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برامج التعرف على الصور - التطبيقات الأكثر شعبية - غرينادا
يتيح برنامج التعرف على الصور، والذي يشار إليه أيضًا باسم رؤية الكمبيوتر، للتطبيقات تفسير الصور أو مقاطع الفيديو. يقوم بمعالجة الصور كمدخلات ويولد مخرجات مثل التسميات أو المربعات المحيطة من خلال خوارزميات رؤية الكمبيوتر. وهو يشمل وظائف مختلفة مثل استعادة الصور، والتعرف على الكائنات، وإعادة بناء المشهد، وعادةً ما يتم دمجها في التطبيقات الذكية. يستخدم علماء البيانات برامج التعرف على الصور لتدريب النماذج، بينما يقوم المطورون بدمج ميزات التعرف على الصور في برامجهم. يختلف تنسيق الوصول إلى هذا البرنامج بناءً على احتياجات المستخدم، بدءًا من مكتبات أو أطر التعلم الآلي إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) أو الأنظمة الأساسية الشاملة. من الضروري التمييز بين برامج التعرف على الصور والأدوات ذات الصلة. في حين أن منصات علم البيانات والتعلم الآلي توفر ميزات لتدريب نماذج الرؤية الحاسوبية، إلا أنها تركز على نطاق أوسع. علاوة على ذلك، فإن التعرف على الصور، على الرغم من أنه شكل من أشكال التعلم الآلي، يختلف عن قدرات التعلم الآلي الأخرى مثل محركات التوصية أو التعرف على الأنماط. يقع برنامج التعرف على النصوص ضمن فئة التعرف الضوئي على الحروف (OCR). في حين أن العديد من برامج التعرف على الصور تخدم أغراضًا متعددة، فإن بعضها يتخصص في مجالات محددة مثل اكتشاف الشعار أو التعرف على الوجه أو اكتشاف الكائنات أو اكتشاف المحتوى الصريح. يمكنهم التعامل مع ملفات الصور فقط أو كل من الصور ومقاطع الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، بينما تعمل معظمها في السحابة، فإن بعضها يدعم المعالجة الطرفية أو المعالجة على الجهاز. لإدراج المنتج في فئة التعرف على الصور، يجب أن يكون المنتج: * تقديم خوارزمية تعلم عميقة مصممة للتعرف على الصور. * التفاعل مع مجموعات بيانات الصور لتعلم وظائف أو حلول محددة. * قبول بيانات الصورة كمدخل وتقديم الحل كمخرج. * تمكين إمكانيات التعرف على الصور للتطبيقات أو العمليات أو الخدمات الأخرى.
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Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المع...
FaceCheck.ID
facecheck.id
ابحث عن أي شخص عبر الإنترنت باستخدام محرك البحث للتعرف على الوجوه FaceCheck.ID. ابحث عن الأشخاص بالصور وتأكد من أنك تتحدث إلى الشخص الذي يزعمون أنه هو.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
مولد الحلم العميق. اكتشف ما يمكن أن تولده الشبكة العصبية التلافيفية من خلال المعالجة الزائدة للصورة وتحسين الميزات.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
تعد Alibaba Cloud واحدة من أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم، حيث توفر خدمات حوسبة سحابية قابلة للتطوير وآمنة وموثوقة على مستوى العالم لتسريع عملية التحول الرقمي المدعومة بمنتجات وحلول سحابية شاملة.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI هي مجموعة بحثية متخصصة في برامج التعرف على الوجوه ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. يعد FaceMRI هو محرك البحث الأكثر تقدمًا للتعرف على الوجوه لأجهزة Mac والكمبيوتر الشخصي. يحتوي FaceMRI على مجموعة من برامج التعرف على الوجوه التي يمكنها تصنيف الوجوه إلى الجنس (ذكر، أنثى، غير ثنائي)، وفئة ...
Roboflow
roboflow.com
من خلال بضع عشرات من أمثلة الصور، يمكنك تدريب نموذج رؤية كمبيوتر متطور وعملي في أقل من 24 ساعة. تقوم Roboflow بإنشاء منتجات برمجية كخدمة لتسهيل البناء باستخدام رؤية الكمبيوتر. يستخدم أكثر من 250.000 مطور Roboflow لإدارة بيانات الصور، والتعليق التوضيحي وتسمية مجموعات البيانات، وتطبيق المعالجة المسب...
DeepAI
deepai.org
أدوات الذكاء الاصطناعي للبشر المبدعين بشكل طبيعي
Landing AI
landing.ai
أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي شركة ذكاء اصطناعي مستقلة متخصصة في رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصوت. تعد Clarifai واحدة من أولى منصات التعلم العميق التي تم تأسيسها في عام 2013، وتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للبيانات غير المنظمة للصور والفيديو والنص والصوت. تدعم منصتها دورة حياة الذكاء الاصطناعي الك...
PixLab
pixlab.io
PixLab هي المنصة المستقلة الرائدة للبرامج كخدمة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة برؤية الآلة ومعالجة الوسائط. نحن نساعد المطورين على تنفيذ تطبيقات ذكية باستخدام حزم SDK الخاصة بالويب وغير المتصلة بالإنترنت. تتضمن مجموعة ميزات واجهات برمجة التطبيقات لدينا، على سبيل المثال لا الحصر، مسح جوازات السفر وبط...
Kili Technology
kili-technology.com
أنشئ مجموعات بيانات عالية الجودة وبسرعة. تثق بنا المؤسسات لتبسيط عمليات تصنيف البيانات الخاصة بها وبناء أفضل مجموعات البيانات لنماذجها المخصصة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وLLMs ___ لماذا تقنية كيلي؟ ربما لا تعرف هذا، ولكن: تحتوي مجموعة بيانات MNIST على معدل خطأ يبلغ 3.4%، ولا يزال يتم الاستشهاد...
Picture to Text
picturetotext.info
استمتع بتجربة تحويل الصور إلى نص بسلاسة باستخدام Picturetotext.info - أسهل طريقة لاستخراج النص من الصور.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai هي شركة بحث عن الفيديو تعمل على بناء ذكاء اصطناعي متقدم لتنظيم الفيديو في العالم.
Face Age
getfaceage.com
يستخدم Face Age أحدث التقنيات لتحليل سمات بشرة الوجه، والتقاط التفاصيل مثل التجاعيد والمسام وحب الشباب وحقيبة العين لفهم بشرة كل عميل. تم تصميم Face Age لسهولة التكامل في منصات التجارة الإلكترونية الحالية. يقدم Face Age خيارات تكامل متنوعة، مما يجعل عملية الإعداد سلسة وفعالة. سواء كنت تدير متجرًا ص...
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
بناء التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. استمتع بتجربة الذكاء الاصطناعي ونموذجه الأولي ونشره باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للإنتاج والتي تعمل في أي مكان.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لرؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر المنصة بنية أساسية لبيانات تدريب المؤسسات التي تتضمن التصنيف وسير العمل ومجموعات البيانات، كما أنها تتمتع بميزة التدريب البشري داخل الحلقة. يوفر خصائص توضيحية متعددة لتحسين جودة البيانات لنماذج ا...
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate هي المنصة الرائدة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة. من خلال التعليقات التوضيحية المتقدمة وأدوات ضمان الجودة، وتنظيم البيانات، وميزات الأتمتة، والتكاملات الأصلية، وإدارة البيانات، فإننا نمكن المؤسسات من إنشاء مجموعات بيا...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye هي شركة بحث عن الصور والتعرف عليها. نحن خبراء في رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط والشبكات العصبية والتعلم الآلي. مهمتنا هي جعل الصور الخاصة بك قابلة للبحث.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ عبارة عن منصة تقدم تقنيات رؤية الكمبيوتر التي تمكن تطبيقاتك من قراءة وفهم العالم بشكل أفضل.
Luxand.cloud
luxand.cloud
واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة للبحث والتعرف على الوجه. تقف Luxand.Cloud في طليعة تكنولوجيا التعرف على الوجه، وصياغة مستقبل يتشابك فيه الأمان بسلاسة مع الابتكار. بفضل الدقة والتطور، تعيد حلولنا المتطورة تحديد مشهد التحقق من الهوية. ارفع مستوى أمانك الرقمي من خلال التحكم السلس في الوصول، وفتح تجربة م...
Syte
syte.ai
Syte عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مصممة خصيصًا لتطبيقات التجارة الإلكترونية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي المرئي لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك البحث المرئي والتخصيص ووضع العلامات التلقائية على المنتجات. يهدف Syte إلى ربط المتسوقين بالمنتجات من خلال توفير تجربة بحث مرئية تعمل ع...
Lambda
lambdalabs.com
توفر Lambda عمليات حسابية لتسريع التقدم البشري. نحن فريق من مهندسي التعلم العميق الذين يقومون ببناء أفضل سحابة GPU ومجموعات وخوادم ومحطات عمل في العالم. منتجاتنا تدعم المهندسين والباحثين في طليعة المعرفة الإنسانية. ومن بين العملاء: Intel، وMicrosoft، وGoogle، وAmazon Research، وTencent، وKaiser Perm...
Imagga
imagga.com
Imagga عبارة عن منصة لواجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة والمحلية لوضع علامات تلقائية على الصور والفيديو مخصصة للمطورين والشركات والمؤسسات. تساعد تقنية Imagga الشركات على فهم مجموعات الصور والفيديو الديناميكية واسعة النطاق الخاصة بها. يستخدم حاليًا (اعتبارًا من أكتوبر 2017) أكثر من 11500 مط...
brighter AI
brighter.ai
يوفر الذكاء الاصطناعي الأكثر سطوعًا حلول إخفاء هوية الصور والفيديو استنادًا إلى أحدث تقنيات التعلم العميق. تعمل حلولنا، Precision Blur وDeep Natural Anonymization (DNAT)، على تنقيح الوجوه ولوحات الترخيص ومساعدة الشركات على الامتثال للوائح حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). من...
Relu
relu.eu
Relu هي شركة برمجيات تقوم بإنشاء مكون برنامج الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور الطبية ثلاثية الأبعاد تلقائيًا إلى مريض افتراضي. نحن نركز على تسهيل دمج هذه التكنولوجيا في سير عمل/برنامج طب الأسنان الحالي لديك.
SpeedSize
speedsize.com
يعد SpeedSize™ هو البديل الأكثر تقدمًا المدعوم بالذكاء الاصطناعي للضغط والتسليم التقليدي، وهو عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية توفر تجربة وسائط عالية الجودة للعلامات التجارية عبر الإنترنت. يقوم الذكاء الاصطناعي المدعوم بعلم الأعصاب من SpeedSize بتحليل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك لإزالة البيانات...
Capsolver
capsolver.com
يوفر حل رموز التحقق التلقائي من Capsolver الحل الأسرع والأكثر تكلفة لحل رموز التحقق. يمكنك دمجه بسرعة مع برنامجك باستخدام خيار التكامل البسيط الخاص به لتحقيق أفضل النتائج في غضون ثوانٍ. مع نسبة نجاح تصل إلى 99.15%، يستطيع Capsolver الإجابة على أكثر من 10 مليون كلمة التحقق كل دقيقة. وهذا يعني أن التش...
NoahFace
noahface.com
توفر NoahFace حلولاً برمجية قابلة للتكوين بدرجة عالية تعمل على تحويل أجهزة iPad والهواتف الذكية إلى منصة تسجيل الوقت الأكثر مرونة وقابلية للتطوير والاعتمادية على وجه الأرض. يقدم NoahFace السريع والموثوق والدقيق ميزات حديثة مثل التعرف على الوجه وفحص درجة الحرارة والكحول وغير ذلك الكثير.
hasty.ai
hasty.ai
أصبحت Hasty الآن جزءًا من CloudFactory، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي البشرية التي تعمل على تسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي. لا مزيد من التضحية بالجودة من أجل الكفاءة. تعرف على المزيد حول Accelerated Annotation، وهو منتج Vision AI جديد يجمع بين أفضل القوى العاملة في CloudFactory...
Chooch
chooch.ai
Chooch هي منصة Vision AI رائدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي ورؤية الكمبيوتر لمساعدة الشركات على أتمتة مهام المراجعة المرئية اليدوية المتكررة، مما يجعل البحث عن بيانات الفيديو أكثر كفاءة ويسمح للشركات بإعادة تخصيص الموارد البشرية للأنشطة ذات القيمة الأعلى. يمكن لتقنية ImageChat Geneative AI من...
Wicket
wicketsoft.com
تعد منصة Wicket لمصادقة الوجه بمثابة حل متكامل للخصوصية أولاً يتيح تجارب أحداث مثيرة للجماهير والضيوف والموظفين من خلال نقاط اتصال خالية من الاحتكاك تُسعد المستخدمين وتعزز الأمان في الأماكن الرياضية والأحداث الحية والمرافق المعتمدة. تم دمج خوارزميات Wicket الخاصة بالخصوصية أولاً في نظامنا الأساسي ا...
Encord
encord.com
Encord هو النظام الأساسي الشامل لإلغاء قفل الذكاء الاصطناعي من بياناتك. قم بتطوير واختبار ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤية والمولدة على نطاق واسع لإطلاق العنان لقيمة التعلم الآلي. أنشئ بيانات تدريب عالية الجودة، واستفد من مسارات التعلم النشط، وقم بتقييم جودة النموذج، وضبط النماذج بدقة، والمزيد ف...
Hive
thehive.ai
Hive هي المزود الرائد لحلول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة لفهم المحتوى والبحث فيه وإنشائه، وتحظى بثقة المئات من أكبر المؤسسات وأكثرها ابتكارًا في العالم. تعمل الشركة على تمكين المطورين من خلال مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي الأفضل في فئتها والمدربة مسبقًا، والتي تخدم مليارات طلبات واجهة بر...
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight هي شركة رائدة عالميًا في مجال التعليق على الصور وفهمها. هدفنا هو تقديم الحلول الأكثر تفوقًا وأحدثها للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم. يحتوي CloudSight على تطبيقين متطورين للمستهلكين - CamFind، أول محرك بحث مرئي ناجح على الهاتف المحمول في العالم، والذي يسمح لك "بالبحث في العالم الماد...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بين بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop عبارة عن منصة متطورة لتطوير الذكاء الاصطناعي تعمل على تغيير الطريقة التي تبني بها المؤسسات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تم تصميم منصة Dataloop بدقة لتلبية احتياجات المطورين في قلب عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يجعل العمل مع البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي أسهل وأكثر سهولة. يغطي حل Datal...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io هي منصة اتصالات وحلول متكاملة ومقرها سنغافورة وعالمية تمكن المطورين والشركات من تقديم تجربة شاملة متعددة القنوات لعملائهم باستخدام واجهات برمجة تطبيقات الفيديو والصوت والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp ومجموعات SDK وحلول التعليمات البرمجية المنخفضة. بدعم من فريق يضم أكثر من 50 تقنيًا متحم...
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG هي شركة عالمية للمراقبة بالفيديو السحابي تعمل على تبسيط إدارة الفيديو وتجعل الأنظمة قابلة للتطوير بطريقة فعالة من حيث التكلفة. المساعدة في بناء حلول مراقبة فيديو مخصصة وعالمية المستوى لشركات تكامل الأنظمة والأمن والتحكم في الوصول والذكاء الاصطناعي ومراقبة الفيديو والاتصالات وشركات SaaS مع أكثر م...
Irida Labs
iridalabs.com
تعمل Irida Labs على تشغيل أجهزة استشعار وحلول الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) القائمة على الرؤية من خلال جلب رؤية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي إلى الحافة - مما يساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على تطوير حلول قائمة على الرؤية قابلة للتطوير. توفر Irida Labs برنامج رؤية مضمنًا مُحسّنًا للذكاء الاصطناع...
ximilar
ximilar.com
Ximilar هي شركة برمجيات تساعد الشركات على الاستفادة بشكل أفضل من بيانات الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. عملاؤنا هم شركات من مختلف المجالات مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة والتجارة الإلكترونية ووكالات الصور الفوتوغرافية وديكور المنزل والأزياء والتصنيع والعقارات والسيارات. نحن نركز بشكل...
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI هو الشريك الموثوق به لأكبر العلامات التجارية وتجار التجزئة في العالم، حيث يقدم "فيديو ذو معنى بسيط" من خلال منصة الرؤية الموحدة الخاصة بنا. تم تصميم مجموعتنا خصيصًا للمؤسسات متعددة المواقع، والمدعومة بـ Apple M1 وGenerative AI، وتتضمن تطبيقات عالية المستوى بدءًا من VMS وأجهزة إنذار ضد...
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square عبارة عن منصة قائمة على SaaS مصممة للتعليقات التوضيحية والتدريب وأتمتة مسار رؤية الكمبيوتر باستخدام مجموعات بيانات واسعة النطاق. * تحسين دقة نموذج التعلم الآلي: تضمن التعليقات التوضيحية لبيانات DigitSquare تصنيفًا دقيقًا للبيانات، مما يقلل الأخطاء والتحيزات أثناء التدريب. كما أنه يعزز...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
يطلق GoSpotCheck by FORM العنان لقوة الفرق الميدانية لدفع تنفيذ السوق باستخدام الحل المحمول الوحيد الذي يجمع بين إدارة المهام الديناميكية والتعرف على الصور الرائدة في الصناعة وإعداد تقارير الصور واتصالات الفريق الميداني وإعداد التقارير المتقدمة - كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد سهل الاستخدام . قم بتوجيه ...
Partium
partium.io
بدأت قصة Partium في عام 2020 بفكرة إنشاء تجربة بحث سريعة وفورية وموثوقة لكل من يبحث عن قطع الغيار. لقد قمنا بتقليل الحاجة إلى الفنيين ومستخدمي كتالوجات قطع الغيار ومتاجر الويب لقضاء وقت لا نهاية له في البحث عن الجزء الصحيح. وبدلاً من ذلك، فإننا نساعد المستخدمين في العثور على قطعة الغيار المناسبة في...
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
يعد برنامج NV5 الجغرافي المكاني جزءًا من NV5. نقوم بإنشاء منتجات برمجية تساعد المتخصصين في مختلف الصناعات على الوصول إلى جميع أنواع البيانات والصور وتحليلها ومشاركتها. فهم العالم من حولك اليوم، يتم استخدام بيانات الاستشعار عن بعد لاتخاذ قرارات حاسمة، وتحقيق الاكتشافات، وفهم العالم من حولنا بشكل أفض...
Nyckel
nyckel.com
Nyckel يجعل تصنيف الصور والنصوص أمرًا سهلاً للجميع. في دقائق معدودة، يمكنك إنشاء نموذج الذكاء الاصطناعي لتصنيف الصور والنصوص باستخدام أي تصنيفات تريدها. لا حاجة إلى خبرة في التعلم الآلي. يستخدم عملاء مثل Gardyn وGust وSquare Nyckel لأتمتة مهام وضع العلامات اليدوية، والإشراف على المحتوى، وتصنيف الصو...
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com هي خدمة قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام تمكن الموظفين الميدانيين من التعاون بشكل أكثر فعالية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في النصوص والصور. ويؤدي هذا إلى تحسين الإبلاغ عن الأحداث وإدارتها، وإنجاز أسرع لعمليات تنفيذ المشروع وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
تعمل منصة الذكاء الاصطناعي OMNIUSUS.AI OMNICOMMERCE على تمكين تجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية من توفير تجربة تسوق بديهية تعتمد على البحث/الاكتشاف المرئي وتوصيات المنتجات المخصصة. استخدم الصور الملهمة من الأجهزة المحمولة للمشترين وقم بتحميلها على موقع الويب الخاص بك للعثور على المنتجات المت...
Emozo Labs
emozo.ai
تستخدم منصة Emozo's DIY Research & Feedback Collection رؤى سلوكية وعاطفية لمساعدة العملاء على اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بجميع المحتوى الرقمي. ومن خلال خدماتنا الاستشارية وفرقنا الاستشارية، فإننا نساعد العملاء على تجاوز تحليلات بيانات العملاء التقليدية والتعمق في قلوب العملاء وعقولهم لفهم فعا...
DeepLobe
deeplobe.ai
يهدف DeepLobe إلى جعل الذكاء الاصطناعي في متناول كل مؤسسة من خلال توفير منصة سهلة الاستخدام للتدريب وبناء ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية. من خلال تمكين الشركات من إنشاء وتخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي لمهام رؤية الكمبيوتر وتحليل النص، تعمل DeepLobe على تمكين الشركات من الاستفادة من ال...
Cogniphi
cogniphi.com
نحن في Cogniphi فريق متنوع من المبدعين الذين يركزون على النتائج التحويلية، ونحن متحمسون للغاية لقدرتنا على قيادة الشركات إلى مستقبل رقمي مذهل. نحن نؤمن بأن Vision AI سيكون الركيزة الأساسية في مستقبل الذكاء الاصطناعي. أول مجموعاتنا المعرفية AIVI (Artificial Intelligence Vision) عبارة عن منصة مخصصة تس...
Blitline
blitline.com
Blitline هو حل SaaS الأقل تكلفة لشركات البرمجيات والوسائط التي لديها نظام CMS/DAM وتحتاج إلى معالجة ملفات آمنة متعددة التنسيقات على نطاق واسع لتطبيقاتها ومواقعها الإلكترونية.
INTSIG
intsig.us
باعتبارها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، قامت INTSIG بتطوير العديد من التطبيقات وصياغة الحلول لكل من المستخدمين الأفراد وعملاء الشركات من جميع أنحاء العالم. تشتهر شركة INTSIG بتطبيقيها للهواتف المحمولة، CamScanner وCamCard، وقد فازت بقلوب 2.3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم. ...
Zippin
getzippin.com
قامت Zippin بتطوير الجيل التالي من تقنية الدفع بدون دفع مما يتيح لتجار التجزئة نشر التسوق بدون احتكاك بسرعة في متاجرهم. يستخدم نهج Zippin الذي ينتظر الحصول على براءة اختراع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا دمج أجهزة الاستشعار لإنشاء أفضل تجربة للمستهلك: التخلص من طوابير الخروج والماسحات ال...
Pixyle.ai
pixyle.ai
تقوم Pixyle AI بإنشاء بيانات منتجات التجارة الإلكترونية التي تمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة والأسواق من تقديم تجارب استثنائية لاكتشاف المنتجات. بفضل سمات Pixyle الغنية والمفصلة، تعمل الشركات على تحسين محركات البحث وأنظمة التوصيات في مواقعها، مما يساعد المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه با...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai عبارة عن منصة على شبكة الإنترنت يمكن استخدامها لتصنيف الصور وتطوير تطبيقات التعرف على الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي. له هدفان رئيسيان: الأول هو جعل مهمة التعليق التوضيحي للصورة مريحة وفعالة قدر الإمكان، حتى بالنسبة للمشروعات الكبيرة التي يعمل فيها العديد من الأشخاص على تصنيف الصور...
Segments.ai
segments.ai
منصة وضع العلامات متعددة المستشعرات للروبوتات والقيادة الذاتية. Segments.ai عبارة عن منصة سريعة ودقيقة لوضع العلامات على البيانات لشرح بيانات أجهزة الاستشعار المتعددة. يمكنك الحصول على تسميات التجزئة، وتسميات المتجهات، والمزيد عبر واجهات وضع العلامات البديهية للصور ومقاطع الفيديو والسحب النقطية ثلاث...