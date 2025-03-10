برامج التعرف على الصور - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يتيح برنامج التعرف على الصور، والذي يشار إليه أيضًا باسم رؤية الكمبيوتر، للتطبيقات تفسير الصور أو مقاطع الفيديو. يقوم بمعالجة الصور كمدخلات ويولد مخرجات مثل التسميات أو المربعات المحيطة من خلال خوارزميات رؤية الكمبيوتر. وهو يشمل وظائف مختلفة مثل استعادة الصور، والتعرف على الكائنات، وإعادة بناء المشهد، وعادةً ما يتم دمجها في التطبيقات الذكية. يستخدم علماء البيانات برامج التعرف على الصور لتدريب النماذج، بينما يقوم المطورون بدمج ميزات التعرف على الصور في برامجهم. يختلف تنسيق الوصول إلى هذا البرنامج بناءً على احتياجات المستخدم، بدءًا من مكتبات أو أطر التعلم الآلي إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) أو الأنظمة الأساسية الشاملة. من الضروري التمييز بين برامج التعرف على الصور والأدوات ذات الصلة. في حين أن منصات علم البيانات والتعلم الآلي توفر ميزات لتدريب نماذج الرؤية الحاسوبية، إلا أنها تركز على نطاق أوسع. علاوة على ذلك، فإن التعرف على الصور، على الرغم من أنه شكل من أشكال التعلم الآلي، يختلف عن قدرات التعلم الآلي الأخرى مثل محركات التوصية أو التعرف على الأنماط. يقع برنامج التعرف على النصوص ضمن فئة التعرف الضوئي على الحروف (OCR). في حين أن العديد من برامج التعرف على الصور تخدم أغراضًا متعددة، فإن بعضها يتخصص في مجالات محددة مثل اكتشاف الشعار أو التعرف على الوجه أو اكتشاف الكائنات أو اكتشاف المحتوى الصريح. يمكنهم التعامل مع ملفات الصور فقط أو كل من الصور ومقاطع الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، بينما تعمل معظمها في السحابة، فإن بعضها يدعم المعالجة الطرفية أو المعالجة على الجهاز. لإدراج المنتج في فئة التعرف على الصور، يجب أن يكون المنتج: * تقديم خوارزمية تعلم عميقة مصممة للتعرف على الصور. * التفاعل مع مجموعات بيانات الصور لتعلم وظائف أو حلول محددة. * قبول بيانات الصورة كمدخل وتقديم الحل كمخرج. * تمكين إمكانيات التعرف على الصور للتطبيقات أو العمليات أو الخدمات الأخرى.
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Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI هو الشريك الموثوق به لأكبر العلامات التجارية وتجار التجزئة في العالم، حيث يقدم "فيديو ذو معنى بسيط" من خلال منصة الرؤية الموحدة الخاصة بنا. تم تصميم مجموعتنا خصيصًا للمؤسسات متعددة المواقع، والمدعومة بـ Apple M1 وGenerative AI، وتتضمن تطبيقات عالية المستوى بدءًا من VMS وأجهزة إنذار ضد السرقة وحتى رؤى البيع بالتجزئة، وإدارة مخزون الرفوف، والكشف الرائد عن عمليات الاحتيال عند الدفع الذاتي. تم تصميمنا للتميز في البيئات ذات النطاق الترددي المحدود، ويؤكد حضورنا العالمي ومحفظة براءات الاختراع القوية التزامنا بتغيير كيفية استفادة المؤسسات من بيانات الفيديو للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
يقدم برنامج NV5 الجغرافي أدوات لتحليل البيانات الجغرافية المكانية، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية وبيانات الاستشعار عن بعد.
INTSIG
intsig.us
باعتبارها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، قامت INTSIG بتطوير العديد من التطبيقات وصياغة الحلول لكل من المستخدمين الأفراد وعملاء الشركات من جميع أنحاء العالم. تشتهر شركة INTSIG بتطبيقيها للهواتف المحمولة، CamScanner وCamCard، وقد فازت بقلوب 2.3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم. من خلال تطبيق تقنيات التقاط البيانات واستخراجها المتطورة على المزيد من أنواع المستندات، توفر INTSIG الآن 5 منتجات رئيسية لمستخدمي المؤسسات: * CamScanner API/SDK، الذي يوفر إمكانات قوية لمسح المستندات ضوئيًا؛ * CamCard API/SDK، الذي يتيح التعرف المجمع على بطاقات العمل والتكامل السلس مع إدارة علاقات العملاء المملوكة للشركة؛ * CamCard Business، وهو منتج SaaS يعمل على تبسيط إدارة بطاقات العمل وتعزيز كفاءة الشبكات؛ * CamCheckout API/SDK للتعرف على البطاقة المصرفية، و * CamID API/SDK للتعرف على مستندات الهوية الصادرة عن الحكومة. يمكن للشركات دمج هذه المنتجات بسهولة مع التطبيقات/الويب/الأنظمة الخاصة بها. توفر INTSIG أيضًا 5 حلول رئيسية للشركات بجميع أنواعها: * حل eKYC لمساعدة الشركات على التحقق من هويات عملائها والمصادقة عليها؛ * حل أتمتة الحسابات الدائنة، الذي يوفر دقة فائقة في التعرف على البيانات المصرفية والفواتير مع الجداول، مما يقلل من إدخال البيانات والأخطاء يدويًا وتحسين كفاءة معالجة الفواتير؛ * حل السفر والمصروفات لتحسين إدارة النفقات الداخلية وزيادة كفاءة تحصيل الفواتير وسدادها؛ * TextIn Studio للتدريب النموذجي لتحسين تأثير التعرف على النص المنظم في السيناريوهات المعقدة، ويستخدم على نطاق واسع في البنوك والتأمين وشركات الأوراق المالية والتصنيع التقليدي وغيرها من الصناعات، و * محرك إدارة الفاتورة للتعرف على الفاتورة وأمر الشراء والاستلام ومذكرة العقد وبيان المورد ومذكرة الخصم/الائتمان بدقة عالية
MobileEngine
services.tineye.com
تطبيق TinEye يتيح البحث والتعرف على الصور باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي.
Partium
partium.io
بدأت قصة Partium في عام 2020 بفكرة إنشاء تجربة بحث سريعة وفورية وموثوقة لكل من يبحث عن قطع الغيار. لقد قمنا بتقليل الحاجة إلى الفنيين ومستخدمي كتالوجات قطع الغيار ومتاجر الويب لقضاء وقت لا نهاية له في البحث عن الجزء الصحيح. وبدلاً من ذلك، فإننا نساعد المستخدمين في العثور على قطعة الغيار المناسبة في ثوانٍ. اليوم، تتعامل Partium مع الملايين من عمليات البحث عن قطع الغيار كل شهر وتساعد عددًا لا يحصى من الفنيين في جميع أنحاء العالم في العثور على قطعة الغيار المناسبة لإنجاز المهمة. يقوم عملاؤنا بإدخال Partium في بيئات الصيانة وما بعد البيع والخدمة الخاصة بهم لتوفير أفضل تجربة بحث عن قطع الغيار لمستخدميهم ومنحهم عملية سريعة ومريحة للبحث عن قطع الغيار وتأكيدها وطلبها منهم. يستفيد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Partium من بيانات قطع الغيار الموجودة، ولكنه يمكنه أيضًا إثراء بياناتك وتحسينها عن طريق إضافة معلومات مهمة إليها. تستخدم Caterpillar وParker وLiebherr وDeutsche Bahn وNew Holland وThe Home Depot وENGEL والعديد من الشركات الأخرى Partium ليس فقط لتوفير بحث رائع لعملائها ولكن بحثًا يتم التحويل بمعدلات أعلى بسبب الملاءمة والدقة والسهولة. -من الاستخدام. نحن نساعد العملاء في العثور على الأجزاء المناسبة بشكل أسرع وتحسين بيانات الأجزاء الموجودة لديهم. من خلال مكاتبنا في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، نحن شركة عالمية ملتزمة بتغيير الطريقة التي يتم بها البحث عن أجزاء الذكاء الاصطناعي وتحسين الأجزاء.
ximilar
ximilar.com
Ximilar هي شركة برمجيات تساعد الشركات على الاستفادة بشكل أفضل من بيانات الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. عملاؤنا هم شركات من مختلف المجالات مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة والتجارة الإلكترونية ووكالات الصور الفوتوغرافية وديكور المنزل والأزياء والتصنيع والعقارات والسيارات. نحن نركز بشكل أساسي على رؤية الكمبيوتر والتعرف على الصور والبحث البصري. نحن نقدم منصة رؤية حاسوبية لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي المرئي المخصصة للتعلم العميق. نحن قادرون على إنشاء حلول مخصصة احترافية تتعلق بالتعرف على الصور واكتشاف الكائنات وغير ذلك الكثير. يمكن البحث في مجموعات الصور والفيديو الكبيرة جدًا من خلال التشابه البصري. يمكن للمتسوقين الاستفادة من العثور على المنتجات والتوصيات. نحن نساعد عملائنا على المعالجة المسبقة للبيانات من خلال التعرف على المحتوى - العثور على فئة المنتج المناسبة، أو تعيين علامات للصور، أو إقران المنتجات بصورهم، أو قراءة النص من الصور باستخدام التعرف الضوئي على الحروف، أو اكتشاف العيوب في الصور. عادةً ما توفر أتمتة هذه العملية تكاليف كبيرة.
brighter AI
brighter.ai
يوفر الذكاء الاصطناعي الأكثر سطوعًا حلول إخفاء هوية الصور والفيديو استنادًا إلى أحدث تقنيات التعلم العميق. تعمل حلولنا، Precision Blur وDeep Natural Anonymization (DNAT)، على تنقيح الوجوه ولوحات الترخيص ومساعدة الشركات على الامتثال للوائح حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). من خلال تقنيات الخصوصية لدينا، نمكن الشركات في مختلف الصناعات من استخدام بيانات الكاميرا المسجلة بشكل عام للتحليلات والذكاء الاصطناعي. يخفف عملاؤنا مسؤوليتهم ومخاطر التعرض للغرامات، ويزيدون من قدرة فرقهم، ويحسنون وقت وصولهم إلى السوق، ويدفعون الابتكار. تأسست شركة Brighter AI في عام 2017 باعتبارها فرعًا من شركة HELLA الألمانية لصناعة السيارات. أطلقت Nvidia على شركة Brighter AI لقب "أفضل شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا" في عام 2019، وفي عام 2020، فازت شركة Brighter AI بجائزة "The Spark - The German Digital Award" من هاندلسبلات وماكينزي.
CloudSight
cloudsight.ai
تطبيق CloudSight يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الصور وفهم المحتوى، ويشمل تطبيقات للبحث المرئي ومساعدة المعاقين بصرياً.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck هو تطبيق يساعد فرق الميدان في جمع وتحليل بيانات المتاجر باستخدام التعرف على الصور، مما يعزز كفاءة التنفيذ والعمليات.
PixLab
pixlab.io
بيكسلاب هو منصة برمجيات تقدم واجهات برمجة التطبيقات لمعالجة الصور والفيديو، بما في ذلك التعرف على الوجه والاعتراف بالحروف، لمساعدة المطورين في إنشاء تطبيقات ذكية.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize هي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين وضغط الوسائط الرقمية، مما يحسن أداء مواقع الويب وتجربة المستخدم دون التأثير على الجودة.
Blitline
blitline.com
Blitline هو حل SaaS الأقل تكلفة لشركات البرمجيات والوسائط التي لديها نظام CMS/DAM وتحتاج إلى معالجة ملفات آمنة متعددة التنسيقات على نطاق واسع لتطبيقاتها ومواقعها الإلكترونية.
Cogniphi
cogniphi.com
نحن في Cogniphi فريق متنوع من المبدعين الذين يركزون على النتائج التحويلية، ونحن متحمسون للغاية لقدرتنا على قيادة الشركات إلى مستقبل رقمي مذهل. نحن نؤمن بأن Vision AI سيكون الركيزة الأساسية في مستقبل الذكاء الاصطناعي. أول مجموعاتنا المعرفية AIVI (Artificial Intelligence Vision) عبارة عن منصة مخصصة تساعد على جلب قوة Vision Intelligence إلى قطاعات الأعمال المتنوعة بما في ذلك التصنيع والتجزئة والرعاية الصحية والمراقبة. تعتمد تقنية AIVI على الحوسبة المكانية المعقدة، والتعلم الآلي، والتعرف على الأنماط، واكتشاف الحالات الشاذة، ورؤية الكمبيوتر، وقد أثبتت كفاءتها ميدانيًا في بيئات الحياة الواقعية. تستضيف المنصة اليوم أكثر من 150 نمطًا خاصًا بالصناعة، وتعمل على تشغيل كاميرا +10K، وقد كشفت عن إيرادات بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي عبر الشركات ذات الحد الأدنى من الاستثمار. نحن فخورون بأن لدينا مجموعة مثبتة من القدرات وأدواتنا ومنهجياتنا الخاصة للتطوير السريع للحلول واسعة النطاق ونشرها وتشغيلها. إن الحكمة والخبرة الجماعية لشبكتنا المختارة بعناية من خبراء الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم هي التي تقود ابتكاراتنا وتجهيز البرامج الحاسمة للتطبيقات الرقمية. بالإضافة إلى التقنيات المعرفية والمهارات الهندسية التي نمتلكها، فإننا نؤمن أيضًا إيمانًا راسخًا بأن دافعنا للتميز وشغفنا بحل المشكلات هو الذي سيحقق نموًا هائلاً لجميع أصحاب المصلحة.
DeepLobe
deeplobe.ai
يهدف DeepLobe إلى جعل الذكاء الاصطناعي في متناول كل مؤسسة من خلال توفير منصة سهلة الاستخدام للتدريب وبناء ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية. من خلال تمكين الشركات من إنشاء وتخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي لمهام رؤية الكمبيوتر وتحليل النص، تعمل DeepLobe على تمكين الشركات من الاستفادة من الفوائد المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. من خلال التركيز على الحلول التي لا تعتمد على التعليمات البرمجية، تعمل DeepLobe على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمؤسسات من جميع الأحجام والخلفيات الاستفادة من هذه التقنيات التحويلية.
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square عبارة عن منصة قائمة على SaaS مصممة للتعليقات التوضيحية والتدريب وأتمتة مسار رؤية الكمبيوتر باستخدام مجموعات بيانات واسعة النطاق. * تحسين دقة نموذج التعلم الآلي: تضمن التعليقات التوضيحية لبيانات DigitSquare تصنيفًا دقيقًا للبيانات، مما يقلل الأخطاء والتحيزات أثناء التدريب. كما أنه يعزز أمثلة تعليمية متنوعة، مما يحسن الدقة التنبؤية في العالم الحقيقي. * فهم أفضل للبيانات: تساعد تقنية DigitSquare AI في وضع علامات على الصور في استيعاب سياق البيانات، وتحديد الأنماط، وتعزيز دقة نموذج التعلم الآلي من خلال الأمثلة المسماة، مما يتيح رؤى قيمة وقرارات مستنيرة. * تعزيز الإنتاجية: تعمل منصة التعليقات التوضيحية للبيانات على أتمتة عمليات مثل التعرف على الصور واللغة والفيديو، مما يوفر الوقت بشكل كبير. كما يقوم أيضًا بتدريب نماذج التعلم الآلي للحصول على تنبؤات دقيقة، وتعزيز الإنتاجية عبر الصناعات. * تسريع التعاون: تعمل أداة التعليقات التوضيحية للبيانات DigitSquare على توسيع نطاق نماذج تعلم الآلة عن طريق توزيع المهام بين المعلقين، مما يقلل وقت وضع العلامات. كما أنه يعمل على تحسين الأداء والتعميم باستخدام مجموعات البيانات المتنوعة.
Zippin
getzippin.com
قامت Zippin بتطوير الجيل التالي من تقنية الدفع بدون دفع مما يتيح لتجار التجزئة نشر التسوق بدون احتكاك بسرعة في متاجرهم. يستخدم نهج Zippin الذي ينتظر الحصول على براءة اختراع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا دمج أجهزة الاستشعار لإنشاء أفضل تجربة للمستهلك: التخلص من طوابير الخروج والماسحات الضوئية الذاتية للأبد، والسماح للمتسوقين بالدخول والخروج من مشترياتهم. تستخدم منصة Zippin تتبع المنتج والمتسوق من خلال الكاميرات العلوية بالإضافة إلى أجهزة استشعار الرف الذكية للحصول على أعلى مستوى من الدقة حتى بين المتاجر المزدحمة. تأسست Zippin على يد خبراء الصناعة من Amazon وSRI ذوي خلفيات عميقة في تكنولوجيا البيع بالتجزئة والذكاء الاصطناعي ورؤية الكمبيوتر، ويقع المقر الرئيسي لشركة Zippin في سان فرانسيسكو وتدعمها Maven Ventures وCore Ventures Group.
Emozo Labs
emozo.ai
تستخدم منصة Emozo's DIY Research & Feedback Collection رؤى سلوكية وعاطفية لمساعدة العملاء على اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بجميع المحتوى الرقمي. ومن خلال خدماتنا الاستشارية وفرقنا الاستشارية، فإننا نساعد العملاء على تجاوز تحليلات بيانات العملاء التقليدية والتعمق في قلوب العملاء وعقولهم لفهم فعالية وتأثير كل المحتوى الرقمي. نحن نساعد العملاء على إنشاء ونشر محتوى رقمي أكثر فائدة - الإعلانات والتطبيقات ومحتوى الوسائط المتدفقة وما شابه ذلك، على أي قناة - الويب والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون وما إلى ذلك. نحن نستخدم الرؤى المشتقة من العملاء لحل مشكلة العلامة التجارية والرسائل وتجربة التحديات. تساعد طريقتنا الجديدة في الجمع بين الاستجابات اللاواعية (الانتباه والعاطفة) والاستجابات المعلنة (الاستبيان) العملاء على فهم فعالية كل المحتوى الرقمي بسرعة كبيرة. نحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي لتمكين البحث النوعي على نطاق واسع وبسرعة على أجهزة العملاء. دون الحاجة إلى قيام العملاء وعملائهم بتنزيل أي شيء أو تثبيته أو صيانته. تدعم منصة SaaS الخاصة بـ Emozo عمليات تطوير التصميم التكرارية وتوفر حماية آمنة تمامًا للبيانات للعملاء وعملائهم.
FaceMRI
facemri.com
تطبيق FaceMRI يقوم بالتعرف على الوجوه وتصنيفها حسب الجنس والعمر والعرق، ويتيح تتبع الحضور وتحليل البيانات من الصور والفيديوهات.
Hive
thehive.ai
Hive هو تطبيق يوفر حلول ذكاء اصطناعي قائمة على السحابة لتحليل، بحث، وتوليد المحتوى عبر الصناعات المختلفة.
Imagga
imagga.com
Imagga هو منصة تقوم بأتمتة وضع علامات الصور والفيديوهات، تساعد المطورين والشركات في تحليل المجموعات الكبيرة من الصور والفيديوهات.
Lambda
lambdalabs.com
تقدم Lambda حوسبة لتسريع التقدم البشري، حيث تبني أفضل سحابة GPU للخوادم ومحطات العمل لدعم المهندسين والباحثين.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
تعمل منصة الذكاء الاصطناعي OMNIUSUS.AI OMNICOMMERCE على تمكين تجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية من توفير تجربة تسوق بديهية تعتمد على البحث/الاكتشاف المرئي وتوصيات المنتجات المخصصة. استخدم الصور الملهمة من الأجهزة المحمولة للمشترين وقم بتحميلها على موقع الويب الخاص بك للعثور على المنتجات المتطابقة. اسمح لهم بشراء ما يقعون في حبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء التسوق في متجر آخر، أو ببساطة أثناء السير في الشارع. شركات التجارة الإلكترونية مثل eBay، وYOOX Net-A-Porter، وMUSINSA، وLotteOn، وTheHyundai.com، وLF، وBrandi، وCJ ONSTYLE، وغيرها الكثير تثق في OMNICOMMERCE لتعزيز اكتشاف منتجاتها للمتسوقين. 2021 Global Hot Startup (شبكة شركاء AWS) أفضل حالة استخدام لعام 2020 في مجال الذكاء الاصطناعي للبيع بالتجزئة (NVIDIA) الابتكار للتجربة الجديدة لعام 2020 (Samsung C-lab)
Irida Labs
iridalabs.com
تطبيق Irida Labs يتيح تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى رؤية الكمبيوتر للأجهزة المتصلة، مما يسهل التعرف وتتبع الأجسام في بيئات متعددة.
Picture to Text
picturetotext.info
تطبيق تحويل الصورة إلى نص يقوم باستخراج النصوص من الصور بدقة، مع دعم لعدة لغات وأشكال صور، مما يسهل معالجة المستندات والملاحظات.
Relu
relu.eu
Relu هو تطبيق يقوم بتحويل الصور الطبية ثلاثية الأبعاد إلى مريض افتراضي باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل دمج التقنية في أنظمة طب الأسنان الحالية.
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com هي خدمة قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام تمكن الموظفين الميدانيين من التعاون بشكل أكثر فعالية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في النصوص والصور. ويؤدي هذا إلى تحسين الإبلاغ عن الأحداث وإدارتها، وإنجاز أسرع لعمليات تنفيذ المشروع وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير.
VXG
videoexpertsgroup.com
تطبيق VXG يوفر منصة سحابية لإدارة فيديو المراقبة، يتيح تكامل أنظمة مختلفة ويمنح المستخدمين تحكمًا كاملًا في الحلول التي يقدمونها.
Wicket
wicketsoft.com
تعد منصة Wicket لمصادقة الوجه بمثابة حل متكامل للخصوصية أولاً يتيح تجارب أحداث مثيرة للجماهير والضيوف والموظفين من خلال نقاط اتصال خالية من الاحتكاك تُسعد المستخدمين وتعزز الأمان في الأماكن الرياضية والأحداث الحية والمرافق المعتمدة. تم دمج خوارزميات Wicket الخاصة بالخصوصية أولاً في نظامنا الأساسي القائم على الويب والتحقق من الأفراد في أقل من ثانية واحدة، مما يجعل إدارة الدخول والوصول آمنة وخالية من الاحتكاك ومريحة.
DeepAI
deepai.org
ديباي هو منصة تقدم أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة في التعرف على الصور، معالجة اللغة الطبيعية، وتحليل الفيديو، تدعم تفاعلات متعددة اللغات.
Chooch
chooch.ai
Chooch هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو بغرض تحسين المراقبة والأمان وأتمتة المهام في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية والتجزئة.
Google Cloud Platform
google.com
منصة Google Cloud (GCP) تقدم خدمات الحوسبة السحابية لتطوير التطبيقات وإدارة البيانات والتعلم الآلي عبر الإنترنت.
Kili Technology
kili-technology.com
تطبيق Kili Technology يُستخدم لبناء مجموعات بيانات عالية الجودة بسرعة، ويساعد الشركات في تحسين عمليات وسم البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي.
Roboflow
roboflow.com
تطبيق Roboflow يساعد المطورين في إنشاء وتدريب نماذج رؤية الكمبيوتر بسهولة باستخدام مجموعة من الأدوات لإدارة وتهيئة بيانات الصور.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
مولد Deep Dream هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور إلى أعمال فنية فريدة من خلال تطبيق أنماط وتعديل الميزات.
Landing AI
landing.ai
Landing AI يوفر منصة لتطوير ونشر أنظمة رؤية الكمبيوتر بسهولة دون حاجة لتعلم البرمجة، مع التركيز على جودة البيانات ومرونة النشر.
Claude
claude.ai
كلود هو مساعد ذكاء اصطناعي مخصص للمحادثات ومساعدة المستخدمين في مهام متعددة مثل الكتابة وفهم النصوص.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai هي منصة اتصال تتيح للمطورين دمج ميزات الصوت والفيديو والرسائل في التطبيقات، مما يوفر تجربة اتصال متعددة القنوات.
FaceCheck.ID
facecheck.id
تطبيق FaceCheck.ID يستخدم تقنية التعرف على الوجه للبحث عن الأشخاص والتحقق من هويتهم عبر الإنترنت من خلال الصور.
Muse.ai
muse.ai
تطبيق muse.ai هو منصة بحث عن الفيديوهات تسمح بالبحث السريع عن لحظات محددة في مقاطع الفيديو، وتوفر تخزين وبث الفيديوهات.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate هي منصة متخصصة في شرح البيانات وإعداد مجموعات بيانات عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تدعم التعاون وإدارة البيانات بشكل فعال.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتطبيقات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي. يقدم منصة لتدريب البيانات وتحسين جودة البيانات.
Syte
syte.ai
Syte هو تطبيق يتيح اكتشاف المنتجات في التجارة الإلكترونية من خلال البحث المرئي وتخصيص الاقتراحات، وتحسين إدارة المخزون.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop هو منصة متكاملة لإدارة البيانات والنماذج في تطوير ذكاء اصطناعي، تدعم المستخدمين في إنشاء وتحليل مجموعات البيانات.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو والنصوص والصوت، ويدعم تدريب النماذج المخصصة والمعالجة المتعددة الوسائط.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.
Encord
encord.com
Encord هو منصة شاملة لتطوير وإدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، تسمح بتعليق البيانات، تقييم النماذج، وتحسين أدائها بشكل فعال.
Segments.ai
segments.ai
منصة وضع العلامات متعددة المستشعرات للروبوتات والقيادة الذاتية. Segments.ai عبارة عن منصة سريعة ودقيقة لوضع العلامات على البيانات لشرح بيانات أجهزة الاستشعار المتعددة. يمكنك الحصول على تسميات التجزئة، وتسميات المتجهات، والمزيد عبر واجهات وضع العلامات البديهية للصور ومقاطع الفيديو والسحب النقطية ثلاثية الأبعاد (lidar وRGBD). Segments.ai عبارة عن منصة ذاتية الخدمة مع دعم مخصص من فريق المهندسين الأساسي لدينا عندما تحتاج إليه. * Python SDK الذي أصبح منطقيًا أخيرًا * التوثيق لجعل الإعداد يبدو وكأنه نسيم * خدمة ذاتية مع الدعم فقط عندما تكون عالقًا، حتى لا نبطئك * تشغيل الإجراءات تلقائيًا باستخدام خطافات الويب * قم بتوصيل موفر السحابة الخاص بك (AWS، Google Cloud، Azure) * التصدير إلى أطر تعلم الآلة الشائعة (PyTorch، TensorFlow، Hugging Face) قم بضم القوى العاملة لديك أو استخدم أحد شركاء القوى العاملة لدينا. تسهل أدوات الإدارة لدينا تصنيف مجموعات البيانات الكبيرة ومراجعتها معًا.
SentiSight.ai
sentisight.ai
Sentisight.ai هو منصة تعتمد على الويب يمكن استخدامها لوضع علامات على الصور ولتطوير تطبيقات التعرف على الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي. له هدفين رئيسيين: الأول هو جعل مهمة شرح الصور مريحة وفعالة قدر الإمكان ، حتى بالنسبة للمشاريع الكبيرة مع العديد من الأشخاص الذين يعملون على وضع العلامات على الصور ، والثاني هو توفير واجهة سلسة وسهلة الاستخدام للتدريب ونشر نماذج الشبكة العصبية العميقة. توفر القدرة على أداء كلتا هذه المهام على نفس المنصة ميزة القدرة على تسمية الصور ثم تدريب النماذج وتحسينها بطريقة تكرارية. يقدم Sentisight.ai ميزات قوية ، مثل: * وضع العلامات على الصور. * أداة وضع العلامات الذكية. * مشاريع وضع العلامات المشتركة وتتبع الوقت. * تدريب نموذج التصنيف. * تدريب نموذج الكشف عن الكائن. * نماذج عبر الإنترنت وغير متصل (تجربة مجانية لمدة 30 يومًا متاحة). * نماذج تدريب قبل. * بحث تشابه الصورة.
hasty.ai
hasty.ai
تطبيق Hasty يتيح تسريع عملية تصنيف الصور ومقاطع الفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما ينتج بيانات مصنفة عالية الجودة بسرعة.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
تطبيق مطور NVIDIA يمكن المطورين من إنشاء ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات NVIDIA وأطر عمل مثل CUDA وPytorch.
NoahFace
noahface.com
تطبيق NoahFace يحول الأيباد والهواتف الذكية إلى نظام تسجيل وقت مرن يعتمد على التعرف على الوجه وفحص درجة الحرارة والكحول.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver هو تطبيق يحل Captchas تلقائيًا ويساعد في الأتمتة واستخراج البيانات بكفاءة. يدعم أنواع متعددة من التحقق ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد الشركات في إيصال المحتوى المرئي والنصي، وتحسين التجارة الإلكترونية عبر الأتمتة والتخصيص.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud هو تطبيق يقدم واجهات برمجة تطبيقات للتعرف على الوجه، بما في ذلك اكتشاف الوجه، التحقق، والتعرف على العواطف.
Nyckel
nyckel.com
Nyckel يجعل تصنيف الصور والنصوص أمرًا سهلاً للجميع. في دقائق معدودة، يمكنك إنشاء نموذج الذكاء الاصطناعي لتصنيف الصور والنصوص باستخدام أي تصنيفات تريدها. لا حاجة إلى خبرة في التعلم الآلي. يستخدم عملاء مثل Gardyn وGust وSquare Nyckel لأتمتة مهام وضع العلامات اليدوية، والإشراف على المحتوى، وتصنيف الصور في ثوانٍ، وغير ذلك الكثير. على عكس أدوات التصنيف الأخرى، لا يتطلب Nyckel أي خلفية للتعلم الآلي. يستغرق إنشاء المصنف الخاص بك بضع دقائق فقط. ما عليك سوى إضافة التصنيفات وتحميل عينات التدريب والانتظار لمدة تتراوح بين 10 و30 ثانية حتى يتم تدريب النموذج. بمجرد أن تصبح جاهزًا، يمكنك ربطه عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو SDK أو Zapier. هدف Nyckel هو تسهيل قيام أي شخص، بغض النظر عن خبرته الفنية، ببناء نماذج التصنيف في دقائق معدودة فقط.
Faceplusplus
faceplusplus.com
FacePlusPlus هي منصة تقدم تقنيات التعرف على الوجه، تتيح للمطورين دمج أدوات التعرف المتقدم في تطبيقاتهم لتحليل السمات والوجه بدقة.
Face Age
getfaceage.com
تقوم تطبيق Face Age بتحليل خصائص البشرة مثل التجاعيد والبثور، ويمكن دمجه بسهولة مع منصات التجارة الإلكترونية.
Pixyle.ai
pixyle.ai
تقوم Pixyle AI بإنشاء بيانات منتجات التجارة الإلكترونية التي تمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة والأسواق من تقديم تجارب استثنائية لاكتشاف المنتجات. بفضل سمات Pixyle الغنية والمفصلة، تعمل الشركات على تحسين محركات البحث وأنظمة التوصيات في مواقعها، مما يساعد المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه بالضبط. تعمل الشركات بما في ذلك ESPRIT وOtrium وDepop وShoptrue على زيادة التحويلات والولاء من خلال وضع العلامات على المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Pixyle وإنشاء النصوص والإشراف على الصور وحلول التوصيات.
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