفيديوهات.
DeepAI
deepai.org
ديباي هو منصة تقدم أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة في التعرف على الصور، معالجة اللغة الطبيعية، وتحليل الفيديو، تدعم تفاعلات متعددة اللغات.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
مولد Deep Dream هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور إلى أعمال فنية فريدة من خلال تطبيق أنماط وتعديل الميزات.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.
Roboflow
roboflow.com
تطبيق Roboflow يساعد المطورين في إنشاء وتدريب نماذج رؤية الكمبيوتر بسهولة باستخدام مجموعة من الأدوات لإدارة وتهيئة بيانات الصور.
PixLab
pixlab.io
بيكسلاب هو منصة برمجيات تقدم واجهات برمجة التطبيقات لمعالجة الصور والفيديو، بما في ذلك التعرف على الوجه والاعتراف بالحروف، لمساعدة المطورين في إنشاء تطبيقات ذكية.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو والنصوص والصوت، ويدعم تدريب النماذج المخصصة والمعالجة المتعددة الوسائط.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتطبيقات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي. يقدم منصة لتدريب البيانات وتحسين جودة البيانات.
Landing AI
landing.ai
Landing AI يوفر منصة لتطوير ونشر أنظمة رؤية الكمبيوتر بسهولة دون حاجة لتعلم البرمجة، مع التركيز على جودة البيانات ومرونة النشر.
Picture to Text
picturetotext.info
تطبيق تحويل الصورة إلى نص يقوم باستخراج النصوص من الصور بدقة، مع دعم لعدة لغات وأشكال صور، مما يسهل معالجة المستندات والملاحظات.
Face Age
getfaceage.com
تقوم تطبيق Face Age بتحليل خصائص البشرة مثل التجاعيد والبثور، ويمكن دمجه بسهولة مع منصات التجارة الإلكترونية.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
تطبيق مطور NVIDIA يمكن المطورين من إنشاء ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات NVIDIA وأطر عمل مثل CUDA وPytorch.
Muse.ai
muse.ai
تطبيق muse.ai هو منصة بحث عن الفيديوهات تسمح بالبحث السريع عن لحظات محددة في مقاطع الفيديو، وتوفر تخزين وبث الفيديوهات.
Kili Technology
kili-technology.com
تطبيق Kili Technology يُستخدم لبناء مجموعات بيانات عالية الجودة بسرعة، ويساعد الشركات في تحسين عمليات وسم البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي.
Lambda
lambdalabs.com
تقدم Lambda حوسبة لتسريع التقدم البشري، حيث تبني أفضل سحابة GPU للخوادم ومحطات العمل لدعم المهندسين والباحثين.
MobileEngine
services.tineye.com
تطبيق TinEye يتيح البحث والتعرف على الصور باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي.
Faceplusplus
faceplusplus.com
FacePlusPlus هي منصة تقدم تقنيات التعرف على الوجه، تتيح للمطورين دمج أدوات التعرف المتقدم في تطبيقاتهم لتحليل السمات والوجه بدقة.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate هي منصة متخصصة في شرح البيانات وإعداد مجموعات بيانات عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تدعم التعاون وإدارة البيانات بشكل فعال.
VXG
videoexpertsgroup.com
تطبيق VXG يوفر منصة سحابية لإدارة فيديو المراقبة، يتيح تكامل أنظمة مختلفة ويمنح المستخدمين تحكمًا كاملًا في الحلول التي يقدمونها.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver هو تطبيق يحل Captchas تلقائيًا ويساعد في الأتمتة واستخراج البيانات بكفاءة. يدعم أنواع متعددة من التحقق ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud هو تطبيق يقدم واجهات برمجة تطبيقات للتعرف على الوجه، بما في ذلك اكتشاف الوجه، التحقق، والتعرف على العواطف.
Encord
encord.com
Encord هو منصة شاملة لتطوير وإدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، تسمح بتعليق البيانات، تقييم النماذج، وتحسين أدائها بشكل فعال.
Relu
relu.eu
Relu هو تطبيق يقوم بتحويل الصور الطبية ثلاثية الأبعاد إلى مريض افتراضي باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل دمج التقنية في أنظمة طب الأسنان الحالية.
hasty.ai
hasty.ai
تطبيق Hasty يتيح تسريع عملية تصنيف الصور ومقاطع الفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما ينتج بيانات مصنفة عالية الجودة بسرعة.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop هو منصة متكاملة لإدارة البيانات والنماذج في تطوير ذكاء اصطناعي، تدعم المستخدمين في إنشاء وتحليل مجموعات البيانات.
Imagga
imagga.com
Imagga هو منصة تقوم بأتمتة وضع علامات الصور والفيديوهات، تساعد المطورين والشركات في تحليل المجموعات الكبيرة من الصور والفيديوهات.
Syte
syte.ai
Syte هو تطبيق يتيح اكتشاف المنتجات في التجارة الإلكترونية من خلال البحث المرئي وتخصيص الاقتراحات، وتحسين إدارة المخزون.
brighter AI
brighter.ai
تقدم brighter AI حلول إخفاء الصور والفيديو باستخدام تقنيات التعلم العميق، مما يساعد الشركات على الامتثال لقوانين حماية البيانات.
NoahFace
noahface.com
تطبيق NoahFace يحول الأيباد والهواتف الذكية إلى نظام تسجيل وقت مرن يعتمد على التعرف على الوجه وفحص درجة الحرارة والكحول.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد الشركات في إيصال المحتوى المرئي والنصي، وتحسين التجارة الإلكترونية عبر الأتمتة والتخصيص.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck هو تطبيق يساعد فرق الميدان في جمع وتحليل بيانات المتاجر باستخدام التعرف على الصور، مما يعزز كفاءة التنفيذ والعمليات.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai هي منصة اتصال تتيح للمطورين دمج ميزات الصوت والفيديو والرسائل في التطبيقات، مما يوفر تجربة اتصال متعددة القنوات.
Hive
thehive.ai
Hive هو تطبيق يوفر حلول ذكاء اصطناعي قائمة على السحابة لتحليل، بحث، وتوليد المحتوى عبر الصناعات المختلفة.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize هي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين وضغط الوسائط الرقمية، مما يحسن أداء مواقع الويب وتجربة المستخدم دون التأثير على الجودة.
CloudSight
cloudsight.ai
تطبيق CloudSight يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الصور وفهم المحتوى، ويشمل تطبيقات للبحث المرئي ومساعدة المعاقين بصرياً.
Chooch
chooch.ai
Chooch هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو بغرض تحسين المراقبة والأمان وأتمتة المهام في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية والتجزئة.
Wicket
wicketsoft.com
وicket هو تطبيق مصادقة عبر الوجه يعزز الأمان بتجربة دخول سهلة وسريعة لمواقع الأحداث الرياضية والفعاليات الحية، مع الحفاظ على الخصوصية.
SentiSight.ai
sentisight.ai
هو منصة تعتمد على الويب لتوسيم الصور وتطوير تطبيقات التعرف على الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع أدوات لتدريب نماذج الشبكات العصبية.
Partium
partium.io
تطبيق Partium يسهل البحث السريع والموثوق عن قطع الغيار، مما يساعد المستخدمين والتقنيين على إيجاد الأجزاء المناسبة بسرعة وكفاءة.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
يقدم برنامج NV5 الجغرافي أدوات لتحليل البيانات الجغرافية المكانية، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية وبيانات الاستشعار عن بعد.
Irida Labs
iridalabs.com
تطبيق Irida Labs يتيح تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى رؤية الكمبيوتر للأجهزة المتصلة، مما يسهل التعرف وتتبع الأجسام في بيئات متعددة.
ximilar
ximilar.com
Ximilar هو برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمساعدة الشركات في تحليل بيانات الصور، ويتضمن التعرف على الصور والبحث البصري.
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
تطبيق Dragonfruit AI يقدم فيديوهات مفيدة للعلامات التجارية الكبرى، مع أدوات لإدارة المخزون والأمان وتحليل البيانات عبر منصة موحدة.
DigitSquare
digit7.ai
تطبيق DigitSquare هو منصة سحابية لتصنيف البيانات، تدريب، وأتمتة مراحل رؤية الحاسوب مع مجموعات بيانات واسعة، مما يحسن دقة نماذج التعلم الآلي.
Nyckel
nyckel.com
تطبيق Nyckel يسهل تصنيف الصور والنصوص للجميع، حيث يمكنك بناء نموذج ذكاء اصطناعي في دقائق باستخدام أي تسميات ترغب بها.
DeepLobe
deeplobe.ai
تطبيق DeepLobe يسهل على المؤسسات إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي لتطبيقات الرؤية الحاسوبية وتحليل النصوص دون الحاجة لكتابة كود.
VisionBot
visionbot.com
تطبيق VisionBot يسمح لموظفي الميدان بالتعاون باستخدام الذكاء الاصطناعي في النصوص والصور، مما يحسن تقارير الأحداث وكفاءة التشغيل.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
تطبيق OMNIOUS.AI يوفر منصة ذكاء اصطناعي للتجارة الإلكترونية تساعد التجار على تحسين تجربة التسوق من خلال البحث المرئي وتوصيات المنتجات الشخصية.
INTSIG
intsig.us
تطبيق INTSIG CamScanner يسمح للمستخدمين بمسح المستندات وتحويلها إلى تنسيقات رقمية مع إمكانية استخراج النص وإدارة الملفات ومشاركتها.
Emozo Labs
emozo.ai
تطبيق Emozo Labs يجمع رؤى سلوكية وعاطفية لمساعدة العملاء في تحسين المحتوى الرقمي أو الإعلان عبر منصات متعددة بفضل الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Cogniphi
cogniphi.com
تطبيق Cogniphi يقدم منصة AIVI للذكاء الاصطناعي، تتيح استخدام الذكاء البصري في مجالات مثل التصنيع، البيع بالتجزئة، والرعاية الصحية.
Blitline
blitline.com
بلتلاين هو برنامج كخدمة يتيح لشركات البرمجيات والإعلام معالجة الملفات بمختلف الصيغ بشكل آمن وفي نطاق واسع.
Zippin
getzippin.com
Zippin تطبيق يتيح التسوق بدون خروح، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار لتسهيل عملية الشراء بسرعة وبدون طوابير.
Pixyle.ai
pixyle.ai
يوفر تطبيق Pixyle.ai بيانات المنتجات للتجارة الإلكترونية، مما يساعد العلامات التجارية ومتاجر التجزئة في تحسين تجربة اكتشاف المنتجات.
Segments.ai
segments.ai
تطبيق Segments.ai هو منصة لتوصيف البيانات من مصادر متعددة للروبوتات والقيادة الذاتية، تسمح بإضافة تسميات للصور والفيديوهات وسحب النقاط ثلاثي الأبعاد.
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