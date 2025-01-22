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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج التعرف على الصور - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

يتيح برنامج التعرف على الصور، والذي يشار إليه أيضًا باسم رؤية الكمبيوتر، للتطبيقات تفسير الصور أو مقاطع الفيديو. يقوم بمعالجة الصور كمدخلات ويولد مخرجات مثل التسميات أو المربعات المحيطة من خلال خوارزميات رؤية الكمبيوتر. وهو يشمل وظائف مختلفة مثل استعادة الصور، والتعرف على الكائنات، وإعادة بناء المشهد، وعادةً ما يتم دمجها في التطبيقات الذكية. يستخدم علماء البيانات برامج التعرف على الصور لتدريب النماذج، بينما يقوم المطورون بدمج ميزات التعرف على الصور في برامجهم. يختلف تنسيق الوصول إلى هذا البرنامج بناءً على احتياجات المستخدم، بدءًا من مكتبات أو أطر التعلم الآلي إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) أو الأنظمة الأساسية الشاملة. من الضروري التمييز بين برامج التعرف على الصور والأدوات ذات الصلة. في حين أن منصات علم البيانات والتعلم الآلي توفر ميزات لتدريب نماذج الرؤية الحاسوبية، إلا أنها تركز على نطاق أوسع. علاوة على ذلك، فإن التعرف على الصور، على الرغم من أنه شكل من أشكال التعلم الآلي، يختلف عن قدرات التعلم الآلي الأخرى مثل محركات التوصية أو التعرف على الأنماط. يقع برنامج التعرف على النصوص ضمن فئة التعرف الضوئي على الحروف (OCR). في حين أن العديد من برامج التعرف على الصور تخدم أغراضًا متعددة، فإن بعضها يتخصص في مجالات محددة مثل اكتشاف الشعار أو التعرف على الوجه أو اكتشاف الكائنات أو اكتشاف المحتوى الصريح. يمكنهم التعامل مع ملفات الصور فقط أو كل من الصور ومقاطع الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، بينما تعمل معظمها في السحابة، فإن بعضها يدعم المعالجة الطرفية أو المعالجة على الجهاز. لإدراج المنتج في فئة التعرف على الصور، يجب أن يكون المنتج: * تقديم خوارزمية تعلم عميقة مصممة للتعرف على الصور. * التفاعل مع مجموعات بيانات الصور لتعلم وظائف أو حلول محددة. * قبول بيانات الصورة كمدخل وتقديم الحل كمخرج. * تمكين إمكانيات التعرف على الصور للتطبيقات أو العمليات أو الخدمات الأخرى.